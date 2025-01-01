- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
InfoInteger
Получает значение указанного целочисленного свойства.
|
bool InfoInteger(
Параметры
prop_id
[in] Идентификатор целочисленного свойства из перечисления ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER.
var
[out] Ссылка на переменную типа long для размещения результата.
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось получить значение свойства.
Примечание
Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу).