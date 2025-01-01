ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCAccountInfoStopoutMode 

StopoutMode

口座ストップアウトのモードを取得します。

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE  StopoutMode() const

戻り値

口座ストップアウトのモード（ ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE 列挙の値）