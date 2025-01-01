- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
PointsFill (метод Get)
Возвращает флаг, указывающий, нужно ли выполнять заливку для точек, определяющих кривую при отрисовке точками.
|
bool PointsFill ()
Возвращаемое значение
Значение флага.
Примечание
true — выполнять заливку
false — не выполнять заливку
PointsFill (метод Set)
Устанавливает флаг, указывающий, нужно ли выполнять заливку для точек, определяющих кривую при отрисовке точками.
|
void PointsFill(
Параметры
fill
[in] Значение флага.
Примечание
true — выполнять заливку
false — не выполнять заливку