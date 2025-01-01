- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
PointsType (Метод Get)
Возвращает флаг, указывающий на тип точек, использующихся при отрисовке кривой точками.
|
ENUM_POINT_TYPE PointsType()
Возвращаемое значение
Значение флага, указывающего на тип точек.
PointsType (Метод Set)
Устанавливает флаг, указывающий на тип точек, использующихся при отрисовке кривой точками.
|
void PointsType(
Параметры
type
[in] Значение флага, указывающего на тип точек, использующихся при отрисовке кривой точками.