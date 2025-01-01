ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCCurveCustomPlotCBData 

CustomPlotCBData (Метод Get)

Возвращает указатель на объект, который будет использоваться при пользовательском режиме отрисовки кривой.

void*  CustomPlotCBData()

Возвращаемое значение

Указатель на объект для пользовательского режима отрисовки кривой.

CustomPlotCBData (Метод Set)

Устанавливает указатель на объект класса, который будет использоваться при пользовательском режиме отрисовки кривой.

void  CustomPlotCBData(
   void*  cbdata      // указатель на объект
   )

Параметры

cbdata

[in]  Указатель на объект любого класса, который будет использоваться при пользовательском режиме отрисовки кривой

 