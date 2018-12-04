Modell der Bewegungsfortsetzung - Suche im Chart und Ausführungsstatistik





1. Einführung

Dieser Artikel bietet eine programmtechnische Realisation eines Modells der Bewegungsfortsetzung. Die Hauptidee besteht darin, zwei Wellen zu definieren - die Haupt- und die Korrekturwelle. Für Extrempunkte verwende ich sowohl Fraktale als auch "potenzielle" Fraktale - Extrempunkte, die sich noch nicht als Fraktale gebildet haben. Als nächstes werde ich versuchen, statistische Daten über die Wellenbewegung zu sammeln. Die Daten werden in einer CSV-Datei gespeichert.





2. Modellbeschreibung - allgemeine Eigenschaften



Das im Artikel beschriebene Modelle de Bewegungsfortsetzung besteht aus zwei Wellen: der Haupt- und der Korrekturwelle. Das Modell ist in Abbildung 1 schematisch beschrieben. AB ist die Hauptwelle, BC ist die Korrekturwelle, während CD die Fortsetzung der Bewegung in Richtung des Haupttrends ist.





Abb. 1. Modell der Bewegungsfortsetzung

Auf dem Chart schaut es dann so aus:





Abb. 2. Modell der Bewegungsfortsetzung mit AUDJPY H4





3. Prinzipien des Modells zur Erkennung auf dem Chart

Die Prinzipien der Modellerkennung sind in der Tabelle 1 beschrieben.

Tabelle 1. Die Prinzipien des Modells der Bewegungsfortsetzung im Kontext eines Trends

# Prinzipien des Modells zur Erkennung in einem Abwärtstrend # Prinzipien des Modells zur Erkennung in einem Aufwärtstrend 1 Die extreme Bar hat ihre Hoch/Tief über/unter den Hochs/Tiefs der vorherigen Bars 1 Die extreme Bar hat ihre Hoch/Tief über/unter den Hochs/Tiefs der vorherigen Bars 2 Eine Korrekturwelle sollte immer über einen neuen Höchstwert (Punkt С - siehe Abb. 1 und Abb. 2) verfügen. 2 Eine Korrekturwelle sollte immer über einen neuen Tiefstwert (Punkt С - siehe Abb. 1 und Abb. 2) verfügen. 3 Die Dauer der Korrekturwelle darf nicht lang sein und sollte sich auf einige Bars beschränken. 3 Die Dauer der Korrekturwelle darf nicht lang sein und sollte sich auf einige Bars beschränken. 4 Das Hoch einer Korrekturbewegung (Punkt С - siehe Abb. 1 und Abb. 2) sollte kleiner sein als das Hoch der Hauptbewegung (Punkt A - siehe Abb. 1 und Abb. 2) 4 Das Tief einer Korrekturbewegung (Punkt С - siehe Abb. 1 und Abb. 2) sollte größer sein als das Tief der Hauptbewegung (Punkt A - siehe Abb. 1 und Abb. 2) 5 Zeitlinienprinzip der Positionseröffnung - eine Position sollte nur zu einem bestimmten Moment des Eröffnungsmuster eröffnet werden 5 Zeitlinienprinzip der Positionseröffnung - eine Position sollte nur zu einem bestimmten Moment des Eröffnungsmuster eröffnet werden





4. Konstruktion und der Code des Algorithmus'

1. Eingabeparameter, die Funktion OnInit() und die Anfangsdeklaration der Variablen

Zuerst müssen wir die Klasse CTrade für einen vereinfachten Zugriff auf die Handelsoperationen einbinden:

#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade;

Als nächstes definieren wir die Eingabeparameter:

input ENUM_TIMEFRAMES base_tf; input ENUM_TIMEFRAMES work_tf; input double SummRisk= 100 ; input double sar_step= 0.1 ; input double maximum_step= 0.11 ; input bool TP_mode= true ; input int M= 2 ; input bool Breakeven_mode= true ; input double breakeven= 1 ;

Auf der Basisperiode definiert der EA die Eröffnungsrichtung, während die Arbeitsperiode zur Definition des Eintrittspunkts verwendet wird.

Das Programm berechnet die Losgröße in Abhängigkeit vom Gesamtrisiko pro Position.

Der EA kann auch einen Take-Profit basierend auf dem spezifizierten Verhältnis von Gewinn zu Risiko (Parameter М) festlegen und eine Position auf Breakeven basierend auf dem spezifizierten Verhältnis Gewinn zu Stop-Loss (Break Even Parameter) verschieben.

Nachdem wir die Eingabeparameter beschrieben haben, deklarieren wir die Variablen für die Indikator-Handles und Arrays für die Zeitrahmen base_tf und work_tf:

int Fractal_base_tf,Fractal_work_tf; int Sar_base_tf,Sar_work_tf; double High_base_tf[],Low_base_tf[]; double Close_base_tf[],Open_base_tf[]; datetime Time_base_tf[]; double Sar_array_base_tf[]; double FractalDown_base_tf[],FractalUp_base_tf[]; double High_work_tf[],Low_work_tf[]; double Close_work_tf[],Open_work_tf[]; datetime Time_work_tf[]; double Sar_array_work_tf[]; double FractalDown_work_tf[],FractalUp_work_tf[];;

Der EA verwendet zwei Indikatoren: Die Fraktale zur Definition der Extrema und den Parabolic für das Nachziehen des Trailing-Stops Ich verwende den Parabolic auch, um den Einstiegspunkt im Arbeitszeitrahmen work_tf festzulegen.

Danach holen wir uns die Handles für die Indikatoren in der Funktion OnInit() und tragen die Anfangsdaten in die Arrays ein.

int OnInit () { Sar_base_tf= iSAR ( Symbol (),base_tf,sar_step,maximum_step); Sar_work_tf= iSAR ( Symbol (),work_tf,sar_step,maximum_step); Fractal_base_tf= iFractals ( Symbol (),base_tf); Fractal_work_tf= iFractals ( Symbol (),work_tf); ArraySetAsSeries (High_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_base_tf, true );; ArraySetAsSeries (Sar_array_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_base_tf, true ); CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,High_base_tf); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Low_base_tf); CopyClose ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Close_base_tf); CopyOpen ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Open_base_tf); CopyTime ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Time_base_tf); CopyBuffer (Sar_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); ArraySetAsSeries (High_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_work_tf, true ); CopyHigh ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,High_work_tf); CopyLow ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Low_work_tf); CopyClose ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Close_work_tf); CopyOpen ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Open_work_tf); CopyTime ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Time_work_tf); CopyBuffer (Sar_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_work_tf); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Zuerst erhalten wir die Handles der Indikatoren, dann definieren wir die Laufrichtung der Arrays als Zeitreihe und tragen die Daten ein. Ich glaube, dass 100 Bars mehr als ausreichend sind für den EA.

2. Allgemeine Eigenschaften

Jetzt wenden wir uns der Funktion OnTick() zu.

Im Teil der "Allgemeinen Parameter" schreibe ich die Daten des Marktes und deklariere die Variablen für die Einstellungen der Positionen.

int Digit=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double f= 1 ; if (Digit== 5 ) {f= 100000 ;} if (Digit== 4 ) {f= 10000 ;} if (Digit== 3 ) {f= 1000 ;} if (Digit== 2 ) {f= 100 ;} if (Digit== 1 ) {f= 10 ;} double spread= SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD )/f; double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double CostOfPoint= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); double RiskSize_points; double CostOfPoint_position; double Lot; double SLPrice_sell,SLPrice_buy; int bars_base_tf= Bars ( Symbol (),base_tf); int bars_work_tf= Bars ( Symbol (),work_tf); string P_symbol; int P_type,P_ticket,P_opentime;

3. Aktualisierung der Arraydaten

Arrays wurden zunächst in der Funktion OnInit() befüllt, aber die Array-Daten sollten jederzeit aktuell bleiben. Das Füllen von Arrays bei jedem eingehenden Tick bedeutet, dass das System zu stark belastet wird, was die Arbeit erheblich verlangsamt. Daher ist es ratsam, die Arrays nachzufüllen, wenn eine neue Bar erscheint.

Dazu verwenden wir die folgende Struktur:

static datetime LastBar_base_tf= 0 ; datetime ThisBar_base_tf=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,base_tf, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (LastBar_base_tf!=ThisBar_base_tf) { }

Bei diesem Ansatz gehen die Daten der Bar 0 verloren, daher habe ich separate Arrays für Daten der Bar mit dem Index 0 definiert.

Wir sollten auch die Arrays separat mit den fraktalen Daten aktualisieren. Sie sollten jedes Mal nachgefüllt werden, wenn die Extremwerte der Bar 0 höher oder niedriger als die beiden vorherigen sind.

Beispiele für das Befüllen von Arrays finden Sie unten.

1. Eintragungen in die Arrays, wenn eine neue Bar erscheint

Zuerst wird der Array befüllt, wenn eine neue Bar erscheint.

ArraySetAsSeries (High_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_base_tf, true ); static datetime LastBar_base_tf= 0 ; datetime ThisBar_base_tf=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,base_tf, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (LastBar_base_tf!=ThisBar_base_tf) { CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,High_base_tf); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Low_base_tf); CopyClose ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Close_base_tf); CopyOpen ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Open_base_tf); CopyTime ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Time_base_tf); CopyBuffer (Sar_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); LastBar_base_tf=ThisBar_base_tf; } ArraySetAsSeries (High_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_work_tf, true ); static datetime LastBar_work_tf= 0 ; datetime ThisBar_work_tf=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,work_tf, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (LastBar_work_tf!=ThisBar_work_tf) { CopyHigh ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,High_work_tf); CopyLow ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Low_work_tf); CopyClose ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Close_work_tf); CopyOpen ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Open_work_tf); CopyTime ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Time_work_tf); CopyBuffer (Sar_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_work_tf); LastBar_work_tf=ThisBar_work_tf; }

2. Eintragungen der Daten in die Arrays der Bar 0

Daten der Bars mit dem Index 1 und höher bleiben nun jederzeit aktuell, während die Daten der Bar mit dem Index 0 noch veraltet sind. Ich habe separate Arrays zum Speichern von Daten der Bar 0 eingeführt:

double High_base_tf_0[],Low_base_tf_0[]; double Close_base_tf_0[],Open_base_tf_0[]; datetime Time_base_tf_0[]; double Sar_array_base_tf_0[]; ArraySetAsSeries (High_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Close_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Open_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Time_base_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_base_tf_0, true ); CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,High_base_tf_0); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Low_base_tf_0); CopyClose ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Close_base_tf_0); CopyOpen ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Open_base_tf_0); CopyTime ( Symbol (),base_tf, 0 , 1 ,Time_base_tf_0); CopyBuffer (Sar_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1 ,Sar_array_base_tf_0); double High_work_tf_0[],Low_work_tf_0[]; double Close_work_tf_0[],Open_work_tf_0[]; datetime Time_work_tf_0[]; double Sar_array_work_tf_0[]; ArraySetAsSeries (High_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Low_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Close_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Open_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Time_work_tf_0, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_work_tf_0, true ); CopyHigh ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,High_work_tf_0); CopyLow ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Low_work_tf_0); CopyClose ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Close_work_tf_0); CopyOpen ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Open_work_tf_0); CopyTime ( Symbol (),work_tf, 0 , 1 ,Time_work_tf_0); CopyBuffer (Sar_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1 ,Sar_array_work_tf_0);

3. Aktualisierung der Daten der Fraktale

Die Arrays mit den Fraktalen müssen aktualisiert werden Jedes mal, wenn die Bar 0 höher oder niedriger als die vorherigen Bar ist, sollte der Array neu beschrieben werden:

if (High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 1 ] && High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); } if (Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 1 ] && Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); } if (High_work_tf_0[ 0 ]>High_work_tf[ 1 ] && High_work_tf_0[ 0 ]>High_work_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_work_tf); } if (Low_work_tf_0[ 0 ]<Low_work_tf[ 1 ] && Low_work_tf_0[ 0 ]<Low_work_tf[ 2 ]) { CopyBuffer (Fractal_work_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_work_tf); }

4. Suche nach den Extrema

Kommen wir zurück zum Modell der Bewegungsfortsetzung. Schauen wir noch einmal auf die Abbildung 2.

Das Segment АВ ist die Hauptwelle, während ВС eine Korrekturwelle ist. Nach den Prinzipien der Modellerkennung sollte die Korrekturwelle immer mit einem Extremum enden, das ein Fraktal ist. Auf dem Bild ist es als С gekennzeichnet. Die Suche nach den Extrema sollte mit diesem Punkt beginnen, während der Rest anschließend konsequent erkannt wird. Zum Zeitpunkt der Eröffnung ist es jedoch wahrscheinlich, dass das gebildete (bestätigte) Fraktal fehlt. Daher müssen wir nach einer Situation suchen, in der sich das Balkenextremum über/unter den beiden vorherigen Balken befindet - hoch/tief eines solchen Balkens bildet den Punkt С. Beachten Sie auch, dass sich das Hoch/Tief der Korrekturbewegung (Punkt С) zum Zeitpunkt der Eingabe entweder auf einem Nullbalken oder auf einem Balken mit einem Index über Null befinden kann.

Die Tabelle 2 zeigt die Reihenfolge der Definition eines Extremums.

Tabelle 2. Definition eines Extremums

# Für einen Abwärtstrend Für einen Aufwärtstrend 1 Finden des Hochs der Korrekturbewegung (Punkt C) Finden des Tiefs der Korrekturbewegung (Punkt C) 2 Finden des nächsten oberen Extremums des Hochs der Korrekturbewegung (Punkt А) Finden des nächsten unteren Extremums des Tiefs der Korrekturbewegung (Punkt А) 3 Finden von Punkt B (Tief der Korrekturbewegung) zwischen den Punkten C und A Finden von Punkt B (Hoch der Korrekturbewegung) zwischen den Punkten C und A

int High_Corr_wave_downtrend_base_tf; int UpperFractal_downtrend_base_tf; int Low_Corr_wave_downtrend_base_tf; if (High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 1 ] && High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[ 2 ]) { High_Corr_wave_downtrend_base_tf= 0 ; } else { for (n= 0 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 1 ] && High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 2 ]) break ; } High_Corr_wave_downtrend_base_tf=n; } for (n=High_Corr_wave_downtrend_base_tf+ 1 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (FractalUp_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } UpperFractal_downtrend_base_tf=n; int CountToFind_arrmin=UpperFractal_downtrend_base_tf-High_Corr_wave_downtrend_base_tf; Low_Corr_wave_downtrend_base_tf= ArrayMinimum (Low_base_tf,High_Corr_wave_downtrend_base_tf,CountToFind_arrmin);

2. Suche nach den Extrema bei einem Aufwärtstrend

int Low_Corr_wave_uptrend_base_tf; int LowerFractal_uptrend_base_tf; int High_Corr_wave_uptrend_base_tf; if (Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 1 ] && Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 2 ]) { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf= 0 ; } else { for (n= 0 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 1 ] && Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 2 ]) break ; } Low_Corr_wave_uptrend_base_tf=n; } for (n=Low_Corr_wave_uptrend_base_tf+ 1 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (FractalDown_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } LowerFractal_uptrend_base_tf=n; int CountToFind_arrmax=LowerFractal_uptrend_base_tf-Low_Corr_wave_uptrend_base_tf; High_Corr_wave_uptrend_base_tf= ArrayMaximum (High_base_tf,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf,CountToFind_arrmax);

3. Reduktion der Hochs/Tiefs der Korrekturwellen in vereinigte Variablen

Damit haben wir die Indices der Bars mit den Extrema gefunden. Aber wir müssen uns auch auf die Preis- und Zeitwerte der Bars beziehen. Um auf hohe oder niedrige Werte von Korrekturwellen zu verweisen, müssen wir zwei verschiedene Arrays verwenden, da sich das Hoch oder Tief der Korrekturwelle entweder auf der Nullindexleiste oder auf einer Stange mit einem Index über Null befinden kann. Dies ist für die Arbeit nicht sehr bequem, daher ist es sinnvoller, ihre Werte mit dem Operator if in gemeinsame Variablen zu bringen.

double High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double; datetime High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time; if (High_Corr_wave_downtrend_base_tf== 0 ) { High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double=High_base_tf_0[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time=Time_base_tf_0[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; } else { High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double=High_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time=Time_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; } if (Low_Corr_wave_uptrend_base_tf== 0 ) { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double=Low_base_tf_0[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time=Time_base_tf_0[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; } else { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double=Low_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time=Time_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; }

So werden die Werte von Hoch/Tief und der Zeit der Korrekturwellen in Variablen geschrieben. Es ist nicht erforderlich, jedes Mal auf verschiedene Arrays zuzugreifen.

Fasst man die Arbeiten zur Suche nach Extremen zusammen, stellt sich heraus, dass die Punkte A, B und C nach dem Konzept der Modellerkennung gefunden wurden (siehe Tabellen 4 und 5).

Tabelle 4. Werte der Punkte А, В und С für einen Abwärtstrend

Parameter Werte von Punkt A Werte von Punkt B Werte von Punkt V Bar-Index UpperFractal_downtrend_base_tf Low_Corr_wave_downtrend_base_tf High_Corr_wave_downtrend_base_tf Zeitpunkt Time_base_tf[UpperFractal_downtrend_base_tf] Time_base_tf[Low_Corr_wave_downtrend_base_tf] High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time Preis High_base_tf[UpperFractal_downtrend_base_tf] Low_base_tf[Low_Corr_wave_downtrend_base_tf] High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double

Tabelle 5. Werte der Punkte А, В und С für einen Aufwärtstrend

Parameter Werte von Punkt A Werte von Punkt B Werte von Punkt V Bar-Index LowerFractal_uptrend_base_tf High_Corr_wave_uptrend_base_tf Low_Corr_wave_uptrend_base_tf Zeitpunkt Time_base_tf[LowerFractal_uptrend_base_tf] Time_base_tf[High_Corr_wave_uptrend_base_tf] Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time Preis Low_base_tf[LowerFractal_uptrend_base_tf] High_base_tf[High_Corr_wave_uptrend_base_tf] Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double





5. Modell der Erkennungsbedingungen

In diesem Abschnitt werde ich nur die notwendigsten Rahmenbedingungen beschreiben, die für das in diesem Artikel beschriebene Modell charakteristisch sind.

Tabelle 6. Minimaler Satz von Bedingungen für das Erkennen des Modell der Bewegungsfortsetzung

# Abwärtsbedingungen Aufwärtsbedingungen 1 Korrekturwelle Hoch (Punkt C) liegt unter dem Hoch des darauf folgenden Extremums (Punkt А). Das Tief der Korrekturwelle (Punkt C) liegt über dem Tief des darauf folgenden Extremums (Punkt А). 2 Korrekturwelle Index des Tiefs (Punkt В) überschreitet Index des Hochs (Punkt С) Korrekturwelle Index des Hochs (Punkt В) überschreitet den Index des Tiefs (Punkt С) 3 Dauer der Korrekturbewegung von 2 bis 6 Bar (Anzahl der Bars ab Punkt В) Dauer der Korrekturbewegung von 2 bis 6 Bar (Anzahl der Bars ab Punkt В)

Der Code zur Beschreibung der Modellerkennungsbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Die Bedingungen werden in den beiden logischen Variablen gesammelt: eine für einen Abwärtstrend, eine andere für einen Aufwärtstrend:

bool Model_downtrend_base_tf=( High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double<High_base_tf[UpperFractal_downtrend_base_tf] && Low_Corr_wave_downtrend_base_tf>High_Corr_wave_downtrend_base_tf && Low_Corr_wave_downtrend_base_tf>= 1 && Low_Corr_wave_downtrend_base_tf<= 6 ); bool Model_uptrend_base_tf=( Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double>Low_base_tf[LowerFractal_uptrend_base_tf] && High_Corr_wave_uptrend_base_tf>Low_Corr_wave_uptrend_base_tf && High_Corr_wave_uptrend_base_tf>= 1 && High_Corr_wave_uptrend_base_tf<= 6 );

6. Erstellen der Steuerelemente

Der EA sollte mindestens drei Prüfungen durchführen.

Die ersten beiden Prüfungen dienen der rechtzeitigen Eröffnung. Die dritte bestätigt, dass innerhalb eines Modells nur eine Position eröffnet wird, d.h. es wird sichergestellt, dass es keine doppelten Positionen gibt.

Siehe Abb. 3. Gestrichelte Linien markieren die Position der Eröffnungsbereiche, in denen sich die Einstiegspunkte befinden - irgendwo zwischen den Punkten В und С. Es wird nicht empfohlen, später zu eröffnen, wenn der Preis das Niveau von Punkt B durchbricht, da dies die Risiken erhöht. Dies ist die erste Überprüfung, die das Programm durchführen sollte.

Abb. 3. Modell der Bewegungsfortsetzung mit AUDJPY H4

In einigen Fällen kann der Preis den Punkt В durchbrechen und in den Eröffnungsbereich der Position zurückkehren. Diese Situation kann nicht als Handelssituation betrachtet werden. Dies ist die zweite Überprüfung, die das Programm durchführen sollte. Um Mehrfachbesetzungen zu vermeiden, müssen wir schließlich die Einschränkung einführen: 1 Modell - 1 eine offene Position. Dies ist die dritte Überprüfung, die das Programm durchführen sollte.

1. Bilden eines Einstiegspunktes im Bereich der Positionseröffnung

Hier ist alles ganz einfach: Für einen Verkauf sollte der Bid-Preis über dem Tief der Korrekturbewegung liegen (Punkt В). Für einen Kauf sollte der Bid-Preis unter dem Hoch der Korrekturbewegung sein (Punkt В).

bool First_downtrend_control_bool=(bid>=Low_base_tf[Low_Corr_wave_downtrend_base_tf]); bool First_uptrend_control_bool=(bid<=High_base_tf[High_Corr_wave_uptrend_base_tf]);

2. Kontrolle einer Preiskorrektur in den Bereich der Positionseröffnung

Um diese Kontrolle zu implementieren, sollten wir die Bar mit dem tiefsten "Tief" (für Verkäufe) oder die Bar mit dem höchsten "Hoch" (für Käufe) definieren, beginnend mit dem aktuellen Index und bis zur Bar mit Hoch/Tief der Korrekturbewegung (Punkt В). Um dies zu erreichen, wird für das Verkaufsmodell die Funktion ArrayMinimum() und für das Kaufmodell die Funktion ArrayMaximum() verwendet.

Weiterhin werden die Indizes verglichen, der Index von Hoch/Tief der Korrekturbewegung (Punkt В) und die Indizes, die durch die Funktionen ArrayMinimum() und ArrayMaximum() ermittelt werden. Wenn sie übereinstimmen, gab es keinen niedrigen/hohen Durchbruch der Korrekturbewegung, und der gesamte Fall kann als eine Handelssituation betrachtet werden. Wenn die Indizes nicht übereinstimmen, hat die Bewegung früher begonnen, und es ist zu spät, eine Position zu eröffnen.

int Second_downtrend_control_int= ArrayMinimum (Low_base_tf, 0 ,Low_Corr_wave_downtrend_base_tf+ 1 ); if (Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[Second_downtrend_control_int]) { Second_downtrend_control_int= 0 ; } bool Second_downtrend_control_bool=(Second_downtrend_control_int==Low_Corr_wave_downtrend_base_tf); int Second_uptrend_control_int= ArrayMaximum (High_base_tf, 0 ,High_Corr_wave_uptrend_base_tf+ 1 ); if (High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[Second_uptrend_control_int]) { Second_uptrend_control_int= 0 ; } bool Second_uptrend_control_bool=(Second_uptrend_control_int==High_Corr_wave_uptrend_base_tf);

3. Eliminieren von doppelten Positionen im Singlemodell

Mit dieser Kontrolle wird die Anzahl der geöffneten Positionen begrenzt. Die Idee dahinter: ein Modell - eine offene Position. Offene Positionen werden einzeln analysiert. Wenn eine Position auf dem aktuellen Chart geöffnet wird, wird die Extrem-Bar definiert, der dieser Position vom Einstiegspunkt aus am nächsten liegt - Korrekturbewegung Hoch/Tief (Punkt С vom Einstiegspunkt) abhängig von der Handelsart.

Danach wird die Zeit der erfassten Bar - Korrekturbewegung Hoch/Tief (Punkt С vom Einstiegspunkt) - mit der Zeit der aktuellen Korrekturbewegung Hoch/Tief (aktueller Punkt С) verglichen. Wenn sie übereinstimmen, sollte keine Position geöffnet werden, da es keine Position gibt, die diesem Modell entspricht.

Erstellen der Verkaufskontrolle:

int Bar_sell_base_tf,High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell; bool Third_downtrend_control_bool= false ; if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol () && P_type== 1 ) { Bar_sell_base_tf= iBarShift ( Symbol (),base_tf,P_opentime); if (Bar_sell_base_tf== 0 ) { if (High_base_tf_0[Bar_sell_base_tf]>High_base_tf[Bar_sell_base_tf+ 1 ] && High_base_tf_0[Bar_sell_base_tf]>High_base_tf[Bar_sell_base_tf+ 2 ]) { High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell=Bar_sell_base_tf; } else { for (n=Bar_sell_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 1 ] && High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 2 ]) break ; } High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell=n; } Third_downtrend_control_bool=( Time_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell]==High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time ); } if (Bar_sell_base_tf!= 0 && Bar_sell_base_tf!= 1000 ) { for (n=Bar_sell_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 1 ] && High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 2 ]) break ; } High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell=n; } Third_downtrend_control_bool=( Time_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell]==High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time ); } } } }

int Bar_buy_base_tf,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy; bool Third_uptrend_control_bool= false ; if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol () && P_type== 0 ) { Bar_buy_base_tf= iBarShift ( Symbol (),base_tf,P_opentime); if (Bar_buy_base_tf== 0 ) { if (Low_base_tf_0[Bar_buy_base_tf]<Low_base_tf[Bar_buy_base_tf+ 1 ] && Low_base_tf_0[Bar_buy_base_tf]<Low_base_tf[Bar_buy_base_tf+ 2 ]) { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy=Bar_buy_base_tf; } else { for (n=Bar_buy_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 1 ] && Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 2 ]) break ; } Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy=n; } Third_uptrend_control_bool=( Time_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy]==Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time ); } if (Bar_buy_base_tf!= 0 && Bar_buy_base_tf!= 1000 ) { for (n=Bar_buy_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 1 ] && Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 2 ]) break ; } Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy=n; } Third_uptrend_control_bool=( Time_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy]==Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time ); } } } }

7. Beschreiben der Bedingungen für die Positionseröffnung

Erstellen der Kaufkontrolle:

Der Einstiegspunkt sollte auf der Arbeitsperiode definiert werden - work_tf. Dies ist notwendig, um rechtzeitig in den Markt zu gelangen und, wenn möglich, das Risiko in Punkten zu reduzieren. Die Indikatorwerte der Parabolic werden als Signal verwendet: Wenn der Indikatorwert auf dem aktuellen Balken über dem Hoch des aktuellen Balken liegt, während auf dem vorherigen Balken der Indikatorwert niedriger ist als das Tief des gleichen Balkens, dann ist es Zeit zu verkaufen. Beim Kauf wird es umgekehrt gemacht.

bool PointSell_work_tf_bool=( Low_work_tf[ 1 ]>Sar_array_work_tf[ 1 ] && High_work_tf_0[ 0 ]<Sar_array_work_tf_0[ 0 ] ); bool PointBuy_work_tf_bool=( High_work_tf[ 1 ]<Sar_array_work_tf[ 1 ] && Low_work_tf_0[ 0 ]>Sar_array_work_tf_0[ 0 ] );

8. Handelsbedingungen

Jetzt kombinieren wir alle vorher erstellen Bedingungen und Kontrollen in einer einzigen logischen Variablen.

bool OpenSell=( Model_downtrend_base_tf== true && First_downtrend_control_bool== true && Second_downtrend_control_bool== true && Third_downtrend_control_bool== false && PointSell_work_tf_bool== true ); bool OpenBuy=( Model_uptrend_base_tf== true && First_uptrend_control_bool== true && Second_uptrend_control_bool== true && Third_uptrend_control_bool== false && PointBuy_work_tf_bool== true );

9. Arbeiten mit den Handelsoperationen

Die Arbeit mit den Handelsoperationen kann folgendermaßen aufgeteilt werden

Einstellungen der Positionen

Erstellen von Take-Profit

Verschieben der Position auf Breakeven.

1. Positionseinstellungen

SLPrice_sell=High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double+spread; SLPrice_buy=Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double-spread; if (OpenSell== true ) { RiskSize_points=(SLPrice_sell-bid)*f; if (RiskSize_points== 0 ) { RiskSize_points= 1 ; } CostOfPoint_position=SummRisk/RiskSize_points; Lot=CostOfPoint_position/CostOfPoint; trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL , NormalizeDouble (Lot, 2 ),bid, NormalizeDouble (SLPrice_sell, 5 ), 0 , "" ); } if (OpenBuy== true ) { RiskSize_points=(bid-SLPrice_buy)*f; if (RiskSize_points== 0 ) { RiskSize_points= 1 ; } CostOfPoint_position=SummRisk/RiskSize_points; Lot=CostOfPoint_position/CostOfPoint; trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY , NormalizeDouble (Lot, 2 ),ask, NormalizeDouble (SLPrice_buy, 5 ), 0 , "" ); }

2. Take-Profit einstellen

if (TP_mode== true ) { if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { SL_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )); OP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )); TP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_TP )); P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_profit= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )); P_ticket= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol ()) { if (P_type== 0 && TP_double== 0 ) { double SL_size_buy=OP_double-SL_double; double TP_size_buy=SL_size_buy*M; double TP_price_buy=OP_double+TP_size_buy; trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),SL_double, NormalizeDouble (TP_price_buy, 5 )); } if (P_type== 1 && TP_double== 0 ) { double SL_size_sell=SL_double-OP_double; double TP_size_sell=SL_size_sell*M; double TP_price_sell=OP_double-TP_size_sell; trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),SL_double, NormalizeDouble (TP_price_sell, 5 )); } } } } } }

3. Position auf Breakeven bewegen

double Size_Summ=breakeven*SummRisk; if (Breakeven_mode== true && breakeven!= 0 ) { if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { SL_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )); OP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )); TP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_TP )); P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_profit= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )); P_ticket= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol ()) { if (P_type== 0 && P_profit>=Size_Summ && SL_double<OP_double) { trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),OP_double,TP_double); } if (P_type== 1 && P_profit>=Size_Summ && SL_double>OP_double) { trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),OP_double,TP_double); } } } } } }

5. Sammeln der statistischen Daten

Als erstes muss entschieden werden, welche Daten erfasst werden sollen:

Symbol; Typ des Deals; Eröffnungszeit; Eröffnungspreis; Stop-Loss Level; Stop-Loss Größe; Maximaler Gewinn Level; Maximaler Gewinn Größe; Positionsdauer.

Es ist notwendig, davon auszugehen, dass der maximale Gewinnpunkt das Hoch/Tief des ersten oberen/unteren Fraktals auf der Hauptperiode ist, die nach dem Balken gebildet wurde, an dem die Position eröffnet wurde.

Zuerst müssen wir die EA-Operation im Strategietester testen. Für einen Test habe ich AUDJPY für den Zeitraum vom 01.01.2018-29.08.2018 ausgewählt. D1 wurde als Hauptperiode gewählt, während H6 als Arbeitszeitfenster verwendet wurde. Risiko pro Position - $100. Position, die sich auf einen Breakeven bewegt 1/2, Einstellung von Take Profit - 1/3 (Risiko/Gewinn).





Abb. 4. EA Eingabeparameter

Nach dem Test wird der Bericht als CSV-Datei gespeichert. Wir erstellen im lokalen Ordner des Terminals die neue Datei report.csv und kopieren die Berichtsdaten in diese (aus dem Auftragsteil). Wir sollten die Linien löschen, die sich auf das Schließen der Position beziehen, wie in Abbildung 5 dargestellt:





Abb. 5. Löschen der Zeilen, die sich auf den Bestandsabschluss beziehen, aus dem Bericht

Die zu kopierenden Spalten:

Eröffnungszeit; Symbol; Typ; Preis; S/L.

Im Ergebnis schaut dann die Datei report.csv so aus:

Abb. 6. Inhalt von report.csv

Jetzt benötigen wir noch ein Statistik, das die Daten aus der Datei report.csv liest und die neue Datei file_stat.csv mit weiteren statistischen Informationen erstellt:

SL Größe; Maximaler Gewinn Level; Maximaler Gewinn Größe; Positionsdauer in Bars.

Dafür verwende ich die Fertiglösung aus dem Abschnitt Lesen einer Datei mit Trennzeichen in ein Array des Artikels MQL5 Grundlagen der Programmierung: Dateien. Ich fügte auch die Arrays und deren Befüllung zum Abspeichern der Spaltenwerte in der Datei file_stat.csv hinzu.

Wi erstellen ein neues Skript und schreiben den Code der Funktion zum Lesen der Dateien in das Array in der Funktion OnStart():

bool ReadFileToArrayCSV( string FileName,SLine &Lines[]) { ResetLastError (); int h= FileOpen (FileName, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_CSV , ";" ); if (h== INVALID_HANDLE ) { int ErrNum= GetLastError (); printf ( "File open error %s # %i" ,FileName,ErrNum); return ( false ); } int lcnt= 0 ; int fcnt= 0 ; while (! FileIsEnding (h)) { string str= FileReadString (h); if (lcnt>= ArraySize (Lines)) { ArrayResize (Lines, ArraySize (Lines)+ 1024 ); } ArrayResize (Lines[lcnt].field, 64 ); Lines[lcnt].field[ 0 ]=str; fcnt= 1 ; while (! FileIsLineEnding (h)) { str= FileReadString (h); if (fcnt>= ArraySize (Lines[lcnt].field)) { ArrayResize (Lines[lcnt].field, ArraySize (Lines[lcnt].field)+ 64 ); } Lines[lcnt].field[fcnt]=str; fcnt++; } ArrayResize (Lines[lcnt].field,fcnt); lcnt++; } ArrayResize (Lines,lcnt); FileClose (h); return ( true ); }

Danach folgt die Spezifikation der Eingabeparameter:

#property script_show_inputs input ENUM_TIMEFRAMES base_tf; input double sar_step= 0.1 ; input double maximum_step= 0.11 ; int Fractal_base_tf; double High_base_tf[],Low_base_tf[]; double FractalDown_base_tf[],FractalUp_base_tf[]; struct SLine { string field[]; };

Innerhalb der Funktion OnStart(), holen wir uns das Handle des Indikators iFractals, deklarieren und befüllen das Array mit Hoch-/Tiefpreisen. Wir benötigen auch die Variable bars_base_tf, die in der for-Schleife verwendet wird, und die Variable f für die Größe der Preiszahl in Abhängigkeit der Anzahl der Dezimalstellen des Symbolpreises zu speichern. Diese Variable wird verwendet, um Stop-Loss und den Wert des maximalen Gewinns in Ganzzahlen umzuwandeln.

Fractal_base_tf= iFractals ( Symbol (),base_tf); ArraySetAsSeries (High_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_base_tf, true ); CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,High_base_tf); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Low_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); int bars_base_tf= Bars ( Symbol (),base_tf); int Digit=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double f= 1 ; if (Digit== 5 ) {f= 100000 ;} if (Digit== 4 ) {f= 10000 ;} if (Digit== 3 ) {f= 1000 ;} if (Digit== 2 ) {f= 100 ;} if (Digit== 1 ) {f= 10 ;}

Next, declare arrays and variables:

int i,j,n; datetime opentime[]; string symbol[]; string type[]; string openprice[]; string sl_price[]; int index[]; int down_fractal[]; int up_fractal[]; double sl_size_points[]; string maxprofit_price[]; double maxprofit_size_points[]; int duration[]; bool maxprofit_bool[]; int maxprofit_int[];

Danach gehen wir weiter und lesen die Daten aus der Datei in das Array:

SLine lines[]; int size= 0 ; if (!ReadFileToArrayCSV( "report.csv" ,lines)) { Alert ( "Error, see details in the \"Experts\"" tab ); } else { size= ArraySize (lines); ArrayResize (opentime, ArraySize (lines)); ArrayResize (symbol, ArraySize (lines)); ArrayResize (type, ArraySize (lines)); ArrayResize (openprice, ArraySize (lines)); ArrayResize (sl_price, ArraySize (lines)); ArrayResize (index, ArraySize (lines)); ArrayResize (down_fractal, ArraySize (lines)); ArrayResize (up_fractal, ArraySize (lines)); ArrayResize (sl_size_points, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_price, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_size_points, ArraySize (lines)); ArrayResize (duration, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_bool, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_int, ArraySize (lines)); for (i= 0 ;i<size;i++) { for (j= 0 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 5 ) { opentime[i]=( datetime )(lines[i].field[j]); } for (j= 1 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 4 ) { symbol[i]=(lines[i].field[j]); } for (j= 2 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 3 ) { type[i]=(lines[i].field[j]); } for (j= 3 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 2 ) { openprice[i]=(lines[i].field[j]); } for (j= 4 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 1 ) { sl_price[i]=(lines[i].field[j]); } } }

Die Arrays openrpice[] und sl_price[] sind vom Typ Zeichenkette. Für die Berechnungen müssen wir sie in Werte vom Typ double unter Verwendung der Funktion StringToDouble() umwandeln. Damit gehen jedoch die Zahlen nach den Kommas verloren. Um dies zu verhindern, ersetzen wir die Kommata durch Punkte mit der Funktion StringReplace():

for (i= 0 ;i<size;i++) { StringReplace (openprice[i], "," , "." ); StringReplace (sl_price[i], "," , "." ); }

Als Nächstes müssen wir die Indizes der Bars bestimmen, auf denen die Positionen installiert wurden:

for (i= 0 ;i<size;i++) { index[i]= iBarShift ( Symbol (), PERIOD_D1 ,opentime[i]); }

Danach finden wir die oberen und unteren Fraktale, die am nächsten der platzierten Position sind.

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" ) { for (n=index[i];n> 0 ;n--) { if (FractalDown_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } down_fractal[i]=n; } } for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "buy" ) { for (n=index[i];n> 0 ;n--) { if (FractalUp_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } up_fractal[i]=n; } }

Als nächstes definieren wir Stop-Loss in Points und konvertieren die Anzahl der Points in eine Ganzzahl.

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" ) { sl_size_points[i]=( StringToDouble (sl_price[i])- StringToDouble (openprice[i]))*f; } if (type[i]== "buy" ) { sl_size_points[i]=( StringToDouble (openprice[i])- StringToDouble (sl_price[i]))*f; } }

Basierend auf den zuvor erkannten Fraktalen können wir die maximale Gewinnspanne bestimmen. Aber zuerst müssen wir sicherstellen, dass die Position nicht vorzeitig durch Stop-Loss geschlossen wird. Code der Prüfung:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" ) { for (n=index[i];n>down_fractal[i];n--) { if (High_base_tf[n]>= StringToDouble (sl_price[i])) break ; } maxprofit_int[i]=n; maxprofit_bool[i]=(n==down_fractal[i]); } } for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "buy" ) { for (n=index[i];n>up_fractal[i];n--) { if (Low_base_tf[n]<= StringToDouble (sl_price[i])) break ; } maxprofit_int[i]=n; maxprofit_bool[i]=(n==up_fractal[i]); } }

Jetzt können wir den Code schreiben, um den Preis des Maximalgewinns zu bestimmen:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_price[i]=( string )Low_base_tf[down_fractal[i]]; } if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_price[i]= "" ; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_price[i]=( string )High_base_tf[up_fractal[i]]; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_price[i]= "" ; } }

Damit können wir die Größe des Maximalgewinns bestimmen. Der Gewinn wird durch Stop-Loss negativ, wenn die Kontrolle aktiviert ist:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_size_points[i]=( StringToDouble (openprice[i])-Low_base_tf[down_fractal[i]])*f; } if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_size_points[i]=sl_size_points[i]*- 1 ; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_size_points[i]=(High_base_tf[up_fractal[i]]- StringToDouble (openprice[i]))*f; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_size_points[i]=sl_size_points[i]*- 1 ; } }

Abschließend definieren wir die Dauer zwischen der Bar, an dem sich die Position befindet, und dem maximalen Gewinn (in Bars). Wenn die Kontrolle der Positionsschließung durch SL aktiviert ist, ist die Dauer definiert als eine Differenz zwischen der Bar, auf den die Position eingestellt ist, und der, bei der SL ausgelöst wird:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== true ) { duration[i]=index[i]-( int )down_fractal[i]; } if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== false ) { duration[i]=index[i]-maxprofit_int[i]; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== true ) { duration[i]=index[i]-( int )up_fractal[i]; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== false ) { duration[i]=index[i]-maxprofit_int[i]; } }

Danach können wir die Punkte wieder in Kommata wechseln für die korrekte Darstellung der Parameter:

for (i= 0 ;i<size;i++) { StringReplace (openprice[i], "." , "," ); StringReplace (sl_price[i], "." , "," ); StringReplace (maxprofit_price[i], "." , "," ); }

Jetzt bleibt nur noch, die erhaltenen Daten in die Datei file_stat.csv zu schreiben:

int h= FileOpen ( "file_stat.csv" , FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_CSV , ";" ); if (h== INVALID_HANDLE ) { Alert ( "Error opening file!" ); return ; } else { FileWrite (h, "Symbol" , "Deal type" , "Open time" , "Open price" , "SL" , "SL size" , "Max profit level" , "Max profit value" , "Duration in bars" ); FileSeek (h, 0 , SEEK_END ); for (i= 0 ;i<size;i++) { FileWrite (h, symbol[i], type[i], TimeToString (opentime[i]), openprice[i], sl_price[i], NormalizeDouble (sl_size_points[i], 2 ), maxprofit_price[i], NormalizeDouble (maxprofit_size_points[i], 2 ), duration[i]); } } FileClose (h); Alert ( "file_stat.csv file created" );

Überprüfen wir: Wir starten das Skript auf dem Chart, nachdem wir den Basiszeitrahmen in den Eingaben festgelegt haben (was in meinem Fall D1 ist). Danach erscheint die neue Datei file_stat.csv mit dem folgenden Parametersatz im lokalen Ordner des Terminals:





Abb. 7. Dateiinhalt von file_stat.csv

6. Schlussfolgerung

In diesem Artikel haben wir die Methode der programmatischen Bestimmung eines Modells der Bewegungsfortsetzung analysiert. Die Grundidee der Methode ist die Suche nach einer Korrekturbewegung mit den Extrema Hoch/Tief ohne Verwendung von Indikatoren. Die aufeinanderfolgenden Punkte des Modells werden dann basierend auf dem gefundenen Extremum erfasst.

Wir diskutierten auch die Methode der Erhebung statistischer Daten auf der Grundlage der Testergebnisse im Strategietester, indem wir die Testergebnisse in ein Array schreiben und anschließend verarbeiten. Ich glaube, dass es möglich ist, eine effizientere Art der Erhebung und Verarbeitung statistischer Daten zu entwickeln. Diese Methode erscheint mir jedoch am einfachsten und umfassendsten.

Beachten Sie, dass der Artikel die Mindestanforderungen für die Definition des Modells und vor allem den minimalsten Satz von Kontrollen beschreibt, die von der EA bereitgestellt werden. Für den realen Handel sollte das Kontrollsystem erweitert werden.

Nachfolgend finden Sie Beispiele für die Erkennung von Bewegungsmodellen:

Abb. 8. Beispiel einer Bewegungsfortsetzung

Abb. 9. Beispiel einer Bewegungsfortsetzung





Abb. 10. Beispiel einer Bewegungsfortsetzung

Abb. 11. Beispiel einer Bewegungsfortsetzung

Die dieses Artikels