Позиционирование внутри файла

Большая часть файловых функций связана с операциями чтения/записи информации. При этом с помощью функции FileSeek() можно указывать положение файлового указателя на позицию внутри файла, с которой будет производится следующая операция чтения или записи. Перечисление ENUM_FILE_POSITION содержит допустимые положения указателя, относительно которого можно указать смещения в байтах для следующей операции.

ENUM_FILE_POSITION

Идентификатор Описание SEEK_SET Начало файла SEEK_CUR Текущая позиция файлового указателя SEEK_END Конец файла

