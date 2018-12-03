運動継続モデル-チャート上での検索と実行統計





1. イントロダクション

この記事では、運動継続モデルの1つをプログラムによって定義します。 この主なアイデアは、2つの波の定義です（メインと補正） 極値点については、"潜在的な "フラクタル同様に、まだフラクタルとして形成されていない極値点のフラクタルを適用します。 次に、波の運動に関する統計データを収集します。 このデータは CSV ファイルにアップロードされます。





2. モデルの説明-一般的な機能



この記事で記述されている継続モデルは2つの波から成っています（メインおよび補正）。 このモデルを模式的に図1に示します。 ABは主な波で、BCは補正波で、CDは主なトレンドに向う波です。





図1. 運動継続モデル

チャート上では、次のようになります。





図2. AUDJPY H4 の運動継続モデル





3. チャート上のモデル認識の原理

モデル認識の原則を表1に示します。

表 1. トレンドの文脈における運動継続モデル認識の原理

# 下降トレンドのモデル認識原理 # 上向きのトレンドのモデル認識の原則 1 極値の足が、前の足の2つの高値/安値以下の高値/安値を有する足である。 1 極値の足が、前の足の2つの高値/安値以下の高値/安値を有する足である。 2 補正波は常に上側の極値で終わる (点С-図1および図2参照)。 2 補正波は常に低い極値で終わる(点С-図1および図2参照)。 3 補正波の時間は長くできず、いくつかの足に制限する必要があります。 3 補正波の時間は長くできず、いくつかの足に制限する必要があります。 4 補正運動の高値 (点С-図1及び図2参照) は、メインの運動の高値より低い (点 A-図1及び図2参照)。 4 補正運動の安値 (点С-図1及び図2参照) は、メインの運動の安値より高い (点 A-図1及び図2参照)。 5 エントリポイント適時性の原則-ポジションは、エントリポイントの形成の特定の瞬間にのみ開く必要があります 5 エントリポイント適時性の原則-ポジションは、エントリポイントの形成の特定の瞬間にのみ開く必要があります





4. アルゴリズムの構築とコードの記述

1. インプットパラメータ、OnInit() 関数、および初期変数宣言

まず、トレード操作にアクセスするための CTrade class をインクルードする必要があります。

#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade;

次に、インプットパラメータを定義します。

input ENUM_TIMEFRAMES base_tf; input ENUM_TIMEFRAMES work_tf; input double SummRisk= 100 ; input double sar_step= 0.1 ; input double maximum_step= 0.11 ; input bool TP_mode= true ; input int M= 2 ; input bool Breakeven_mode= true ; input double ブレイクイーブン= 1 ;

基準期間では、このEAはインプットの方向を定義し、タスク期間はエントリポイントの定義に使用します。

このプログラムは、トレードごとのリスクの合計に応じてロットサイズを計算します。

このEAはまた、指定利益 (Мパラメータ)に基づいてテイクプロフィットを設定し、指定された利益に基づいてポジションを ブレイクイーブン に移動することもできます。

インプットパラメータを記述した後、base_tf と work_tf のタイムフレームのインジケータハンドルと配列の変数を宣言します。

int Fractal_base_tf,Fractal_work_tf; int Sar_base_tf,Sar_work_tf; double High_base_tf[],Low_base_tf[]; double Close_base_tf[],Open_base_tf[]; datetime Time_base_tf[]; double Sar_array_base_tf[]; double FractalDown_base_tf[],FractalUp_base_tf[]; double High_work_tf[],Low_work_tf[]; double Close_work_tf[],Open_work_tf[]; datetime Time_work_tf[]; double Sar_array_work_tf[]; double FractalDown_work_tf[],FractalUp_work_tf[];;

このEAは2つのインジケータを適用します。（ 極値点 の一部を定義するためのフラクタルとポジションのトレーリングストップを維持するためのパラボリック。） また、今回はwork_tf タスク時間枠のエントリポイントを定義するためにパラボリックを使用する予定です。

次に、OnInit() 関数でインジケータハンドルを受け取り、配列に初期データをインプットします。

int OnInit () { Sar_base_tf= iSAR ( Symbol (),base_tf,sar_step,maximum_step); Sar_work_tf= iSAR ( Symbol (),work_tf,sar_step,maximum_step); Fractal_base_tf= iFractals ( Symbol (),base_tf); Fractal_work_tf= iFractals ( Symbol (),work_tf); ArraySetAsSeries (High_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_base_tf, true );; ArraySetAsSeries (Sar_array_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_base_tf, true ); CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,High_base_tf); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Low_base_tf); CopyClose ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Close_base_tf); CopyOpen ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Open_base_tf); CopyTime ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Time_base_tf); CopyBuffer (Sar_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); ArraySetAsSeries (High_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_work_tf, true ); CopyHigh ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,High_work_tf); CopyLow ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Low_work_tf); CopyClose ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Close_work_tf); CopyOpen ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Open_work_tf); CopyTime ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Time_work_tf); CopyBuffer (Sar_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_work_tf); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

まず、インジケータのハンドルを受け取ってから、時系列のように配列のオーダーを定義し、配列にデータを格納しました。 1000の足のデータがあれば、EAの操作には十分です。

2. 一般パラメータ

ここでは、OnTick() 関数を使用してタスクを開始します。

"一般パラメータ " セクションでは、通常、マーケットデータを記述し、ポジションの設定に使用する変数を宣言します。

int Digit=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double f= 1 ; if (Digit== 5 ) {f= 100000 ;} if (Digit== 4 ) {f= 10000 ;} if (Digit== 3 ) {f= 1000 ;} if (Digit== 2 ) {f= 100 ;} if (Digit== 1 ) {f= 10 ;} double spread= SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD )/f; double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double CostOfPoint= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); double RiskSize_points; double CostOfPoint_position; double Lot; double SLPrice_sell,SLPrice_buy; int bars_base_tf= Bars ( Symbol (),base_tf); int bars_work_tf= Bars ( Symbol (),work_tf); string P_symbol; int P_type,P_ticket,P_opentime;

3. 配列データの更新

配列は最初に OnInit() 関数にインプットされましたが、配列データは常に関連したままである必要があります。 インプットされた各ティックで配列をインプットすると、システムの負荷が大幅に低下することになります。 したがって、新しい足が表示されたら、配列を補充することをお勧めします。

これを行うには、次の構造体を使用します。

static datetime LastBar_base_tf= 0 ; datetime ThisBar_base_tf=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,base_tf, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (LastBar_base_tf!=ThisBar_base_tf) { }

この方法では、ゼロ足のデータが失われますので、インデックス0の足データ用の別の配列があります。

また、フラクタルデータを使用して配列を個別に更新する必要があります。 0番目の足の 極値点 は、前の2つよりも高いまたは低いたびに補充する必要があります。

配列の例を以下に示します。

1. 新しい足が表示されたときの配列の入力

最初に、新しい足が表示されたら配列にインプットします。

ArraySetAsSeries (High_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_base_tf, true ); static datetime LastBar_base_tf= 0 ; datetime ThisBar_base_tf=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,base_tf, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (LastBar_base_tf!=ThisBar_base_tf) { CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,High_base_tf); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Low_base_tf); CopyClose ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Close_base_tf); CopyOpen ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Open_base_tf); CopyTime ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Time_base_tf); CopyBuffer (Sar_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); LastBar_base_tf=ThisBar_base_tf; } ArraySetAsSeries (High_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Close_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Open_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Time_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (Sar_array_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_work_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_work_tf, true ); static datetime LastBar_work_tf= 0 ; datetime ThisBar_work_tf=( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol ,work_tf, SERIES_LASTBAR_DATE ); if (LastBar_work_tf!=ThisBar_work_tf) { CopyHigh ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,High_work_tf); CopyLow ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Low_work_tf); CopyClose ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Close_work_tf); CopyOpen ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Open_work_tf); CopyTime ( Symbol (),work_tf, 0 , 1000 ,Time_work_tf); CopyBuffer (Sar_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,Sar_array_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_work_tf); CopyBuffer (Fractal_work_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_work_tf); LastBar_work_tf=ThisBar_work_tf; }

2. 足#0データを含む配列の入力

インデックス1以降の足のデータは常に関連付けられていますが、インデックス0足のデータは依然として古くなっています。 ゼロ足にデータを格納するための別の配列が含まれている:

3. フラクタルデータの更新

フラクタルデータを含む配列を更新する必要があります。 各タイム足 0 極値点 は、前の2つより高いまたは低い、配列を補充する必要があります。

4. 極値点 の検索

運動継続モデルに戻りましょう。 これを行うには、 図2 に戻る必要があります。

АВセグメントは主波であり、ВСは補正波です。 モデル認識原理によれば、補正波は常にフラクタルの極値で終わるべきです。 イメージでは、Сとしてマークされます。 極値点 の検索は、この時点で開始する必要がありますが、残りは一貫してその後検出されます。 しかし、インプットの瞬間に、形成された (確認) フラクタルは、存在しない可能性があります。 したがって、足の極値は、上記の2つの前の足の下にある状況を探す必要があります。そのような足の高値/安値は、ポイントСを形成します。 また、補正運動の高低 (点С) は、ゼロ足、またはインプットの瞬間にゼロより上のインデックスを持つ足のいずれかに位置することに注意してください。

表2は、極値定義のシーケンスを示します。

表 2. 極値定義シーケンス

# 下降トレンド 上昇トレンド 1 補正運動ハイを見つける (ポイントС) 補正運動ローを見つける (ポイントС) 2 補正運動ハイから次の上位極値を探す (ポイントА) 補正運動ローから次の下位極値を探す (ポイントА) 3 ポイント C と A の間の点В (補正運動ロー) を見つける 点 C と A の間の点В (補正運動ハイ) を見つける

2. 上昇トレンドの 極値点 の検索

int Low_Corr_wave_uptrend_base_tf; int LowerFractal_uptrend_base_tf; int High_Corr_wave_uptrend_base_tf; if (Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 1 ] && Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[ 2 ]) { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf= 0 ; } else { for (n= 0 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 1 ] && Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 2 ]) break ; } Low_Corr_wave_uptrend_base_tf=n; } for (n=Low_Corr_wave_uptrend_base_tf+ 1 ; n<(bars_base_tf);n++) { if (FractalDown_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } LowerFractal_uptrend_base_tf=n; int CountToFind_arrmax=LowerFractal_uptrend_base_tf-Low_Corr_wave_uptrend_base_tf; High_Corr_wave_uptrend_base_tf= ArrayMaximum (High_base_tf,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf,CountToFind_arrmax);

3. 補正波の高値安値の統合変数への削減

したがって、極値の足のインデックスを発見しました。 しかし、同様に足の価格と時間の値を参照する必要があります。 高値または補正波の安値の値を参照するために、高値または補正波の安値はゼロインデックスバー、またはゼロ以上のインデックスを持つ足のいずれかである可能性があるため、2つの異なる配列を使用する必要があります これは、今回のタスクにとって便利ではないため、if演算子 を使用して一般的な変数に値をもたらす方が合理的です。

double High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double; datetime High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time; if (High_Corr_wave_downtrend_base_tf== 0 ) { High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double=High_base_tf_0[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time=Time_base_tf_0[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; } else { High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double=High_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time=Time_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf]; } if (Low_Corr_wave_uptrend_base_tf== 0 ) { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double=Low_base_tf_0[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time=Time_base_tf_0[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; } else { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double=Low_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time=Time_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf]; }

これより、補正波の高値/安値と時間値は変数に書き込まれます。 毎回異なる配列にアクセスする必要はありません。

極値点 を検索するタスクをまとめると、モデルの認識に従って A、B、C の点が見つかったことがわかります (表4および5を参照)。

表 4. А、В、Сのポイントの値

パラメータ ポイントＡの値 ポイント B の値 ポイント C の値 足インデックス UpperFractal_downtrend_base_tf Low_Corr_wave_downtrend_base_tf High_Corr_wave_downtrend_base_tf 時間の値 Time_base_tf[UpperFractal_downtrend_base_tf] Time_base_tf[Low_Corr_wave_downtrend_base_tf] High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time 価格 High_base_tf[UpperFractal_downtrend_base_tf] Low_base_tf[Low_Corr_wave_downtrend_base_tf] High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double

表 5. ポイントА、В、Сの上昇トレンドの値

パラメータ ポイントＡの値 ポイント B の値 ポイント C の値 足インデックス LowerFractal_uptrend_base_tf High_Corr_wave_uptrend_base_tf Low_Corr_wave_uptrend_base_tf 時間の値 Time_base_tf[LowerFractal_uptrend_base_tf] Time_base_tf[High_Corr_wave_uptrend_base_tf] Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time 価格 Low_base_tf[LowerFractal_uptrend_base_tf] High_base_tf[High_Corr_wave_uptrend_base_tf] Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double





5. モデル認識条件

このセクションでは、この記事で説明するモデルの最も必要な基本条件について説明します。

表 6. 運動継続モデルを認識するための最低条件セット

# 下降トレンド条件 上昇トレンド条件 1 補正波高値 (点 C) が、続く極値の高値を下回る (点А) 補正波安値 (点 C)が、続く極値の安値を上回る (点А) 2 補正波低指数 (点В) が上野指数を超える (ポイントС) 補正波高指数 (点В) が下の指数 (点С) を超える 3 2 ~ 6 小節の補正運動時間 (ポイントВの足数) 2 ~ 6 小節の補正運動時間 (ポイントВの足数)

モデル認識条件を記述するためのコードを以下に示します。 この条件は2つの論理変数で集められる: 1 つは下降トレンド用、もう一つは上昇トレンド用です:

bool Model_downtrend_base_tf=( High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double<High_base_tf[UpperFractal_downtrend_base_tf] && Low_Corr_wave_downtrend_base_tf>High_Corr_wave_downtrend_base_tf && Low_Corr_wave_downtrend_base_tf>= 1 && Low_Corr_wave_downtrend_base_tf<= 6 ); bool Model_uptrend_base_tf=( Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double>Low_base_tf[LowerFractal_uptrend_base_tf] && High_Corr_wave_uptrend_base_tf>Low_Corr_wave_uptrend_base_tf && High_Corr_wave_uptrend_base_tf>= 1 && High_Corr_wave_uptrend_base_tf<= 6 );

6. コントロールの作成

このEAは少なくとも3つの確認をする必要があります。

最初の2つのチェックは、インプットの適時性を確認します。 3つ目は、1つのモデル内で1つのポジションしかないことを確認します。

図3を参照してください。 点線は、ポイントВとСの間のどこかに、エントリポイントが配置されているポジションのオープンをマークします。 リスクが増加するため、ポイント B のレベルを介して価格がブレイクするときに、後でインプットすることは推奨されません。 これが、プログラムが実行する最初のチェックです。

図3. AUDJPY H4 の運動継続モデル

場合によっては、価格はポイントВを通ってブレイクし、ポジションのオープンエリアに戻るかもしれません。 このような状況は、トレードの一つとして考慮することはできません。 これが、プログラムが行う必要がある2番目のチェックです。 最後に、複数のポジションを避けるために、制限を導入する必要があります。（1 オープンポジション） これが、プログラムが実行する必要がある3番目の確認事項です。

1. ポジションエントリ領域におけるエントリポイント制御の形成

すべて簡単です。 売りモデルは、Bid価格が補正運動ロウ (ポイントВ) 超過したときです。 買いモデルの場合、Bid価格が補正運動ハイ (ポイントВ) を下回ったときです。

bool First_downtrend_control_bool=(bid>=Low_base_tf[Low_Corr_wave_downtrend_base_tf]); bool First_uptrend_control_bool=(bid<=High_base_tf[High_Corr_wave_uptrend_base_tf]);

2. 価格ロールの制御-ポジションオープンエリアに戻る

この制御を実装するには、最も低い安値/最も高い高値で足を定義します。その値は、現在のインデックスから始まるものでなければなりません。 これを実現するために、ArrayMinimum() 関数を売りモデルに、ArrayMaximum()関数を買いモデルに使用します。

さらに、このインデックスは、補正運動ハイロー指数 (ポイントВ) とArrayMinimum()とArrayMaximum ( ) 関数によって得られるインデックスを比較します。 これが一致すれば、補正運動がないことを表し、エントリを考慮する必要があります。 インデックスが一致しない場合は、運動が先に開始されており、ポジションを開くには遅すぎます。

int Second_downtrend_control_int= ArrayMinimum (Low_base_tf, 0 ,Low_Corr_wave_downtrend_base_tf+ 1 ); if (Low_base_tf_0[ 0 ]<Low_base_tf[Second_downtrend_control_int]) { Second_downtrend_control_int= 0 ; } bool Second_downtrend_control_bool=(Second_downtrend_control_int==Low_Corr_wave_downtrend_base_tf); int Second_uptrend_control_int= ArrayMaximum (High_base_tf, 0 ,High_Corr_wave_uptrend_base_tf+ 1 ); if (High_base_tf_0[ 0 ]>High_base_tf[Second_uptrend_control_int]) { Second_uptrend_control_int= 0 ; } bool Second_uptrend_control_bool=(Second_uptrend_control_int==High_Corr_wave_uptrend_base_tf);

3. 単一モデル内での重複ポジションの除去

このコントロールは、開いているポジションの数を制限するために使用します。 その背後にあるアイデア（1つのオープンポジション。） オープンポジションは1つずつ分析されます。 現在のチャート上でポジションが開かれている場合、エントリポイントからのそのポジションに最も近い極値足は、トレードタイプに応じて定義された-補正運動ハイ/ロー (エントリポイントからのポイントС) になります。

その後、検出された足の時間-補正運動の高低 (エントリポイントからのポイントС)-現在の補正運動の時間と比較されますハイ/ロー (現在のポイントС)。 一致する場合は、このモデルに付着したポジションがないため、ポジションを開く必要はありません。

売り制御を作成する:

int Bar_sell_base_tf,High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell; bool Third_downtrend_control_bool= false ; if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol () && P_type== 1 ) { Bar_sell_base_tf= iBarShift ( Symbol (),base_tf,P_opentime); if (Bar_sell_base_tf== 0 ) { if (High_base_tf_0[Bar_sell_base_tf]>High_base_tf[Bar_sell_base_tf+ 1 ] && High_base_tf_0[Bar_sell_base_tf]>High_base_tf[Bar_sell_base_tf+ 2 ]) { High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell=Bar_sell_base_tf; } else { for (n=Bar_sell_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 1 ] && High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 2 ]) break ; } High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell=n; } Third_downtrend_control_bool=( Time_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell]==High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time ); } if (Bar_sell_base_tf!= 0 && Bar_sell_base_tf!= 1000 ) { for (n=Bar_sell_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 1 ] && High_base_tf[n]>High_base_tf[n+ 2 ]) break ; } High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell=n; } Third_downtrend_control_bool=( Time_base_tf[High_Corr_wave_downtrend_base_tf_sell]==High_Corr_wave_downtrend_base_tf_time ); } } } }

int Bar_buy_base_tf,Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy; bool Third_uptrend_control_bool= false ; if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol () && P_type== 0 ) { Bar_buy_base_tf= iBarShift ( Symbol (),base_tf,P_opentime); if (Bar_buy_base_tf== 0 ) { if (Low_base_tf_0[Bar_buy_base_tf]<Low_base_tf[Bar_buy_base_tf+ 1 ] && Low_base_tf_0[Bar_buy_base_tf]<Low_base_tf[Bar_buy_base_tf+ 2 ]) { Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy=Bar_buy_base_tf; } else { for (n=Bar_buy_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 1 ] && Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 2 ]) break ; } Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy=n; } Third_uptrend_control_bool=( Time_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy]==Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time ); } if (Bar_buy_base_tf!= 0 && Bar_buy_base_tf!= 1000 ) { for (n=Bar_buy_base_tf; n<(bars_base_tf);n++) { if (Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 1 ] && Low_base_tf[n]<Low_base_tf[n+ 2 ]) break ; } Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy=n; } Third_uptrend_control_bool=( Time_base_tf[Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_buy]==Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_time ); } } } }

7. 相場参入条件の記述

買いコントロールの作成:

エントリポイントは、稼働期間 (work_tf) で定義する必要があります。 これは、相場へのタイムリーな参入と、可能であれば、ポイントのリスクの量を減らすために必要です。 パラボリックインジケータの読み取り値は、シグナルとして使用します: 現在の足のインジケータの数値が現在の足の高値を超え、かつ、前の足ではインジケータの値が同じ足の安値より低い場合は売りです。 買いについては、逆です。

bool PointSell_work_tf_bool=(

8. トレード条件

この段階では、以前に作成したすべての条件とコントロールを1つのロジック変数に結合します。

bool OpenSell=( Model_downtrend_base_tf== true && First_downtrend_control_bool== true && Second_downtrend_control_bool== true && Third_downtrend_control_bool== false && PointSell_work_tf_bool== true ); bool OpenBuy=( Model_uptrend_base_tf== true && First_uptrend_control_bool== true && Second_uptrend_control_bool== true && Third_uptrend_control_bool== false && PointBuy_work_tf_bool== true );

9. トレーディングオペレーションの操作

トレーディングオペレーションの操作は次のように分けることができます。

ポジションの設定;

テイクプロフィットの設定;

ポジションをブレイクイーブンに移動

1. ポジションの設定

SLPrice_sell=High_Corr_wave_downtrend_base_tf_double+spread; SLPrice_buy=Low_Corr_wave_uptrend_base_tf_double-spread; if (OpenSell== true ) { RiskSize_points=(SLPrice_sell-bid)*f; if (RiskSize_points== 0 ) { RiskSize_points= 1 ; } CostOfPoint_position=SummRisk/RiskSize_points; Lot=CostOfPoint_position/CostOfPoint; trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL , NormalizeDouble (Lot, 2 ),bid, NormalizeDouble (SLPrice_sell, 5 ), 0 , "" ); } if (OpenBuy== true ) { RiskSize_points=(bid-SLPrice_buy)*f; if (RiskSize_points== 0 ) { RiskSize_points= 1 ; } CostOfPoint_position=SummRisk/RiskSize_points; Lot=CostOfPoint_position/CostOfPoint; trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY , NormalizeDouble (Lot, 2 ),ask, NormalizeDouble (SLPrice_buy, 5 ), 0 , "" ); }

2. TPの設定

if (TP_mode== true ) { if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { SL_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )); OP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )); TP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_TP )); P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_profit= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )); P_ticket= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol ()) { if (P_type== 0 && TP_double== 0 ) { double SL_size_buy=OP_double-SL_double; double TP_size_buy=SL_size_buy*M; double TP_price_buy=OP_double+TP_size_buy; trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),SL_double, NormalizeDouble (TP_price_buy, 5 )); } if (P_type== 1 && TP_double== 0 ) { double SL_size_sell=SL_double-OP_double; double TP_size_sell=SL_size_sell*M; double TP_price_sell=OP_double-TP_size_sell; trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),SL_double, NormalizeDouble (TP_price_sell, 5 )); } } } } } }

3. ポジションを ブレイクイーブン に移動

double Size_Summ=breakeven*SummRisk; if (Breakeven_mode== true && breakeven!= 0 ) { if ( PositionsTotal ()> 0 ) { for (i= 0 ;i<= PositionsTotal ();i++) { if ( PositionGetTicket (i)) { SL_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )); OP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )); TP_double= double ( PositionGetDouble ( POSITION_TP )); P_symbol= string ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )); P_type= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); P_profit= double ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )); P_ticket= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET )); P_opentime= int ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )); if (P_symbol== Symbol ()) { if (P_type== 0 && P_profit>=Size_Summ && SL_double<OP_double) { trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),OP_double,TP_double); } if (P_type== 1 && P_profit>=Size_Summ && SL_double>OP_double) { trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ),OP_double,TP_double); } } } } } }

5. 統計データの収集

まず、統計のインジケータのセットを決定する必要があります:

シンボル; 取引種別; エントリタイム; オープン価格; ストップロス; ストップロスサイズ; 最大利益レベル; 最大利益サイズ; トレード期間。

最大利益点は、ポジションが開いた足の後に形成された主周期の最初の上下フラクタルの高値安値であるという仮定をする必要があります。

まず、ストラテジーテスターでEAの動作をテストする必要があります。 テストのため、 01.01.2018-29.08.2018 の期間の AUDJPY を選択します。 D1 は主な期間として選択され、この間に使用されていたのタスク時間枠です。 トレードごとのリスク-$100. ブレイクイーブンにポジションの1/2を移動し、1/3はTPです。





図4. EAインプット

テストが完了したら、レポートを CSV ファイルに保存します。 ターミナルローカルフォルダで、新しいreport.csv ファイルを作成します。 レポートデータをコピーします ([オーダー] セクションから)。 図5に示すように、ポジションのクローズに関連する行を削除する必要があります。





図5. レポートからの決済ポジションに関連する行の削除

コピーする列:

オープンタイム; シンボル; タイプ; 価格; S/L.

結果として、report.csvファイルは次のようになります。

図6. report.csvファイルの内容

ここで、report.csv ファイルからデータを読み取り、追加の統計情報を含む新しい file_stat.csv ファイルを作成するスクリプトを作成する必要があります。

SLsize; 最大利益レベル; 最大利益サイズ; 足のトレード期間。

このタスクを解決するため、 " MQL5 Programming Basics: Files " の「Reading a file with separators to an array(配列に区切りシンボルを含むファイルの読み取り)」から既製のソリューションを使用しました。 また、file_stat.csv ファイルに列の値を格納するための配列とその補完も追加しました。

新しいスクリプトを作成し、 OnStart() 関数の下の配列にファイルを読み取るための関数のコードを記述します。

bool ReadFileToArrayCSV( string FileName,SLine &Lines[]) { ResetLastError (); int h= FileOpen (FileName, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_CSV , ";" ); if (h== INVALID_HANDLE ) { int ErrNum= GetLastError (); printf ( "File open error %s # %i" ,FileName,ErrNum); return ( false ); } int lcnt= 0 ; int fcnt= 0 ; while (! FileIsEnding (h)) { string str= FileReadString (h); if (lcnt>= ArraySize (Lines)) { ArrayResize (Lines, ArraySize (Lines)+ 1024 ); } ArrayResize (Lines[lcnt].field, 64 ); Lines[lcnt].field[ 0 ]=str; fcnt= 1 ; while (! FileIsLineEnding (h)) { str= FileReadString (h); if (fcnt>= ArraySize (Lines[lcnt].field)) { ArrayResize (Lines[lcnt].field, ArraySize (Lines[lcnt].field)+ 64 ); } Lines[lcnt].field[fcnt]=str; fcnt++; } ArrayResize (Lines[lcnt].field,fcnt); lcnt++; } ArrayResize (Lines,lcnt); FileClose (h); return ( true ); }

次に、インプットを指定します。

#property script_show_inputs input ENUM_TIMEFRAMES base_tf; input double sar_step= 0.1 ; input double maximum_step= 0.11 ; int Fractal_base_tf; double High_base_tf[],Low_base_tf[]; double FractalDown_base_tf[],FractalUp_base_tf[]; struct SLine { string field[]; };

OnStart() 関数の内部では、 iFractals インジケータハンドルを取得し、高値/安値の配列を宣言およびインプットします。 また、シンボル価格の小数点以下の桁数に応じて価格桁の容量を格納するために for ループと f 変数に使用する bars_base_tf 変数が必要です。 この変数は、SLと最大利益値を整数に変換するために使用します。

Fractal_base_tf= iFractals ( Symbol (),base_tf); ArraySetAsSeries (High_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (Low_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown_base_tf, true ); ArraySetAsSeries (FractalUp_base_tf, true ); CopyHigh ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,High_base_tf); CopyLow ( Symbol (),base_tf, 0 , 1000 ,Low_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 0 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalUp_base_tf); CopyBuffer (Fractal_base_tf, 1 , TimeCurrent (), 1000 ,FractalDown_base_tf); int bars_base_tf= Bars ( Symbol (),base_tf); int Digit=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double f= 1 ; if (Digit== 5 ) {f= 100000 ;} if (Digit== 4 ) {f= 10000 ;} if (Digit== 3 ) {f= 1000 ;} if (Digit== 2 ) {f= 100 ;} if (Digit== 1 ) {f= 10 ;}

次に、配列と変数を宣言します。

int i,j,n; datetime opentime[]; string symbol[]; string type[]; string openprice[]; string sl_price[]; int index[]; int down_fractal[]; int up_fractal[]; double sl_size_points[]; string maxprofit_price[]; double maxprofit_size_points[]; int duration[]; bool maxprofit_bool[]; int maxprofit_int[];

この後、ファイルから配列へのデータの読み取りに移ります。

SLine lines[]; int size= 0 ; if (!ReadFileToArrayCSV( "report.csv" ,lines)) { Alert ( "Error, see details in the \"Experts\"" tab ); } else { size= ArraySize (lines); ArrayResize (opentime, ArraySize (lines)); ArrayResize (symbol, ArraySize (lines)); ArrayResize (type, ArraySize (lines)); ArrayResize (openprice, ArraySize (lines)); ArrayResize (sl_price, ArraySize (lines)); ArrayResize (index, ArraySize (lines)); ArrayResize (down_fractal, ArraySize (lines)); ArrayResize (up_fractal, ArraySize (lines)); ArrayResize (sl_size_points, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_price, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_size_points, ArraySize (lines)); ArrayResize (duration, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_bool, ArraySize (lines)); ArrayResize (maxprofit_int, ArraySize (lines)); for (i= 0 ;i<size;i++) { for (j= 0 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 5 ) { opentime[i]=( datetime )(lines[i].field[j]); } for (j= 1 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 4 ) { symbol[i]=(lines[i].field[j]); } for (j= 2 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 3 ) { type[i]=(lines[i].field[j]); } for (j= 3 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 2 ) { openprice[i]=(lines[i].field[j]); } for (j= 4 ;j< ArraySize (lines[i].field);j=j+ 1 ) { sl_price[i]=(lines[i].field[j]); } } }

openrpice[]および sl_price[]配列には文字列データ型があります。 計算で使用するには、 StringToDouble()関数を使用して double 型 に変換します。 ただし、この場合、小数は失われます。 これを回避するには、 StringReplace()関数を使用してコンマをピリオドに置き換えます。

for (i= 0 ;i<size;i++) { StringReplace (openprice[i], "," , "." ); StringReplace (sl_price[i], "," , "." ); }

次に、ポジションが配置されている足のインデックスを定義します。

for (i= 0 ;i<size;i++) { index[i]= iBarShift ( Symbol (), PERIOD_D1 ,opentime[i]); }

その後、配置ポジションに最も近い上下のフラクタルを見つける:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" ) { for (n=index[i];n> 0 ;n--) { if (FractalDown_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } down_fractal[i]=n; } } for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "buy" ) { for (n=index[i];n> 0 ;n--) { if (FractalUp_base_tf[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } up_fractal[i]=n; } }

次に、SLをポイント単位で定義し、ポイント数を整数に変換します。

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" ) { sl_size_points[i]=( StringToDouble (sl_price[i])- StringToDouble (openprice[i]))*f; } if (type[i]== "buy" ) { sl_size_points[i]=( StringToDouble (openprice[i])- StringToDouble (sl_price[i]))*f; } }

以前に検出されたフラクタルに基づいて、最大利益レベルを決定することができます。 しかし、まずポジションが途中でSLによって閉じられないことを確認する必要があります。 チェックコード:

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" ) { for (n=index[i];n>down_fractal[i];n--) { if (High_base_tf[n]>= StringToDouble (sl_price[i])) break ; } maxprofit_int[i]=n; maxprofit_bool[i]=(n==down_fractal[i]); } } for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "buy" ) { for (n=index[i];n>up_fractal[i];n--) { if (Low_base_tf[n]<= StringToDouble (sl_price[i])) break ; } maxprofit_int[i]=n; maxprofit_bool[i]=(n==up_fractal[i]); } }

次に、最大利益レベルを決定するためのコードを記述します。

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_price[i]=( string )Low_base_tf[down_fractal[i]]; } if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_price[i]= "" ; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_price[i]=( string )High_base_tf[up_fractal[i]]; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_price[i]= "" ; } }

次に、最大利益のサイズを決定することができます。 コントロールがアクティブになっている場合、利益は負になります。

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_size_points[i]=( StringToDouble (openprice[i])-Low_base_tf[down_fractal[i]])*f; } if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_size_points[i]=sl_size_points[i]*- 1 ; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== true ) { maxprofit_size_points[i]=(High_base_tf[up_fractal[i]]- StringToDouble (openprice[i]))*f; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== false ) { maxprofit_size_points[i]=sl_size_points[i]*- 1 ; } }

最後に、ポジションが置かれている足と最大利益 1 (足) の間の期間を定義してみましょう。 sl 決済制御が有効になっている場合、その期間は、ポジションが設定されている足と、sl がトリガされる1との間の差として定義されます。

for (i= 0 ;i<size;i++) { if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== true ) { duration[i]=index[i]-( int )down_fractal[i]; } if (type[i]== "sell" && maxprofit_bool[i]== false ) { duration[i]=index[i]-maxprofit_int[i]; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== true ) { duration[i]=index[i]-( int )up_fractal[i]; } if (type[i]== "buy" && maxprofit_bool[i]== false ) { duration[i]=index[i]-maxprofit_int[i]; } }

その後、パラメータの正しい表示にピリオドをコンマに戻してみましょう。

for (i= 0 ;i<size;i++) { StringReplace (openprice[i], "." , "," ); StringReplace (sl_price[i], "." , "," ); StringReplace (maxprofit_price[i], "." , "," ); }

さて、file_stat.csv ファイルに取得したデータを書き込む作業が残っています:

int h= FileOpen ( "file_stat.csv" , FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_CSV , ";" ); if (h== INVALID_HANDLE ) { Alert ( "Error opening file!" ); return ; } else { FileWrite (h, "Symbol" , "Deal type" , "Open time" , "Open price" , "SL" , "SL size" , "Max profit level" , "Max profit value" , "Duration in bars" ); FileSeek (h, 0 , SEEK_END ); for (i= 0 ;i<size;i++) { FileWrite (h, symbol[i], type[i], TimeToString (opentime[i]), openprice[i], sl_price[i], NormalizeDouble (sl_size_points[i], 2 ), maxprofit_price[i], NormalizeDouble (maxprofit_size_points[i], 2 ), duration[i]); } } FileClose (h); Alert ( "file_stat.csv file created" );

チェック: インプット (場合は D1) のベース期間を設定した後、チャート上のスクリプトを起動します。 その後、次のパラメータのセットを持つ新しい file_stat.csv ファイルがターミナルのローカルフォルダに表示されます。





図7. file_stat.csv ファイルの内容

6. 結論

この記事では、運動継続モデルの1つをプログラムによって決定する方法を分析しました。 この方法の重要な考え方は、任意のインジケータを適用することがない、高値/安値極値補正運動の検索です。 モデルの連続した点は、見つかった極値に基づいて検出されます。

また, テスト結果を配列に書き込んで, その後の処理を行うことにより, ストラテジーテスタのテスト結果に基づいて統計データを収集する方法についても検討しました。 統計データを処理する、より効率的な方法を開発することが可能だと思います。 しかし、このメソッドは、最もシンプルで包括的だと思います。

この記事では、モデルを定義するための最小要件、最も重要なのは、EAによって提供される最小限のコントロールセットを説明していることに注意してください。 実際のトレードでは、コントロールのセットを展開する必要があります。

運動継続モデル認識の例を以下に示します。

図8. サンプル運動継続モデルの認識

図9. サンプル運動継続モデルの認識





図10. サンプル運動継続モデルの認識

図11. サンプル運動継続モデルの認識

