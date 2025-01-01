MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCAccountInfoMarginMode
MarginMode
마진 계산 모드 가져오기.
|
ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE MarginMode() const
값 반환
ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE 열거에서의 마진 계산.