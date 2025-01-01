DokumentationKategorien
Erhält den Modus der Angabe von minimaler Margin.

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE  StopoutMode() const

Rückgabewert

Modus der Angabe von minimaler Margin aus der Ausyahlung ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE.