Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCAccountInfoStopoutMode LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck StopoutMode Retourne le mode de Stop Out du compte (stop automatique en cas de perte totale du montant du compte). ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE StopoutMode() const Valeur de retour Mode de Stop Out du compte (valeur de l'énumération ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE ). Leverage StopoutModeDescription