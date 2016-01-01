- Type
LinesWidth (Метод Get)
Возвращает ширину линий при отрисовке кривой линиями.
int LinesWidth()
Возвращаемое значение
Ширина линий.
LinesWidth (Метод Set)
Устанавливает ширину линий при отрисовке кривой линиями.
void LinesWidth(
Параметры
width
[in] Ширина линий при отрисовке кривой линиями.
Пример:
Толщина линии изменена с помощью следующего кода:
//+------------------------------------------------------------------+