Модель продолжения движения - поиск на графике и статистика исполнения





1. Введение

В данной статье я хочу описать программное определение одной из моделей продолжения движения. В основе работы лежит определение двух волн — основной волны и коррекционной волны. В качестве экстремумов будут использованы фракталы, а также, как я их называю, потенциальные фракталы — экстремумы, которые как фракталы еще не сформировались. Далее попытаюсь собрать статистические данные о движении волн. Данные будут выгружаться в файл формата CSV.





2. Описание модели - общие положения



Модель продолжения движения, описываемая в данной статье, состоит из двух волн: основной волны и коррекционной. Схематически модель описана на рисунке 1. Где, AB - это основная волна, BC - коррекционная волна, CD - продолжение движения в сторону основной тенденции.





Рис. 1. Схема модели продолжения движения

На графике это выглядит так:





Рис. 2. Модель продолжения движения на графике H4 пары AUDJPY





3.Принципы распознавания модели на графике

Принципы распознавания модели описаны в таблице 1.

Таблица 1. Принципы распознавания модели продолжения движения в разрезе трендов





4. Построение алгоритма и написание кода

1. Входные параметры, функция OnInit() и первоначальное объявление переменных

Сначала нужно подключить класс CTrade для упрощенного доступа к торговым операциям:

#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade;

Далее описать входные параметры:

input ENUM_TIMEFRAMES base_tf; input ENUM_TIMEFRAMES work_tf; input double SummRisk= 100 ; input double sar_step= 0.1 ; input double maximum_step= 0.11 ; input bool TP_mode= true ; input int M= 2 ; input bool Breakeven_mode= true ; input double breakeven= 1 ;

На базовом периоде советник будет определять направление входа, на рабочем периоде будет определять точку входа.

Программа будет рассчитывать размер лота в зависимости от суммы риска на сделку.

Также советник будет иметь возможность устанавливать take-profit по указанному отношению прибыли к риску (параметр М), а также переводить позицию в безубыток по указанному отношению размера прибыли к размеру stop-loss (параметр breakeven).

После описания входных параметров нужно объявить переменные для хэндлов индикаторов и массивы для таймфреймов base_tf и work_tf:

int Fractal_base_tf,Fractal_work_tf; int Sar_base_tf,Sar_work_tf; double High_base_tf[],Low_base_tf[]; double Close_base_tf[],Open_base_tf[]; datetime Time_base_tf[]; double Sar_array_base_tf[]; double FractalDown_base_tf[],FractalUp_base_tf[]; double High_work_tf[],Low_work_tf[]; double Close_work_tf[],Open_work_tf[]; datetime Time_work_tf[]; double Sar_array_work_tf[]; double FractalDown_work_tf[],FractalUp_work_tf[];;

Советником будут использоваться два индикатора: фракталы для определения части экстремумов и Parabolic для ведения trailing-stop позиции. Также планирую использовать Parabolic для определения точки входа на рабочем таймфрейме work_tf.

Далее в функции OnInit() нужно получить хэндлы индикаторов и заполнить массивы первоначальными данными.

int OnInit () { Sar_base_tf= iSAR ( Symbol (),base_tf,sar_step,maximum_step); Sar_work_tf= iSAR ( Symbol (),work_tf,sar_step,maximum_step); Fractal_base_tf= iFractals ( Symbol (),base_tf); Fractal_work_tf= iFractals ( Symbol (),work_tf); ArraySetAsSeries (High_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_base_tf, true );; ArraySetAsSeries (Sar_array_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_base_tf, true ); CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,High_base_tf); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Low_base_tf); CopyClose ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Close_base_tf); CopyOpen ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Open_base_tf); CopyTime ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Time_base_tf); CopyBuffer (Sar_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); ArraySetAsSeries (High_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_work_tf, true ); CopyHigh ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,High_work_tf); CopyLow ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Low_work_tf); CopyClose ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Close_work_tf); CopyOpen ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Open_work_tf); CopyTime ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Time_work_tf); CopyBuffer (Sar_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_work_tf); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Сначала получили хэндл инидкаторов, затем задали порядок массивов, как в таймсерии и заполнили массив данными. Я посчитал, что для работы данного советника данные о 1000 барах более чем достаточно.

2. Определение общих параметров

С этого этапа перехожу к работе с функцией OnTick().

В раздел "Общие параметры" я обычно записываю рыночную информацию, а также объявляю переменные, которые будут использоваться для установки позиций.

int Digit=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double f= 1 ; if (Digit== 5 ) {f= 100000 ;} if (Digit== 4 ) {f= 10000 ;} if (Digit== 3 ) {f= 1000 ;} if (Digit== 2 ) {f= 100 ;} if (Digit== 1 ) {f= 10 ;} double spread= SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD )/f; double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double CostOfPoint= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); double RiskSize_points; double CostOfPoint_position; double Lot; double SLPrice_sell,SLPrice_buy; int bars_base_tf= Bars ( Symbol (),base_tf); int bars_work_tf= Bars ( Symbol (),work_tf); string P_symbol; int P_type,P_ticket,P_opentime;

3. Актуализация данных в массивах

Массивы первоначально были заполнены в функции OnInit(), но данные в массивах должны быть постоянно актуальными. Заполнять массивы каждый раз при поступлении нового тика — слишком большая нагрузка на систему, это приведет к серьезному замедлению процессов. Поэтому целесообразно производить перезаполнение массивов при появлении нового бара.

Для этого можно использовать следующую конструкцию:

static datetime LastBar_base_tf= 0 ; datetime ThisBar_base_tf=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,base_tf, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (LastBar_base_tf!=ThisBar_base_tf) { }

Но при таком подходе теряются данные нулевого бара, поэтому для данных бара с индексом 0 я ввел отдельные массивы.

Также следует отдельно актуализировать массивы с данными фракталов. Они должны перезаполняться каждый раз, когда экстремумы 0-го бара выше или ниже двух предыдущих.

Далее будут приведены примеры заполнения массивов.

1. Заполнение массивов при появлении нового бара

Сначала заполняем массивы при появлении нового бара:

ArraySetAsSeries (High_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_base_tf, true ); static datetime LastBar_base_tf= 0 ; datetime ThisBar_base_tf=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,base_tf, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (LastBar_base_tf!=ThisBar_base_tf) { CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,High_base_tf); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Low_base_tf); CopyClose ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Close_base_tf); CopyOpen ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Open_base_tf); CopyTime ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Time_base_tf); CopyBuffer (Sar_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); LastBar_base_tf=ThisBar_base_tf; } ArraySetAsSeries (High_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_work_tf, true ); static datetime LastBar_work_tf= 0 ; datetime ThisBar_work_tf=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,work_tf, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (LastBar_work_tf!=ThisBar_work_tf) { CopyHigh ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,High_work_tf); CopyLow ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Low_work_tf); CopyClose ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Close_work_tf); CopyOpen ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Open_work_tf); CopyTime ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Time_work_tf); CopyBuffer (Sar_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_work_tf); LastBar_work_tf=ThisBar_work_tf; }

2. Заполнение массивов данными 0-го бара

Информация о барах с индексом 1 и выше теперь постоянно будет актуальной, тогда как данные о баре с индексом 0 все еще остаются неактуальными. Для хранения информации о нулевых барах я ввел отдельные массивы:

double High_base_tf_0[],Low_base_tf_0[]; double Close_base_tf_0[],Open_base_tf_0[]; datetime Time_base_tf_0[]; double Sar_array_base_tf_0[]; ArraySetAsSeries (High_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Close_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Open_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Time_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_base_tf_0, true ); CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,High_base_tf_0); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Low_base_tf_0); CopyClose ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Close_base_tf_0); CopyOpen ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Open_base_tf_0); CopyTime ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Time_base_tf_0); CopyBuffer (Sar_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1 ,Sar_array_base_tf_0); double High_work_tf_0[],Low_work_tf_0[]; double Close_work_tf_0[],Open_work_tf_0[]; datetime Time_work_tf_0[]; double Sar_array_work_tf_0[]; ArraySetAsSeries (High_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Low_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Close_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Open_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Time_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_work_tf_0, true ); CopyHigh ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,High_work_tf_0); CopyLow ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Low_work_tf_0); CopyClose ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Close_work_tf_0); CopyOpen ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Open_work_tf_0); CopyTime ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Time_work_tf_0); CopyBuffer (Sar_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1 ,Sar_array_work_tf_0);

3. Актуализация данных о фракталах

Массивы с данными фракталов также нужно актуализировать. Каждый раз, когда экстремумы 0-го бара выше или ниже двух предыдущих, должно происходить перезаполнение массивов:

if (High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 1 ] && High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); } if (Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 1 ] && Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); } if (High_work_tf_0[ 0 ]>High_work_tf[ 1 ] && High_work_tf_0[ 0 ]>High_work_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_work_tf); } if (Low_work_tf_0[ 0 ]<Low_work_tf[ 1 ] && Low_work_tf_0[ 0 ]<Low_work_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_work_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_work_tf); }

4. Поиск экстремумов

Вернемся снова к модели продолжения движения. Для этого нужно снова вернуться к рисунку 2.

Отрезок АВ — это основная волна, отрезок ВС — коррекционная волна. Согласно принципам распознавания модели, коррекционная волна всегда должна заканчиваться экстремумом — в сути своей, фракталом. На рисунке это точка С. Поиск экстремумов нужно начинать с этой точки. А затем последовательно найти остальные. Но на момент точки входа сформированный (подтвержденный) фрактал, скорее всего, будет отсутствовать. Поэтому искать нужно ситуацию, когда экстремум бара выше/ниже двух предыдущих баров — high/low такого бара и будет точкой С. Также нужно учесть, что на момент точки входа high/low коррекционного движения (точка С) может быть как на нулевом баре, так и на баре с индексом выше нуля.

В Таблице 2 показана последовательность определения экстремумов.

Таблица 2. Последовательность определения экстремумов

№ п/п Для тренда вниз Для тренда вверх 1 Найти high коррекционного движения (точка С) Найти low коррекционного движения (точка С) 2 От high коррекционного движения найти следующий верхний экстремум (точка А) От low коррекционного движения найти следующий нижний экстремум (точка А) 3 Между точками С и А найти точку В - low коррекционного движения Между точками С и А найти точку В - high коррекционного движения

int High_Corr_wave_downtrend_base_tf; int UpperFractal_downtrend_base_tf; int Low_Corr_wave_downtrend_base_tf; if (High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 1 ] && High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 2 ]) { High_Corr_wave_downtrend_base_tf= 0 ; } else { for (n= 0 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 1 ] && High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 2 ]) break ; } High_Corr_wave_downtrend_base_tf=n; } for (n=High_Corr_wave_downtrend_base_tf+ 1 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (FractalUp_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } UpperFractal_downtrend_base_tf=n; int CountToFind_arrmin=UpperFractal_downtrend_base_tf-High_Corr_wave_downtrend_base_tf; Low_Corr_wave_downtrend_base_tf= ArrayMinimum (Low_base_tf,High_Corr_wave_downtrend_base_tf,CountToFind_arrmin);

2. Поиск экстремумов для тренда вверх

int Low_Corr_wave_uptrend_base_tf; int LowerFractal_uptrend_base_tf; int High_Corr_wave_uptrend_base_tf; if (Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 1 ] && Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 2 ]) { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf= 0 ; } else { for (n= 0 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 1 ] && Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 2 ]) break ; } Low_Corr_wave_uptrend_base_tf=n; } for (n=Low_Corr_wave_uptrend_base_tf+ 1 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (FractalDown_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } LowerFractal_uptrend_base_tf=n; int CountToFind_arrmax=LowerFractal_uptrend_base_tf-Low_Corr_wave_uptrend_base_tf; High_Corr_wave_uptrend_base_tf= ArrayMaximum (High_base_tf,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf,CountToFind_arrmax);

3. Приведение значений High/Low коррекционных волн к единым переменным

Таким образом, индексы баров - экстремумов найдены. Но обращаться нужно будет не только к индексам, но и к ценовым, и временным значениям этих баров. Чтобы обращаться к значениям high или low коррекционных волн приходится использовать два разных массива, так как high или low коррекционной волны могут быть как на баре с нулевым индексом, так и на баре с индексом выше нуля. Это не очень удобно для работы, поэтому правильней будет привести их значения к одним общим переменным с помощью оператора if.

double High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double; datetime High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time; if (High_Corr_wave_downtrend_base_tf== 0 ) { High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double=High_base_tf_0[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time=Time_base_tf_0[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; } else { High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double=High_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time=Time_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; } if (Low_Corr_wave_uptrend_base_tf== 0 ) { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double=Low_base_tf_0[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time=Time_base_tf_0[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; } else { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double=Low_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time=Time_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; }

Таким образом, ценовые и временные значения high/low коррекционных волн записываются в переменные и обращаться каждый раз к разным массивам надобности нет.

Если подытожить работу по поиску экстремумов, то получается, что найдены точки А, В и С согласно концепту распознавания модели (см. таблицы 4 и 5).

Таблица 4. Значения точек А, В и С для тренда вниз

Показатель Значения точки А Значения точки В Значения точки С Индекс бара UpperFractal_downtrend_base_tf Low_Corr_wave_downtrend_base_tf High_Corr_wave_downtrend_base_tf Временное значение Time_base_tf[UpperFractal_downtrend_base_tf] Time_base_tf[Low_Corr_wave_downtrend_base_tf] High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time Ценовое значение High_base_tf[UpperFractal_downtrend_base_tf] Low_base_tf[Low_Corr_wave_downtrend_base_tf] High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double

Таблица 5. Значения точек А, В и С для тренда вверх

Показатель Значения точки А Значения точки В Значения точки С Индекс бара LowerFractal_uptrend_base_tf High_Corr_wave_uptrend_base_tf Low_Corr_wave_uptrend_base_tf Временное значение Time_base_tf[LowerFractal_uptrend_base_tf] Time_base_tf[High_Corr_wave_uptrend_base_tf] Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time Ценовое значение Low_base_tf[LowerFractal_uptrend_base_tf] High_base_tf[High_Corr_wave_uptrend_base_tf] Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double





5. Описание условий для распознавания модели

В данном разделе я буду описывать только самые необходимые, на мой взгляд, базовые условия, которые характерны модели описываемой в данной статье.

Таблица 6. Минимальный набор условий для распознавания модели продолжения движения

№ п/п Условия для тренда вниз Условия для тренда вверх 1 High коррекционной волны (точка C) ниже high следующего за ним экстремума (точка А) Low коррекционной волны (точка С) выше low следующего за ним экстремума (точка А) 2 Индекс low коррекционной волны (точка В) больше индекса high коррекционной (точка С) Индекс high коррекционной волны (точка В) больше индекса low коррекционной (точка С) 3 Длительность коррекционного движения от 2 до 6 баров (кол-во баров от точки В) Длительность коррекционного движения от 2 до 6 баров(кол-во баров от точки В)

Далее привожу код описания условий для распознавания модели. Условия собираются в две логические переменные: одна для тренда вниз и вторая для тренда вверх:

bool Model_downtrend_base_tf=( High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double<High_base_tf[UpperFractal_downtrend_base_tf] && Low_Corr_wave_downtrend_base_tf>High_Corr_wave_downtrend_base_tf && Low_Corr_wave_downtrend_base_tf>= 1 && Low_Corr_wave_downtrend_base_tf<= 6 ); bool Model_uptrend_base_tf=( Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double>Low_base_tf[LowerFractal_uptrend_base_tf] && High_Corr_wave_uptrend_base_tf>Low_Corr_wave_uptrend_base_tf && High_Corr_wave_uptrend_base_tf>= 1 && High_Corr_wave_uptrend_base_tf<= 6 );

6. Создание контролей

Советник, как минимум, должен производить три проверки.

Первые две проверки — на предмет своевременности входа. Третья проверка — на предмет того, что в рамках одной модели открыта только одна позиция — то есть исключение создания дублирующихся позиций.

Посмотрите на рисунок 3. На нем пунктирными линиями обозначены зоны открытия позиций где может располагаться точка входа — где-то между точками В и С. Входить позже, когда цена пробьет уровень точки В, уже нежелательно, так как при этом увеличиваются риски. Это первая проверка, которую должна производить программа.

Рис. 3. Модель продолжения движения на графике H4 пары AUDJPY

Также могут быть ситуации, когда цена пробила уровень точки В, затем снова вернулась к зоне открытия позиции. Такую ситуацию рассматривать как торговую нельзя. Это вторая проверка, которую должна производить программа. И, наконец, чтобы не было множества создаваемых позиций нужно сделать ограничение: 1 модель — 1 одна открытая позиция. Это третья проверка, которую должна производить программа.

1. Контроль формирования точки входа в зоне открытия позиции

Тут все просто: для модели на продажу цена bid должна быть выше low коррекционного движения (точка В). Для модели на покупку цена bid должна быть ниже high коррекционного движения (точка В).

bool First_downtrend_control_bool=(bid>=Low_base_tf[Low_Corr_wave_downtrend_base_tf]); bool First_uptrend_control_bool=(bid<=High_base_tf[High_Corr_wave_uptrend_base_tf]);

2. Контроль отката цены к зоне открытия позиции

Чтобы реализовать данный контроль, нужно определить бар с наименьшим значением low (для продаж) или бар с наибольшим значением high (для покупок), начиная от текущего индекса и до бара high/low коррекционного движения (точка В). Для этого используется функция ArrayMinimum() для модели на продажу и ArrayMaximum() для модели на покупку.

Далее сопоставляются индексы — индекс low/high коррекционного движения (точка В) и индексы, полученные функциями ArrayMinimum() и ArrayMaximum(). Если они совпадают, значит пробоя low/high коррекционного движения не было и можно ситуацию рассматривать как торговую. Если индексы не совпадают, значит, движение началось ранее и открывать позицию уже поздно.

int Second_downtrend_control_int= ArrayMinimum (Low_base_tf, 0 ,Low_Corr_wave_downtrend_base_tf+ 1 ); if (Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[Second_downtrend_control_int]) { Second_downtrend_control_int= 0 ; } bool Second_downtrend_control_bool=(Second_downtrend_control_int==Low_Corr_wave_downtrend_base_tf); int Second_uptrend_control_int= ArrayMaximum (High_base_tf, 0 ,High_Corr_wave_uptrend_base_tf+ 1 ); if (High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[Second_uptrend_control_int]) { Second_uptrend_control_int= 0 ; } bool Second_uptrend_control_bool=(Second_uptrend_control_int==High_Corr_wave_uptrend_base_tf);

3. Исключение создания дублирующихся позиций в рамках одной модели

Данный контроль используется для ограничения количества открываемых позиций. Суть контроля: одна модель — одна открытая позиция. Принцип работы следующий: происходит перебор открытых позиций, далее если по текущему графику открыта позиция, то от точки входа определяется ближайший к ней бар, который является экстремумом - high/low коррекционного движения (точка С от точки входа) в зависимости от типа сделки.

Далее время найденного бара — high/low коррекционного движения (точка С от точки входа), сопоставляется со временем текущего high/low коррекционного движения (текущая точка С). Если они совпадают, то открытия позиции происходить не должно, так как позиция по данной модели уже существует.

Создание контроля для продаж:

int Bar_sell_base_tf,High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell; bool Third_downtrend_control_bool= false ; if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol () && P_type== 1 ) { Bar_sell_base_tf= iBarShift ( Symbol (),base_tf,P_opentime); if (Bar_sell_base_tf== 0 ) { if (High_base_tf_0[Bar_sell_base_tf]>High_base_tf[Bar_sell_base_tf+ 1 ] && High_base_tf_0[Bar_sell_base_tf]>High_base_tf[Bar_sell_base_tf+ 2 ]) { High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell=Bar_sell_base_tf; } else { for (n=Bar_sell_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 1 ] && High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 2 ]) break ; } High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell=n; } Third_downtrend_control_bool=( Time_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell]==High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time ); } if (Bar_sell_base_tf!= 0 && Bar_sell_base_tf!= 1000 ) { for (n=Bar_sell_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 1 ] && High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 2 ]) break ; } High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell=n; } Third_downtrend_control_bool=( Time_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell]==High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time ); } } } }

int Bar_buy_base_tf,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy; bool Third_uptrend_control_bool= false ; if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol () && P_type== 0 ) { Bar_buy_base_tf= iBarShift ( Symbol (),base_tf,P_opentime); if (Bar_buy_base_tf== 0 ) { if (Low_base_tf_0[Bar_buy_base_tf]<Low_base_tf[Bar_buy_base_tf+ 1 ] && Low_base_tf_0[Bar_buy_base_tf]<Low_base_tf[Bar_buy_base_tf+ 2 ]) { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy=Bar_buy_base_tf; } else { for (n=Bar_buy_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 1 ] && Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 2 ]) break ; } Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy=n; } Third_uptrend_control_bool=( Time_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy]==Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time ); } if (Bar_buy_base_tf!= 0 && Bar_buy_base_tf!= 1000 ) { for (n=Bar_buy_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 1 ] && Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 2 ]) break ; } Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy=n; } Third_uptrend_control_bool=( Time_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy]==Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time ); } } } }

7. Описание условий для точки входа

Создание контроля для покупок:

Точка входа должна определяться на рабочем периоде — work_tf. Это нужно для своевременного входа в рынок и, по возможности, уменьшения размера риска в пунктах. В качестве сигнала используются показания индикатора Parabolic: если на текущем баре значение индикатора выше high текущего бара, а на предыдущем баре значение индикатора ниже low этого же бара, значит можно продавать. Для покупок — наоборот.

bool PointSell_work_tf_bool=( Low_work_tf[ 1 ]>Sar_array_work_tf[ 1 ] && High_work_tf_0[ 0 ]<Sar_array_work_tf_0[ 0 ] ); bool PointBuy_work_tf_bool=( High_work_tf[ 1 ]<Sar_array_work_tf[ 1 ] && Low_work_tf_0[ 0 ]>Sar_array_work_tf_0[ 0 ] );

8. Описание торговых условий

На данном этапе объединяем в одну логическую переменную все условия и контроли, которые создавали ранее.

bool OpenSell=( Model_downtrend_base_tf== true && First_downtrend_control_bool== true && Second_downtrend_control_bool== true && Third_downtrend_control_bool== false && PointSell_work_tf_bool== true ); bool OpenBuy=( Model_uptrend_base_tf== true && First_uptrend_control_bool== true && Second_uptrend_control_bool== true && Third_uptrend_control_bool== false && PointBuy_work_tf_bool== true );

9. Работа с торговыми операциями

Работа с торговыми операциями делится на:

Установку позиций;

Установку take-profit;

Перевод позиции в безубыток.

1. Установка позиций

SLPrice_sell=High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double+spread; SLPrice_buy=Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double-spread; if (OpenSell== true ) { RiskSize_points=(SLPrice_sell-bid)*f; if (RiskSize_points== 0 ) { RiskSize_points= 1 ; } CostOfPoint_position=SummRisk/RiskSize_points; Lot=CostOfPoint_position/CostOfPoint; trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL , NormalizeDouble (Lot, 2 ),bid, NormalizeDouble (SLPrice_sell, 5 ), 0 , "" ); } if (OpenBuy== true ) { RiskSize_points=(bid-SLPrice_buy)*f; if (RiskSize_points== 0 ) { RiskSize_points= 1 ; } CostOfPoint_position=SummRisk/RiskSize_points; Lot=CostOfPoint_position/CostOfPoint; trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY , NormalizeDouble (Lot, 2 ),ask, NormalizeDouble (SLPrice_buy, 5 ), 0 , "" ); }

2. Установка take-profit

if (TP_mode== true ) { if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { SL_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )); OP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )); TP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_TP )); P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_profit= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )); P_ticket= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol ()) { if (P_type== 0 && TP_double== 0 ) { double SL_size_buy=OP_double-SL_double; double TP_size_buy=SL_size_buy*M; double TP_price_buy=OP_double+TP_size_buy; trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),SL_double, NormalizeDouble (TP_price_buy, 5 )); } if (P_type== 1 && TP_double== 0 ) { double SL_size_sell=SL_double-OP_double; double TP_size_sell=SL_size_sell*M; double TP_price_sell=OP_double-TP_size_sell; trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),SL_double, NormalizeDouble (TP_price_sell, 5 )); } } } } } }

3. Перевод позиции в безубыток

double Size_Summ=breakeven*SummRisk; if (Breakeven_mode== true && breakeven!= 0 ) { if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { SL_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )); OP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )); TP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_TP )); P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_profit= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )); P_ticket= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol ()) { if (P_type== 0 && P_profit>=Size_Summ && SL_double<OP_double) { trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),OP_double,TP_double); } if (P_type== 1 && P_profit>=Size_Summ && SL_double>OP_double) { trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),OP_double,TP_double); } } } } } }

5. Сбор статистических данных

Сначала нужно определиться с набором показателей для статистики:

Символ инструмента; Тип сделки; Время входа; Цена открытия; Уровень stop-loss; Размер stop-loss; Уровень максимальной прибыли; Размер максимальной прибыли; Длительность сделки.

Нужно сделать допущение, что точка максимальной прибыли — это high/low первого верхнего/нижнего фрактала на базовом периоде, сформированного после бара, на котором произошло открытие позиции.

Для начала нужно протестировать работу советника в тестере стратегий. Для тестирования я выбрал пару AUDJPY за период 01.01.2018—29.08.2018. В качестве базового периода выбрал D1, в качестве рабочего периода H6. Риск на сделку — $100. Перевод позиции в безубыток 1/2, установка take-profit — 1/3 (риск/прибыль).

Рис. 4. Входные параметры советника

После тестирования сохраняем отчет в файл формата CSV. В локальной папке терминала создаем новый файл report.csv. В него копируем данные отчета. Но копировать нужно не всё, а часть из раздела Ордера. При этом нужно удалить строки, которые относятся к закрытию позиций, как показано на рисунке 5:

Рис 5. Удаление строк из отчета, которые относятся к закрытию позиций

Копировать нужно столбцы:

Время открытия; Символ; Тип; Цена; S/L.

В итоге файл report.csv будет выглядеть так:

Рис. 6. Содержимое файла report.csv

Теперь нужно создать скрипт, который будет считывать данные из файла report.csv и создавать новый файл file_stat.csv с дополнительной статистической информацией:

Размер SL; Уровень максимальной прибыли; Размер максимальной прибыли; Длительность сделки в барах.

Для данной задачи я использовал готовое решение из статьи Основы программирования на mql5: Файлы в разделе Чтение файла с разделителями в массив. От себя я добавил массивы и их заполнение для хранения значений столбцов в файле file_stat.csv.

Создаем новый скрипт, под функцией OnStart(), записываем код функции чтения файлов в массив:

bool ReadFileToArrayCSV( string FileName,SLine &Lines[]) { ResetLastError (); int h= FileOpen (FileName, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_CSV , ";" ); if (h== INVALID_HANDLE ) { int ErrNum= GetLastError (); printf ( "Ошибка открытия файла %s # %i" ,FileName,ErrNum); return ( false ); } int lcnt= 0 ; int fcnt= 0 ; while (! FileIsEnding (h)) { string str= FileReadString (h); if (lcnt>= ArraySize (Lines)) { ArrayResize (Lines, ArraySize (Lines)+ 1024 ); } ArrayResize (Lines[lcnt].field, 64 ); Lines[lcnt].field[ 0 ]=str; fcnt= 1 ; while (! FileIsLineEnding (h)) { str= FileReadString (h); if (fcnt>= ArraySize (Lines[lcnt].field)) { ArrayResize (Lines[lcnt].field, ArraySize (Lines[lcnt].field)+ 64 ); } Lines[lcnt].field[fcnt]=str; fcnt++; } ArrayResize (Lines[lcnt].field,fcnt); lcnt++; } ArrayResize (Lines,lcnt); FileClose (h); return ( true ); }

Далее указываем входные параметры:

#property script_show_inputs input ENUM_TIMEFRAMES base_tf; input double sar_step= 0.1 ; input double maximum_step= 0.11 ; int Fractal_base_tf; double High_base_tf[],Low_base_tf[]; double FractalDown_base_tf[],FractalUp_base_tf[]; struct SLine { string field[]; };

Внутри функции OnStart() получаем хэндл индикатора iFractals, а также объявляем и заполняем массивы High/Low цен . Также нужно ввести переменную bars_base_tf, которая нужна будет для использования ее в цикле for, и еще нужно ввести переменную f, которая будет хранить разрядность цены в зависимости от количество знаков после запятой в цене инструмента. Эта переменная будет использоваться для приведения в целое значение показателей размера stop-loss и размера максимальной прибыли.

Fractal_base_tf= iFractals ( Symbol (),base_tf); ArraySetAsSeries (High_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_base_tf, true ); CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,High_base_tf); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Low_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); int bars_base_tf= Bars ( Symbol (),base_tf); int Digit=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double f= 1 ; if (Digit== 5 ) {f= 100000 ;} if (Digit== 4 ) {f= 10000 ;} if (Digit== 3 ) {f= 1000 ;} if (Digit== 2 ) {f= 100 ;} if (Digit== 1 ) {f= 10 ;}

Далее нужно объявить массивы и переменные:

int i,j,n; datetime opentime[]; string symbol[]; string type[]; string openprice[]; string sl_price[]; int index[]; int down_fractal[]; int up_fractal[]; double sl_size_points[]; string maxprofit_price[]; double maxprofit_size_points[]; int duration[]; bool maxprofit_bool[]; int maxprofit_int[];

После этого переходим к чтению данных из файла в массивы:

SLine lines[]; int size= 0 ; if (!ReadFileToArrayCSV( "report.csv" ,lines)) { Alert ( "Ошибка, подробности см. во вкладе \"Эксперты\"" ); } else { size= ArraySize (lines); ArrayResize (opentime, ArraySize (lines)); ArrayResize (symbol, ArraySize (lines)); ArrayResize (type, ArraySize (lines)); ArrayResize (openprice, ArraySize (lines)); ArrayResize (sl_price, ArraySize (lines)); ArrayResize (index, ArraySize (lines)); ArrayResize (down_fractal, ArraySize (lines)); ArrayResize (up_fractal, ArraySize (lines)); ArrayResize (sl_size_points, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_price, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_size_points, ArraySize (lines)); ArrayResize (duration, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_bool, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_int, ArraySize (lines)); for (i= 0 ;i<size;i++) { for (j= 0 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 5 ) { opentime[i]=( datetime )(lines[i].field[j]); } for (j= 1 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 4 ) { symbol[i]=(lines[i].field[j]); } for (j= 2 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 3 ) { type[i]=(lines[i].field[j]); } for (j= 3 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 2 ) { openprice[i]=(lines[i].field[j]); } for (j= 4 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 1 ) { sl_price[i]=(lines[i].field[j]); } } }

Массивы openrpice[] и sl_price[] имеют строковый тип данных и чтобы их использовать в расчетах, их нужно будет преобразовать в тип double с помощью функции StringToDouble(). Но при этом знаки после запятых будут потеряны. Чтобы этого не происходило, заменим знаки запятых на точки с помощью функции StringReplace():

for (i= 0 ;i<size;i++) { StringReplace (openprice[i], "," , "." ); StringReplace (sl_price[i], "," , "." ); }

Далее нужно определить индексы баров, на которых производилась установка позиций:

for (i= 0 ;i<size;i++) { index[i]= iBarShift ( Symbol (), PERIOD_D1 ,opentime[i]); }

После этого находим нижние и верхние фракталы, ближайшие к установке позиций:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" ) { for (n=index[i];n> 0 ;n--) { if (FractalDown_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } down_fractal[i]=n; } } for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "buy" ) { for (n=index[i];n> 0 ;n--) { if (FractalUp_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } up_fractal[i]=n; } }

Далее определим размер stop-loss в пунктах и приведем количество пунктов в целое значение:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" ) { sl_size_points[i]=( StringToDouble (sl_price[i])- StringToDouble (openprice[i]))*f; } if (type[i]== "buy" ) { sl_size_points[i]=( StringToDouble (openprice[i])- StringToDouble (sl_price[i]))*f; } }

На основании найденных ранее фракталов можно определить уровень максимальной прибыли. Но прежде нужно сделать проверку на предмет того, что позиция не закроется раньше по stop-loss. Код проверки:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" ) { for (n=index[i];n>down_fractal[i];n--) { if (High_base_tf[n]>= StringToDouble (sl_price[i])) break ; } maxprofit_int[i]=n; maxprofit_bool[i]=(n==down_fractal[i]); } } for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "buy" ) { for (n=index[i];n>up_fractal[i];n--) { if (Low_base_tf[n]<= StringToDouble (sl_price[i])) break ; } maxprofit_int[i]=n; maxprofit_bool[i]=(n==up_fractal[i]); } }

Теперь можно написать код определения уровня максимальной прибыли:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_price[i]=( string )Low_base_tf[down_fractal[i]]; } if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_price[i]= "" ; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_price[i]=( string )High_base_tf[up_fractal[i]]; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_price[i]= "" ; } }

Далее можно определить размер максимальной прибыли. Размер прибыли будет отрицательным на размер stop-loss, если срабатывает контроль:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_size_points[i]=( StringToDouble (openprice[i])-Low_base_tf[down_fractal[i]])*f; } if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_size_points[i]=sl_size_points[i]*- 1 ; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_size_points[i]=(High_base_tf[up_fractal[i]]- StringToDouble (openprice[i]))*f; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_size_points[i]=sl_size_points[i]*- 1 ; } }

И наконец, определим длительность измеряемую в количестве баров между баром, на котором установлена позиция и баром максимальной прибыли. Если срабатывает контроль закрытия позиции по sl, то длительность определяется как разница между баром, на котором установлена позиция, и баром, на котором срабатывает sl:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== true ) { duration[i]=index[i]-( int )down_fractal[i]; } if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== false ) { duration[i]=index[i]-maxprofit_int[i]; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== true ) { duration[i]=index[i]-( int )up_fractal[i]; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== false ) { duration[i]=index[i]-maxprofit_int[i]; } }

После этого для нормального отображения показателей в отчете заменим обратно точки на запятые:

for (i= 0 ;i<size;i++) { StringReplace (openprice[i], "." , "," ); StringReplace (sl_price[i], "." , "," ); StringReplace (maxprofit_price[i], "." , "," ); }

В конце остается только записать полученные данные в файл file_stat.csv:

int h= FileOpen ( "file_stat.csv" , FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_CSV , ";" ); if (h== INVALID_HANDLE ) { Alert ( "Ошибка открытия файла1" ); return ; } else { FileWrite (h, "Символ" , "Тип сделки" , "Время открытия" , "Цена открытия" , "SL" , "Размер SL" , "Уровень макс прибыли" , "Размер макс прибыли" , "Длительность в барах" ); FileSeek (h, 0 , SEEK_END ); for (i= 0 ;i<size;i++) { FileWrite (h, symbol[i], type[i], TimeToString (opentime[i]), openprice[i], sl_price[i], NormalizeDouble (sl_size_points[i], 2 ), maxprofit_price[i], NormalizeDouble (maxprofit_size_points[i], 2 ), duration[i]); } } FileClose (h); Alert ( "Файл file_stat.csv создан" );

Проверяем: устанавливаем скрипт на график, не забывая при этом установить период базового таймфрейма во входных параметрах — в моем случае — D1, после чего в локальной папке терминала появится новый файл file_stat.csv со следующим набором показателей:





Рис.7 . Содержимое файла file_stat.csv

6. Заключение

Статья описывает способ программного определения одной из моделей продолжения движения. Ключевая идея данного способа — это поиск экстремума high/low коррекционного движения без применения каких-либо индикаторов. Далее уже от найденного экстремума производится поиск следующих точек модели.

В статье также рассматривается способ сбора статистических данных на основании результатов тестирования в тестере стратегий путем записи результатов тестирования в массив и последующей их обработки. Полагаю, что можно было бы построить более эффективный способ сбора и обработки статистических данных. Однако, указанный способ показался мне наиболее простым и понятным.

Нужно учитывать, что в статье описаны самые минимальные, на взгляд автора, требования к определению модели, а самое главное — самый минимальный набор контролей, которые производит советник. Для реальной торговли набор контролей, конечно, нужно расширять.

В конце привожу изображения с примерами распознавания модели продолжения движения:

Рис. 8. Пример распознавания модели продолжения движения

Рис. 9. Пример распознавания модели продолжения движения





Рис. 10. Пример распознавания модели продолжения движения

Рис. 11. Пример распознавания модели продолжения движения

Программы, используемые в статье: