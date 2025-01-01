InfoDouble

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double.

double InfoDouble(

ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE prop_id

) const

Paramètres

prop_id

[in] Identifiant de la propriété. La valeur peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE .

Valeur de retour

Valeur de type double.