LinesSmoothTension (метод Get)

Возвращает параметр сглаживания кривой при отрисовке линиями.

double  LinesSmoothTension()

Возвращаемое значение

Значение параметра сглаживания

Примечание

Значение tension находится в диапазоне (0.0; 1.0].

LinesSmoothTension (метод Set)

Устанавливает параметр сглаживания кривой при отрисовке линиями.

void  LinesSmoothTension(
   const double  tension      // значение параметра
   )

Параметры

tension

[in]  Значение параметра сглаживания.

Примечание

Значение tension находится в диапазоне (0.0; 1.0].