Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCAccountInfoStopoutMode LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck StopoutMode Erhält den Modus der Angabe von minimaler Margin. ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE StopoutMode() const Rückgabewert Modus der Angabe von minimaler Margin aus der Ausyahlung ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE. Leverage StopoutModeDescription