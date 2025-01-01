- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
GetY
Получает в массив значения Y всех точек кривой.
|
void GetY(
Параметры
y[]
[out] Массив для получения значений Y всех точек кривой.
Примечание
Каждая точка кривой задается парой значений X и Y. Эти значения не являются координатами в пикселях для отрисовки в классе CGraphic.