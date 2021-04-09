MetaTrader 5 / Примеры
Советы профессионального программиста (Часть I): Хранение, отладка и компиляция кодов. Работа с проектами и логами

Malik Arykov
Содержание


Введение

У каждого свой путь, стиль и предпочтения в программировании. Расскажу о своих методах, облегчающих мне работу (занятие любимым делом). Надеюсь, это поможет начинающим программистам. Возможно, кто-то найдет для себя что-то полезное.


Храните свой код в отдельных подкаталогах

Программные файлы терминала находятся в каталоге MQL5. Данный каталог является так называемой «песочницей». Доступ наружу закрыт. И это правильно. Хотя если подключить свой DLL, то, наверное, можно залезть куда угодно.

Для примера, структура проекта Cayman:

  • /Experts/Cayman/ - эксперт
  • /Files/Cayman/ - файлы данных (настройки, параметры)
  • /Include/Cayman/ - библиотека классов (функций)
  • /Scripts/Cayman/ - основные (боевые) скрипты
  • /Scripts/CaymanDev/ - скрипты разработчика (для отладки)

Основные преимущества такого размещения:

  • Контекстный поиск только в файлах проекта с помощью TotalCommander
  • Контроль версий с помощью Git (следить только за файлами проекта, остальное игнорировать)
  • Упрощается копирование в другой терминал (демо -> реал – выпуск релиза)


Один код на несколько терминалов

Одним из признаков хорошего тона в программировании, является отсутствия дублей кода. Если одни и те же строки кода у вас встречаются в нескольких местах, то смело "заворачивайте" его в функцию. То же самое касается и файлов MQL5 - текст программного файла должен быть в одном экземпляре. Решается это с помощью символической ссылки на каталог MQL5.

Пусть каталог проектов находится в D:\Project, а каталог данных терминала находится в C:\Users\Pro\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\9EB2973C469D24060397BB5158EA73A5

  1. Закрываем терминал
  2. Переходим в каталог данных
  3. Перемещаем каталог MQL5 в каталог проектов
  4. Находясь в каталоге данных, запускаем cmd и вводим команду

    mklink /D MQL5 D:\Project\MQL5

  5. Запускаем терминал

Терминал даже не заметит, что «песочница» (программные файлы) переехала в D:\Project\MQL5.

Основное преимущество такого размещения - все личные проекты в одном каталоге (D:\Project).


Использование системы контроля версий

У профи даже не возникнет вопроса, зачем это нужно. Без нее никак, особенно в командной разработке. Вопрос только в выборе конкретной системы. Де-факто это Git.

Основные преимущества Git:

  • Локальный репозиторий. Можно экспериментировать (ветвиться). Одним кликом переключаться на любую ветку (версию).
  • Удобный графический интерфейс (TortoiseGit). Рулим мышкой.
  • Бесплатный облачный репозиторий для личных проектов (Bitbucket). Не боимся за поломку компьютера (жесткого диска)
  • История изменений файлов с возможностью восстановления или просмотра старых версий (удобно смотреть в Bitbucket)

Не буду приводить подробные инструкции по установке и настройке, но расскажу о некоторых особенностях. Устанавливаем Git (для работы через командную строку) и TortoiseGit (для работы мышкой). В каталог D:\Project\MQL5 создаем файл .gitignore со следующим содержимым

# исключаем файлы
*.ex4
*.ex5
*.dat
log.txt

# исключаем каталоги полностью
Images
Indicators
Libraries
Logs
Presets
Profiles
Services
"Shared Projects"
Levels
Params

# исключаем внутренности каталогов
Experts/*
Files/*
Include/*
Scripts/*

# кроме подкаталогов
!Experts/Cayman
!Files/Cayman
!Include/Cayman
!Scripts/Cayman
!Scripts/CaymanDev

Данный файл позволит отслеживать версии только программных файлов (*.mq?) проекта. Создаем локальный репозиторий в каталоге MQL5. Добавляем файлы и делаем первый комит (фиксируем версию). Локальный репозиторий готов. Работаем над кодом и почаще комитим с кратким описанием изменений. В дальнейшем это облегчит просмотр и поиск в истории.

Для подключения к облачному репозиторию, сначала нужно создать аккаунт и репозиторий на Bitbucket. Имя репозитория логично установить, как у проекта. В моем случае – CaymanMQL5, поскольку есть еще CaymanMQL4. Импортируем локальный репозиторий в облачный. Облачный репозиторий готов. Основные действия через TortoiseGit (TG):

  • Работаем с кодом (одна задача – один комит)
  • Проверяем изменения (TG/Check for modifications…)
  • Добавляем новые файлы (Add)
  • Удаляем не нужные (missing) файлы (Delete)
  • Комитим в локальный репозиторий (Commit)
  • Пушим в облачный репозиторий (Push)


Используйте для отладки кода отдельный терминал на демо счете

Цель – на реале последняя рабочая версия кода (только файлы *.ex? без *.mq?). На демо - код в процессе отладки. Для копирования демо -> реал можно использовать командный файл:

@echo off
setlocal
set PROJECT=Cayman
set SOURCE=d:\Project\MQL5
set TARGET=c:\Users\Pro\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2E8DC23981084565FA3E19C061F586B2\MQL5
set PARAMS=/MIR /NJH /NJS
rem MIR - MIRror a directory tree and delete dest files/folders that no longer exist in source
rem NJH - No Job Header
rem NJS - No Job Summary
echo Copy *.ex? // Source to Production
echo Source = %SOURCE%
echo Production = %TARGET%
robocopy %SOURCE%\Experts\%PROJECT% %TARGET%\Experts\%PROJECT% *.ex? %PARAMS%
robocopy %SOURCE%\Scripts\%PROJECT% %TARGET%\Scripts\%PROJECT% *.ex? %PARAMS%
rem Copy all files except AppSettings.txt, [Levels], [Params]
robocopy %SOURCE%\Files\%PROJECT% %TARGET%\Files\%PROJECT% *.* %PARAMS% /XF AppSettings.txt /XD Levels Params
robocopy %SOURCE%\Scripts\Cayman %TARGET%\Scripts\Cayman *.ex? /NJH /NJS
robocopy %SOURCE%\Scripts\CaymanDev %TARGET%\Scripts\CaymanDev *.ex? /NJH /NJS
echo.
endlocal
pause


Компилируйте сразу все файлы кода

Цель – согласованность кода. Чтобы не получилось, например, изменили параметры функции. Эксперт компилируется, но остался скрипт использующий старый вариант функции. При этом, этот скрипт (откомпилированный ранее) - рабочий, но выполняет не то что надо. Для пакетной компиляции можно использовать командный файл:

@echo off
setlocal
set METAEDITOR="C:\Program Files\RoboForex - MetaTrader 5\metaeditor64.exe"
set CAYMAN=d:\Project\MQL5\Scripts\Cayman
set CAYMAN_DEV=d:\Project\MQL5\Scripts\CaymanDev

echo METAEDITOR=%METAEDITOR%
echo CAYMAN=%CAYMAN%
echo CAYMAN_DEV=%CAYMAN_DEV%
echo.
echo Wait compile...

D:

cd %CAYMAN%
echo %CAYMAN%
for %%F in (*.mq?) do (
        %METAEDITOR% /compile:%%F /log
        type %%~dpnF.log
)       
del *.log

cd %CAYMAN_DEV%
echo %CAYMAN_DEV%
for %%F in (*.mq?) do (
        %METAEDITOR% /compile:%%F /log
        type %%~dpnF.log
)
del *.log

endlocal
echo.
pause


Использование системы управления проектами и задачами

Такие системы, в обязательном порядке, используются в командной разработке, а также полезны и для личных проектов. Систем и методологий управления проектами много. Я остановился на ZenKit. Он бесплатен для небольших команд. Очень удобная доска Канбан.

Раньше у меня было несколько досок Канбан (одна на каждый проект). Недостаток нескольких досок – не видно общей картины. Потом я решил, в качестве этапа(стадии) разработки добавить проект. И стало намного легче управлять задачами. Например, на моей канбан доске 5 стадий (этапов) разработки:

  • Легенда – назначение проектов, ссылки и инструкции. Записи не перемещаются в другие этапы. Всегда видно общее назначение доски и доступны ссылки на полезные ресурсы.
  • Cayman – проекты на MQL5, MQL4
  • Website – проект личного сайта
  • Принято – задача в работе
  • Готово – задача исполнена

Процесс работы с доской простой и наглядный. Появляется интересная идея, решение или ошибка в программе. Кратко формулирую ее и добавляю на доску, в соответствующий проект. Можно добавлять картинки и файлы. Выбираю задачу, перетаскиваю ее в стадию "Принято". Работаю, тестирую и перетаскиваю ее в стадию "Готово".

По количеству задач в проектах, сразу видно, где «пробка, затык,…». Стараюсь брать в разработку задачи из «перегруженных» проектов. Цель – выровнять проекты по количеству задач. В командной разработке есть еще этап "Тестирование", но для меня (одиночки) это не актуально.


Селекция логов

Как известно, все выводы функций Print, пишутся в лог Терминала MQL5\Logs\yyyyMMdd.log. При этом все символы (инструменты) вперемешку. Для выборки логов по заданному символу я использую следующий командный файл:

echo off
if "%2"=="" goto Help
find /I "%2" < %1 > "%~n1-%2.log"
goto Exit
:Help
echo.
echo Filter log-file
echo findLog.cmd logFile text
echo Example
echo findLog.cmd 20200515.log gbpjpy
echo Result
echo 20200515-gbpjpy.log
echo.
pause
:Exit



Подсветка логов

В режиме отладки у меня много информации пишется в лог. Анализировать ее в запущенном Терминале – проблематично. Поэтому делаю так:

  • Очищаю лог на вкладе Инструменты/Эксперты
  • Провоцирую вывод в лог
  • Копирую все строки в файл log.txt
  • Спокойно анализирую этот файл в Notepad++ (NPP) с подсветкой

У NPP есть несколько вариантов подсветки текста

  • Двойной клик по слову - сразу выделит их во всем тексте
  • Поиск/Пометить выделенное/Использовать стиль – подкрасит текст во всем документе
  • Использовать пользовательский синтаксис с подсветкой определенных лексем


Контекстный поиск

Для контекстного поиска текста использую файловый менеджер TotalCommander. Основными преимуществами такого выбора являются:

  • Поиск только по файлам проекта ("левые" файлы в результаты поиска не попадают)
  • Возможность использовать в поиске регулярные выражения
Контекстный поиск файлов


Заключение

Это моя первая статья. Планирую продолжить серию. Расскажу об удачных решениях с подробным обоснованием. Приглашаю всех желающих поделиться своими опытом и находками при обсуждении статьи.


mktr8591
mktr8591 | 20 мая 2021 в 15:40
Andrey Khatimlianskii:

У меня AkelPad. Открываю фал - Сохранить как - UTF-8.

После этого MetaEditor сам кодировку не меняет.

Спасибо, работает ОК.
TeeCee69
TeeCee69 | 26 мая 2021 в 16:11
MetaQuotes:

Новая статья Советы профессионального программиста (часть I): Хранение, отладка и компиляция кода. Работа с проектами и журналами была опубликована:

Автор: Малик Арыков

Доброе утро, я искал по всему интернету для mt5 помощников службы поддержки клиентов, но я до сих пор не нашел ничего полезного я сделал реальный счет и у меня есть $ 6,000 в там, что я пытался снять, но это кажется невозможным, если вы могли бы указать мне в правильном направлении я был бы очень признателен за это. Моя электронная почта TcChrltn@aol.com и меня зовут Терри. Прилагаю несколько файлов, которые могут быть полезны.

Simon Anderson Hamonangan
Simon Anderson Hamonangan | 26 мая 2021 в 16:44

Спасибо, что поделились своим пониманием. Всегда приятно видеть точку зрения других программистов.

Я уже выполняю некоторые из этих советов. Это одна из моих рутин:

На выходных я обычно очищаю ненужный лог-файл и файл, созданный в каталоге MQL/files (пример: файл монитора спреда, созданный за неделю), используя .bat-файл с командой delete.
После этого я сжимаю папку MT4/MT5 и копирую сжатый файл на 2 внешних диска/usb-накопителя (этот вариант быстрее, чем загружать резервную копию в какой-нибудь онлайн-сервис резервного копирования).

tyup
tyup | 12 июл. 2021 в 05:07
Andrey Khatimlianskii:

У меня AkelPad. Открываю фал - Сохранить как - UTF-8.

После этого MetaEditor сам кодировку не меняет.

Так ведь это и в самом metaeditore можно делать. Открываю файл - Сохранить как - UTF-8

mktr8591
mktr8591 | 13 июл. 2021 в 11:20
tyup:

Так ведь это и в самом metaeditore можно делать. Открываю файл - Сохранить как - UTF-8

Спасибо!   Может, эта ф-я недавно появилась в ME?

