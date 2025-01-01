Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCCurveXMax TypeNameColorXMaxXMinYMaxYMinSizePointsSizePointsFillPointsColorGetXGetYLinesStyleLinesIsSmoothLinesSmoothTensionLinesSmoothStepLinesEndStyleLinesWidthHistogramWidthCustomPlotCBDataCustomPlotFunctionPointsTypeStepsDimensionTrendLineCoefficientsTrendLineColorTrendLineVisibleUpdateVisible XMax Возвращает максимальное значение для функции по оси Х (только действительные числа). double XMax() Возвращаемое значение Максимальное действительное число среди всех аргументов для данной функции. Color XMin