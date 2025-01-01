ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCCurveLinesStyle 

LinesStyle (метод Get)

Возвращает стиль линии при отрисовке кривой линиями.

ENUM_LINE_STYLE  LinesStyle()

Возвращаемое значение

Стиль линии.

LinesStyle (метод Set)

Устанавливает стиль линий при отрисовке кривой линиями.

void  LinesStyle (
   ENUM_LINE_STYLE  style      // стиль линии
   )

Параметры

style

[in]  Стиль линии.