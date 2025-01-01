Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCAccountInfoStopoutMode LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck StopoutMode Obtém o modo Stop Out (saída forçada) da conta . ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE StopoutMode() const Valor de retorno O modo Stop Out da Conta (Valor do enumerador ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE). Leverage StopoutModeDescription