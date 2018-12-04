Modelo de continuação de movimento - estatísticas de desempenho e pesquisa em gráficos





1. Introdução

Nesse artigo, quero descrever como funciona um dos modelos de continuação de movimento. O trabalho é baseado na definição de duas ondas — uma principal e outra corretiva. Como extremos serão usados fractais e, como eu os chamo, potenciais fractais — extremos que ainda não se formaram como fractais. Em seguida, tentarei coletar dados estatísticos sobre o movimento das ondas. Os dados serão colocados num arquivo CSV.





2. Descrição do modelo - disposições gerais



O modelo de continuação de movimento descrito nesse artigo consiste em duas ondas: uma onda principal e outra corretiva. O modelo é esquematicamente descrito na figura 1. Onde, AB é a onda principal, BC é a onda corretiva, CD é a continuação do movimento em direção à tendência principal.





Fig. 1. Modelo de continuação de movimento

No gráfico, é assim:





Fig. 2. Modelo de continuação de movimento no gráfico H4 para o par AUDJPY





3. Princípios de reconhecimento de modelo no gráfico

Os princípios de reconhecimento de modelo são descritos na tabela 1.

Tabela 1. Princípios de reconhecimento da continuação de modelo de movimento quanto a tendências

№ Princípios de reconhecimento de modelo para uma tendência baixista № Princípios de reconhecimento de modelos para tendência altista 1 O High/Low superior/inferior a dois High/Low de barras anteriores é considerado uma barra extremo 1 O High/Low superior/inferior a dois High/Low de barras anteriores é considerado uma barra extremo 2 A onda corretiva deve sempre terminar com a presença de um extremo superior (ponto C - veja imagem 1 e imagem 2) 2 A onda corretiva deve sempre terminar com a presença de um extremo inferior (ponto C - veja imagem 1 e imagem 2) 3 A duração da onda correcional não pode ser longa e deve ser limitada a várias barras. 3 A duração da onda correcional não pode ser longa e deve ser limitada a várias barras. 4 High do movimento corretivo (ponto C - veja imagem 1 e imagem 2) deve ser inferior ao High do movimento principal (ponto A - veja imagem 1 e imagem 2) 4 Low do movimento corretivo (ponto C - veja imagem 1 e imagem 2) deve ser superior ao Low do movimento principal (ponto A - veja imagem 1 e imagem 2) 5 Princípio de ponto de entrada oportuno significa que é necessário abrir a posição num determinado momento da formação do ponto de entrada 5 Princípio de ponto de entrada oportuno significa que é necessário abrir a posição num determinado momento da formação do ponto de entrada





4. Construção do algoritmo e escrita do código

1. Parâmetros de entrada, função OnInit() e declaração inicial de variáveis

Primeiro, precisamos conectar a classe CTrade para facilitar o acesso às operações de negociação:

#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade;

Em seguida, descrevemos os parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES base_tf; input ENUM_TIMEFRAMES work_tf; input double SummRisk= 100 ; input double sar_step= 0.1 ; input double maximum_step= 0.11 ; input bool TP_mode= true ; input int M= 2 ; input bool Breakeven_mode= true ; input double breakeven= 1 ;

No período base, o EA determina a direção de entrada, no período gráfico usado determina o ponto de entrada.

O programa calcula o tamanho do lote dependendo da risco do trade.

Além disso, o EA pode definir o take-profit de acordo como a relação lucro/risco especificada (parâmetro M), bem como mover a posição para o break-even segundo a relação lucro/stop-loss (parâmetro breakeven).

Após descrever os parâmetros de entrada, precisamos declarar variáveis para identificadores de indicadores e matrizes para os timeframes base_tf e work_tf:

int Fractal_base_tf,Fractal_work_tf; int Sar_base_tf,Sar_work_tf; double High_base_tf[],Low_base_tf[]; double Close_base_tf[],Open_base_tf[]; datetime Time_base_tf[]; double Sar_array_base_tf[]; double FractalDown_base_tf[],FractalUp_base_tf[]; double High_work_tf[],Low_work_tf[]; double Close_work_tf[],Open_work_tf[]; datetime Time_work_tf[]; double Sar_array_work_tf[]; double FractalDown_work_tf[],FractalUp_work_tf[];;

O EA usa dois indicadores: fractais para determinar parte dos extremos e Parabolic para colocar o trailing-stop da posição. Também pretendo usar Parabolic para definir o ponto de entrada no timeframe de trabalho work_tf.

Em seguida, na função OnInit() precisamos obter os identificadores dos indicadores e preencher as matrizes com dados originais.

int OnInit () { Sar_base_tf= iSAR ( Symbol (),base_tf,sar_step,maximum_step); Sar_work_tf= iSAR ( Symbol (),work_tf,sar_step,maximum_step); Fractal_base_tf= iFractals ( Symbol (),base_tf); Fractal_work_tf= iFractals ( Symbol (),work_tf); ArraySetAsSeries (High_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_base_tf, true );; ArraySetAsSeries (Sar_array_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_base_tf, true ); CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,High_base_tf); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Low_base_tf); CopyClose ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Close_base_tf); CopyOpen ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Open_base_tf); CopyTime ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Time_base_tf); CopyBuffer (Sar_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); ArraySetAsSeries (High_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_work_tf, true ); CopyHigh ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,High_work_tf); CopyLow ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Low_work_tf); CopyClose ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Close_work_tf); CopyOpen ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Open_work_tf); CopyTime ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Time_work_tf); CopyBuffer (Sar_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_work_tf); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Primeiro, obtivemos o identificador dos indicadores, em seguida, definimos a ordem das matrizes, como na série temporal e preenchemos a matriz com dados. Eu considerei que os dados sobre 1 000 barras são mais que suficientes para o trabalho desse EA.

2. Definição de parâmetros gerais

A partir dessa etapa, volto a trabalhar com a função OnTick().

Na seção "Parâmetros gerais", geralmente registro informações de mercado e também declaro as variáveis ​​que serão usadas para definir posições.

int Digit=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double f= 1 ; if (Digit== 5 ) {f= 100000 ;} if (Digit== 4 ) {f= 10000 ;} if (Digit== 3 ) {f= 1000 ;} if (Digit== 2 ) {f= 100 ;} if (Digit== 1 ) {f= 10 ;} double spread= SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD )/f; double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double CostOfPoint= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); double RiskSize_points; double CostOfPoint_position; double Lot; double SLPrice_sell,SLPrice_buy; int bars_base_tf= Bars ( Symbol (),base_tf); int bars_work_tf= Bars ( Symbol (),work_tf); string P_symbol; int P_type,P_ticket,P_opentime;

3. Atualizando dados em matrizes

As matrizes foram inicialmente preenchidas na função OnInit(), mas os dados nas matrizes devem estar constantemente atualizados. O preenchimento de matrizes toda vez que um novo tick chega carrega muito o sistema, o que leva a uma séria lentidão dos processos. Portanto, é recomendável preencher novamente as matrizes quando uma nova barra aparecer.

Para fazer isso, podemos usar a seguinte estrutura:

static datetime LastBar_base_tf= 0 ; datetime ThisBar_base_tf=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,base_tf, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (LastBar_base_tf!=ThisBar_base_tf) { }

Mas com essa abordagem, os dados da barra zero são perdidos, portanto, para os dados da barra com o índice 0, criei matrizes separadas.

Também devemos atualizar separadamente as matrizes com os dados dos fractais. Elas devem ser recarregadas toda vez que os extremos da barra 0 estão acima ou abaixo dos dois anteriores.

Abaixo estão exemplos de preenchimento de matrizes.

1. Preenchendo matrizes quando aparece uma nova barra

Primeiro, preenchemos os matrizes quando uma nova barra aparecer:

ArraySetAsSeries (High_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_base_tf, true ); static datetime LastBar_base_tf= 0 ; datetime ThisBar_base_tf=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,base_tf, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (LastBar_base_tf!=ThisBar_base_tf) { CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,High_base_tf); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Low_base_tf); CopyClose ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Close_base_tf); CopyOpen ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Open_base_tf); CopyTime ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Time_base_tf); CopyBuffer (Sar_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); LastBar_base_tf=ThisBar_base_tf; } ArraySetAsSeries (High_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_work_tf, true ); static datetime LastBar_work_tf= 0 ; datetime ThisBar_work_tf=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,work_tf, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (LastBar_work_tf!=ThisBar_work_tf) { CopyHigh ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,High_work_tf); CopyLow ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Low_work_tf); CopyClose ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Close_work_tf); CopyOpen ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Open_work_tf); CopyTime ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Time_work_tf); CopyBuffer (Sar_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_work_tf); LastBar_work_tf=ThisBar_work_tf; }

2. Preenchendo matrizes com dados da barra 0

As informações sobre barras com índice 1 e acima serão agora relevantes, enquanto os dados sobre barras com índice 0 ainda permanecerão irrelevantes. Para armazenar informações sobre barras zero, criei matrizes separadas:

double High_base_tf_0[],Low_base_tf_0[]; double Close_base_tf_0[],Open_base_tf_0[]; datetime Time_base_tf_0[]; double Sar_array_base_tf_0[]; ArraySetAsSeries (High_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Close_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Open_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Time_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_base_tf_0, true ); CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,High_base_tf_0); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Low_base_tf_0); CopyClose ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Close_base_tf_0); CopyOpen ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Open_base_tf_0); CopyTime ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Time_base_tf_0); CopyBuffer (Sar_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1 ,Sar_array_base_tf_0); double High_work_tf_0[],Low_work_tf_0[]; double Close_work_tf_0[],Open_work_tf_0[]; datetime Time_work_tf_0[]; double Sar_array_work_tf_0[]; ArraySetAsSeries (High_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Low_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Close_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Open_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Time_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_work_tf_0, true ); CopyHigh ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,High_work_tf_0); CopyLow ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Low_work_tf_0); CopyClose ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Close_work_tf_0); CopyOpen ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Open_work_tf_0); CopyTime ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Time_work_tf_0); CopyBuffer (Sar_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1 ,Sar_array_work_tf_0);

3. Atualizando dados de fractais

Matrizes com dados de fractais também precisam ser atualizadas. Toda vez que os extremos da barra 0 estão acima ou abaixo dos dois anteriores, as matrizes devem ser recarregadas:

if (High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 1 ] && High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); } if (Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 1 ] && Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); } if (High_work_tf_0[ 0 ]>High_work_tf[ 1 ] && High_work_tf_0[ 0 ]>High_work_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_work_tf); } if (Low_work_tf_0[ 0 ]<Low_work_tf[ 1 ] && Low_work_tf_0[ 0 ]<Low_work_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_work_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_work_tf); }

4. Buscando extremos

Vamos voltar ao modelo de continuação de movimento. Para isso você, precisamos regressar para a figura 2.

O segmento AB é a onda principal, o segmento BC é uma onda corretiva. De acordo com os princípios de reconhecimento de modelo, a onda corretiva deve sempre terminar num extremo — em sua essência, um fractal. Na figura, esse é o ponto C. A busca de extremos precisa começar desse ponto. E, logo, sempre encontrar o resto. Mas no momento do ponto de entrada, o fractal formado (confirmado) provavelmente estará ausente. Portanto, precisamos procurar uma situação em que o extremo da barra seja maior/menor do que as duas barras anteriores — high/low dessa barra será o ponto C. Deve-se notar também que, no momento do ponto de entrada, high/low do movimento corretivo (ponto C) pode estar tanto na barra zero quanto na barra com um índice acima de zero.

A tabela 2 mostra a sequência para determinar os extremos.

Tabela 2. Sequência de definição de extremos

№ p/p Para tendência baixista Para tendência altista 1 Encontrar o high do movimento corretivo (ponto C) Encontrar o low do movimento corretivo (ponto C) 2 A partir do high do movimento corretivo, encontrar o seguinte extremo superior (ponto A) A partir do low do movimento corretivo, encontrar o seguinte extremo inferior (ponto A) 3 Entre os pontos C e A, localizar o ponto B - low do movimento corretivo Entre os pontos C e A, localizar o ponto B - high do movimento corretivo

int High_Corr_wave_downtrend_base_tf; int UpperFractal_downtrend_base_tf; int Low_Corr_wave_downtrend_base_tf; if (High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 1 ] && High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 2 ]) { High_Corr_wave_downtrend_base_tf= 0 ; } else { for (n= 0 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 1 ] && High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 2 ]) break ; } High_Corr_wave_downtrend_base_tf=n; } for (n=High_Corr_wave_downtrend_base_tf+ 1 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (FractalUp_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } UpperFractal_downtrend_base_tf=n; int CountToFind_arrmin=UpperFractal_downtrend_base_tf-High_Corr_wave_downtrend_base_tf; Low_Corr_wave_downtrend_base_tf= ArrayMinimum (Low_base_tf,High_Corr_wave_downtrend_base_tf,CountToFind_arrmin);

2. Buscando extremos para uma tendência altista

int Low_Corr_wave_uptrend_base_tf; int LowerFractal_uptrend_base_tf; int High_Corr_wave_uptrend_base_tf; if (Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 1 ] && Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 2 ]) { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf= 0 ; } else { for (n= 0 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 1 ] && Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 2 ]) break ; } Low_Corr_wave_uptrend_base_tf=n; } for (n=Low_Corr_wave_uptrend_base_tf+ 1 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (FractalDown_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } LowerFractal_uptrend_base_tf=n; int CountToFind_arrmax=LowerFractal_uptrend_base_tf-Low_Corr_wave_uptrend_base_tf; High_Corr_wave_uptrend_base_tf= ArrayMaximum (High_base_tf,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf,CountToFind_arrmax);

3. Convertendo valores High/Low de ondas corretivas em variáveis individuais

Assim, os índices de barras, isto é, são encontrados os extremos. Mas será necessário usar não apenas aos índices, mas também aos valores de preço e tempo dessas barras. Para acessar os valores high ou low das ondas corretivas, temos que usar duas matrizes diferentes, já que as ondas corretivas high ou low podem estar numa barra com índice zero, ou numa barra com um índice superior a zero. Isso não é muito conveniente, seria melhor trazer seus valores para uma variável comum usando o operador if.

double High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double; datetime High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time; if (High_Corr_wave_downtrend_base_tf== 0 ) { High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double=High_base_tf_0[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time=Time_base_tf_0[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; } else { High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double=High_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time=Time_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; } if (Low_Corr_wave_uptrend_base_tf== 0 ) { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double=Low_base_tf_0[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time=Time_base_tf_0[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; } else { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double=Low_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time=Time_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; }

Assim, valores de preço e de tempo de high/low de ondas corretivas são registrados em variáveis, ​​e não há necessidade de acessar matrizes diferentes a cada vez.

Se resumirmos a busca de extremos, verifica-se que os pontos A, B e C são encontrados de acordo com o conceito de reconhecimento de modelo (ver tabelas 4 e 5).

Tabela 4. Valores dos pontos A, B e C para tendência baixista

Indicador Valores do ponto A Valores do ponto B Valores do ponto C Índice da barra UpperFractal_downtrend_base_tf Low_Corr_wave_downtrend_base_tf High_Corr_wave_downtrend_base_tf Valor temporal Time_base_tf[UpperFractal_downtrend_base_tf] Time_base_tf[Low_Corr_wave_downtrend_base_tf] High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time Valor do preço High_base_tf[UpperFractal_downtrend_base_tf] Low_base_tf[Low_Corr_wave_downtrend_base_tf] High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double

Tabela 5. Valores dos pontos A, B e C para tendência altista

Indicador Valores do ponto A Valores do ponto B Valores do ponto C Índice da barra LowerFractal_uptrend_base_tf High_Corr_wave_uptrend_base_tf Low_Corr_wave_uptrend_base_tf Valor temporal Time_base_tf[LowerFractal_uptrend_base_tf] Time_base_tf[High_Corr_wave_uptrend_base_tf] Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time Valor do preço Low_base_tf[LowerFractal_uptrend_base_tf] High_base_tf[High_Corr_wave_uptrend_base_tf] Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double





5. Condições para reconhecimento do modelo

Nessa seção, vou descrever apenas as condições básicas mais necessárias, na minha opinião, que são características do modelo apresentado nesse artigo.

Tabela 6. Conjunto mínimo de condições para reconhecer um modelo de continuação de movimento

№ p/p Condições para tendência baixista Condições para tendência altista 1 High da onda corretiva (ponto C) abaixo do high do extremo que a segue (ponto A) Low gh da onda corretiva (ponto C) abaixo do low do extremo que a segue (ponto A) 2 Índice low da onda corretiva (ponto B) é maior que o índice high da onda corretiva (ponto C) Índice high da onda corretiva (ponto B) é maior que o índice low da onda corretiva (ponto C) 3 Duração do movimento de correção de 2 a 6 barras (número de barras a partir do ponto B) Duração do movimento de correção de 2 a 6 barras (número de barras a partir do ponto B)

Em seguida, forneço um código descrevendo as condições para reconhecer o modelo. As condições são coletadas em duas variáveis ​​lógicas: uma para a tendência baixista e a segunda para a tendência altista:

bool Model_downtrend_base_tf=( High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double<High_base_tf[UpperFractal_downtrend_base_tf] && Low_Corr_wave_downtrend_base_tf>High_Corr_wave_downtrend_base_tf && Low_Corr_wave_downtrend_base_tf>= 1 && Low_Corr_wave_downtrend_base_tf<= 6 ); bool Model_uptrend_base_tf=( Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double>Low_base_tf[LowerFractal_uptrend_base_tf] && High_Corr_wave_uptrend_base_tf>Low_Corr_wave_uptrend_base_tf && High_Corr_wave_uptrend_base_tf>= 1 && High_Corr_wave_uptrend_base_tf<= 6 );

6. Criando controles

O EA, no mínimo, deve realizar três verificações.

As duas primeiras verificações são sobre se a entrada é oportuna. A terceira verificação é se apenas uma posição é aberta dentro de um modelo, isto é, a exclusão da criação de posições duplicadas.

Veja a figura 3. Nela, as linhas pontilhadas marcam as zonas de abertura de posições onde pode ser localizado o ponto de entrada — em algum lugar entre os pontos B e C. A entrada mais tarde, quando o preço rompe o nível do ponto B, é indesejável, pois isso aumenta os riscos. Essa é a primeira verificação que o programa deve executar.

Fig. 3. Modelo de continuação de movimento no gráfico H4 para o par AUDJPY

Também pode haver situações em que o preço tenha quebrado o nível do ponto B e depois retornado à zona de abertura de posição. Essa situação não pode ser considerada como de negociação. Essa é a segunda verificação que o programa deve executar. Finalmente, para evitar muitas posições criadas, deve ser feita uma restrição: 1 modelo — 1 uma posição aberta. Essa é a terceira verificação que o programa deve executar.

1. Controlando a formação do ponto de entrada na zona de abertura da posição

Tudo é simples aqui: para um modelo de venda, o preço bid deve estar acima do low do movimento corretivo (ponto B). Para um modelo de compra, o preço bid deve estar acima do high do movimento corretivo (ponto B).

bool First_downtrend_control_bool=(bid>=Low_base_tf[Low_Corr_wave_downtrend_base_tf]); bool First_uptrend_control_bool=(bid<=High_base_tf[High_Corr_wave_uptrend_base_tf]);

2. Controlando o recuo do preço para a zona de abertura da posição

Para implementar esse controle, precisamos determinar a barra com o menor valor low (para vendas) ou a barra com o maior valor high (para compras), começando do índice atual e até à barra high/low do movimento corretivo (ponto B). Para fazer isso, é usada a função ArrayMinimum() para o modelo de venda e ArrayMaximum() para o modelo de compra.

Em seguida, são comparados os índices low/high do movimento corretivo (ponto B) e os índices, obtidos pela função ArrayMinimum() e ArrayMaximum(). Se eles coincidirem, não houve rompimento low/high de movimento corretivo e a situação pode ser considerada como de negociação. Se os índices não coincidem é porque o movimento começou mais cedo e é tarde demais para abrir uma posição.

int Second_downtrend_control_int= ArrayMinimum (Low_base_tf, 0 ,Low_Corr_wave_downtrend_base_tf+ 1 ); if (Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[Second_downtrend_control_int]) { Second_downtrend_control_int= 0 ; } bool Second_downtrend_control_bool=(Second_downtrend_control_int==Low_Corr_wave_downtrend_base_tf); int Second_uptrend_control_int= ArrayMaximum (High_base_tf, 0 ,High_Corr_wave_uptrend_base_tf+ 1 ); if (High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[Second_uptrend_control_int]) { Second_uptrend_control_int= 0 ; } bool Second_uptrend_control_bool=(Second_uptrend_control_int==High_Corr_wave_uptrend_base_tf);

3. Eliminação de posições duplicadas dentro do mesmo modelo

Esse controle é usado para limitar o número de posições abertas. Essência do controle: um modelo — uma posição aberta. Princípio de operação: é realizada uma pesquisa detalhada de posições abertas, em seguida, se uma posição estiver aberta no gráfico atual, é determinada a barra - mais próxima do ponto de entrada - que é extremo, isto é, o high/low do movimento corretivo (ponto C do ponto de entrada) dependendo do tipo de trade.

Depois, é estabelecido o tempo da barra encontrada — o high/low do movimento de correção (ponto C a partir do ponto de entrada) é comparado com o tempo do high/low do movimento corretivo atual (ponto C atual). Se eles corresponderem, não deve ocorrer a abertura posição, pois já existe uma posição nesse modelo.

Criando controle para vendas:

int Bar_sell_base_tf,High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell; bool Third_downtrend_control_bool= false ; if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol () && P_type== 1 ) { Bar_sell_base_tf= iBarShift ( Symbol (),base_tf,P_opentime); if (Bar_sell_base_tf== 0 ) { if (High_base_tf_0[Bar_sell_base_tf]>High_base_tf[Bar_sell_base_tf+ 1 ] && High_base_tf_0[Bar_sell_base_tf]>High_base_tf[Bar_sell_base_tf+ 2 ]) { High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell=Bar_sell_base_tf; } else { for (n=Bar_sell_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 1 ] && High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 2 ]) break ; } High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell=n; } Third_downtrend_control_bool=( Time_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell]==High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time ); } if (Bar_sell_base_tf!= 0 && Bar_sell_base_tf!= 1000 ) { for (n=Bar_sell_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 1 ] && High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 2 ]) break ; } High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell=n; } Third_downtrend_control_bool=( Time_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell]==High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time ); } } } }

int Bar_buy_base_tf,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy; bool Third_uptrend_control_bool= false ; if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol () && P_type== 0 ) { Bar_buy_base_tf= iBarShift ( Symbol (),base_tf,P_opentime); if (Bar_buy_base_tf== 0 ) { if (Low_base_tf_0[Bar_buy_base_tf]<Low_base_tf[Bar_buy_base_tf+ 1 ] && Low_base_tf_0[Bar_buy_base_tf]<Low_base_tf[Bar_buy_base_tf+ 2 ]) { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy=Bar_buy_base_tf; } else { for (n=Bar_buy_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 1 ] && Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 2 ]) break ; } Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy=n; } Third_uptrend_control_bool=( Time_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy]==Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time ); } if (Bar_buy_base_tf!= 0 && Bar_buy_base_tf!= 1000 ) { for (n=Bar_buy_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 1 ] && Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 2 ]) break ; } Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy=n; } Third_uptrend_control_bool=( Time_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy]==Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time ); } } } }

7. Condições para o ponto de entrada

Criando controle para compras:

O ponto de entrada deve ser determinado no período de trabalho — work_tf. Isso é necessário para a entrada oportuna no mercado e, se possível, reduzir o tamanho do risco em pontos. As leituras do indicador Parabolic são usadas como sinal: se na barra atual o valor do indicador for maior do que o high da barra atual, e na barra anterior o valor do indicador for menor que o low da mesma barra, podemos vender. Para compras, o oposto.

bool PointSell_work_tf_bool=( Low_work_tf[ 1 ]>Sar_array_work_tf[ 1 ] && High_work_tf_0[ 0 ]<Sar_array_work_tf_0[ 0 ] ); bool PointBuy_work_tf_bool=( High_work_tf[ 1 ]<Sar_array_work_tf[ 1 ] && Low_work_tf_0[ 0 ]>Sar_array_work_tf_0[ 0 ] );

8. Condições de negociação

Nessa etapa, combinamos numa variável lógica todas as condições e controles que criamos anteriormente.

bool OpenSell=( Model_downtrend_base_tf== true && First_downtrend_control_bool== true && Second_downtrend_control_bool== true && Third_downtrend_control_bool== false && PointSell_work_tf_bool== true ); bool OpenBuy=( Model_uptrend_base_tf== true && First_uptrend_control_bool== true && Second_uptrend_control_bool== true && Third_uptrend_control_bool== false && PointBuy_work_tf_bool== true );

9. Trabalhando com operações de negociação

O trabalho com operações de negociação é dividido em:

Definição de posições;

Definição de take-profit;

Deslocamento de posição para break-even.

1. Definição de posições

SLPrice_sell=High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double+spread; SLPrice_buy=Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double-spread; if (OpenSell== true ) { RiskSize_points=(SLPrice_sell-bid)*f; if (RiskSize_points== 0 ) { RiskSize_points= 1 ; } CostOfPoint_position=SummRisk/RiskSize_points; Lot=CostOfPoint_position/CostOfPoint; trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL , NormalizeDouble (Lot, 2 ),bid, NormalizeDouble (SLPrice_sell, 5 ), 0 , "" ); } if (OpenBuy== true ) { RiskSize_points=(bid-SLPrice_buy)*f; if (RiskSize_points== 0 ) { RiskSize_points= 1 ; } CostOfPoint_position=SummRisk/RiskSize_points; Lot=CostOfPoint_position/CostOfPoint; trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY , NormalizeDouble (Lot, 2 ),ask, NormalizeDouble (SLPrice_buy, 5 ), 0 , "" ); }

2. Definido take-profit

if (TP_mode== true ) { if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { SL_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )); OP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )); TP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_TP )); P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_profit= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )); P_ticket= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol ()) { if (P_type== 0 && TP_double== 0 ) { double SL_size_buy=OP_double-SL_double; double TP_size_buy=SL_size_buy*M; double TP_price_buy=OP_double+TP_size_buy; trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),SL_double, NormalizeDouble (TP_price_buy, 5 )); } if (P_type== 1 && TP_double== 0 ) { double SL_size_sell=SL_double-OP_double; double TP_size_sell=SL_size_sell*M; double TP_price_sell=OP_double-TP_size_sell; trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),SL_double, NormalizeDouble (TP_price_sell, 5 )); } } } } } }

3. Movendo posição para break-even.

double Size_Summ=breakeven*SummRisk; if (Breakeven_mode== true && breakeven!= 0 ) { if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { SL_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )); OP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )); TP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_TP )); P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_profit= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )); P_ticket= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol ()) { if (P_type== 0 && P_profit>=Size_Summ && SL_double<OP_double) { trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),OP_double,TP_double); } if (P_type== 1 && P_profit>=Size_Summ && SL_double>OP_double) { trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),OP_double,TP_double); } } } } } }

5. Coleta de dados estatísticos

Primeiro, precisamos definir o conjunto de leituras para as estatísticas:

Símbolo do instrumento; Tipo de trade; Hora de entrada; Preço de abertura; Nível de stop-loss; Tamanho do stop-loss; Nível de lucro máximo; Tamanho do lucro máximo; Duração do trade.

É necessário supor que o ponto de lucro máximo é o high/low do primeiro fractal superior/inferior no período de base formado após a barra onde a posição foi aberta.

Primeiro, precisamos conferir o trabalho do EA no testador de estratégias. Para o teste, escolhi o par AUDJPY para o período 01.01.2018—29.08.2018. Como período base escolhi D1, como o período de trabalho, H6. Ricos por trade — $100. Deslocamento de posição para break-even 1/2, definição de take-profit — 1/3 (risco/lucro).

Fig. 4. Parâmetros de entrada do EA

Após o teste, salvamos o relatório num arquivo CSV. Na pasta do terminal local, criamos um novo arquivo report.csv. Para ele copiamos os dados do relatório. Mas precisamos copiar apenas parte da seção Ordem. Além disso, precisamos excluir as linhas relacionadas às posições de fechamento, conforme mostrado na Figura 5:

Figura 5. Excluindo linhas de um relatório relacionadas a posições de fechamento

É necessário copiar as colunas:

Hora de abertura; Símbolo; Tipo; Preço; S/L.

Como resultado, o arquivo report.csv ficará assim:

Fig. 6. Conteúdo do arquivo report.csv

Agora precisamos criar um script para ler os dados do arquivo report.csv e para formar um novo file_stat.csv com informações estatísticas adicionais:

Tamanho do SL; Nível de lucro máximo; Tamanho do lucro máximo; Duração do trade em barras.

Para este problema, usei uma solução pronta do artigo. MQL5 programações básicas: arquivos na seção Ler um arquivo de texto num array. De minha parte, adicionei matrizes e seu preenchimento para armazenar os valores de coluna no arquivo file_stat.csv.

Criamos um novo script, sob função OnStart(), escrevemos o código da função para ler arquivos na matriz

bool ReadFileToArrayCSV( string FileName,SLine &Lines[]) { ResetLastError (); int h= FileOpen (FileName, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_CSV , ";" ); if (h== INVALID_HANDLE ) { int ErrNum= GetLastError (); printf ( "Erro ao abrir o arquivo %s # %i" ,FileName,ErrNum); return ( false ); } int lcnt= 0 ; int fcnt= 0 ; while (! FileIsEnding (h)) { string str= FileReadString (h); if (lcnt>= ArraySize (Lines)) { ArrayResize (Lines, ArraySize (Lines)+ 1024 ); } ArrayResize (Lines[lcnt].field, 64 ); Lines[lcnt].field[ 0 ]=str; fcnt= 1 ; while (! FileIsLineEnding (h)) { str= FileReadString (h); if (fcnt>= ArraySize (Lines[lcnt].field)) { ArrayResize (Lines[lcnt].field, ArraySize (Lines[lcnt].field)+ 64 ); } Lines[lcnt].field[fcnt]=str; fcnt++; } ArrayResize (Lines[lcnt].field,fcnt); lcnt++; } ArrayResize (Lines,lcnt); FileClose (h); return ( true ); }

Em seguida, especificamos os parâmetros de entrada:

#property script_show_inputs input ENUM_TIMEFRAMES base_tf; input double sar_step= 0.1 ; input double maximum_step= 0.11 ; int Fractal_base_tf; double High_base_tf[],Low_base_tf[]; double FractalDown_base_tf[],FractalUp_base_tf[]; struct SLine { string field[]; };

Dentro da função OnStart(), obtemos o identificador do indicador iFractals, declaramos e preenchemos as matrizes dos preços High/Low. Além disso, precisamos inserir não só a variável bars_base_tf usada no ciclo for, mas também a variável f para armazena o número de bits do preço dependendo do número de casas decimais no preço do instrumento. Essa variável será usada para trazer as leituras de stop-loss e do lucro máximo para um valor inteiro.

Fractal_base_tf= iFractals ( Symbol (),base_tf); ArraySetAsSeries (High_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_base_tf, true ); CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,High_base_tf); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Low_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); int bars_base_tf= Bars ( Symbol (),base_tf); int Digit=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double f= 1 ; if (Digit== 5 ) {f= 100000 ;} if (Digit== 4 ) {f= 10000 ;} if (Digit== 3 ) {f= 1000 ;} if (Digit== 2 ) {f= 100 ;} if (Digit== 1 ) {f= 10 ;}

Em seguida, precisamos declarar matrizes e variáveis:

int i,j,n; datetime opentime[]; string symbol[]; string type[]; string openprice[]; string sl_price[]; int index[]; int down_fractal[]; int up_fractal[]; double sl_size_points[]; string maxprofit_price[]; double maxprofit_size_points[]; int duration[]; bool maxprofit_bool[]; int maxprofit_int[];

Depois disso, prosseguimos com a leitura de dados a partir de arquivo em matrizes:

SLine lines[]; int size= 0 ; if (!ReadFileToArrayCSV( "report.csv" ,lines)) { Alert ( "Erro, veja detalhes na guia \"EAs\"" ); } else { size= ArraySize (lines); ArrayResize (opentime, ArraySize (lines)); ArrayResize (symbol, ArraySize (lines)); ArrayResize (type, ArraySize (lines)); ArrayResize (openprice, ArraySize (lines)); ArrayResize (sl_price, ArraySize (lines)); ArrayResize (index, ArraySize (lines)); ArrayResize (down_fractal, ArraySize (lines)); ArrayResize (up_fractal, ArraySize (lines)); ArrayResize (sl_size_points, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_price, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_size_points, ArraySize (lines)); ArrayResize (duration, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_bool, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_int, ArraySize (lines)); for (i= 0 ;i<size;i++) { for (j= 0 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 5 ) { opentime[i]=( datetime )(lines[i].field[j]); } for (j= 1 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 4 ) { symbol[i]=(lines[i].field[j]); } for (j= 2 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 3 ) { type[i]=(lines[i].field[j]); } for (j= 3 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 2 ) { openprice[i]=(lines[i].field[j]); } for (j= 4 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 1 ) { sl_price[i]=(lines[i].field[j]); } } }

As matrizes openrpice[] e sl_price[] possuem dados de string e, para serem usados em cálculos, eles devem ser convertidos em dados do tipo double com ajuda da função StringToDouble(). Mas, ao acontecer isso, serão perdidos os sinais após as vírgulas. Para evitar isso, substituímos as vírgulas por pontos com ajuda da funçãofunção StringReplace():

for (i= 0 ;i<size;i++) { StringReplace (openprice[i], "," , "." ); StringReplace (sl_price[i], "," , "." ); }

Em seguida, precisamos determinar os índices das barras nas quais foram colocadas as posições:

for (i= 0 ;i<size;i++) { index[i]= iBarShift ( Symbol (), PERIOD_D1 ,opentime[i]); }

Depois disso, encontramos os fractais inferior e superior mais próximos da posição:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" ) { for (n=index[i];n> 0 ;n--) { if (FractalDown_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } down_fractal[i]=n; } } for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "buy" ) { for (n=index[i];n> 0 ;n--) { if (FractalUp_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } up_fractal[i]=n; } }

Em seguida, definimos o tamanho do stop-loss em pontos e damos o número de pontos num valor inteiro:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" ) { sl_size_points[i]=( StringToDouble (sl_price[i])- StringToDouble (openprice[i]))*f; } if (type[i]== "buy" ) { sl_size_points[i]=( StringToDouble (openprice[i])- StringToDouble (sl_price[i]))*f; } }

Com base nos fractais encontrados anteriormente, podemos determinar o nível de lucro máximo. Mas primeiro necessitamos verificar se a posição não será fechada antes por stop-loss. Código de verificação:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" ) { for (n=index[i];n>down_fractal[i];n--) { if (High_base_tf[n]>= StringToDouble (sl_price[i])) break ; } maxprofit_int[i]=n; maxprofit_bool[i]=(n==down_fractal[i]); } } for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "buy" ) { for (n=index[i];n>up_fractal[i];n--) { if (Low_base_tf[n]<= StringToDouble (sl_price[i])) break ; } maxprofit_int[i]=n; maxprofit_bool[i]=(n==up_fractal[i]); } }

Agora podemos escrever o código para determinar o nível de lucro máximo:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_price[i]=( string )Low_base_tf[down_fractal[i]]; } if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_price[i]= "" ; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_price[i]=( string )High_base_tf[up_fractal[i]]; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_price[i]= "" ; } }

Em seguida, podemos determinar o tamanho do lucro máximo. A margem de lucro será negativa para o tamanho do stop-loss se o controle for acionado:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_size_points[i]=( StringToDouble (openprice[i])-Low_base_tf[down_fractal[i]])*f; } if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_size_points[i]=sl_size_points[i]*- 1 ; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_size_points[i]=(High_base_tf[up_fractal[i]]- StringToDouble (openprice[i]))*f; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_size_points[i]=sl_size_points[i]*- 1 ; } }

Finalmente, definimos a duração medida no número de barras entre a barra na qual a posição é definida e a barra de lucro máximo. Se acionado o controle para fechar a posição pelo sl, a duração é determinada como a diferença entre a barra na qual a posição é definida e a barra na qual é acionado o S/L:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== true ) { duration[i]=index[i]-( int )down_fractal[i]; } if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== false ) { duration[i]=index[i]-maxprofit_int[i]; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== true ) { duration[i]=index[i]-( int )up_fractal[i]; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== false ) { duration[i]=index[i]-maxprofit_int[i]; } }

Depois disso, para uma exibição normal de indicadores no relatório, substituímos os pontos por vírgulas:

for (i= 0 ;i<size;i++) { StringReplace (openprice[i], "." , "," ); StringReplace (sl_price[i], "." , "," ); StringReplace (maxprofit_price[i], "." , "," ); }

No final, resta apenas armazenar os dados recebidos no arquivo file_stat.csv:

int h= FileOpen ( "file_stat.csv" , FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_CSV , ";" ); if (h== INVALID_HANDLE ) { Alert ( "Erro ao abrir o arquivo1" ); return ; } else { FileWrite (h, "Símbolo" , "Tipo de trade" , "Hora de abertura" , "Preço de abertura" , "SL" , "Tamanho do SL" , "Nível de lucro máximo" , "Tamanho do lucro máximo" , "Duração em barras" ); FileSeek (h, 0 , SEEK_END ); for (i= 0 ;i<size;i++) { FileWrite (h, symbol[i], type[i], TimeToString (opentime[i]), openprice[i], sl_price[i], NormalizeDouble (sl_size_points[i], 2 ), maxprofit_price[i], NormalizeDouble (maxprofit_size_points[i], 2 ), duration[i]); } } FileClose (h); Alert ( "Arquivo file_stat.csv criado" );

Verificamos: instalamos o script no gráfico, sem esquecer de definir o período do timeframe básico nos parâmetros de entrada (no meu caso - D1), após o qual um novo arquivo file_stat.csv aparecerá na pasta do terminal local com o seguinte conjunto de indicadores:





Fig.7. Conteúdo do arquivo file_stat.csv

6. Fim do artigo

O artigo descreve como determinar programaticamente um dos modelos de continuação de movimento. A ideia chave desse método é encontrar o extremo high/low de um movimento corretivo sem o uso de nenhum indicador. Logo após isso, são pesquisados os seguintes pontos do modelo a partir do extremo encontrado.

O artigo também discute um método de coleta de dados estatísticos com base nos resultados do teste no testador de estratégias, registrando os resultados do teste num array e processando-os logo a seguir. Acredito que seria possível construir uma maneira mais eficiente de coletar e processar dados estatísticos. No entanto, esse método me pareceu o mais simples e compreensível.

Deve-se ter em mente que o artigo descreve os mais mínimos, na opinião do autor, requisitos para definir um modelo e, o mais importante, o conjunto mínimo de controles que o EA faz. É claro que, para negociação real, o conjunto de controles precisa ser expandido.

No final, forneço imagens com exemplos do reconhecimento da continuação do movimento:

Fig. 8. Exemplo de reconhecimento do modelo de continuação de movimento

Fig. 9. Exemplo de reconhecimento do modelo de continuação de movimento





Fig. 10. Exemplo de reconhecimento do modelo de continuação de movimento

Fig. 11. Exemplo de reconhecimento do modelo de continuação de movimento

Programas utilizados no artigo: