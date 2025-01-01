Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCCurveXMin TypeNameColorXMaxXMinYMaxYMinSizePointsSizePointsFillPointsColorGetXGetYLinesStyleLinesIsSmoothLinesSmoothTensionLinesSmoothStepLinesEndStyleLinesWidthHistogramWidthCustomPlotCBDataCustomPlotFunctionPointsTypeStepsDimensionTrendLineCoefficientsTrendLineColorTrendLineVisibleUpdateVisible XMin Возвращает минимальное значение для функции по оси X (только действительные значения). double XMin() Возвращаемое значение Минимальное действительное число среди всех аргументов для данной функции. XMax YMax