Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCCurveTrendLineCoefficients
- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
TrendLineCoefficients (Метод Get)
Возвращает коэффициенты трендовой линии для записи их в массив.
double& TrendLineCoefficients()
Возвращаемое значение
Коэффициенты трендовой линии.
TrendLineCoefficients (Метод Set)
Получает коэффициенты трендовой линии для записи их в массив.
void TrendLineCoefficients(
Параметры
coefficients[]
[out] Массив для записи коэффициентов.