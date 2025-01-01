ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 Стандартная библиотека Научные графики CCurve Update 

Update

Обновляет координаты кривой.

Версия для работы по координате Y. Координатами X в данном случае будут индексы переданного массива.

void  Update(
   const double&  y[]   // Координаты Y    
   )

Версия для работы по паре координат X и Y.

void  Update(
   const double&  x[],     // Координаты X  
   const double&  y[]      // Координаты Y    
   )

Версия для работы с точками CPoint2D.

void  Update(
   const CPoint2D&  points[]      // Координаты кривой
   )

Версия для работы с указателем на функцию CurveFunction.

void  Update(
   CurveFunction  function,     // указатель на функцию, описывающую кривую
   const double   from,         // начальное значение аргумента функции
   const double   to,           // конечное значение аргумента функции
   const double   step          // приращение аргумента
   )

Параметры

x[]

[in]  Координаты X.

y[]

[in]  Координаты Y.

points[]

[in]  Координаты кривой.

function

[in]  Указатель на функцию, описывающую кривую

from

[in]  Начальное значение аргумента функции

to

[in]  Конечное значение аргумента функции

step

[in]  Приращение аргумента