ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCCurveGetY 

GetY

Получает в массив значения Y всех точек кривой.

void  GetY(
   double&  y[]      // массив для записи значений Y
   )

Параметры

y[]

[out]  Массив для получения значений Y всех точек кривой.

Примечание

Каждая точка кривой задается парой значений X и Y. Эти значения не являются координатами в пикселях для отрисовки в классе CGraphic.