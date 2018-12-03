走势延续模型 - 搜索图表和执行统计





1. 概述

本文提供了一种走势延续模型的程序化定义。 主要思路是定义两个波浪 — 主浪和修正浪。 对于极值点，我应用分形以及“潜在”分形 — 尚未形成分形的极值点。 接着，我将尝试收集有关波浪走势的统计数据。 数据将加载到 CSV 文件。





2. 模型描述 - 常规特点



文章中所述的走势延续模型由两个波浪组成：主浪和修正浪。 图例 1 是该模型的示意性描述。 AB 是主浪，BC 是校正浪，而 CD 是走势主趋势的延续。





图例 1. 走势延续模型

在图表上，这看起来如下:





图例 2. AUDJPY H4 上的走势延续模型





3. 图表上的模型识别原理

模型识别原理如表 1 所示。

表 1. 走势延续模型在趋势背景下的识别原理





4. 算法构造和编写代码

1. 输入参数，OnInit() 函数和初始变量声明

首先，我们需要包含 CTrade 类，以便简化对交易操作的访问:

#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade;

Next, define input parameters:

input ENUM_TIMEFRAMES base_tf; input ENUM_TIMEFRAMES work_tf; input double SummRisk= 100 ; input double sar_step= 0.1 ; input double maximum_step= 0.11 ; input bool TP_mode= true ; input int M= 2 ; input bool Breakeven_mode= true ; input double breakeven= 1 ;

在基准周期上，EA 定义入场方向，而操作周期用于定义入场点。

程序根据每笔成交的总风险计算手数。

EA 还可以根据指定的利润与风险比率（М 参数）设置止盈，并根据指定的利润与止损比率（breakeven 参数）将持仓移至盈亏平衡点。

在描述输入参数之后，为 base_tf 和 work_tf 时间帧声明指标句柄和数组变量:

int Fractal_base_tf,Fractal_work_tf; int Sar_base_tf,Sar_work_tf; double High_base_tf[],Low_base_tf[]; double Close_base_tf[],Open_base_tf[]; datetime Time_base_tf[]; double Sar_array_base_tf[]; double FractalDown_base_tf[],FractalUp_base_tf[]; double High_work_tf[],Low_work_tf[]; double Close_work_tf[],Open_work_tf[]; datetime Time_work_tf[]; double Sar_array_work_tf[]; double FractalDown_work_tf[],FractalUp_work_tf[];;

EA 应用了两个指标：用于定义极值部分的分形，和用于持仓尾随停止的抛物线。 我还将采用抛物线在 work_tf 操作时间帧内定义一个入场点。

然后在 OnInit() 函数中接收指标句柄，并用初始数据填充数组。

int OnInit () { Sar_base_tf= iSAR ( Symbol (),base_tf,sar_step,maximum_step); Sar_work_tf= iSAR ( Symbol (),work_tf,sar_step,maximum_step); Fractal_base_tf= iFractals ( Symbol (),base_tf); Fractal_work_tf= iFractals ( Symbol (),work_tf); ArraySetAsSeries (High_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_base_tf, true );; ArraySetAsSeries (Sar_array_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_base_tf, true ); CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,High_base_tf); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Low_base_tf); CopyClose ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Close_base_tf); CopyOpen ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Open_base_tf); CopyTime ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Time_base_tf); CopyBuffer (Sar_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); ArraySetAsSeries (High_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_work_tf, true ); CopyHigh ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,High_work_tf); CopyLow ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Low_work_tf); CopyClose ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Close_work_tf); CopyOpen ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Open_work_tf); CopyTime ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Time_work_tf); CopyBuffer (Sar_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_work_tf); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

首先，我们收到 指标'句柄，然后在 时间序列 中定义数组的顺序，并用数据填充数组。 我相信 1000 根柱线的数据对于 EA 操作来说已经足够了。

2. 一般参数

在此，我开始运用OnTick() 函数操作。

在“常规参数”部分中，我通常写入市价数据并声明设置仓位的变量。

int Digit=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double f= 1 ; if (Digit== 5 ) {f= 100000 ;} if (Digit== 4 ) {f= 10000 ;} if (Digit== 3 ) {f= 1000 ;} if (Digit== 2 ) {f= 100 ;} if (Digit== 1 ) {f= 10 ;} double spread= SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD )/f; double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double CostOfPoint= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); double RiskSize_points; double CostOfPoint_position; double Lot; double SLPrice_sell,SLPrice_buy; int bars_base_tf= Bars ( Symbol (),base_tf); int bars_work_tf= Bars ( Symbol (),work_tf); string P_symbol; int P_type,P_ticket,P_opentime;

3. 更新数组数据

数组最初在 OnInit() 函数中填充，但数组数据应始终保持相关性。 在每次逐笔报价中填充数组意味着系统负载太重，会大大减慢操作。 因此，建议出现新柱线时再重新填充数组。

为此，使用以下结构:

static datetime LastBar_base_tf= 0 ; datetime ThisBar_base_tf=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,base_tf, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (LastBar_base_tf!=ThisBar_base_tf) { }

使用这种方法，零号柱线的数据会丢失，因此，我已经为索引 #0 柱线上的数据包含了单独的数组。

我们还应该用分形数据分别更新数组。 每当第 #0 柱线的极值高于或低于前两个极值点时，应重新填充它们。

填充数组的示例在下面提供。

1. 出现新柱线时填充数组

首先，在出现新柱线时填充数组:

ArraySetAsSeries (High_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_base_tf, true ); static datetime LastBar_base_tf= 0 ; datetime ThisBar_base_tf=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,base_tf, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (LastBar_base_tf!=ThisBar_base_tf) { CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,High_base_tf); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Low_base_tf); CopyClose ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Close_base_tf); CopyOpen ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Open_base_tf); CopyTime ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Time_base_tf); CopyBuffer (Sar_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); LastBar_base_tf=ThisBar_base_tf; } ArraySetAsSeries (High_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_work_tf, true ); static datetime LastBar_work_tf= 0 ; datetime ThisBar_work_tf=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,work_tf, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (LastBar_work_tf!=ThisBar_work_tf) { CopyHigh ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,High_work_tf); CopyLow ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Low_work_tf); CopyClose ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Close_work_tf); CopyOpen ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Open_work_tf); CopyTime ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Time_work_tf); CopyBuffer (Sar_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_work_tf); LastBar_work_tf=ThisBar_work_tf; }

2. 使用柱线 #0 的数据填充数组

索引 #1 或更高柱线上的数据现在始终保持相关，而索引 #0 柱线上的数据仍然过时。 我已经为存储零号柱线上的数据包含了单独数组:

double High_base_tf_0[],Low_base_tf_0[]; double Close_base_tf_0[],Open_base_tf_0[]; datetime Time_base_tf_0[]; double Sar_array_base_tf_0[]; ArraySetAsSeries (High_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Close_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Open_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Time_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_base_tf_0, true ); CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,High_base_tf_0); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Low_base_tf_0); CopyClose ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Close_base_tf_0); CopyOpen ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Open_base_tf_0); CopyTime ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Time_base_tf_0); CopyBuffer (Sar_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1 ,Sar_array_base_tf_0); double High_work_tf_0[],Low_work_tf_0[]; double Close_work_tf_0[],Open_work_tf_0[]; datetime Time_work_tf_0[]; double Sar_array_work_tf_0[]; ArraySetAsSeries (High_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Low_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Close_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Open_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Time_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_work_tf_0, true ); CopyHigh ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,High_work_tf_0); CopyLow ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Low_work_tf_0); CopyClose ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Close_work_tf_0); CopyOpen ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Open_work_tf_0); CopyTime ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Time_work_tf_0); CopyBuffer (Sar_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1 ,Sar_array_work_tf_0);

3. 更新分形数据

应更新含有分形数据的数组。 每次 #0 柱线的极值都高于或低于前两根时，应重新填充数组:

if (High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 1 ] && High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); } if (Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 1 ] && Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); } if (High_work_tf_0[ 0 ]>High_work_tf[ 1 ] && High_work_tf_0[ 0 ]>High_work_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_work_tf); } if (Low_work_tf_0[ 0 ]<Low_work_tf[ 1 ] && Low_work_tf_0[ 0 ]<Low_work_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_work_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_work_tf); }

4. 搜索极值

我们回到走势延续模型。 为此，我们需要回顾 图例 2。

АВ 段是主浪，而 ВС 是修正浪。 根据模型识别原理，修正浪应始终以极值结束，因为这是一个分形。 在图像上，它被标记为 С。 应该从这一点开始搜索极值，直到检测到其余的极值。 然而，在入场的那一刻，形成的（确认的）分形可能已不存在。 所以，当柱线极值高于/低于前两根柱线时，我们需要寻找一种情况 — 这种柱线的高/低将形成点 С。 另外，请记住，在入场之时，修正走势的高/低点（点 С）可以位于零号或索引大于零号的柱线上。

表 2 示意极值定义的顺序。

表 2. 极值定义序列

# 对于下跌趋势 对于上涨趋势 1 寻找修正走势高位（点 С） 寻找修正走势低位（点 С） 2 自修正走势的高点寻找下一个顶端极值（点 А） 自修正走势的低点寻找下一个底端极值（点 А） 3 在点 C 和 A 之间寻找点 В（修正走势低点） 在点 C 和 A 之间寻找点 В（修正走势高点）

int High_Corr_wave_downtrend_base_tf; int UpperFractal_downtrend_base_tf; int Low_Corr_wave_downtrend_base_tf; if (High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 1 ] && High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 2 ]) { High_Corr_wave_downtrend_base_tf= 0 ; } else { for (n= 0 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 1 ] && High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 2 ]) break ; } High_Corr_wave_downtrend_base_tf=n; } for (n=High_Corr_wave_downtrend_base_tf+ 1 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (FractalUp_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } UpperFractal_downtrend_base_tf=n; int CountToFind_arrmin=UpperFractal_downtrend_base_tf-High_Corr_wave_downtrend_base_tf; Low_Corr_wave_downtrend_base_tf= ArrayMinimum (Low_base_tf,High_Corr_wave_downtrend_base_tf,CountToFind_arrmin);

2. 搜索上涨趋势的极值

int Low_Corr_wave_uptrend_base_tf; int LowerFractal_uptrend_base_tf; int High_Corr_wave_uptrend_base_tf; if (Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 1 ] && Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 2 ]) { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf= 0 ; } else { for (n= 0 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 1 ] && Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 2 ]) break ; } Low_Corr_wave_uptrend_base_tf=n; } for (n=Low_Corr_wave_uptrend_base_tf+ 1 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (FractalDown_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } LowerFractal_uptrend_base_tf=n; int CountToFind_arrmax=LowerFractal_uptrend_base_tf-Low_Corr_wave_uptrend_base_tf; High_Corr_wave_uptrend_base_tf= ArrayMaximum (High_base_tf,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf,CountToFind_arrmax);

3. 将修正浪的高/低值约化到统一变量

因此，我们已发现了极值柱线索引。 但我们还需要参考柱线的价格和时间值。 为了引用修正浪的高点值或低点值，我们必须使用两个不同的数组，因为修正浪的高点或低点可以在零号索引柱线上，也可以在索引大于零号的柱线上。 这对于操作来说很不方便，因此使用 if 运算符 将它们的值带入公共变量会更合理。

double High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double; datetime High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time; if (High_Corr_wave_downtrend_base_tf== 0 ) { High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double=High_base_tf_0[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time=Time_base_tf_0[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; } else { High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double=High_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time=Time_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; } if (Low_Corr_wave_uptrend_base_tf== 0 ) { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double=Low_base_tf_0[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time=Time_base_tf_0[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; } else { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double=Low_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time=Time_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; }

因此，修正浪的高/低价格和时间值被写入变量。 无需每次访问不同的数组。

如果我们汇总搜索极值的工作，事实证明可根据模型识别概念发现了点 A，B 和 C（见表 4 和表 5）。

表 4. 下跌趋势的点 А，В 和 С 的值

参数 点 A 值 点 B 值 点 C 值 柱线索引 UpperFractal_downtrend_base_tf Low_Corr_wave_downtrend_base_tf High_Corr_wave_downtrend_base_tf 时间值 Time_base_tf[UpperFractal_downtrend_base_tf] Time_base_tf[Low_Corr_wave_downtrend_base_tf] High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time 价格值 High_base_tf[UpperFractal_downtrend_base_tf] Low_base_tf[Low_Corr_wave_downtrend_base_tf] High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double

表 5. 上涨趋势的点 А，В 和 С 的值

参数 点 A 值 点 B 值 点 C 值 柱线索引 LowerFractal_uptrend_base_tf High_Corr_wave_uptrend_base_tf Low_Corr_wave_uptrend_base_tf 时间值 Time_base_tf[LowerFractal_uptrend_base_tf] Time_base_tf[High_Corr_wave_uptrend_base_tf] Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time 价格值 Low_base_tf[LowerFractal_uptrend_base_tf] High_base_tf[High_Corr_wave_uptrend_base_tf] Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double





5. 模型识别条件

在本章节中，我仅说明本文中所描述模型的最基本条件特征。

表 6. 用于识别走势延续模型的最小条件集合

# 下跌趋势条件 上涨趋势条件 1 修正浪高点（点 C）低于其后极值的高点（点 А） 校正浪低点（点 C）高于其后的极值低点（点 А） 2 修正浪低点索引（点 В）超过高点索引（点 С） 修正浪高点索引（点 В）超过低点索引（点 С） 3 修正走势持续时间为 2 到 6 根柱线（从点 В 开始的柱线数） 修正走势持续时间为 2 到 6 根柱线（从点 В 开始的柱线数）

用于所描述模型识别条件的代码提供如下。 条件收集在两个逻辑变量中：一个是下跌趋势，另一个是上涨趋势:

bool Model_downtrend_base_tf=( High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double<High_base_tf[UpperFractal_downtrend_base_tf] && Low_Corr_wave_downtrend_base_tf>High_Corr_wave_downtrend_base_tf && Low_Corr_wave_downtrend_base_tf>= 1 && Low_Corr_wave_downtrend_base_tf<= 6 ); bool Model_uptrend_base_tf=( Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double>Low_base_tf[LowerFractal_uptrend_base_tf] && High_Corr_wave_uptrend_base_tf>Low_Corr_wave_uptrend_base_tf && High_Corr_wave_uptrend_base_tf>= 1 && High_Corr_wave_uptrend_base_tf<= 6 );

6. 创建控制

EA 应至少执行三次检查。

前两次检查验证入场的时效性。 第三次则确认在一个模型中只开一仓，即它确保没有重复开仓。

参见图例 3. 虚线标记入场点所在的开仓区域 — 位于点 В 和 С 之间。 当价格突破点B 的价位时，不建议稍后入场，因为这会增加风险。 这是程序应该执行的第一次检查。

图例 3. AUDJPY H4 上的走势延续模型

在某些情况下，价格可能突破点 В 再回落到开仓区域。 这种情况不能考虑进行交易。 这是程序应该进行的第二次检查。 最后，为了避免多次开仓，我们需要引入限制：1 个模型 — 1 笔持仓。 这是程序应该执行的第三次检查。

1. 在开仓区域形成入场点控制

这一切都很简单：对于卖出模型，竞买价应该超过修正走势低点（点 В）。 对于买入模型，竞买价应该低于修正走势高点（点 В）。

bool First_downtrend_control_bool=(bid>=Low_base_tf[Low_Corr_wave_downtrend_base_tf]); bool First_uptrend_control_bool=(bid<=High_base_tf[High_Corr_wave_uptrend_base_tf]);

2. 价格回滚到开仓区域的控制

为了实现这种控制，我们应当从当前索引开始直到修正走势的高/低点柱线（点 В），定义具有最低“低”价（对于卖出）的柱线，或具有最高“高”价（对于买入）的柱线。 为实现此目的，若是卖出模型则采用 ArrayMinimum() 函数，而买入模型则为 ArrayMaximum() 函数。

进而，将修正走势的低/高索引（点 В），与得自 ArrayMinimum() 和 ArrayMaximum() 函数的索引进行比较。 如果它们匹配，则修正走势没有突破低/高点，在交易之间可以考虑入场情况。 如果索引不一致，则走势已经提前开始，且开仓也为时已晚。

int Second_downtrend_control_int= ArrayMinimum (Low_base_tf, 0 ,Low_Corr_wave_downtrend_base_tf+ 1 ); if (Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[Second_downtrend_control_int]) { Second_downtrend_control_int= 0 ; } bool Second_downtrend_control_bool=(Second_downtrend_control_int==Low_Corr_wave_downtrend_base_tf); int Second_uptrend_control_int= ArrayMaximum (High_base_tf, 0 ,High_Corr_wave_uptrend_base_tf+ 1 ); if (High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[Second_uptrend_control_int]) { Second_uptrend_control_int= 0 ; } bool Second_uptrend_control_bool=(Second_uptrend_control_int==High_Corr_wave_uptrend_base_tf);

3. 在单个模型中消除重复仓位

此控制用于限制持仓的数量。 其背后的思路：一个模型 — 对于一笔持仓。 对持仓进行逐一分析。 如果在当前图表上已有一笔持仓，则从入场点定义最接近该笔持仓的极值柱线 - 根据交易类型则为修正走势的高/低点（从入场点开始的点 С）。

之后，检测到的柱线时间 — 修正走势的高/低点（从入场点开始的点 С）— 与当前修正走势的高/低点的时间（当前点 С）进行比较。 如果它们匹配，则不应开仓，因为没有符合此模型的仓位。

创造卖出控制:

int Bar_sell_base_tf,High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell; bool Third_downtrend_control_bool= false ; if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol () && P_type== 1 ) { Bar_sell_base_tf= iBarShift ( Symbol (),base_tf,P_opentime); if (Bar_sell_base_tf== 0 ) { if (High_base_tf_0[Bar_sell_base_tf]>High_base_tf[Bar_sell_base_tf+ 1 ] && High_base_tf_0[Bar_sell_base_tf]>High_base_tf[Bar_sell_base_tf+ 2 ]) { High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell=Bar_sell_base_tf; } else { for (n=Bar_sell_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 1 ] && High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 2 ]) break ; } High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell=n; } Third_downtrend_control_bool=( Time_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell]==High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time ); } if (Bar_sell_base_tf!= 0 && Bar_sell_base_tf!= 1000 ) { for (n=Bar_sell_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 1 ] && High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 2 ]) break ; } High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell=n; } Third_downtrend_control_bool=( Time_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell]==High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time ); } } } }

int Bar_buy_base_tf,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy; bool Third_uptrend_control_bool= false ; if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol () && P_type== 0 ) { Bar_buy_base_tf= iBarShift ( Symbol (),base_tf,P_opentime); if (Bar_buy_base_tf== 0 ) { if (Low_base_tf_0[Bar_buy_base_tf]<Low_base_tf[Bar_buy_base_tf+ 1 ] && Low_base_tf_0[Bar_buy_base_tf]<Low_base_tf[Bar_buy_base_tf+ 2 ]) { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy=Bar_buy_base_tf; } else { for (n=Bar_buy_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 1 ] && Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 2 ]) break ; } Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy=n; } Third_uptrend_control_bool=( Time_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy]==Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time ); } if (Bar_buy_base_tf!= 0 && Bar_buy_base_tf!= 1000 ) { for (n=Bar_buy_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 1 ] && Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 2 ]) break ; } Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy=n; } Third_uptrend_control_bool=( Time_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy]==Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time ); } } } }

7. 描述入场条件

创造买入控制:

应在操作周期定义入场点 — work_tf。 这对于及时入场是必要的，并且如果可能的话，能够减少风险的点数。 抛物线指标的读数作为信号：如果当前柱线上的指标值超过当前柱线的高点，而在前一根柱线上，指标值低于同一柱线的低点，则是卖出时间。 对于买入，案例相反。

bool PointSell_work_tf_bool=( Low_work_tf[ 1 ]>Sar_array_work_tf[ 1 ] && High_work_tf_0[ 0 ]<Sar_array_work_tf_0[ 0 ] ); bool PointBuy_work_tf_bool=( High_work_tf[ 1 ]<Sar_array_work_tf[ 1 ] && Low_work_tf_0[ 0 ]>Sar_array_work_tf_0[ 0 ] );

8. 交易条件

在此阶段，我们将所有先前创建的条件和控制组合到一个逻辑变量中。

bool OpenSell=( Model_downtrend_base_tf== true && First_downtrend_control_bool== true && Second_downtrend_control_bool== true && Third_downtrend_control_bool== false && PointSell_work_tf_bool== true ); bool OpenBuy=( Model_uptrend_base_tf== true && First_uptrend_control_bool== true && Second_uptrend_control_bool== true && Third_uptrend_control_bool== false && PointBuy_work_tf_bool== true );

9. 处理交易操作

交易操作的运作可分为:

设置仓位;

设置止盈;

持仓移至盈亏平衡点。

1. 设定仓位

SLPrice_sell=High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double+spread; SLPrice_buy=Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double-spread; if (OpenSell== true ) { RiskSize_points=(SLPrice_sell-bid)*f; if (RiskSize_points== 0 ) { RiskSize_points= 1 ; } CostOfPoint_position=SummRisk/RiskSize_points; Lot=CostOfPoint_position/CostOfPoint; trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL , NormalizeDouble (Lot, 2 ),bid, NormalizeDouble (SLPrice_sell, 5 ), 0 , "" ); } if (OpenBuy== true ) { RiskSize_points=(bid-SLPrice_buy)*f; if (RiskSize_points== 0 ) { RiskSize_points= 1 ; } CostOfPoint_position=SummRisk/RiskSize_points; Lot=CostOfPoint_position/CostOfPoint; trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY , NormalizeDouble (Lot, 2 ),ask, NormalizeDouble (SLPrice_buy, 5 ), 0 , "" ); }

2. 设定止盈

if (TP_mode== true ) { if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { SL_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )); OP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )); TP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_TP )); P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_profit= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )); P_ticket= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol ()) { if (P_type== 0 && TP_double== 0 ) { double SL_size_buy=OP_double-SL_double; double TP_size_buy=SL_size_buy*M; double TP_price_buy=OP_double+TP_size_buy; trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),SL_double, NormalizeDouble (TP_price_buy, 5 )); } if (P_type== 1 && TP_double== 0 ) { double SL_size_sell=SL_double-OP_double; double TP_size_sell=SL_size_sell*M; double TP_price_sell=OP_double-TP_size_sell; trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),SL_double, NormalizeDouble (TP_price_sell, 5 )); } } } } } }

3. 将持仓移至盈亏平衡点

double Size_Summ=breakeven*SummRisk; if (Breakeven_mode== true && breakeven!= 0 ) { if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { SL_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )); OP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )); TP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_TP )); P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_profit= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )); P_ticket= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol ()) { if (P_type== 0 && P_profit>=Size_Summ && SL_double<OP_double) { trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),OP_double,TP_double); } if (P_type== 1 && P_profit>=Size_Summ && SL_double>OP_double) { trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),OP_double,TP_double); } } } } } }

5. 收集统计数据

首先，您需要确定一组统计指标:

品种; 成交类型; 入场时间; 开仓价格; 止损价位; 止损大小; 最大盈利价位; 最大盈利大小; 成交区间。

必要的假设，最大盈利点是在开仓位置之后形成的主要周期的第一个上/下分形的高/低位。

首先，我们需要在策略测试器中测试 EA 操作。 为了测试，我选择了 AUDJPY，区间为 2018.01.01-2018.08.29。 选择 D1 为主要时间帧，而 H6 用与操作时间帧。 每笔成交风险 — $100。 持仓移至盈亏平衡点 1/2, 设置止盈 — 1/3 (风险/盈利)。





图例 4. EA 输入

测试后，将报告保存在 CSV 文件中。 在终端本地文件夹中，创建新的 report.csv 文件。 复制报告数据并写入文件（从“订单”部分）。 我们应该删除与平仓相关的行，如图例 5 所示:





图例 5. 从报告中删除与平仓相关的行

复制列:

开仓时间; 品种; 类型; 价格; 止损。

因此，report.csv 文件将如下所示:

图例 6. report.csv 文件内容

现在，我们需要创建一个从 report.csv 文件中读取数据的脚本，并创建新的 file_stat.csv 文件以及其它统计信息:

止损大小; 最大盈利价位; 最大盈利大小; 成交区间的柱线数。

为了解决这个任务，我借用了 “MQL5 编程基础：文件” 一文中 “使用分隔符读取文件到数组”章节的现成解决方案。 我还添加了数组，并用 file_stat.csv 文件中存储的列数值填充数组。

创建一个新脚本，在 OnStart() 函数下编写读取文件并写入数组的代码：

bool ReadFileToArrayCSV( string FileName,SLine &Lines[]) { ResetLastError (); int h= FileOpen (FileName, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_CSV , ";" ); if (h== INVALID_HANDLE ) { int ErrNum= GetLastError (); printf ( "File open error %s # %i" ,FileName,ErrNum); return ( false ); } int lcnt= 0 ; int fcnt= 0 ; while (! FileIsEnding (h)) { string str= FileReadString (h); if (lcnt>= ArraySize (Lines)) { ArrayResize (Lines, ArraySize (Lines)+ 1024 ); } ArrayResize (Lines[lcnt].field, 64 ); Lines[lcnt].field[ 0 ]=str; fcnt= 1 ; while (! FileIsLineEnding (h)) { str= FileReadString (h); if (fcnt>= ArraySize (Lines[lcnt].field)) { ArrayResize (Lines[lcnt].field, ArraySize (Lines[lcnt].field)+ 64 ); } Lines[lcnt].field[fcnt]=str; fcnt++; } ArrayResize (Lines[lcnt].field,fcnt); lcnt++; } ArrayResize (Lines,lcnt); FileClose (h); return ( true ); }

接下来，指定输入:

#property script_show_inputs input ENUM_TIMEFRAMES base_tf; input double sar_step= 0.1 ; input double maximum_step= 0.11 ; int Fractal_base_tf; double High_base_tf[],Low_base_tf[]; double FractalDown_base_tf[],FractalUp_base_tf[]; struct SLine { string field[]; };

在 OnStart() 函数内部，获取 iFractals 指标句柄，声明并填充高/低价格数组。 我们还需要在 for 循环使用 bars_base_tf 变量，并使用 f 变量来存储价格数字容量，具体取决于品种价格中的小数位数。 此变量用于将止损和最大盈利值转换为整数。

Fractal_base_tf= iFractals ( Symbol (),base_tf); ArraySetAsSeries (High_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_base_tf, true ); CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,High_base_tf); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Low_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); int bars_base_tf= Bars ( Symbol (),base_tf); int Digit=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double f= 1 ; if (Digit== 5 ) {f= 100000 ;} if (Digit== 4 ) {f= 10000 ;} if (Digit== 3 ) {f= 1000 ;} if (Digit== 2 ) {f= 100 ;} if (Digit== 1 ) {f= 10 ;}

接下来，声明数组和变量:

int i,j,n; datetime opentime[]; string symbol[]; string type[]; string openprice[]; string sl_price[]; int index[]; int down_fractal[]; int up_fractal[]; double sl_size_points[]; string maxprofit_price[]; double maxprofit_size_points[]; int duration[]; bool maxprofit_bool[]; int maxprofit_int[];

在此之后，继续将文件中的数据读取到数组中:

SLine lines[]; int size= 0 ; if (!ReadFileToArrayCSV( "report.csv" ,lines)) { Alert ( "Error, see details in the \"Experts\"" tab ); } else { size= ArraySize (lines); ArrayResize (opentime, ArraySize (lines)); ArrayResize (symbol, ArraySize (lines)); ArrayResize (type, ArraySize (lines)); ArrayResize (openprice, ArraySize (lines)); ArrayResize (sl_price, ArraySize (lines)); ArrayResize (index, ArraySize (lines)); ArrayResize (down_fractal, ArraySize (lines)); ArrayResize (up_fractal, ArraySize (lines)); ArrayResize (sl_size_points, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_price, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_size_points, ArraySize (lines)); ArrayResize (duration, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_bool, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_int, ArraySize (lines)); for (i= 0 ;i<size;i++) { for (j= 0 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 5 ) { opentime[i]=( datetime )(lines[i].field[j]); } for (j= 1 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 4 ) { symbol[i]=(lines[i].field[j]); } for (j= 2 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 3 ) { type[i]=(lines[i].field[j]); } for (j= 3 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 2 ) { openprice[i]=(lines[i].field[j]); } for (j= 4 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 1 ) { sl_price[i]=(lines[i].field[j]); } } }

openrpice[] 和 sl_price[] 数组具有字符串数据类型。 若要在计算中使用它们，请使用 StringToDouble() 函数将它们转换为 double 类型。 但是，在这种情况下会丢失小数。 为避免这种情况，请使用 StringReplace() 函数将逗号替换为小数点:

for (i= 0 ;i<size;i++) { StringReplace (openprice[i], "," , "." ); StringReplace (sl_price[i], "," , "." ); }

然后定义开仓所在柱线的索引:

for (i= 0 ;i<size;i++) { index[i]= iBarShift ( Symbol (), PERIOD_D1 ,opentime[i]); }

之后，找到最接近开仓所在的下位和上位分形:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" ) { for (n=index[i];n> 0 ;n--) { if (FractalDown_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } down_fractal[i]=n; } } for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "buy" ) { for (n=index[i];n> 0 ;n--) { if (FractalUp_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } up_fractal[i]=n; } }

接下来，以点数为单位定义止损，并将点数转换为整数:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" ) { sl_size_points[i]=( StringToDouble (sl_price[i])- StringToDouble (openprice[i]))*f; } if (type[i]== "buy" ) { sl_size_points[i]=( StringToDouble (openprice[i])- StringToDouble (sl_price[i]))*f; } }

根据先前检测到的分形，您可以确定最大利润价位。 但首先，我们需要确保持仓不会因止损而过早平仓。 查验代码:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" ) { for (n=index[i];n>down_fractal[i];n--) { if (High_base_tf[n]>= StringToDouble (sl_price[i])) break ; } maxprofit_int[i]=n; maxprofit_bool[i]=(n==down_fractal[i]); } } for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "buy" ) { for (n=index[i];n>up_fractal[i];n--) { if (Low_base_tf[n]<= StringToDouble (sl_price[i])) break ; } maxprofit_int[i]=n; maxprofit_bool[i]=(n==up_fractal[i]); } }

现在您可以编写用于确定最大利润价位的代码:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_price[i]=( string )Low_base_tf[down_fractal[i]]; } if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_price[i]= "" ; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_price[i]=( string )High_base_tf[up_fractal[i]]; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_price[i]= "" ; } }

然后您可以确定最大利润的大小。 如果控制被激活，止损的利润将为负数值:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_size_points[i]=( StringToDouble (openprice[i])-Low_base_tf[down_fractal[i]])*f; } if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_size_points[i]=sl_size_points[i]*- 1 ; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_size_points[i]=(High_base_tf[up_fractal[i]]- StringToDouble (openprice[i]))*f; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_size_points[i]=sl_size_points[i]*- 1 ; } }

最后，我们定义开仓所在柱线与最大利润之间的持续时间（以柱线为单位）。 如果由止损激活平仓控制，则持续时间被定义为开仓所在柱线与触发止损柱线之间的差。:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== true ) { duration[i]=index[i]-( int )down_fractal[i]; } if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== false ) { duration[i]=index[i]-maxprofit_int[i]; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== true ) { duration[i]=index[i]-( int )up_fractal[i]; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== false ) { duration[i]=index[i]-maxprofit_int[i]; } }

之后，我们将小数点替换回逗号以便正确显示参数:

for (i= 0 ;i<size;i++) { StringReplace (openprice[i], "." , "," ); StringReplace (sl_price[i], "." , "," ); StringReplace (maxprofit_price[i], "." , "," ); }

现在，剩下的只是将获得的数据写入 file_stat.csv 文件:

int h= FileOpen ( "file_stat.csv" , FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_CSV , ";" ); if (h== INVALID_HANDLE ) { Alert ( "Error opening file!" ); return ; } else { FileWrite (h, "Symbol" , "Deal type" , "Open time" , "Open price" , "SL" , "SL size" , "Max profit level" , "Max profit value" , "Duration in bars" ); FileSeek (h, 0 , SEEK_END ); for (i= 0 ;i<size;i++) { FileWrite (h, symbol[i], type[i], TimeToString (opentime[i]), openprice[i], sl_price[i], NormalizeDouble (sl_size_points[i], 2 ), maxprofit_price[i], NormalizeDouble (maxprofit_size_points[i], 2 ), duration[i]); } } FileClose (h); Alert ( "file_stat.csv file created" );

检查：在输入中设置基准时间帧周期后（在我的情况下为 D1），启动图表上的脚本。 之后，具有以下参数集合的新 file_stat.csv 文件将显示在终端的本地文件夹中:





图例 7. file_stat.csv 文件内容

6. 结束语

在本文中，我们分析了以编程方式确定走势延续模型的方法之一。 该方法的关键思路是在不采用任何指标的情况下搜索修正走势高/低极值。 然后基于发现的极值检测模型的连续点。

我们还讨论了将测试结果写入数组及其后续处理，根据策略测试器中的测试结果收集统计数据的方法。 我相信，有可能开发一套更有效的收集和处理统计数据的方法。 不过，这种方法对我来说似乎最简单和全面。

请记住，本文描述了定义模型的最低要求，最重要的是，EA 提供的最小控制集合。 对于实盘交易，应该扩展控制集合。

以下是走势延续模型识别的示例:

图例 8. 走势延续模型识别样品

图例 9. 走势延续模型识别样品





图例 10. 走势延续模型识别样品

图例 11. 走势延续模型识别样品

本文中使用的程序