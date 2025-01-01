Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCAccountInfoMarginMode LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck MarginMode Obtém o modo para o cálculo da margem. ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE MarginMode() const valor de retorno Modo de cálculo para a margem a partir da enumeração ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE. StopoutModeDescription MarginModeDescription