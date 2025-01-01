DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCAccountInfoStopoutMode 

StopoutMode

Obtém o modo Stop Out (saída forçada) da conta .

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE  StopoutMode() const

Valor de retorno

O modo Stop Out da Conta (Valor do enumerador ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE).