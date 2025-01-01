Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCCurveLinesSmoothTension
- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
LinesSmoothTension (метод Get)
Возвращает параметр сглаживания кривой при отрисовке линиями.
|
double LinesSmoothTension()
Возвращаемое значение
Значение параметра сглаживания
Примечание
Значение tension находится в диапазоне (0.0; 1.0].
LinesSmoothTension (метод Set)
Устанавливает параметр сглаживания кривой при отрисовке линиями.
|
void LinesSmoothTension(
Параметры
tension
[in] Значение параметра сглаживания.
Примечание
Значение tension находится в диапазоне (0.0; 1.0].