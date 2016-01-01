ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCCurveLinesWidth 

LinesWidth (Метод Get)

Возвращает ширину линий при отрисовке кривой линиями.

int  LinesWidth()

Возвращаемое значение

Ширина линий.

LinesWidth (Метод Set)

Устанавливает ширину линий при отрисовке кривой линиями.

void  LinesWidth(
   const int  width      // ширина линий
   )

Параметры

width

[in]  Ширина линий при отрисовке кривой линиями.

Пример:

graphics_width

Толщина линии изменена с помощью следующего кода:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                CandleGraphic.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   double x[]= { -100,-40,-10,20,30,40,50,60,70,80,120 };
   double y[]= { -5,4,-10,23,17,18,-9,13,17,4,9 };
//--- create graphic
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"ThickLineGraphic",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"ThickLineGraphic");
     }
//--- create curve
   CCurve *curve=graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_LINES);
//--- sets the curve properties
   curve.LinesSmooth(true);
   curve.LinesStyle(STYLE_DASH);
   curve.LinesEndStyle(LINE_END_ROUND);
   curve.LinesWidth(10);
//--- plot 
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }