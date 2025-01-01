ДокументацияРазделы
Получает в массив значения X всех точек кривой.

void  GetX(
   double&  x[]      // массив для записи значений Х
   )

Параметры

x[]

[out]  Массив для получения значений Х всех точек кривой.

Примечание

Каждая точка кривой задается парой значений X и Y. Эти значения не являются координатами в пикселях для отрисовки в классе CGraphic.