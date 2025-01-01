ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыКонстанты ввода/выводаПозиционирование внутри файла 

Большая часть файловых функций связана с операциями чтения/записи информации. При этом с помощью функции FileSeek() можно указывать положение файлового указателя на позицию внутри файла, с которой будет производится следующая операция чтения или записи. Перечисление ENUM_FILE_POSITION содержит допустимые положения указателя, относительно которого можно указать смещения в байтах для следующей операции.

ENUM_FILE_POSITION

Идентификатор

Описание

SEEK_SET

Начало файла

SEEK_CUR

Текущая позиция файлового указателя

SEEK_END

Конец файла

Смотри также

FileIsEnding, FileIsLineEnding