SelectByTicket Выбирает позицию по тикету для дальнейшей работы. bool SelectByTicket( ulong ticket // тикет позиции ) Параметры ticket [in] Тикет позиции. Возвращаемое значение Возвращает true в случае успеха, или false, если позиция не выбрана.