Трендовые линии на основе фракталов посредством MQL4 и MQL5

Оглавление





Введение

Недавно задумался над применением трендовых линий. Возник вопрос о методе определения точек, через которые будут проходить линии, а также точности прорисовки этих линий. Решил взять за основу фракталы.



Анализ рынков я часто делаю на основной своей работе, где я могу уделить трейдингу немного времени. К тому же недостаточно просто расчертить линии на старшем таймфрейме, линия должна чертиться по экстремумам с точностью до 15 минут. Данная необходимость обусловлена тем, что время фрактала на старшем таймфрейме не всегда соответствует времени этого же экстремума на M15. Словом, автоматизация приходит на помощь. Так получилось, что "кодить" я начал на MQL5, а в последующем на MQL4, так как для MetaTrader 4 мне также нужна была аналогичная программа.

Свое решение поставленной задачи с позиции MQL4 и MQL5 я и хочу представить в данной статье. Статья представлена в сравнительном виде, однако сравнивать MQL4 и MQL5 на предмет эффективности в рамках данной статьи было бы некорректно. Я также не исключаю, что есть решения более эффективные, чем те, что указаны здесь. Статья может быть полезна новичкам при написании скриптов как на MQL4, так и на MQL5, в особенности тем, кто собирается применять в работе фракталы и трендовые линии.





1. Входные параметры, функция DeInit() и первоначальное объявление переменных

В качестве входных параметров я использовал следующие переменные:

input color Resistance_Color=Red; input ENUM_LINE_STYLE Resistance_Style; input int Resistance_Width= 1 ; input color Support_Color=Red; input ENUM_LINE_STYLE Support_Style; input int Support_Width= 1 ;

Данные параметры в MQL4 и MQL5 совершенно одинаковы.

В языке MQL5 необходимо заранее создать индикатор:

int Fractal; int OnInit () { Fractal= iFractals ( Symbol (), PERIOD_D1 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Так как программа должна строить графические объекты, целесообразно предусмотреть их удаление при удалении советника с графика:

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Resistance" ); ObjectDelete ( 0 , "TL_Support" ); }

Для построения двух линий (поддержка и сопротивление) нужно четыре точки. Для определения точки прохождения линии нужно знать время и цену.

Последовательность определения координат линии следующая: сначала определяется бар - экстремум, зная бар - экстремум, можно определить цену экстремума и его время.

В функции OnTick() объявляем переменные:

MQL4

int n,UpperFractal_1,UpperFractal_2,LowerFractal_1,LowerFractal_2;

MQL5

int n,UpperFractal_1,UpperFractal_2,LowerFractal_1,LowerFractal_2; double FractalDown[],FractalUp[]; double UpFractal_1,UpFractal_2,LowFractal_1,LowFractal_2;

Для начала я объявил только переменные для хранения в них индексов баров, на которых сформировались фракталы.



В MQL4:

n - переменная необходима для поиска ближайшего известного фрактала с помощью оператора цикла for; UpperFractal_1, UpperFractal_2, LowerFractal_1, LowerFractal_2 - переменные будет хранить индекс бара, который является первым и вторым ближайшим экстремумом с наибольшей/наименьшей ценой (с позиции определения фракталов);



В MQL5 появляются дополнительно переменные:

FractalDown[],FractalUp[]; - объявление массивов с типом данных double, в которые будут записываться значения буфера индикатора iFractals; Далее переменные с типом double: UpFractal_1,UpFractal_2,LowFractal_1,LowFractal_2. В них будут храниться ценовые значения экстремумов.



2. Поиск ближайших фракталов

Поиск индекса бара, на котором сформировался фрактал, осуществляется через оператор цикла for.

Определим первые два индекса бара, которые соответствуют первому и второму верхнему фракталу:

MQL4

for (n= 0 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_UPPER,n)!= NULL ) break ; UpperFractal_1=n+ 1 ; } for (n=UpperFractal_1+ 1 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_UPPER,n)!= NULL ) break ; UpperFractal_2=n+ 1 ; }

MQL5 CopyBuffer (Fractal, 0 , TimeCurrent (), Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ),FractalUp); CopyBuffer (Fractal, 1 , TimeCurrent (), Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ),FractalDown); ArraySetAsSeries (FractalUp, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown, true ); for (n= 0 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalUp[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } UpFractal_1=FractalUp[n]; UpperFractal_1=n; for (n=UpperFractal_1+ 1 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalUp[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } UpFractal_2=FractalUp[n]; UpperFractal_2=n;

Тут наглядно представлено одно из принципиальных отличий MQL5 от MQL4 - использование функций для доступа к таймсериям.

Если в MQL4 я сразу перешел к поиску индекса бара, на котором сформировался фрактал, то в MQL5 я сначала через обращение к индикатору iFractals с помощью функции CopyBuffer() указал программе, что в массивах FractalUp[] и FractalDown[] будут храниться ценовые значения верхних и нижних фракталов. Далее я привел индексацию этих массивов в соответствие с индексацией как в таймсериях с помощью функции ArraySetAsSeries().

Теперь если в MQL4 я нашел только индексы баров, по которым мне известны фракталы, то с помощью функции CopyBuffer() MQL5 мне известны индексы баров и ценовые значения фракталов.



Аналогично производим поиск первых двух нижних фракталов:

MQL4

for (n= 0 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_LOWER,n)!= NULL ) break ; LowerFractal_1=n+ 1 ; } for (n=LowerFractal_1+ 1 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_LOWER,n)!= NULL ) break ; LowerFractal_2=n+ 1 ; }

MQL5 for (n= 0 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalDown[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } LowFractal_1=FractalDown[n]; LowerFractal_1=n; for (n=LowerFractal_1+ 1 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalDown[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } LowFractal_2=FractalDown[n]; LowerFractal_2=n;

Как видно из таблицы, код в MQL4 и MQL5 очень похож. Присутствует разница в синтаксисе.





3. Поиск ценовых и временных значений фракталов

Для того чтобы прочертить линию, нужно найти также время и цену фрактала. С позиции MQL4 можно было бы, конечно, воспользоваться просто предопределенными таймсериями High[] и Low[], а также функцией iTime(), однако дополнительно требуется также уточнение временных координат линии - от этого будет зависеть корректность прорисовки трендовой линии.

На рис. 1-2 представлена разница во временных значениях экстремумов на таймфреймах H4 и M15.

Рис.1. Время экстремума с позиции таймфрейма H4



Рис.2. Время экстремума с позиции таймфрейма M15



Лично я для себя решил, что уточнение временного значения экстремума до 15 минут вполне достаточно для моих целей.

В целом принцип уточнения экстремума, как для MQL4, так и для MQL5, примерно одинаков, однако в деталях присутствуют некоторые отличия:

MQL4 MQL5 Определяется временное значение экстремума на старшем таймфрейме; На основании полученного временного значения с помощью функции iBarShift() производится поиск индекса бара - экстремума на младшем таймфрейме; Так как 24 часа представляют собой массив из 96 15-минутных баров, то соответственно, производится поиск экстремума среди этих 96 элементов (наибольшее или наименьшее значения в массиве из 96 элементов) с помощью функций iHigh(), iLow() и iTime(), а также ArrayMaximum() и ArrayMinimum(). Определяется временное значение экстремума на старшем таймфрейме; На основании полученного временного значения определяется время формирования следующего дневного бара - это нужно для использования в последующем функций CopyHigh(), CopyLow() и CopyTime(); Объявление массивов для хранения ценовых и временных данных по 15 минутному таймфрейму, их заполнение; С помощью функций ArrayMaximum() и ArrayMinimum() осуществляется поиск наименьших и наибольших ценовых значений, а также временные значения уточненных экстремумов.

Далее привожу код на каждый из этапов:

MQL4 datetime UpFractalTime_1=iTime( NULL , 1440 ,UpperFractal_1); datetime UpFractalTime_2=iTime( NULL , 1440 ,UpperFractal_2); datetime LowFractalTime_1=iTime( NULL , 1440 ,LowerFractal_1); datetime LowFractalTime_2=iTime( NULL , 1440 ,LowerFractal_2); int UpperFractal_1_m15=iBarShift( NULL , 15 , UpFractalTime_1, true ); int UpperFractal_2_m15=iBarShift( NULL , 15 , UpFractalTime_2, true ); int LowerFractal_1_m15=iBarShift( NULL , 15 , LowFractalTime_1, true ); int LowerFractal_2_m15=iBarShift( NULL , 15 , LowFractalTime_2, true ); int i; int Lower_1_m15[ 96 ]; double LowerPrice_1_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Lower_1_m15[i]=LowerFractal_1_m15-i; LowerPrice_1_m15[i]=iLow( NULL , 15 ,LowerFractal_1_m15-i); } int LowestPrice_1_m15= ArrayMinimum (LowerPrice_1_m15, WHOLE_ARRAY , 0 ); int LowestBar_1_m15=Lower_1_m15[LowestPrice_1_m15]; datetime LowestBarTime_1_m15=iTime( NULL , 15 ,Lower_1_m15[LowestPrice_1_m15]); int Lower_2_m15[ 96 ]; double LowerPrice_2_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Lower_2_m15[i]=LowerFractal_2_m15-i; LowerPrice_2_m15[i]=iLow( NULL , 15 ,LowerFractal_2_m15-i); } int LowestPrice_2_m15= ArrayMinimum (LowerPrice_2_m15, WHOLE_ARRAY , 0 ); int LowestBar_2_m15=Lower_2_m15[LowestPrice_2_m15]; datetime LowestBarTime_2_m15=iTime( NULL , 15 ,Lower_2_m15[LowestPrice_2_m15]); int Upper_1_m15[ 96 ]; double UpperPrice_1_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Upper_1_m15[i]=UpperFractal_1_m15-i; UpperPrice_1_m15[i]=iHigh( NULL , 15 ,UpperFractal_1_m15-i); } int HighestPrice_1_m15= ArrayMaximum (UpperPrice_1_m15, WHOLE_ARRAY , 0 ); int HighestBar_1_m15=Upper_1_m15[HighestPrice_1_m15]; datetime HighestBarTime_1_m15=iTime( NULL , 15 ,Upper_1_m15[HighestPrice_1_m15]); int Upper_2_m15[ 96 ]; double UpperPrice_2_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Upper_2_m15[i]=UpperFractal_2_m15-i; UpperPrice_2_m15[i]=iHigh( NULL , 15 ,UpperFractal_2_m15-i); }

MQL5 datetime UpFractalTime_1[],LowFractalTime_1[],UpFractalTime_2[],LowFractalTime_2[]; CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,UpperFractal_1, 1 ,UpFractalTime_1); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,LowerFractal_1, 1 ,LowFractalTime_1); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,UpperFractal_2, 1 ,UpFractalTime_2); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,LowerFractal_2, 1 ,LowFractalTime_2); datetime UpFractalTime_1_15=UpFractalTime_1[ 0 ]+ 86400 ; datetime UpFractalTime_2_15=UpFractalTime_2[ 0 ]+ 86400 ; datetime LowFractalTime_1_15=LowFractalTime_1[ 0 ]+ 86400 ; datetime LowFractalTime_2_15=LowFractalTime_2[ 0 ]+ 86400 ; double High_1_15[],Low_1_15[],High_2_15[],Low_2_15[]; CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_1[ 0 ],UpFractalTime_1_15,High_1_15); CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_2[ 0 ],UpFractalTime_2_15,High_2_15); CopyLow ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_1[ 0 ],LowFractalTime_1_15,Low_1_15); CopyLow ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_2[ 0 ],LowFractalTime_2_15,Low_2_15); datetime High_1_15_time[],High_2_15_time[],Low_1_15_time[],Low_2_15_time[]; CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_1[ 0 ],UpFractalTime_1_15,High_1_15_time); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_2[ 0 ],UpFractalTime_2_15,High_2_15_time); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_1[ 0 ],LowFractalTime_1_15,Low_1_15_time); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_2[ 0 ],LowFractalTime_2_15,Low_2_15_time); int Max_M15_1= ArrayMaximum (High_1_15, 0 , 96 ); int Max_M15_2= ArrayMaximum (High_2_15, 0 , 96 ); int Min_M15_1= ArrayMinimum (Low_1_15, 0 , 96 ); int Min_M15_2= ArrayMinimum (Low_2_15, 0 , 96 );

В итоге получилось определить следующие координаты трендовых линий:

1. Для линии поддержки:

MQL4 MQL5 Первая временная координата - LowestBarTime_2_m15; Первая Ценовая координата - LowerPrice_2_m15[LowestPrice_2_m15]; Вторая временная координата - LowestBarTime_1_m15; Вторая ценовая координата - LowerPrice_1_m15[LowestPrice_1_m15]. Первая временная координата - Low_2_15_time[Min_M15_2]; Первая ценовая координата - Low_2_15[Min_M15_2]; Вторая временная координата - Low_1_15_time[Min_M15_1]; Вторая ценовая координата - Low_1_15[Min_M15_1].

2. Для линии сопротивления:

MQL4 MQL5 Первая временная координата - HighestBarTime_2_m15; Первая Ценовая координата - UpperPrice_2_m15[HighestPrice_2_m15]; Вторая временная координата - HighestBarTime_1_m15; Вторая ценовая координата - UpperPrice_1_m15[HighestPrice_1_m15]. Первая временная координата - High_2_15_time[Max_M15_2]; Первая ценовая координата - High_2_15[Max_M15_2]; Вторая временная координата - High_1_15_time[Max_M15_1]; Вторая ценовая координата - High_1_15[Max_M15_1].





4. Создание объектов и модификация их свойств. Перерисовка линий

Теперь, когда известны координаты линий, осталось создать графические объекты:

MQL4

ObjectCreate ( 0 , "TL_Support" , OBJ_TREND , 0 ,LowestBarTime_2_m15,LowerPrice_2_m15[LowestPrice_2_m15], LowestBarTime_1_m15,LowerPrice_1_m15[LowestPrice_1_m15]); ObjectSet ( "TL_Support" , OBJPROP_COLOR ,Support_Color); ObjectSet ( "TL_Support" , OBJPROP_STYLE ,Support_Style); ObjectSet ( "TL_Support" , OBJPROP_WIDTH ,Support_Width); ObjectCreate ( 0 , "TL_Resistance" , OBJ_TREND , 0 ,HighestBarTime_2_m15,UpperPrice_2_m15[HighestPrice_2_m15], HighestBarTime_1_m15,UpperPrice_1_m15[HighestPrice_1_m15]); ObjectSet ( "TL_Resistance" , OBJPROP_COLOR ,Resistance_Color); ObjectSet ( "TL_Resistance" , OBJPROP_STYLE ,Resistance_Style); ObjectSet ( "TL_Resistance" , OBJPROP_WIDTH ,Resistance_Width);

MQL5

ObjectCreate ( 0 , "TL_Support" , OBJ_TREND , 0 ,Low_2_15_time[Min_M15_2],Low_2_15[Min_M15_2],Low_1_15_time[Min_M15_1],Low_1_15[Min_M15_1]); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_COLOR ,Support_Color); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_STYLE ,Support_Style); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_WIDTH ,Support_Width); ObjectCreate ( 0 , "TL_Resistance" , OBJ_TREND , 0 ,High_2_15_time[Max_M15_2],High_2_15[Max_M15_2],High_1_15_time[Max_M15_1],High_1_15[Max_M15_1]); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_COLOR ,Resistance_Color); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_STYLE ,Resistance_Style); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_WIDTH ,Resistance_Width);



Таким образом, я создал необходимые мне линии и указал их параметры в соответствии с входными параметрами, которые пользователь может устанавливать на свое усмотрение.

Теперь необходимо предусмотреть перерисовку трендовых линий.



Если меняется ситуация на рынке, например, появляется новый экстремум, достаточно удалить существующую линию:

MQL4

datetime TL_TimeLow2= ObjectGet ( "TL_Support" ,OBJPROP_TIME2); datetime TL_TimeLow1= ObjectGet ( "TL_Support" ,OBJPROP_TIME1); if (TL_TimeLow2!=LowestBarTime_1_m15 && TL_TimeLow1!=LowestBarTime_2_m15) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Support" ); } datetime TL_TimeUp2= ObjectGet ( "TL_Resistance" ,OBJPROP_TIME2); datetime TL_TimeUp1= ObjectGet ( "TL_Resistance" ,OBJPROP_TIME1); if (TL_TimeUp2!=HighestBarTime_1_m15 && TL_TimeUp1!=HighestBarTime_2_m15) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Resistance" ); }

MQL5

datetime TL_TimeLow2=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_TIME , 0 ); datetime TL_TimeLow1=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_TIME , 1 ); if (TL_TimeLow2!=Low_2_15_time[Min_M15_2] && TL_TimeLow1!=Low_1_15_time[Min_M15_1]) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Support" ); } datetime TL_TimeUp2=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_TIME , 0 ); datetime TL_TimeUp1=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_TIME , 1 ); if (TL_TimeUp2!=High_2_15_time[Max_M15_2] && TL_TimeUp1!=High_1_15_time[Max_M15_1]) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Resistance" ); }





5. Контроль загруженности истории баров

При тестировании я столкнулся с проблемой того, что линии не всегда корректно чертились.

Поначалу я предполагал, что это в коде закралась ошибка или мое решение не работает, однако позже я понял, что дело было в недостаточной загруженности истории баров на младшем таймфрейме, в моем случае на М15. Чтобы система предупреждала о таких ситуациях, я решил ввести дополнительную проверку нахождения бара на M15.

Для этого в MQL4 я воспользовался возможностью функции iBarShift(), которую я использовал на втором этапе в разделе "Поиск ценовых и временных значений фракталов".

В случае когда бар не найден, функция iBarShift() возвращает значение -1. Значит, можно вывести, например, такое предупреждение:

MQL4

if (UpperFractal_1_m15==- 1 || UpperFractal_2_m15==- 1 || LowerFractal_1_m15==- 1 || LowerFractal_2_m15==- 1 ) { Alert ( "Для корректной работы недостаточно загружена история!" ); }

В MQL5 я воспользовался функцией Bars(), которая возвращает пустое значение, если данные по таймсерии еще не сформированы в терминале:

int High_M15_1= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_1[ 0 ],UpFractalTime_1_15); int High_M15_2= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_2[ 0 ],UpFractalTime_2_15); int Low_M15_1= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_1[ 0 ],LowFractalTime_1_15); int Low_M15_2= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_2[ 0 ],LowFractalTime_2_15); if (High_M15_1== 0 || High_M15_2== 0 || Low_M15_1== 0 || Low_M15_2== 0 ) { Alert ( "Для корректной работы недостаточно загружена история!" ); }





6. Сигналы о пробое трендовых линий, push - уведомления

Для полноты картины я решил включить сигнал о пробое трендовой линии. Трендовая линия у меня чертится по экстремумам дневного таймфрейма, но для более ранней идентификации пробоя нужно чтобы бар на H4 закрылся ниже или выше трендовой линии.

В целом процесс можно разделить на три шага:

Определение цены закрытия бара и цены трендовой линии; Определение условий пробития ценой трендовой линии; Рассылка push - уведомления о пробитии ценой трендовой линии.

MQL4

double Price_Close_H4= iClose ( NULL , 240 , 1 ); datetime Time_Close_H4= iTime ( NULL , 240 , 1 ); int Bar_Close_H4= iBarShift ( NULL , 240 ,Time_Close_H4); double Price_Resistance_H4= ObjectGetValueByShift ( "TL_Resistance" ,Bar_Close_H4); double Price_Support_H4= ObjectGetValueByShift ( "TL_Support" ,Bar_Close_H4); bool breakdown=(Price_Close_H4<Price_Support_H4); bool breakup=(Price_Close_H4>Price_Resistance_H4); if (breakdown== true ) { int SleepMinutes= 240 ; static int LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime= TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "Пробой линии поддержки" ); } } if (breakup== true ) { SleepMinutes= 240 ; LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime= TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "Пробой линии сопротивления" ); } }

MQL5

double Close[]; CopyClose ( Symbol (), PERIOD_H4 , TimeCurrent (), 10 ,Close); ArraySetAsSeries (Close, true ); datetime Close_time[]; CopyTime ( Symbol (), PERIOD_H4 , TimeCurrent (), 10 ,Close_time); ArraySetAsSeries (Close_time, true ); double Price_Support_H4= ObjectGetValueByTime ( 0 , "TL_Support" ,Close_time[ 1 ]); double Price_Resistance_H4= ObjectGetValueByTime ( 0 , "TL_Resistance" ,Close_time[ 1 ]); bool breakdown=(Close[ 1 ]<Price_Support_H4); bool breakup=(Close[ 1 ]>Price_Resistance_H4); if (breakdown== true ) { int SleepMinutes= 240 ; static int LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime=( int ) TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "Пробой линии поддержки" ); } } if (breakup== true ) { int SleepMinutes= 240 ; static int LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime=( int ) TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "Пробой линии сопротивления" ); } }

Для определения пробоя в MQL4 я воспользовался функцией ObjectGetValueByShift(), в MQL5 - ObjectGetValueByTime().

Возможно, что в функции ObjectGetValueByShift() вместо Bar_Close_H4 можно было просто поставить 1, но я все же решил сначала определить индекс на 4 часах. Решение об ограничении количества рассылаемых сообщений я взял с этой ветки форума, большое спасибо этим людям.





7. Практическое применение трендовых линий в торговле

Самый простой способ: идентифицируем пробой, ждем отката цены и входим после соответствующего отката.

В идеале должно получиться нечто следующее:





Рис. 3. Пробой трендовой линии



Дальше можно включить фантазию и попробовать идентифицировать формации - фигуры технического анализа, например, треугольник:





Рис.4. Фигура "Треугольник"



На изображениях линии не уточнены по младшему таймфрейму.







Заключение

На этом статья подошла к концу, надеюсь, она окажется полезной. Статья ориентирована на новичков в программировании, таких же любителей, как и я.

Лично для меня написание статьи дало большую пользу: во-первых, я стал более осмысленно писать комментарии при написании кода, во-вторых, в начале написания статьи на MQL5 у меня было другое громоздкое и более сложное решение по уточнению экстремумов, однако в ходе работы над статьей я нашел более простое решение, которое и описано здесь.

Спасибо за внимание, любая критика приветствуется.



