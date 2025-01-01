DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCAccountInfoInfoDouble 

InfoDouble

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double.

double  InfoDouble(
   ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE  prop_id     // Identifiant de la propriété
   ) const

Paramètres

prop_id

[in]  Identifiant de la propriété. La valeur peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE .

Valeur de retour

Valeur de type double.