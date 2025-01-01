ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCCurvePointsFill 

PointsFill (метод Get)

Возвращает флаг, указывающий, нужно ли выполнять заливку для точек, определяющих кривую при отрисовке точками.

bool  PointsFill ()

Возвращаемое значение

Значение флага.

Примечание

true — выполнять заливку

false — не выполнять заливку

PointsFill (метод Set)

Устанавливает флаг, указывающий, нужно ли выполнять заливку для точек, определяющих кривую при отрисовке точками.

void  PointsFill(
   const bool  fill      // значение флага
   )

Параметры

fill

[in]  Значение флага.

Примечание

true — выполнять заливку

false — не выполнять заливку