LinesIsSmooth (метод Get)

Возвращает флаг, определяющий, нужно ли выполнять сглаживание при отрисовке кривой линиями.

bool  LinesIsSmooth()

Возвращаемое значение

Значение флага

Примечание

true — выполнять сглаживание

false — не выполнять сглаживание

LinesIsSmooth (метод Set)

Устанавливает флаг, определяющий, нужно ли выполнять сглаживание при отрисовке кривой линиями.

void  LinesIsSmooth(
   const bool  smooth      // значение флага
   )

Параметры

smooth

[in]  Значение флага

Примечание

true — выполнять сглаживание

false — не выполнять сглаживание