SelectByTicket

Выбирает позицию по тикету для дальнейшей работы.

bool  SelectByTicket(
   ulong  ticket      // тикет позиции
   )

Параметры

ticket

[in]  Тикет позиции.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, или false, если позиция не выбрана.