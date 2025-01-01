ドキュメントセクション
MarginMode

証拠金計算モードを取得します。

ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE  MarginMode() const

戻り値

ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE列挙からの証拠金計算モード。