ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCCurveXMin 

XMin

Возвращает минимальное значение для функции по оси X (только действительные значения).

double  XMin()

Возвращаемое значение

Минимальное действительное число среди всех аргументов для данной функции.