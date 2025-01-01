DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCAccountInfoMarginMode 

MarginMode

Obtém o modo para o cálculo da margem.

ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE  MarginMode() const

valor de retorno

Modo de cálculo para a margem a partir da enumeração ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE.