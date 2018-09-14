Мониторинг торгового счета - необходимый инструмент трейдера
Мониторинг торгового счета — это подробный отчет по всем совершенным сделкам. Вся торговая статистика собирается автоматически и предоставляется вам в виде понятных диаграмм и графиков. Динамика прироста, история сделок, распределение торговых инструментов, доли убыточных и прибыльных трейдов, статистика торговой активности и загрузки депозита — это лишь небольшой список показателей, которые вы сможете отслеживать после подключения мониторинга торгового счета.
Для начала работы с сервисом создайте свой личный сигнал на MQL5.com.
Заполните форму регистрации сигнала по образцу ниже. Вся информация указывается латиницей:
- Поставьте галочку "Это мой личный сигнал". В этом случае сигнал будет приватным и информацию увидите только вы. Если вы захотите сделать сигнал публичным, просто снимите галочку.
- Придумайте название для сигнала.
- Выберите свою торговую платформу.
- Введите логин от торгового счета.
- Введите пароль. Обратите внимание, что необходимо указывать именно инвесторский пароль.
- Укажите имя брокера для поиска торгового сервера.
- Выберите тип счета.
- Ознакомьтесь с условиями соглашения.
- Готово! Вы подключили мониторинг своего счета.
Через несколько минут после успешного добавления мониторинга с вашего счета загрузится вся история сделок, сформировав расширенный торговый отчет.
Теперь мониторинг счета доступен в разделе "Мои сигналы". Вы сможете анализировать свой трейдинг, корректировать торговую стратегию и улучшать показатели.
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Извините, я отправлю вам письмо еще раз, так как, по-моему, ранее я указал неправильный адрес электронной почты.
Я жду обновления.
Я сначала загрузил MT4, и его характеристики немного отличались от тех, что использовали остальные, поэтому я удалил его и загрузил характеристики снова.
Я удалил его один раз и снова загрузил спецификации, которые использовали все остальные.
Идентификатор входа и пароль были изменены, но в результате я обнаружил, что создал две учетные записи.
Это причина, по которой я больше не могу им пользоваться?
Я указал MT5 по ошибке.
Я думал, что запросил MT4...
Я хочу отменить MT5.
Что мне делать?