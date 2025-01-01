DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCAccountInfoStopoutMode 

StopoutMode

Retourne le mode de Stop Out du compte (stop automatique en cas de perte totale du montant du compte).

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE  StopoutMode() const

Valeur de retour

Mode de Stop Out du compte (valeur de l'énumération ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE ).