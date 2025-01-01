Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCCurveLinesSmoothStep
- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
LinesSmoothStep (метод Get)
Возвращает длину аппроксимирующих линий для сглаживания при отрисовке линиями.
double LinesSmoothStep()
Возвращаемое значение
Длина аппроксимирующих линий в пикселях.
LinesSmoothStep (метод Set)
Устанавливает длину аппроксимирующих линий для сглаживания при отрисовке линиями.
void LinesSmoothStep(
Параметры
step
[in] Длина аппроксимирующих линий