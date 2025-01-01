Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCAccountInfoMarginMode LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck MarginMode Retourne le mode de calcul de la marge ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE MarginMode() const Valeur de Retour Le mode de calcul de la marge comme une valeur de l'énumération ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE. StopoutModeDescription MarginModeDescription