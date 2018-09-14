Мониторинг торгового счета - необходимый инструмент трейдера

Мониторинг торгового счета — это подробный отчет по всем совершенным сделкам. Вся торговая статистика собирается автоматически и предоставляется вам в виде понятных диаграмм и графиков. Динамика прироста, история сделок, распределение торговых инструментов, доли убыточных и прибыльных трейдов, статистика торговой активности и загрузки депозита — это лишь небольшой список показателей, которые вы сможете отслеживать после подключения мониторинга торгового счета.

Для начала работы с сервисом создайте свой личный сигнал на MQL5.com.





Заполните форму регистрации сигнала по образцу ниже. Вся информация указывается латиницей:

Поставьте галочку "Это мой личный сигнал". В этом случае сигнал будет приватным и информацию увидите только вы. Если вы захотите сделать сигнал публичным, просто снимите галочку.

Придумайте название для сигнала. Выберите свою торговую платформу. Введите логин от торгового счета. Введите пароль. Обратите внимание, что необходимо указывать именно инвесторский пароль.

Укажите имя брокера для поиска торгового сервера.

Выберите тип счета.

Ознакомьтесь с условиями соглашения. Готово! Вы подключили мониторинг своего счета.







Через несколько минут после успешного добавления мониторинга с вашего счета загрузится вся история сделок, сформировав расширенный торговый отчет.





Теперь мониторинг счета доступен в разделе "Мои сигналы". Вы сможете анализировать свой трейдинг, корректировать торговую стратегию и улучшать показатели.







