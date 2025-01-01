문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCAccountInfoMarginMode 

MarginMode

마진 계산 모드 가져오기.

ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE  MarginMode() const

값 반환

ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE 열거에서의 마진 계산.