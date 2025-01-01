ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoSelectByMagic 

SelectByMagic

Выбирает позицию по имени инструмента и магическому номеру для дальнейшей работы.

bool  SelectByMagic(
   const string  symbol// имя инструмента
   const ulong   magic   // магический номер
   );

Параметры

symbol

[in]  Имя инструмента.

magic

[in]  Магический номер позиции.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, или false, если позиция не выбрана.