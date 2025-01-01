Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыКонстанты ввода/выводаПозиционирование внутри файла
Позиционирование внутри файла
Большая часть файловых функций связана с операциями чтения/записи информации. При этом с помощью функции FileSeek() можно указывать положение файлового указателя на позицию внутри файла, с которой будет производится следующая операция чтения или записи. Перечисление ENUM_FILE_POSITION содержит допустимые положения указателя, относительно которого можно указать смещения в байтах для следующей операции.
ENUM_FILE_POSITION
|
Идентификатор
|
Описание
|
SEEK_SET
|
Начало файла
|
SEEK_CUR
|
Текущая позиция файлового указателя
|
SEEK_END
|
Конец файла
