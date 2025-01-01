- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
StepsDimension (Метод Get)
Возвращает значение, указывающее на измерение, по которому делается шаг при ступенчатой отрисовке кривой.
|
int StepsDimension()
Возвращаемое значение
Измерение, по которому делается шаг при ступенчатой отрисовке кривой.
StepsDimension (Метод Set)
Уставливает значение, указывающее на измерение, по которому делается шаг при ступенчатой отрисовке кривой.
|
void StepsDimension(
Параметры
dimension
[in] Измерение (может быть либо 0, либо 1).
Примечание
0 — x (сначала рисуется горизонтальная линия, затем вертикальная).
1 — y (сначала рисуется вертикальная линия, затем горизонтальная).