ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCCurveLinesSmoothStep 

LinesSmoothStep (метод Get)

Возвращает длину аппроксимирующих линий для сглаживания при отрисовке линиями.

double  LinesSmoothStep()

Возвращаемое значение

Длина аппроксимирующих линий в пикселях.  

LinesSmoothStep (метод Set)

Устанавливает длину аппроксимирующих линий для сглаживания при отрисовке линиями.

void  LinesSmoothStep(
   const double  step      // длина линий
   )

Параметры

step

[in]  Длина аппроксимирующих линий