- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
Update
Обновляет координаты кривой.
Версия для работы по координате Y. Координатами X в данном случае будут индексы переданного массива.
|
void Update(
Версия для работы по паре координат X и Y.
|
void Update(
Версия для работы с точками CPoint2D.
|
void Update(
Версия для работы с указателем на функцию CurveFunction.
|
void Update(
Параметры
x[]
[in] Координаты X.
y[]
[in] Координаты Y.
points[]
[in] Координаты кривой.
function
[in] Указатель на функцию, описывающую кривую
from
[in] Начальное значение аргумента функции
to
[in] Конечное значение аргумента функции
step
[in] Приращение аргумента