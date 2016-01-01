- Type
TrendLineVisible (Метод Get)
Возвращает флаг, который определяет видимость трендовой линии.
bool TrendLineVisible()
Возвращаемое значение
Значение флага, который указывает, видна ли трендовая линия.
TrendLineVisible (Метод Set)
Устанавливает флаг, который определяет видимость трендовой линии.
void TrendLineVisible(
Параметры
visible
[in] Значение флага, определяющего видимость трендовой линии.
Пример:
Код построения вышеприведенной трендовой линии и ее отображения на графике:
//+------------------------------------------------------------------+