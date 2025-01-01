- Login
- TradeMode
- TradeModeDescription
- Leverage
- StopoutMode
- StopoutModeDescription
- MarginMode
- MarginModeDescription
- TradeAllowed
- TradeExpert
- LimitOrders
- Balance
- Credit
- Profit
- Equity
- Margin
- FreeMargin
- MarginLevel
- MarginCall
- MarginStopOut
- Name
- Server
- Currency
- Company
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- OrderProfitCheck
- MarginCheck
- FreeMarginCheck
- MaxLotCheck
InfoDouble
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double.
|
double InfoDouble(
Paramètres
prop_id
[in] Identifiant de la propriété. La valeur peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE .
Valeur de retour
Valeur de type double.