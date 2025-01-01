ДокументацияРазделы
YMin

Возвращает минимальное значение для функции по оси Y (только действительные числа).

double  YMin()

Возвращаемое значение

Минимальное значение для данной функции по оси Y (только действительные числа).