MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCAccountInfoStopoutMode
- Login
- TradeMode
- TradeModeDescription
- Leverage
- StopoutMode
- StopoutModeDescription
- MarginMode
- MarginModeDescription
- TradeAllowed
- TradeExpert
- LimitOrders
- Balance
- Credit
- Profit
- Equity
- Margin
- FreeMargin
- MarginLevel
- MarginCall
- MarginStopOut
- Name
- Server
- Currency
- Company
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- OrderProfitCheck
- MarginCheck
- FreeMarginCheck
- MaxLotCheck
StopoutMode
강제 청산 수준 사양의 모드 가져오기.
|
ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE StopoutMode() const
값 반환
ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE 열거의 강제 청산 설정 모드.