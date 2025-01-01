DocumentationSections
MarginMode

Retourne le mode de calcul de la marge

ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE  MarginMode() const

Valeur de Retour

Le mode de calcul de la marge comme une valeur de l'énumération ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE.