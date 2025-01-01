ДокументацияРазделы
StepsDimension (Метод Get)

Возвращает значение, указывающее на измерение, по которому делается шаг при ступенчатой отрисовке кривой.

int  StepsDimension()

Возвращаемое значение

Измерение, по которому делается шаг при ступенчатой отрисовке кривой.

StepsDimension (Метод Set)

Уставливает значение, указывающее на измерение, по которому делается шаг при ступенчатой отрисовке кривой.

void  StepsDimension(
   const int  dimension      // измерение 
   )

Параметры

dimension

[in]  Измерение (может быть либо 0, либо 1).

Примечание

0 — x (сначала рисуется горизонтальная линия, затем вертикальная).

1 — y (сначала рисуется вертикальная линия, затем горизонтальная).