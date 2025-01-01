문서화섹션
강제 청산 수준 사양의 모드 가져오기.

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE  StopoutMode() const

값 반환

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE 열거의 강제 청산 설정 모드.