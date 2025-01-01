ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCCurvePointsType 

PointsType (Метод Get)

Возвращает флаг, указывающий на тип точек, использующихся при отрисовке кривой точками.

ENUM_POINT_TYPE  PointsType()

Возвращаемое значение

Значение флага, указывающего на тип точек.

PointsType (Метод Set)

Устанавливает флаг, указывающий на тип точек, использующихся при отрисовке кривой точками.

void  PointsType(
   ENUM_POINT_TYPE  type      // значение флага
   )

Параметры

type

[in]  Значение флага, указывающего на тип точек, использующихся при отрисовке кривой точками.