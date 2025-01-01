ДокументацияРазделы
TrendLineCoefficients (Метод Get)

Возвращает коэффициенты трендовой линии для записи их в массив.

double&  TrendLineCoefficients()

Возвращаемое значение

Коэффициенты трендовой линии.

TrendLineCoefficients (Метод Set)

Получает коэффициенты трендовой линии для записи их в массив.

void  TrendLineCoefficients(
   double&  coefficients[]      // массив для записи коэффициентов 
   )

Параметры

coefficients[]

[out]  Массив для записи коэффициентов.