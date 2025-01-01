ДокументацияРазделы
PointsSize (метод Get)

Возвращает линейные размеры точек, определяющих данную кривую при ее точечной отрисовке, в пикселях.

int  PointsSize()

Возвращаемое значение

Размер определяющих кривую точек в пикселях.

PointsSize (метод Set)

Устанавливает размер точек, определяющих данную кривую при ее точечной отрисовке, в пикселях.

void  PointsSize(
   const int  size      // размер точек в пикселях
   )

Параметры

size

[in]  Размер точек, определяющих данную кривую, в пикселях.