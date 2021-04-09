Советы профессионального программиста (Часть I): Хранение, отладка и компиляция кодов. Работа с проектами и логами

Содержание

Введение

У каждого свой путь, стиль и предпочтения в программировании. Расскажу о своих методах, облегчающих мне работу (занятие любимым делом). Надеюсь, это поможет начинающим программистам. Возможно, кто-то найдет для себя что-то полезное.





Храните свой код в отдельных подкаталогах

Программные файлы терминала находятся в каталоге MQL5. Данный каталог является так называемой «песочницей». Доступ наружу закрыт. И это правильно. Хотя если подключить свой DLL, то, наверное, можно залезть куда угодно.

Для примера, структура проекта Cayman:

/Experts/Cayman/ - эксперт

/Files/Cayman/ - файлы данных (настройки, параметры)

/Include/Cayman/ - библиотека классов (функций)

/Scripts/Cayman/ - основные (боевые) скрипты

/Scripts/CaymanDev/ - скрипты разработчика (для отладки)

Основные преимущества такого размещения:

Контекстный поиск только в файлах проекта с помощью TotalCommander

Контроль версий с помощью Git (следить только за файлами проекта, остальное игнорировать)

Упрощается копирование в другой терминал (демо -> реал – выпуск релиза)





Один код на несколько терминалов

Одним из признаков хорошего тона в программировании, является отсутствия дублей кода. Если одни и те же строки кода у вас встречаются в нескольких местах, то смело "заворачивайте" его в функцию. То же самое касается и файлов MQL5 - текст программного файла должен быть в одном экземпляре. Решается это с помощью символической ссылки на каталог MQL5.

Пусть каталог проектов находится в D:\Project, а каталог данных терминала находится в C:\Users\Pro\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\9EB2973C469D24060397BB5158EA73A5

Закрываем терминал Переходим в каталог данных Перемещаем каталог MQL5 в каталог проектов Находясь в каталоге данных, запускаем cmd и вводим команду



mklink /D MQL5 D:\Project\MQL5



Запускаем терминал

Терминал даже не заметит, что «песочница» (программные файлы) переехала в D:\Project\MQL5.

Основное преимущество такого размещения - все личные проекты в одном каталоге (D:\Project).





Использование системы контроля версий

У профи даже не возникнет вопроса, зачем это нужно. Без нее никак, особенно в командной разработке. Вопрос только в выборе конкретной системы. Де-факто это Git.

Основные преимущества Git:

Локальный репозиторий. Можно экспериментировать (ветвиться). Одним кликом переключаться на любую ветку (версию).

Удобный графический интерфейс (TortoiseGit). Рулим мышкой.

Бесплатный облачный репозиторий для личных проектов (Bitbucket). Не боимся за поломку компьютера (жесткого диска)

История изменений файлов с возможностью восстановления или просмотра старых версий (удобно смотреть в Bitbucket)

Не буду приводить подробные инструкции по установке и настройке, но расскажу о некоторых особенностях. Устанавливаем Git (для работы через командную строку) и TortoiseGit (для работы мышкой). В каталог D:\Project\MQL5 создаем файл .gitignore со следующим содержимым

# исключаем файлы *.ex4 *.ex5 *.dat log.txt # исключаем каталоги полностью Images Indicators Libraries Logs Presets Profiles Services "Shared Projects" Levels Params # исключаем внутренности каталогов Experts/* Files/* Include/* Scripts/* # кроме подкаталогов !Experts/Cayman !Files/Cayman !Include/Cayman !Scripts/Cayman !Scripts/CaymanDev

Данный файл позволит отслеживать версии только программных файлов (*.mq?) проекта. Создаем локальный репозиторий в каталоге MQL5. Добавляем файлы и делаем первый комит (фиксируем версию). Локальный репозиторий готов. Работаем над кодом и почаще комитим с кратким описанием изменений. В дальнейшем это облегчит просмотр и поиск в истории.

Для подключения к облачному репозиторию, сначала нужно создать аккаунт и репозиторий на Bitbucket. Имя репозитория логично установить, как у проекта. В моем случае – CaymanMQL5, поскольку есть еще CaymanMQL4. Импортируем локальный репозиторий в облачный. Облачный репозиторий готов. Основные действия через TortoiseGit (TG):

Работаем с кодом (одна задача – один комит)

Проверяем изменения (TG/Check for modifications…)

Добавляем новые файлы (Add)

Удаляем не нужные (missing) файлы (Delete)

Комитим в локальный репозиторий (Commit)

Пушим в облачный репозиторий (Push)





Используйте для отладки кода отдельный терминал на демо счете

Цель – на реале последняя рабочая версия кода (только файлы *.ex? без *.mq?). На демо - код в процессе отладки. Для копирования демо -> реал можно использовать командный файл:

@echo off setlocal set PROJECT=Cayman set SOURCE=d:\Project\MQL5 set TARGET=c:\Users\Pro\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 2 E8DC23981084565FA3E19C061F586B2\MQL5 set PARAMS=/MIR /NJH /NJS rem MIR - MIRror a directory tree and delete dest files/folders that no longer exist in source rem NJH - No Job Header rem NJS - No Job Summary echo Copy *.ex? echo Source = %SOURCE% echo Production = %TARGET% robocopy %SOURCE%\Experts\%PROJECT% %TARGET%\Experts\%PROJECT% *.ex? %PARAMS% robocopy %SOURCE%\Scripts\%PROJECT% %TARGET%\Scripts\%PROJECT% *.ex? %PARAMS% rem Copy all files except AppSettings.txt, [Levels], [Params] robocopy %SOURCE%\Files\%PROJECT% %TARGET%\Files\%PROJECT% *.* %PARAMS% /XF AppSettings.txt /XD Levels Params robocopy %SOURCE%\Scripts\Cayman %TARGET%\Scripts\Cayman *.ex? /NJH /NJS robocopy %SOURCE%\Scripts\CaymanDev %TARGET%\Scripts\CaymanDev *.ex? /NJH /NJS echo. endlocal pause





Компилируйте сразу все файлы кода

Цель – согласованность кода. Чтобы не получилось, например, изменили параметры функции. Эксперт компилируется, но остался скрипт использующий старый вариант функции. При этом, этот скрипт (откомпилированный ранее) - рабочий, но выполняет не то что надо. Для пакетной компиляции можно использовать командный файл:

@echo off setlocal set METAEDITOR= "C:\Program Files\RoboForex - MetaTrader 5\metaeditor64.exe" set CAYMAN=d:\Project\MQL5\Scripts\Cayman set CAYMAN_DEV=d:\Project\MQL5\Scripts\CaymanDev echo METAEDITOR=%METAEDITOR% echo CAYMAN=%CAYMAN% echo CAYMAN_DEV=%CAYMAN_DEV% echo. echo Wait compile... D: cd %CAYMAN% echo %CAYMAN% for %%F in (*.mq?) do ( %METAEDITOR% /compile:%%F / log type %%~dpnF. log ) del *. log cd %CAYMAN_DEV% echo %CAYMAN_DEV% for %%F in (*.mq?) do ( %METAEDITOR% /compile:%%F / log type %%~dpnF. log ) del *. log endlocal echo. pause





Использование системы управления проектами и задачами

Такие системы, в обязательном порядке, используются в командной разработке, а также полезны и для личных проектов. Систем и методологий управления проектами много. Я остановился на ZenKit. Он бесплатен для небольших команд. Очень удобная доска Канбан.

Раньше у меня было несколько досок Канбан (одна на каждый проект). Недостаток нескольких досок – не видно общей картины. Потом я решил, в качестве этапа(стадии) разработки добавить проект. И стало намного легче управлять задачами. Например, на моей канбан доске 5 стадий (этапов) разработки:

Легенда – назначение проектов, ссылки и инструкции. Записи не перемещаются в другие этапы. Всегда видно общее назначение доски и доступны ссылки на полезные ресурсы.

Cayman – проекты на MQL5, MQL4

Website – проект личного сайта

Принято – задача в работе

Готово – задача исполнена

Процесс работы с доской простой и наглядный. Появляется интересная идея, решение или ошибка в программе. Кратко формулирую ее и добавляю на доску, в соответствующий проект. Можно добавлять картинки и файлы. Выбираю задачу, перетаскиваю ее в стадию "Принято". Работаю, тестирую и перетаскиваю ее в стадию "Готово".

По количеству задач в проектах, сразу видно, где «пробка, затык,…». Стараюсь брать в разработку задачи из «перегруженных» проектов. Цель – выровнять проекты по количеству задач. В командной разработке есть еще этап "Тестирование", но для меня (одиночки) это не актуально.





Селекция логов

Как известно, все выводы функций Print, пишутся в лог Терминала MQL5\Logs\yyyyMMdd.log. При этом все символы (инструменты) вперемешку. Для выборки логов по заданному символу я использую следующий командный файл:

echo off if "% 2 "=="" goto Help find /I "% 2 " < % 1 > "%~n1-% 2 . log " goto Exit :Help echo. echo Filter log -file echo findLog.cmd logFile text echo Example echo findLog.cmd 20200515 . log gbpjpy echo Result echo 20200515 -gbpjpy. log echo. pause :Exit







Подсветка логов

В режиме отладки у меня много информации пишется в лог. Анализировать ее в запущенном Терминале – проблематично. Поэтому делаю так:

Очищаю лог на вкладе Инструменты/Эксперты

Провоцирую вывод в лог

Копирую все строки в файл log.txt

Спокойно анализирую этот файл в Notepad++ (NPP) с подсветкой

У NPP есть несколько вариантов подсветки текста

Двойной клик по слову - сразу выделит их во всем тексте

Поиск/Пометить выделенное/Использовать стиль – подкрасит текст во всем документе

Использовать пользовательский синтаксис с подсветкой определенных лексем





Контекстный поиск



Для контекстного поиска текста использую файловый менеджер TotalCommander. Основными преимуществами такого выбора являются:

Поиск только по файлам проекта ("левые" файлы в результаты поиска не попадают)

Возможность использовать в поиске регулярные выражения









Заключение



Это моя первая статья. Планирую продолжить серию. Расскажу об удачных решениях с подробным обоснованием. Приглашаю всех желающих поделиться своими опытом и находками при обсуждении статьи.