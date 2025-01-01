ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCCurveXMax 

XMax

Возвращает максимальное значение для функции по оси Х (только действительные числа).

double  XMax()

Возвращаемое значение

Максимальное действительное число среди всех аргументов для данной функции.