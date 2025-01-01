Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCHistoryOrderInfoSelectByIndex TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex SelectByIndex Выбирает исторический ордер по индексу для дальнейшей работы. bool SelectByIndex( int index // индекс ордера ) Параметры index [in] Индекс исторического ордера. Возвращаемое значение Возвращает true в случае успеха, или false, если ордер не выбран. Ticket CPositionInfo