SelectByIndex

Выбирает позицию по индексу для дальнейшей работы.

bool  SelectByIndex(
   int  index      // индекс позиции
   )

Параметры

index

[in]  Индекс позиции.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, или false, если позиция не выбрана.