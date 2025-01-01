Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCCurveCustomPlotCBData
- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
CustomPlotCBData (Метод Get)
Возвращает указатель на объект, который будет использоваться при пользовательском режиме отрисовки кривой.
|
void* CustomPlotCBData()
Возвращаемое значение
Указатель на объект для пользовательского режима отрисовки кривой.
CustomPlotCBData (Метод Set)
Устанавливает указатель на объект класса, который будет использоваться при пользовательском режиме отрисовки кривой.
|
void CustomPlotCBData(
Параметры
cbdata
[in] Указатель на объект любого класса, который будет использоваться при пользовательском режиме отрисовки кривой