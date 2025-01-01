Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoCheckState TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState CheckState Сравнивает текущие параметры с сохраненными. bool CheckState() Возвращаемое значение true - если параметры позиции изменились за время, прошедшее после последнего вызова метода StoreState(), иначе false. StoreState CDealInfo