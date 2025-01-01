Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCCurveSize TypeNameColorXMaxXMinYMaxYMinSizePointsSizePointsFillPointsColorGetXGetYLinesStyleLinesIsSmoothLinesSmoothTensionLinesSmoothStepLinesEndStyleLinesWidthHistogramWidthCustomPlotCBDataCustomPlotFunctionPointsTypeStepsDimensionTrendLineCoefficientsTrendLineColorTrendLineVisibleUpdateVisible Size Возвращает количество точек, которые определяют данную кривую. int Size() Возвращаемое значение Количество точек, по которым определена кривая. YMin PointsSize