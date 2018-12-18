Modelo de continuación de movimiento - búsqueda en el gráfico y estadísticas de ejecución





1. Introducción

En este artículo vamos a describir la definición programática de uno de los modelos de continuación del movimiento. La base del trabajo viene constituida por dos ondas: la principal y la de corrección. Como extremos se usarán fractales, además de los llamados fractales potenciales, es decir, los extremos que no se han formado aún como fractales. A continuación, trataremos de reunir los datos estadísticos sobre el movimiento de las ondas. Los datos se descargarán en un archivo de formato CSV.





2. Descripción del modelo - disposiciones generales



El modelo de continuación del movimiento descrito en el artículo consta de dos ondas: la onda principal y la de corrección. En la figura 1 se describe un modelo esquemático. Donde, AB es la onda principal, BC es la onda de corrección y CD es la continuación del movimiento en la dirección de la tendencia principal.





Fig. 1. Esquema del modelo de continuación del movimiento

En el gráfico, esto tendrá el asprcto siguiente:





Fig. 2. Modelo de continuación del movimiento en el gráfico H4 de la pareja AUDJPY





3.Principios de reconocimiento del modelo en el gráfico

Los principios de reconocimiento del modelo se describen en el recuadro 1.

Recuadro 1. Principios de reconocimiento del modelo de movimiento en cuanto a las tendencias

№ Principios de reconocimiento del modelo para la tendencia descendente № Principios de reconocimiento del modelo para la tendencia ascendente 1 Consideraremos una barra-extremo a aquella cuyo High/Low esté por encima/debajo de dos los High/Low de las barras anteriores 1 Consideraremos una barra-extremo a aquella cuyo High/Low esté por encima/debajo de dos los High/Low de las barras anteriores 2 La onda de corrección siempre deberá finalizar con la presencia del extremo superior (punto С - ver figura 1 y figura 2) 2 La onda de corrección siempre deberá finalizar con la presencia del extremo inferior (punto С - ver figura 1 y figura 2) 3 La duración de la onda de correción no puede ser larga y deberá estar limitada por varias barras 3 La duración de la onda de correción no puede ser larga y deberá estar limitada por varias barras 4 El High del movimiento de corrección (punto С - ver figura 1 y figura 2) debe estar por debajo del High del movimiento principal (punto A - ver figura 1 y figura 2) 4 El Low del movimiento de corrección (punto С - ver figura 1 y figura 2) debe estar por encima del Low del movimiento principal (punto A - ver figura 1 y figura 2) 5 El principio de oportunidad del punto de entrada significa que hay que abrir la posición solo en un momento determinado de la formación del punto de entrada 5 El principio de oportunidad del punto de entrada significa que hay que abrir la posición solo en un momento determinado de la formación del punto de entrada





4. Construyendo el algoritmo y escribiendo el código

1. Parámetros de entrada, la función OnInit() y la declaración inicial de variables

En primer lugar, debemos incluir la clase CTrade para simplificar el acceso a las operaciones comerciales:

#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade;

A continuación, describimos los parámetros de entrada

input ENUM_TIMEFRAMES base_tf; input ENUM_TIMEFRAMES work_tf; input double SummRisk= 100 ; input double sar_step= 0.1 ; input double maximum_step= 0.11 ; input bool TP_mode= true ; input int M= 2 ; input bool Breakeven_mode= true ; input double breakeven= 1 ;

En el periodo básico el asesor determinará la dirección de la entrada, en el periodo de trabajo, determinará el punto de entrada.

El programa calculará el tamaño del lote dependiendo de la suma del riesgo en la transacción.

Asimismo, el asesor tendrá la posibilidad de establecer el take-profit según la relación indicada entre beneficio y riesgo (parámetro М), y también de trasladar la posición a ausencia de pérdidas según la relación indicada entre el tamaño del beneficio y el tamaño de stop-loss (parámetro breakeven).

Después de describir los parámetros de entrada, debemos declarar las variables para los manejadores de los indicadores y las matrices para los marcos temporales base_tf y work_tf:

int Fractal_base_tf,Fractal_work_tf; int Sar_base_tf,Sar_work_tf; double High_base_tf[],Low_base_tf[]; double Close_base_tf[],Open_base_tf[]; datetime Time_base_tf[]; double Sar_array_base_tf[]; double FractalDown_base_tf[],FractalUp_base_tf[]; double High_work_tf[],Low_work_tf[]; double Close_work_tf[],Open_work_tf[]; datetime Time_work_tf[]; double Sar_array_work_tf[]; double FractalDown_work_tf[],FractalUp_work_tf[];;

En el asesor se usarán dos indicadores: los fractales para determinar los extremos y Parabolic para acompañar el trailing-stop. Asimismo, planeamos usar Parabolic para determinar el punto de entrada en el marco temporal de trabajo work_tf.

A continuación, en la función OnInit(), debemos obtener los manejadores de los indicadores y rellenar las matrices con los datos iniciales.

int OnInit () { Sar_base_tf= iSAR ( Symbol (),base_tf,sar_step,maximum_step); Sar_work_tf= iSAR ( Symbol (),work_tf,sar_step,maximum_step); Fractal_base_tf= iFractals ( Symbol (),base_tf); Fractal_work_tf= iFractals ( Symbol (),work_tf); ArraySetAsSeries (High_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_base_tf, true );; ArraySetAsSeries (Sar_array_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_base_tf, true ); CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,High_base_tf); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Low_base_tf); CopyClose ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Close_base_tf); CopyOpen ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Open_base_tf); CopyTime ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Time_base_tf); CopyBuffer (Sar_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); ArraySetAsSeries (High_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_work_tf, true ); CopyHigh ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,High_work_tf); CopyLow ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Low_work_tf); CopyClose ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Close_work_tf); CopyOpen ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Open_work_tf); CopyTime ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Time_work_tf); CopyBuffer (Sar_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_work_tf); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Primero hemos obtenido el manejador de los indicadores; a continuación, el orden de las matrices, como en la serie temporal; y luego hemos rellenado la matriz con datos. Hemos calculado que para trabajar con este asesor, bastarán los datos de 1000 barras.

2. Definiendo los parámetros generales

A partir de esta etapa, pasamos al trabajo con la función OnTick().

En el apartado "Parámetros generales", normalmente registramos la información del mercado, y también declaramos las variables que se usarán para colocar las posiciones.

int Digit=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double f= 1 ; if (Digit== 5 ) {f= 100000 ;} if (Digit== 4 ) {f= 10000 ;} if (Digit== 3 ) {f= 1000 ;} if (Digit== 2 ) {f= 100 ;} if (Digit== 1 ) {f= 10 ;} double spread= SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD )/f; double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double CostOfPoint= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); double RiskSize_points; double CostOfPoint_position; double Lot; double SLPrice_sell,SLPrice_buy; int bars_base_tf= Bars ( Symbol (),base_tf); int bars_work_tf= Bars ( Symbol (),work_tf); string P_symbol; int P_type,P_ticket,P_opentime;

3. Actualizando los datos en la matriz

Las matrices han sido rellenadas en la función OnInit(), pero los datos en las matrices deberán ser siempre actuales. Rellenar las matrices cada vez que llega un tick supone una carga demasiado intensa para el sistema, lo que puede ralentizar significativamente los procesos. Por eso, será más conveniente rellenar de nuevo las matrices cuando aparezca una nueva barra.

Para ello, podemos usar la siguiente construcción:

static datetime LastBar_base_tf= 0 ; datetime ThisBar_base_tf=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,base_tf, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (LastBar_base_tf!=ThisBar_base_tf) { }

Pero con semejante enfoque se pierden los datos de la barra cero, por eso, para los datos de la barra con el índice 0, hemos introducido matrices aparte.

Asimismo, es recomendable actualizar aparte las matrices con los datos de los fractales. Estas deberán rellenarse de nuevo cada vez que los extremos de la 0-ésima barra sean superiores o inferiores a los anteriores.

A continuación, se muestran ejemplos del rellenado de matrices.

1. Rellenando las matrices al aparecer una nueva barra

Primero rellenamos las matrices cuando aparece una nueva barra:

ArraySetAsSeries (High_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_base_tf, true ); static datetime LastBar_base_tf= 0 ; datetime ThisBar_base_tf=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,base_tf, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (LastBar_base_tf!=ThisBar_base_tf) { CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,High_base_tf); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Low_base_tf); CopyClose ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Close_base_tf); CopyOpen ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Open_base_tf); CopyTime ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Time_base_tf); CopyBuffer (Sar_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); LastBar_base_tf=ThisBar_base_tf; } ArraySetAsSeries (High_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_work_tf, true ); static datetime LastBar_work_tf= 0 ; datetime ThisBar_work_tf=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,work_tf, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (LastBar_work_tf!=ThisBar_work_tf) { CopyHigh ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,High_work_tf); CopyLow ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Low_work_tf); CopyClose ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Close_work_tf); CopyOpen ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Open_work_tf); CopyTime ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Time_work_tf); CopyBuffer (Sar_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_work_tf); LastBar_work_tf=ThisBar_work_tf; }

2. Rellenando las matrices con los datos de la barra 0

La información sobre las barras con el índice 1 y superior ahora será actual de forma constante, puesto que los datos sobre la barra con el índice 0 siguen siendo no actuales. Para guardar la información sobre las barras cero, hemos introducido matrices aparte:

double High_base_tf_0[],Low_base_tf_0[]; double Close_base_tf_0[],Open_base_tf_0[]; datetime Time_base_tf_0[]; double Sar_array_base_tf_0[]; ArraySetAsSeries (High_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Close_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Open_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Time_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_base_tf_0, true ); CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,High_base_tf_0); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Low_base_tf_0); CopyClose ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Close_base_tf_0); CopyOpen ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Open_base_tf_0); CopyTime ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Time_base_tf_0); CopyBuffer (Sar_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1 ,Sar_array_base_tf_0); double High_work_tf_0[],Low_work_tf_0[]; double Close_work_tf_0[],Open_work_tf_0[]; datetime Time_work_tf_0[]; double Sar_array_work_tf_0[]; ArraySetAsSeries (High_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Low_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Close_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Open_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Time_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_work_tf_0, true ); CopyHigh ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,High_work_tf_0); CopyLow ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Low_work_tf_0); CopyClose ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Close_work_tf_0); CopyOpen ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Open_work_tf_0); CopyTime ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Time_work_tf_0); CopyBuffer (Sar_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1 ,Sar_array_work_tf_0);

3. Actualizando los datos sobre los fractales

También debemos actualizar las matrices con los datos de los fractales. Cada vez que los extremos de la 0-ésima barra sean superiores o inferiores a los anteriores, las matrices deberán ser rellanadas de nuevo:

if (High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 1 ] && High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); } if (Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 1 ] && Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); } if (High_work_tf_0[ 0 ]>High_work_tf[ 1 ] && High_work_tf_0[ 0 ]>High_work_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_work_tf); } if (Low_work_tf_0[ 0 ]<Low_work_tf[ 1 ] && Low_work_tf_0[ 0 ]<Low_work_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_work_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_work_tf); }

4. Buscando los extremos

Vamos a volver al modelo de continuación del movimiento. Para ello, tenemos que echar de nuevo un vistazo a la figura 2.

El segmento АВ es la base de la onda, y el segmento ВС es la corrección de la onda. De acuerdo con los principios del modelo, la onda de corrección siempre deberá terminar con un extremo, en su esencia, un fractal. En la figura, se trata del punto С. Comenzaremos la búsqueda de extremos desde este punto. A conituación, debemos encontrar los restantes consecutivamente. Pero en el momento del punto de entrada, el fractal formado (confirmado), seguramente estará ausente. Por eso, debemos buscar la situación en la que el extremo de la barra está por encima/debajo de las dos barras anteriores: el high/low de esta barra será preciamente el punto С. Asimismo, hay que tener en cuenta que en el momento del punto de entrada, el high/low del movimiento de corrección (punto С) puede estar tanto en la barra cero, como en una barra con un índice por encima de cero.

En el recuadro 2 se muestra la secuencia para determinar los extremos.

Recuadro 2. Secuencia para determinar los extremos

№ p/p Para la tendencia descendente Para la tendencia ascendente 1 Encontrar el high del movimiento de corrección (punto С) Encontrar el low del movimiento de corrección (punto С) 2 A partir del high del movimiento de corrección, encontrar el siguiente extremo superior (punto А) A partir del low del movimiento de corrección, encontrar el siguiente extremo inferior (punto А) 3 Entre los puntos С y А, encontrar el punto В - el low del movimiento de corrección Entre los puntos С y А, encontrar el punto В - el high del movimiento de corrección

int High_Corr_wave_downtrend_base_tf; int UpperFractal_downtrend_base_tf; int Low_Corr_wave_downtrend_base_tf; if (High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 1 ] && High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 2 ]) { High_Corr_wave_downtrend_base_tf= 0 ; } else { for (n= 0 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 1 ] && High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 2 ]) break ; } High_Corr_wave_downtrend_base_tf=n; } for (n=High_Corr_wave_downtrend_base_tf+ 1 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (FractalUp_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } UpperFractal_downtrend_base_tf=n; int CountToFind_arrmin=UpperFractal_downtrend_base_tf-High_Corr_wave_downtrend_base_tf; Low_Corr_wave_downtrend_base_tf= ArrayMinimum (Low_base_tf,High_Corr_wave_downtrend_base_tf,CountToFind_arrmin);

2. Buscando los extremos para la tendencia ascendente

int Low_Corr_wave_uptrend_base_tf; int LowerFractal_uptrend_base_tf; int High_Corr_wave_uptrend_base_tf; if (Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 1 ] && Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 2 ]) { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf= 0 ; } else { for (n= 0 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 1 ] && Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 2 ]) break ; } Low_Corr_wave_uptrend_base_tf=n; } for (n=Low_Corr_wave_uptrend_base_tf+ 1 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (FractalDown_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } LowerFractal_uptrend_base_tf=n; int CountToFind_arrmax=LowerFractal_uptrend_base_tf-Low_Corr_wave_uptrend_base_tf; High_Corr_wave_uptrend_base_tf= ArrayMaximum (High_base_tf,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf,CountToFind_arrmax);

3. Conviertiendo los valores de High/Low de las ondas de corrección en variables únicas

De esta forma, los índices de las barras (extremos) han sido localizados. Pero abrá que recurrir, no solo a los índices, sino también a los valores de precio y los valores temporales de estas barras. Para acceder a los valores de high o low de las ondas de corrección, deberemos usar dos matrices diferentes, puesto que el high o el low de la onda de corrección puede encontrarse tanto en el índice cero, como en una barra con un índice por encima de cero. Esto no resulta muy cómodo para trabajar, por eso, será más correcto convertir sus valores en variables comunes con la ayuda del operador if.

double High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double; datetime High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time; if (High_Corr_wave_downtrend_base_tf== 0 ) { High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double=High_base_tf_0[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time=Time_base_tf_0[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; } else { High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double=High_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time=Time_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; } if (Low_Corr_wave_uptrend_base_tf== 0 ) { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double=Low_base_tf_0[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time=Time_base_tf_0[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; } else { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double=Low_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time=Time_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; }

De esta forma, los valores de precio y temporales de los high/low de las ondas de corrección se registran en las variables, por lo que no habrá necesidad de acceder a diferentes matrices cada vez.

Si resumimos el trabajo de búsqueda de los extremos, resulta que hemos hallado los puntos А, В y С según el concepto de reconocimiento del modelo (ver recuadros 4 y 5).

Recuadro 4. Valores de los puntos А, В y С para la tendencia descendente

Índice Valor del punto A Valor del punto B Valor del punto C Índice de la barra UpperFractal_downtrend_base_tf Low_Corr_wave_downtrend_base_tf High_Corr_wave_downtrend_base_tf Valor temporal Time_base_tf[UpperFractal_downtrend_base_tf] Time_base_tf[Low_Corr_wave_downtrend_base_tf] High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time Valor del precio High_base_tf[UpperFractal_downtrend_base_tf] Low_base_tf[Low_Corr_wave_downtrend_base_tf] High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double

Recuadro 5. Valores de los puntos А, В y С para la tendencia ascendente

Índice Valor del punto A Valor del punto B Valor del punto C Índice de la barra LowerFractal_uptrend_base_tf High_Corr_wave_uptrend_base_tf Low_Corr_wave_uptrend_base_tf Valor temporal Time_base_tf[LowerFractal_uptrend_base_tf] Time_base_tf[High_Corr_wave_uptrend_base_tf] Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time Valor del precio Low_base_tf[LowerFractal_uptrend_base_tf] High_base_tf[High_Corr_wave_uptrend_base_tf] Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double





5. Describiendo las condiciones para el reconocimiento del modelo

En este apartado, describiremos solo las condiciones más necesarias (a nuestro entender) que caracterizan el modelo descrito en el presente artículo.

Recuadro 6. Conjunto mínimo de condiciones para reconocer el modelo de continuación del movimiento

№ p/p Condiciones para la tendencia descendente Condiciones para la tendencia ascendente 1 El high de la onda de corrección (punto C) está por debajo del high del extremo que le sigue (punto А) El low de la onda de corrección (punto C) está por encima del low del extremo que le sigue (punto А) 2 El índice low de la onda de corrección (punto В) es mayor que el índice high de la onda de corrección (punto С) El índice high de la onda de corrección (punto В) es mayor que el índice low de la onda de corrección (punto С) 3 Duración del movimiento de corrección de 2 hasta 6 barras (número de barras a partir del punto В) Duración del movimiento de corrección de 2 hasta 6 barras (número de barras a partir del punto В)

A continuación, mostramos el código de la descripción de las condiciones para reconocer el modelo. Las condiciones se recopilan en dos variables lógicas: una para la tendencia descendente y otra para la ascendente:

bool Model_downtrend_base_tf=( High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double<High_base_tf[UpperFractal_downtrend_base_tf] && Low_Corr_wave_downtrend_base_tf>High_Corr_wave_downtrend_base_tf && Low_Corr_wave_downtrend_base_tf>= 1 && Low_Corr_wave_downtrend_base_tf<= 6 ); bool Model_uptrend_base_tf=( Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double>Low_base_tf[LowerFractal_uptrend_base_tf] && High_Corr_wave_uptrend_base_tf>Low_Corr_wave_uptrend_base_tf && High_Corr_wave_uptrend_base_tf>= 1 && High_Corr_wave_uptrend_base_tf<= 6 );

6. Creando los controles

El asesor, como mínimo, debe realizar tres comprobaciones.

Las dos primeras se relacionan con la entrada oportuna. La tercera comprobación se asegura de que en el marco del modelo haya abierta solo una posición, es decir, se excluye la creación de posiciones duplicadas.

Echemos un vistazo a la figura 3. En ella, se marcan con líneas punteadas las zonas de apertura de las posiciones donde puede ubicarse el punto de entrada, en algún lugar entre los puntos В y С. No es deseable entrar más tarde, cuando el precio rompa el nivel del punto B, ya que con ello aumentan los riesgos. Esta es la primera comprobación que debe realizar el programa.

Fig. 3. Modelo de continuación del movimiento en el gráfico H4 de la pareja AUDJPY

Asimismo, puede haber situaciones cuando el precio ha roto el nivel del punto B, y después ha vuelto de nuevo a la zona de apertura de posición. Esa situación no se puede considerar comercio. Esta es la segunda comprobación que debe realizar el programa. Y finalmente, para que no haya multitud de posiciones creadas, debemos poner limitaciones: 1 modelo - una posición abierta. Esta es la tercera comprobación que debe realizar el programa.

1. Control de formación del punto de entrada en la zona de apertura de posición

Aquí todo es muy simple: para el modelo de venta, el precio bid deberá ser superior al low del movimiento de corrección (punto В). Para el modelo de compra, el precio bid deberá ser inferior al high del movimiento de corrección (punto В).

bool First_downtrend_control_bool=(bid>=Low_base_tf[Low_Corr_wave_downtrend_base_tf]); bool First_uptrend_control_bool=(bid<=High_base_tf[High_Corr_wave_uptrend_base_tf]);

2. Control de retroceso del precio hacia la zona de apertura de posición

Para implementar este control, debemos determinar la barra con el menor valor low (para las ventas) o la barra con el mayor valor high (para las compras), comenzando desde el índice actual y hasta la barra high/low del movimiento de corrección (punto В). Para ello, se usa la función ArrayMinimum() para el modelo de venta, y ArrayMaximum() para el modelo de compra.

A continuacuón, se comparan los índices: el índice low/high del movimiento de corrección (punto В) y los índices obtenidos por las funciones ArrayMinimum() y ArrayMaximum(). Si estos coinciden, significa que no ha habido ruptura del low/high del movimiento de corrección, y podemos analizar la situación como comercial. Si los índices no coinciden, significa que el movimiento ha comenzado antes, y ya es tarde para abrir una posición.

int Second_downtrend_control_int= ArrayMinimum (Low_base_tf, 0 ,Low_Corr_wave_downtrend_base_tf+ 1 ); if (Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[Second_downtrend_control_int]) { Second_downtrend_control_int= 0 ; } bool Second_downtrend_control_bool=(Second_downtrend_control_int==Low_Corr_wave_downtrend_base_tf); int Second_uptrend_control_int= ArrayMaximum (High_base_tf, 0 ,High_Corr_wave_uptrend_base_tf+ 1 ); if (High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[Second_uptrend_control_int]) { Second_uptrend_control_int= 0 ; } bool Second_uptrend_control_bool=(Second_uptrend_control_int==High_Corr_wave_uptrend_base_tf);

3. Excluyendo la formación de posiciones duplicadas en el marco de un mismo modelo

Este control se usa para limitar el número de posiciones abiertas. Esencia del control: un modelo, una posición abierta. El principio de funcionamiento es el siguiente: se realiza la iteración de las posiciones abiertas, a continuación, si hay una posición abierta del gráfico actual, se determina a partir del punto de entrada la barra más cercana al mismo - que es el high/low del movimiento de corrección (punto С a partir del punto de entrada), dependiendo del tipo de transacción.

Después, se determina la hora de la barra localizada — el high/low del movimiento de corrección (punto С a partir del punto de entrada), y se compara con la hora del high/low actual del movimiento de corrección (punto С actual). Si coinciden, la apertura de posición no deberá tener lugar, puesto que ya existe una posición según este modelo.

Creando un modelo de control para las ventas:

int Bar_sell_base_tf,High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell; bool Third_downtrend_control_bool= false ; if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol () && P_type== 1 ) { Bar_sell_base_tf= iBarShift ( Symbol (),base_tf,P_opentime); if (Bar_sell_base_tf== 0 ) { if (High_base_tf_0[Bar_sell_base_tf]>High_base_tf[Bar_sell_base_tf+ 1 ] && High_base_tf_0[Bar_sell_base_tf]>High_base_tf[Bar_sell_base_tf+ 2 ]) { High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell=Bar_sell_base_tf; } else { for (n=Bar_sell_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 1 ] && High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 2 ]) break ; } High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell=n; } Third_downtrend_control_bool=( Time_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell]==High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time ); } if (Bar_sell_base_tf!= 0 && Bar_sell_base_tf!= 1000 ) { for (n=Bar_sell_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 1 ] && High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 2 ]) break ; } High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell=n; } Third_downtrend_control_bool=( Time_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell]==High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time ); } } } }

int Bar_buy_base_tf,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy; bool Third_uptrend_control_bool= false ; if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol () && P_type== 0 ) { Bar_buy_base_tf= iBarShift ( Symbol (),base_tf,P_opentime); if (Bar_buy_base_tf== 0 ) { if (Low_base_tf_0[Bar_buy_base_tf]<Low_base_tf[Bar_buy_base_tf+ 1 ] && Low_base_tf_0[Bar_buy_base_tf]<Low_base_tf[Bar_buy_base_tf+ 2 ]) { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy=Bar_buy_base_tf; } else { for (n=Bar_buy_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 1 ] && Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 2 ]) break ; } Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy=n; } Third_uptrend_control_bool=( Time_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy]==Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time ); } if (Bar_buy_base_tf!= 0 && Bar_buy_base_tf!= 1000 ) { for (n=Bar_buy_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 1 ] && Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 2 ]) break ; } Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy=n; } Third_uptrend_control_bool=( Time_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy]==Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time ); } } } }

7. Describiendo las condiciones para el punto de entrada

Creando control para las compras:

El punto de entrada deberá determinarse en el periodo de trabajo — work_tf. Esto resulta necesario para entrar en el mercado en el momento adecuado y, dentro de lo posible, reducir el riesgo en puntos. Como señal, se usan las lecturas del indicador Parabolic: si en la barra actual el valor el indicador está por encima del high de la barra actual, y en la barra anterior el valor del indicador está por debajo del low de esa misma barra, significa que podemos vender. Para la compra, será al contrario.

bool PointSell_work_tf_bool=( Low_work_tf[ 1 ]>Sar_array_work_tf[ 1 ] && High_work_tf_0[ 0 ]<Sar_array_work_tf_0[ 0 ] ); bool PointBuy_work_tf_bool=( High_work_tf[ 1 ]<Sar_array_work_tf[ 1 ] && Low_work_tf_0[ 0 ]>Sar_array_work_tf_0[ 0 ] );

8. Describiendo las condiciones comerciales

En esta etapa vamos a combinar en una variable lógica todas las condiciones y controles que hemos creado anteriormente.

bool OpenSell=( Model_downtrend_base_tf== true && First_downtrend_control_bool== true && Second_downtrend_control_bool== true && Third_downtrend_control_bool== false && PointSell_work_tf_bool== true ); bool OpenBuy=( Model_uptrend_base_tf== true && First_uptrend_control_bool== true && Second_uptrend_control_bool== true && Third_uptrend_control_bool== false && PointBuy_work_tf_bool== true );

9. Trabajando con las operaciones comerciales

El trabajo con las condiciones comerciales se divide en:

Definición de posiciones;

Definición de take-profit;

Trasladar la posición a ausencia de pérdidas.

1. Colocando las posiciones

SLPrice_sell=High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double+spread; SLPrice_buy=Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double-spread; if (OpenSell== true ) { RiskSize_points=(SLPrice_sell-bid)*f; if (RiskSize_points== 0 ) { RiskSize_points= 1 ; } CostOfPoint_position=SummRisk/RiskSize_points; Lot=CostOfPoint_position/CostOfPoint; trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL , NormalizeDouble (Lot, 2 ),bid, NormalizeDouble (SLPrice_sell, 5 ), 0 , "" ); } if (OpenBuy== true ) { RiskSize_points=(bid-SLPrice_buy)*f; if (RiskSize_points== 0 ) { RiskSize_points= 1 ; } CostOfPoint_position=SummRisk/RiskSize_points; Lot=CostOfPoint_position/CostOfPoint; trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY , NormalizeDouble (Lot, 2 ),ask, NormalizeDouble (SLPrice_buy, 5 ), 0 , "" ); }

2. Definiendo el take-profit

if (TP_mode== true ) { if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { SL_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )); OP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )); TP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_TP )); P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_profit= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )); P_ticket= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol ()) { if (P_type== 0 && TP_double== 0 ) { double SL_size_buy=OP_double-SL_double; double TP_size_buy=SL_size_buy*M; double TP_price_buy=OP_double+TP_size_buy; trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),SL_double, NormalizeDouble (TP_price_buy, 5 )); } if (P_type== 1 && TP_double== 0 ) { double SL_size_sell=SL_double-OP_double; double TP_size_sell=SL_size_sell*M; double TP_price_sell=OP_double-TP_size_sell; trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),SL_double, NormalizeDouble (TP_price_sell, 5 )); } } } } } }

3. Trasladando las posiciones a ausencia de pérdidas

double Size_Summ=breakeven*SummRisk; if (Breakeven_mode== true && breakeven!= 0 ) { if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { SL_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )); OP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )); TP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_TP )); P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_profit= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )); P_ticket= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol ()) { if (P_type== 0 && P_profit>=Size_Summ && SL_double<OP_double) { trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),OP_double,TP_double); } if (P_type== 1 && P_profit>=Size_Summ && SL_double>OP_double) { trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),OP_double,TP_double); } } } } } }

5. Recopilando los datos estadísticos

Primero, debemos determinar el conjunto de indicadores para las estadísticas:

Símbolo del instrumento; Tipo de la transacción; Hora de entrada; Precio de apertura; Nivel de stop-loss; Tamaño del stop-loss; Nivel de beneficio máximo; Tamaño del beneficio máximo; Duración de la transacción.

Debemos suponer que el punto de beneficio máximo es el high/low del primer fractal superior/inferior en el periodo básico, formado después de la barra en la que ha tenido lugar la apertura de posición.

Para comenzar, habrá que poner a prueba el funcionamiento del asesor en el simulador de estrategias. Para la simulación, hemos elegido la pareja AUDJPY en el periodo 01.01.2018—29.08.2018. Como periodo básico, hemos elegido D1; como periodo de trabajo, H6. Riesgo por transacción — $100. Traslado de la posición a ausencia de pérdidas 1/2, definición de take-profit — 1/3 (riesgo/beneficio).





Fig. 4. Parámetros de entrada del asesor

Después de la simulación, guardamos el informe en un archivo de formato CSV. En la carpeta local del terminal, creamos un nuevo archivo report.csv. Copiamos los datos del informe en el mismo. Pero no tenemos que copiarlo todo, sino solo una parte de la sección Órdenes. En este caso, además, tenemos que eliminar las líneas relacionadas con el cierre de posiciones, como se muestra en la figura 5:





Fig 5. Eliminando del informe las líneas relacionadas con el cierre de posiciones

Debemos copiar las columnas:

Hora de apertura; Símbolo Tipo; Precio; S/L.

Como resultado, el archivo report.csv tendrá el aspecto siguiente:

Fig. 6. Contenido del archivo report.csv

Ahora debemos crear un script que calculará los datos del archivo report.csv y creará un nuevo archivo file_stat.csv con información estadística adicional:

Tamaño del SL; Nivel de beneficio máximo; Tamaño del beneficio máximo; Duración de la transacción en barras.

Para esta tarea, hemos usado la solución preparada del artículo Principios de programación en MQL5: Archivos en el apartado Leyendo un archivo de texto en una matriz. Hemos añadido las matrices y su rellenado para guardar los valores de las columnas en el archivo file_stat.csv.

Creamos un nuevo script bajo la función OnStart() y anotamos el código de lectura de archivos en la matriz:

bool ReadFileToArrayCSV( string FileName,SLine &Lines[]) { ResetLastError (); int h= FileOpen (FileName, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_CSV , ";" ); if (h== INVALID_HANDLE ) { int ErrNum= GetLastError (); printf ( "Error de apertura del archivo %s # %i" ,FileName,ErrNum); return ( false ); } int lcnt= 0 ; int fcnt= 0 ; while (! FileIsEnding (h)) { string str= FileReadString (h); if (lcnt>= ArraySize (Lines)) { ArrayResize (Lines, ArraySize (Lines)+ 1024 ); } ArrayResize (Lines[lcnt].field, 64 ); Lines[lcnt].field[ 0 ]=str; fcnt= 1 ; while (! FileIsLineEnding (h)) { str= FileReadString (h); if (fcnt>= ArraySize (Lines[lcnt].field)) { ArrayResize (Lines[lcnt].field, ArraySize (Lines[lcnt].field)+ 64 ); } Lines[lcnt].field[fcnt]=str; fcnt++; } ArrayResize (Lines[lcnt].field,fcnt); lcnt++; } ArrayResize (Lines,lcnt); FileClose (h); return ( true ); }

A continuación, indicamos los parámetros de entrada:

#property script_show_inputs input ENUM_TIMEFRAMES base_tf; input double sar_step= 0.1 ; input double maximum_step= 0.11 ; int Fractal_base_tf; double High_base_tf[],Low_base_tf[]; double FractalDown_base_tf[],FractalUp_base_tf[]; struct SLine { string field[]; };

Dentro de la función OnStart(), obtenemos el manejador del indicador iFractals, y también declaramos y rellenamos las matrices de los precios High/Low. También hay que introducir la variable bars_base_tf, que deberá usarse en el ciclo for, y asimismo introducir la variable f, que guardará el número de dígitos del precio dependiendo del número de decimales tras la coma en el precio del instrumento. Esta variable se usará para convertir las lecturas del tamaño de stop-loss y el tamaño del beneficio máximo en un valor entero.

Fractal_base_tf= iFractals ( Symbol (),base_tf); ArraySetAsSeries (High_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_base_tf, true ); CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,High_base_tf); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Low_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); int bars_base_tf= Bars ( Symbol (),base_tf); int Digit=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double f= 1 ; if (Digit== 5 ) {f= 100000 ;} if (Digit== 4 ) {f= 10000 ;} if (Digit== 3 ) {f= 1000 ;} if (Digit== 2 ) {f= 100 ;} if (Digit== 1 ) {f= 10 ;}

A continuación, hay que añadir las matrices y variables:

int i,j,n; datetime opentime[]; string symbol[]; string type[]; string openprice[]; string sl_price[]; int index[]; int down_fractal[]; int up_fractal[]; double sl_size_points[]; string maxprofit_price[]; double maxprofit_size_points[]; int duration[]; bool maxprofit_bool[]; int maxprofit_int[];

Después de ello, pasamos a la lectura de los datos desde el archivo en matrices:

SLine lines[]; int size= 0 ; if (!ReadFileToArrayCSV( "report.csv" ,lines)) { Alert ( "Error, mire los detalles en la pestaña \"Expertos\"" ); } else { size= ArraySize (lines); ArrayResize (opentime, ArraySize (lines)); ArrayResize (symbol, ArraySize (lines)); ArrayResize (type, ArraySize (lines)); ArrayResize (openprice, ArraySize (lines)); ArrayResize (sl_price, ArraySize (lines)); ArrayResize (index, ArraySize (lines)); ArrayResize (down_fractal, ArraySize (lines)); ArrayResize (up_fractal, ArraySize (lines)); ArrayResize (sl_size_points, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_price, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_size_points, ArraySize (lines)); ArrayResize (duration, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_bool, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_int, ArraySize (lines)); for (i= 0 ;i<size;i++) { for (j= 0 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 5 ) { opentime[i]=( datetime )(lines[i].field[j]); } for (j= 1 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 4 ) { symbol[i]=(lines[i].field[j]); } for (j= 2 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 3 ) { type[i]=(lines[i].field[j]); } for (j= 3 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 2 ) { openprice[i]=(lines[i].field[j]); } for (j= 4 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 1 ) { sl_price[i]=(lines[i].field[j]); } } }

Las matrices openrpice[] y sl_price[] tienen un tipo de datos de cadena, y para usarlos en los cálculos, deberemos transformarlos en el tipo double con la ayuda de la función StringToDouble(). En este caso, además, los dígitos tras la coma se perderán. Para que no suceda esto, vamos a sustituir las comas por puntos con la ayuda de la función StringReplace():

for (i= 0 ;i<size;i++) { StringReplace (openprice[i], "," , "." ); StringReplace (sl_price[i], "," , "." ); }

A continuación, debemos definir los índices de las barras en las que se han establecido las posiciones:

for (i= 0 ;i<size;i++) { index[i]= iBarShift ( Symbol (), PERIOD_D1 ,opentime[i]); }

Después, encontramos los fractales inferiores y superiores más próximos a las posiciones colocadas:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" ) { for (n=index[i];n> 0 ;n--) { if (FractalDown_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } down_fractal[i]=n; } } for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "buy" ) { for (n=index[i];n> 0 ;n--) { if (FractalUp_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } up_fractal[i]=n; } }

A continuación, determinamos el tamaño del stop-loss en puntos y convertimos el número de puntos en un valor entero:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" ) { sl_size_points[i]=( StringToDouble (sl_price[i])- StringToDouble (openprice[i]))*f; } if (type[i]== "buy" ) { sl_size_points[i]=( StringToDouble (openprice[i])- StringToDouble (sl_price[i]))*f; } }

Basándonos en los fractales encontrados anteriormente, podemos determinar el nivel del beneficio máximo. Pero antes, debemos comprobar si la posición no se cerrará antes por stop-loss. Código de comprobación:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" ) { for (n=index[i];n>down_fractal[i];n--) { if (High_base_tf[n]>= StringToDouble (sl_price[i])) break ; } maxprofit_int[i]=n; maxprofit_bool[i]=(n==down_fractal[i]); } } for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "buy" ) { for (n=index[i];n>up_fractal[i];n--) { if (Low_base_tf[n]<= StringToDouble (sl_price[i])) break ; } maxprofit_int[i]=n; maxprofit_bool[i]=(n==up_fractal[i]); } }

Ahora podemos escribir el código para determinar el nivel de beneficio máximo:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_price[i]=( string )Low_base_tf[down_fractal[i]]; } if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_price[i]= "" ; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_price[i]=( string )High_base_tf[up_fractal[i]]; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_price[i]= "" ; } }

A continuación, podemos determinar el tamaño del beneficio máximo. El tamaño del beneficio será negativo respecto al tamaño del stop-loss, si se activa el control:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_size_points[i]=( StringToDouble (openprice[i])-Low_base_tf[down_fractal[i]])*f; } if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_size_points[i]=sl_size_points[i]*- 1 ; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_size_points[i]=(High_base_tf[up_fractal[i]]- StringToDouble (openprice[i]))*f; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_size_points[i]=sl_size_points[i]*- 1 ; } }

Finalmente, determinamos la duración medida como el número de barras entre la barra en la que está definida la posición y la barra del beneficio máximo. Si se activa el control de cierre de posición por s/l, la duración se determinará como la diferencia entre la barra en la que está definida la posición y la barra en la que se activa el s/l:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== true ) { duration[i]=index[i]-( int )down_fractal[i]; } if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== false ) { duration[i]=index[i]-maxprofit_int[i]; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== true ) { duration[i]=index[i]-( int )up_fractal[i]; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== false ) { duration[i]=index[i]-maxprofit_int[i]; } }

Después de ello, y para que las lecturas se representen con normalidad en el informe, sustituiremos de nuevo los puntos por comas:

for (i= 0 ;i<size;i++) { StringReplace (openprice[i], "." , "," ); StringReplace (sl_price[i], "." , "," ); StringReplace (maxprofit_price[i], "." , "," ); }

Al final, solo queda registrar los datos obtenidos en el archivo file_stat.csv:

int h= FileOpen ( "file_stat.csv" , FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_CSV , ";" ); if (h== INVALID_HANDLE ) { Alert ( "Error al abrir el archivo1" ); return ; } else { FileWrite (h, "Símbolo" , "Tipo de transacción" , "Hora de entrada" , "Precio de apertura" , "SL" , "Tamaño de SL" , "Nivel de beneficio máximo" , "Tamaño del beneficio máximo" , "Duración" ); FileSeek (h, 0 , SEEK_END ); for (i= 0 ;i<size;i++) { FileWrite (h, symbol[i], type[i], TimeToString (opentime[i]), openprice[i], sl_price[i], NormalizeDouble (sl_size_points[i], 2 ), maxprofit_price[i], NormalizeDouble (maxprofit_size_points[i], 2 ), duration[i]); } } FileClose (h); Alert ( "El archivo file_stat.csv ha sido creado" );

Realizamos la siguiente comprobación: colocamos el script en el gráfico, sin olvidar, en este caso, establecer el periodo del marco temporal básico en los parámetros de entrada (en nuestro caso, D1), después de lo cual, aparecerá en la carpeta local del terminal el archivo file_stat.csv con el siguiente conjunto de indicadores:





Fig.7. Contenido del archivo file_stat.csv

6. Conclusión

El artículo describe un método para definir de forma programática uno de los modelos de continuación del movimiento. La idea clave de este método es la búsqueda del extremo high/low del movimiento de corrección sin utilizar indicador alguno. Partiendo ya del extremo localizado, se realiza la búsqueda de los siguientes puntos del modelo.

En el artículo también se analiza un método de recopilación de datos estadísticos, usando para ello los resultados de la simulación en el simulador de estrategias mediante el registro de resultados en una matriz y el posterior procesamiento de los mismos. Podríamos haber creado un método más eficaz de recopilización de datos estadísticos, sin embargo, el presente método nos pareció el más sencillo y comprensible.

Hay que tener en cuenta que en el artículo se describen los requisitos mínimos de definición del modelo según el parecer del autor, y lo más importante, el conjunto mínimo de controles realizado por el asesor. Para el comercio real, el conjunto de controles, como es lógico, debe ser ampliado.

Al final del artículo, adjuntamos imágenes con ejemplos de reconocimiento del modelo de continuación del movimiento:

Fig. 8. Ejemplo de reconocimiento del modelo de continuación del movimiento

Fig. 9. Ejemplo de reconocimiento del modelo de continuación del movimiento





Fig. 10. Ejemplo de reconocimiento del modelo de continuación del movimiento

Fig. 11. Ejemplo de reconocimiento del modelo de continuación del movimiento

Programas usados en el artículo: