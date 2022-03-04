Графика в библиотеке DoEasy (Часть 98): Перемещаем опорные точки расширенных стандартных графических объектов

Содержание

Концепция

Начиная со статьи 93 мы начали создавать составные графические объекты в библиотеке. Затем были вынуждены отвлечься на доработку функционала объектов-форм, создаваемых на основе класса CCanvas, так как в составных графических объектах для создания элементов управления опорными точками графического объекта, входящего в состав расширенного стандартного графического объекта, мы используем объекты-формы, и нам необходим был новый функционал объектов-форм, который, естественно, был запланирован, но ещё не был реализован в библиотеке.

В прошлой статье мы завершили доработку объектов на основе класса CCanvas, и сегодня продолжим развитие темы расширенных стандартных графических объектов, из которых и создаются составные графические объекты.

Целью данной статьи не будет разработка каких-то новых классов. Сегодня мы поговорим о доработке уже подготовленного ранее функционала для создания удобных инструментов для перемещения опорных точек стандартных графических объектов. Статья не будет большой, скорее она будет описывать создание некоего прототипа составного графического объекта. К слову, мы его уже ранее, в прошлых статьях, создавали — это обычная трендовая линия, у которой на её концах имеются дополнительные объекты-ценовые метки:





Сегодня мы решим вопрос о перемещении опорных точек трендовой линии так, чтобы при этом перемещались и ценовые метки, прикреплённые к перемещаемой стороне трендовой линии. Для её перемещения на опорных точках линии у нас размещены объекты-формы. Захватывая этот объект и перемещая его, мы будем перемещать и соответствующую сторону трендовой линии. Пока курсор находится вдали от опорной точки трендовой линии, объект-форма остаётся невидим. Но при приближении курсора на определённое расстояние к опорной точке (при заходе в область полностью прозрачной формы), на форме рисуются точка с окружностью:





Таким образом создаётся впечатление появления объекта управления опорной точкой трендовой линии. При этом у формы будет размер больше, чем её активная область. Активной областью формы считается та её область, за которую можно перемещать форму. Тогда как область самой формы может использоваться для организации иного с ней взаимодействия при помощи кнопок мышки или её колёсика.

Таким образом, если курсор мышки находится в пределах формы, но за пределами её активной области, мы можем реализовать, например, контекстное меню составного графического объекта по нажатию правой кнопки мышки. Если же курсор находится в активной области, то помимо контекстного меню, мы можем захватить эту форму мышкой и перемещать её. При этом конец линии, к которому привязана форма, будет перемещаться следом.



Естественно, это всего лишь тестовый составной графический объект, на котором мы "отрабатываем" создаваемый функционал. После того, как будут созданы все необходимые инструменты для создания составных графических объектов и работы с объектами-формами, мы создадим небольшой набор стандартных для библиотеки составных графических объектов, на основе которых можно будет сделать собственные. И их создание будет служить примером и описанием как нужно создавать собственные такие объекты.

Но пока мы лишь развиваем функциональность библиотеки и создаём те "кирпичики", из которых можно будет делать собственные объекты, а те шаги, которые мы статья за статьёй проходим, изучаем и реализуем — они будут уже готовы и будут той основой, которой можно будет пользоваться "как есть", а не делать всё это собственноручно "с нуля".



Доработка классов библиотеки

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh и внесём в него некоторые доработки.

При построении форм управления опорными точками, на них рисуются точка и окружность. Цвет, которым они рисуются, ранее мы указывали прямо в коде. Добавим макроподстановку, в которой пропишем этот цвет по умолчанию:

#define PENDING_REQUEST_ID_TYPE_ERR ( 1 ) #define PENDING_REQUEST_ID_TYPE_REQ ( 2 ) #define SERIES_DEFAULT_BARS_COUNT ( 1000 ) #define PAUSE_FOR_SYNC_ATTEMPTS ( 16 ) #define ATTEMPTS_FOR_SYNC ( 5 ) #define TICKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT ( 1 ) #define TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL ( 200000 ) #define MBOOKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT ( 1 ) #define MBOOKSERIES_MAX_DATA_TOTAL ( 200000 ) #define PAUSE_FOR_CANV_UPDATE ( 16 ) #define CLR_CANV_NULL ( 0x00FFFFFF ) #define OUTER_AREA_SIZE ( 16 ) #define PROGRAM_OBJ_MAX_ID ( 10000 ) #define CTRL_POINT_RADIUS ( 5 ) #define CTRL_POINT_COLOR ( clrDodgerBlue ) #define CTRL_FORM_SIZE ( 40 )

Макроподстановку с наименованием CTRL_POINT_SIZE переименуем в CTRL_POINT_RADIUS, так как это не полный размер окружности, а её радиус. Просто наименование этой макроподстановки немного вводило в заблуждение при расчёте активной области объекта-формы.

В файле класса объекта графического элемента \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh немного доработаем метод создания графического объекта-элемента. При вызове метода CreateBitmapLabel() класса CCanvas, к сожалению, нет возврата кода ошибки. Поэтому мы перед вызовом этого метода сбросим код последней ошибки, а если графическую метку создать не удалось — выведем в журнал сообщение с кодом ошибки. Это немного облегчит отладку.

bool CGCnvElement::Create( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { :: ResetLastError (); if ( this .m_canvas.CreateBitmapLabel(chart_id,wnd_num,name,x,y,w,h, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { this .Erase(CLR_CANV_NULL); this .m_canvas.Update(redraw); this .m_shift_y=( int ):: ChartGetInteger (chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE ,wnd_num); return true ; } CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; }

Почему так пришлось сделать? При создании объектов-форм пришлось долго искать почему не удаётся создать графический ресурс. В итоге оказалось, что создаваемое имя графического ресурса было более 63-х символов. Если бы метод создания графической метки класса CCanvas сообщал нам об ошибке, то искать бы ничего не пришлось — было бы сразу получено сообщение с кодом ошибки, и мне не пришлось бы проходить по всем цепочкам вызовов различных методов в различных классах.

В общем-то, эта доработка тоже не укажет нам на истинный код ошибки в случае, если длина имени ресурса будет превышать 63 символа:



ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG 4018 Имя ресурса превышает 63 символа

а вернёт код ошибки



ERR_RESOURCE_NOT_FOUND 4016 Ресурс с таким именем в EX5 не найден

но это всё же лучше, и сразу наталкивает на мысль "а почему не создан графический ресурс?"...







Внесём доработки в файл класса инструментария расширенного стандартного графического объекта в файле

\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Extend\CGStdGraphObjExtToolkit.mqh.



У каждого графического объекта есть одна или несколько опорных точек, которыми этот объект может позиционироваться на графике. К каждой из этих точек прикрепляется объект-форма для управления этими опорными точками. У стандартных графических объектов имеются собственные точки, за которые его можно перемещать. Они появляются при выделении графического объекта. В библиотеке мы не будем таким образом управлять расширенными стандартными графическими объектами. Для реализации своего функционала нам удобнее использовать объекты-формы, за которые можно будет перемещать опорные точки графических объектов. Таких объектов-форм может быть больше, чем опорных точек графического объекта. Поэтому мы не можем судить о количестве объектов-форм по количеству опорных точек графического объекта. А знать это количество нам необходимо. Поэтому в публичной секции класса добавим метод, возвращающий количество созданных объектов-форм для управления опорными точками графического объекта, и объявим метод, рисующий на полностью прозрачных объектах-формах точки управления опорными точками графического объекта:

void SetControlFormSize( const int size); int GetControlFormSize( void ) const { return this .m_ctrl_form_size; } CForm *GetControlPointForm( const int index) { return this .m_list_forms.At(index); } CForm *GetControlPointForm( const string name, int &index); int GetNumPivotsBaseObj( void ) const { return this .m_base_pivots; } int GetNumControlPointForms( void ) const { return this .m_list_forms.Total(); } bool CreateAllControlPointForm( void ); void DrawControlPoint(CForm *form, const uchar opacity, const color clr); void DeleteAllControlPointForm( void );





В методе, создающем объект-форму на опорной точке базового объекта, укоротим имя создаваемого объекта — вместо "_TKPP_" впишем "_CP_":

CForm *CGStdGraphObjExtToolkit::CreateNewControlPointForm( const int index) { string name= this .m_base_name+ "_CP_" +(index< this .m_base_pivots ? ( string )index : "X" ); CForm *form= this .GetControlPointForm(index); if (form!= NULL ) return NULL ; int x= 0 , y= 0 ; if (! this .GetControlPointCoordXY(index,x,y)) return NULL ; return new CForm( this .m_base_chart_id, this .m_base_subwindow,name,x- this .m_shift,y- this .m_shift, this .GetControlFormSize(), this .GetControlFormSize()); }

Именно здесь (и в файле тестового советника) мне пришлось укоротить имя создаваемого объекта-формы, так как имя графического ресурса получалось более 63-х символов, и объект не создавался. Причина кроется в методе создания динамического ресурса в классе CCanvas, где имя создаваемого ресурса складывается из символов "::" + переданное в метод имя (которое мы указываем в вышерассмотренном методе) + идентификатор графика + количество миллисекунд, прошедших с момента старта системы + псевдослучайное число:

bool CCanvas::Create( const string name, const int width, const int height, ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt) { Destroy(); if (width> 0 && height> 0 && ArrayResize (m_pixels,width*height)> 0 ) { m_rcname= "::" +name+( string ) ChartID ()+( string )( GetTickCount ()+ MathRand ()); ArrayInitialize (m_pixels, 0 ); if ( ResourceCreate (m_rcname,m_pixels,width,height, 0 , 0 , 0 ,clrfmt)) { m_width =width; m_height=height; m_format=clrfmt; return ( true ); } } Destroy(); return ( false ); }

Всё это, к сожалению, накладывает серьёзные ограничения на выбор понятного имени создаваемого объекта.



В методе, создающем объекты-формы на опорных точках базового объекта, рассчитаем отступ от каждой стороны объекта-формы для указания местоположения и размера активной зоны формы, которая должна находиться в центре формы, а её размер должен получиться равным двум значениям, записанным в макроподстановке CTRL_POINT_RADIUS. Так как это радиус, то для того, чтобы активная зона формы равнялась окружности, рисуемой в её центре, нам нужно взять два значения радиуса, вычесть их из ширины формы (высота формы равна её ширине) и полученное значение разделить на два.

Рассчитанное значение отступа границы активной зоны от края формы укажем в методе SetActiveAreaShift():

bool CGStdGraphObjExtToolkit::CreateAllControlPointForm( void ) { bool res= true ; for ( int i= 0 ;i< this .m_base_pivots;i++) { CForm *form= this .CreateNewControlPointForm(i); if (form== NULL ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_CREATE_CTRL_POINT_FORM); res &= false ; } if (! this .m_list_forms.Add(form)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); delete form; res &= false ; } form.SetBelong(GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM); form.SetActive( true ); form.SetMovable( true ); int x=( int ):: floor ((form.Width()-CTRL_POINT_RADIUS* 2 )/ 2 ); form.SetActiveAreaShift(x,x,x,x); form.SetFlagSelected( false , false ); form.SetFlagSelectable( false , false ); form.Erase(CLR_CANV_NULL, 0 ); this .DrawControlPoint(form, 0 ,CTRL_POINT_COLOR); form.Done(); } if (res) :: ChartRedraw ( this .m_base_chart_id); return res; }

При создании формы мы можем для отладки нарисовать прямоугольники, отображающие размер формы и её активной зоны — эти строки закомментированы. Окружности в центре формы рисуем новым методом, который рассмотрим ниже, полностью прозрачными (стоит ли их рисовать тогда?).



Метод, рисующий на форме контрольную точку:

void CGStdGraphObjExtToolkit::DrawControlPoint(CForm *form, const uchar opacity, const color clr) { if (form== NULL ) return ; form.DrawCircle(( int ):: floor (form.Width()/ 2 ),( int ):: floor (form.Height()/ 2 ),CTRL_POINT_RADIUS,clr,opacity); form.DrawCircleFill(( int ):: floor (form.Width()/ 2 ),( int ):: floor (form.Height()/ 2 ), 2 ,clr,opacity); }

В методе содержатся две строки, которые мы просто вынесли из вышерассмотренного метода в отдельный метод. Для чего это нужно? Нам необходимо в разные моменты времени либо показывать точку с окружностью в центре формы, либо скрывать. Для этого будем вызывать этот метод, указывая нужную непрозрачность и цвет рисуемых фигур.

Из обработчика событий удалим обработку перемещения курсора мышки — она нам здесь не нужна:

void CGStdGraphObjExtToolkit:: OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_forms.Total();i++) { CForm *form= this .m_list_forms.At(i); if (form== NULL ) continue ; int x= 0 , y= 0 ; if (! this .GetControlPointCoordXY(i,x,y)) continue ; form.SetCoordX(x- this .m_shift); form.SetCoordY(y- this .m_shift); form.Update(); } :: ChartRedraw ( this .m_base_chart_id); } if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_forms.Total();i++) { CForm *form= this .m_list_forms.At(i); if (form== NULL ) continue ; form. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); } :: ChartRedraw ( this .m_base_chart_id); } }





Доработаем класс абстрактного стандартного графического объекта в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh.

В публичной секции класса объявим метод, позволяющий одновременно изменить координаты опорных точек графического объекта, и тех объектов, которые привязаны к нему:

CArrayObj *GetListDependentObj( void ) { return & this .m_list; } CGStdGraphObj *GetDependentObj( const int index) { return this .m_list.At(index); } int GetNumDependentObj( void ) { return this .m_list.Total(); } string NameDependent( const int index); bool AddDependentObj(CGStdGraphObj *obj); bool ChangeCoordsExtendedObj( const int x, const int y, const int modifier, bool redraw= false ); CLinkedPivotPoint*GetLinkedPivotPoint( void ) { return & this .m_linked_pivots; }

Для получения доступа к форме, которой будем управлять опорными точками графического объекта, объявим три метода:

int GetLinkedCoordsNum( void ) const { return this .m_linked_pivots.GetNumLinkedCoords(); } int GetLinkedPivotsNum(CGStdGraphObj *obj) const { return (obj!= NULL ? obj.GetLinkedCoordsNum() : 0 ); } CForm *GetControlPointForm( const int index); int GetNumControlPointForms( void ); void RedrawControlPointForms( const uchar opacity, const color clr); private :





Добавим метод, устанавливающий время и цену по экранным координатам:

string ChartObjSymbol( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_SYMBOL, 0 ); } bool SetChartObjSymbol( const string symbol) { if (!:: ObjectSetString (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_SYMBOL ,symbol)) return false ; this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_SYMBOL, 0 ,symbol); return true ; } bool SetTimePrice( const int x, const int y, const int modifier) { bool res= true ; ENUM_OBJECT type= this .GraphObjectType(); if (type== OBJ_LABEL || type== OBJ_BUTTON || type== OBJ_BITMAP_LABEL || type== OBJ_EDIT || type== OBJ_RECTANGLE_LABEL ) { res &= this .SetXDistance(x); res &= this .SetYDistance(y); } else { int subwnd= 0 ; datetime time= 0 ; double price= 0 ; if (:: ChartXYToTimePrice ( this . ChartID (),x,y,subwnd,time,price)) { res &= this .SetTime(time,modifier); res &= this .SetPrice(price,modifier); } } return res; }

Чтобы у нас была возможность работать с графическими объектами в экранных координатах X и Y, нам нужно пересчитать экранные координаты в координаты время/цена. Этот метод сначала проверяет тип текущего объекта, и если он строится по экранным координатам, то сразу же меняются его экранные координаты. Если же этот графический объект строится по координатам время/цена, то нам сначала нужно преобразовать переданные в метод экранные координаты в значения времени и цены, а затем эти полученные значения записать в параметры графического объекта.



Метод, возвращающий форму управления опорной точкой объекта:

CForm *CGStdGraphObj::GetControlPointForm( const int index) { return ( this .ExtToolkit!= NULL ? this .ExtToolkit.GetControlPointForm(index) : NULL ); }

Здесь всё просто: если объект инструментария расширенного стандартного графического объекта существует, то возвращается объект-форма по индексу. Иначе — возвращается NULL.



Метод, возвращающий количество объектов-форм управления контрольными точками:

int CGStdGraphObj::GetNumControlPointForms( void ) { return ( this .ExtToolkit!= NULL ? this .ExtToolkit.GetNumControlPointForms() : 0 ); }

Метод аналогичен вышерассмотренному: если объект инструментария расширенного стандартного графического объекта существует, то возвращается количество объектов-форм. Иначе — возвращается 0.

Метод, перерисовывающий форму управления контрольной точкой расширенного стандартного графического объекта:

void CGStdGraphObj::RedrawControlPointForms( const uchar opacity, const color clr) { if ( this .ExtToolkit== NULL ) return ; int total_form= this .GetNumControlPointForms(); for ( int i= 0 ;i<total_form;i++) { CForm *form= this .ExtToolkit.GetControlPointForm(i); if (form== NULL ) continue ; this .ExtToolkit.DrawControlPoint(form,opacity,clr); } int total_dep= this .GetNumDependentObj(); for ( int i= 0 ;i<total_dep;i++) { CGStdGraphObj *dep= this .GetDependentObj(i); if (dep== NULL ) continue ; dep.RedrawControlPointForms(opacity,clr); } }

Метод подробно прокомментирован. Вкратце о смысле: сначала мы перерисовываем все объекты-формы, привязанные к текущему объекту. А далее вспоминаем, что к этому объекту могут быть прикреплены зависимые графические объекты, у которых в свою очередь тоже есть объекты-формы. Поэтому мы в цикле по всем зависимым объектам вызываем этот метод для каждого из зависимых объектов. А те в свою очередь тоже пройдутся по списку своих зависимых объектов и вызовут для них этот же метод. И так до тех пор, пока все объекты-формы для всех связанных воедино графических объектов не будут перерисованы.



Метод, изменяющий координаты X и Y текущего и всех зависимых объектов:

bool CGStdGraphObj::ChangeCoordsExtendedObj( const int x, const int y, const int modifier, bool redraw= false ) { if (! this .SetTimePrice(x,y,modifier)) return false ; if ( this .ExtToolkit== NULL || this .m_list.Total()== 0 ) return true ; CGStdGraphObj *dep= this .GetDependentObj(modifier); if (dep== NULL ) return false ; CLinkedPivotPoint *pp=dep.GetLinkedPivotPoint(); if (pp== NULL ) return false ; int num=pp.GetNumLinkedCoords(); for ( int j= 0 ;j<num;j++) { int numx=pp.GetBasePivotsNumX(j); for ( int nx= 0 ;nx<numx;nx++) { int prop_from=pp.GetPropertyX(j,nx); int modifier_from=pp.GetPropertyModifierX(j,nx); this .SetCoordXToDependentObj(dep,prop_from,modifier_from,nx); } int numy=pp.GetBasePivotsNumY(j); for ( int ny= 0 ;ny<numy;ny++) { int prop_from=pp.GetPropertyY(j,ny); int modifier_from=pp.GetPropertyModifierY(j,ny); this .SetCoordYToDependentObj(dep,prop_from,modifier_from,ny); } } dep.PropertiesCopyToPrevData(); this .ExtToolkit.SetBaseObjTimePrice( this .Time(modifier), this .Price(modifier),modifier); this .ExtToolkit.SetBaseObjCoordXY( this .XDistance(), this .YDistance()); if (redraw) :: ChartRedraw (m_chart_id); return true ; }

Метод подробно прокомментирован. Вкратце: сначала изменяем координаты указанной опорной точки текущего объекта. Далее, если у объекта есть привязанные к нему зависимые графические объекты, то в той точке, которая была перемещена, и к которой может быть прикреплён зависимый объект, необходимо сместить и этот зависимый графический объект на новые координаты, что и происходит в методе.



Из обработчика событий удалим обработку движения мышки — она здесь не нужна:



void CGStdGraphObj:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (GraphElementType()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) return ; string name= this .Name(); if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { if (ExtToolkit== NULL ) return ; for ( int i= 0 ;i< this .Pivots();i++) { ExtToolkit.SetBaseObjTimePrice( this .Time(i), this .Price(i),i); } ExtToolkit.SetBaseObjCoordXY( this .XDistance(), this .YDistance()); ExtToolkit. OnChartEvent (id,lparam,dparam,name); } if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (ExtToolkit!= NULL ) ExtToolkit. OnChartEvent (id,lparam,dparam,name); } }





Доработаем класс-коллекцию графических объектов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh.



Когда мы перемещаем курсор по графику, и если на графике есть объекты, то в обработчике событий класса определяется объект, над которым находится курсор мышки. Далее запускается обработчик состояния мышки относительно этого объекта. Когда мы наведём курсор на объект управления опорными точками расширенного стандартного графического объекта, то в обработчике нам будет известны как сама форма, так и её индекс и графический объект, к которому прикреплена эта форма. Чтобы за пределами обработчика не искать заново эту форму и графический объект, нам нужно просто сохранить в переменных идентификатор графического объекта, к которому прикреплена форма, и индекс формы, над которой находится курсор. Эти данные помогут нам быстро выбрать нужные объекты из списков и понять, что курсор находится над формой — по значению этих переменных.

Впишем эти переменные в объявление метода, возвращающего указатель на форму, находящуюся под курсором:

CForm *GetFormUnderCursor( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam, ENUM_MOUSE_FORM_STATE &mouse_state, long &obj_ext_id, int &form_index );

Переменные будем передавать в метод по ссылке. Т.е., внутри метода мы просто запишем в них нужные значения, и в соответствующих переменных эти значения будут сохранены, и мы сможем их использовать далее.



В публичной секции класса объявим два метода, возвращающих расширенный и стандартный графические объекты по идентификатору:

CGStdGraphObj *GetStdGraphObject( const string name, const long chart_id); CGStdGraphObj *GetStdDelGraphObject( const string name, const long chart_id); CGStdGraphObj *GetStdGraphObjectExt( const long id, const long chart_id); CGStdGraphObj *GetStdGraphObject( const long id, const long chart_id); CArrayObj *GetListChartsControl( void ) { return & this .m_list_charts_control; } CArrayObj *GetListDeletedObj( void ) { return & this .m_list_deleted_obj; }

Методы потребуются для получения указателя на графический объект по его идентификатору. Рассмотрим реализацию этих методов.



Метод, возвращающий существующий расширенный стандартный графический объект по его идентификатору:

CGStdGraphObj *CGraphElementsCollection::GetStdGraphObjectExt( const long id, const long chart_id) { CArrayObj *list= this .GetListStdGraphObjectExt(); list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(list,GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, 0 ,chart_id,EQUAL); list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(list,GRAPH_OBJ_PROP_ID, 0 ,id,EQUAL); return ( list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At( 0 ) : NULL ); }

Здесь: получаем список расширенных стандартных графических объектов, оставляем в списке только объекты с указанным идентификатором графика.

Из полученного списка выбираем объект с указанным идентификатором объекта. Если полученный список валидный и не пустой — возвращаем содержащийся в нём указатель на искомый объект. Иначе — возвращаем NULL.



Метод, возвращающий существующий стандартный графический объект по его идентификатору:



CGStdGraphObj *CGraphElementsCollection::GetStdGraphObject( const long id, const long chart_id) { CArrayObj *list= this .GetList(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, 0 ,chart_id); list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(list,GRAPH_OBJ_PROP_ID, 0 ,id,EQUAL); return ( list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At( 0 ) : NULL ); }

Здесь: получаем список графических объектов по идентификатору графика. В полученном списке оставляем объект с указанным идентификатором объекта.

Если полученный список валидный и не пустой — возвращаем содержащийся в нём указатель на искомый объект. Иначе — возвращаем NULL.

Доработаем метод, возвращающий указатель на форму, находящуюся под курсором. Нам необходимо добавить и инициализировать две новые переменные для хранения идентификатора расширенного стандартного графического объекта и индекса точки привязки, которой управляет форма, а также вписать блок обработки расширенных стандартных графических объектов — поиск форм, прикреплённых к этим объектам, и над которыми находится курсор мышки:

CForm *CGraphElementsCollection::GetFormUnderCursor( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam, ENUM_MOUSE_FORM_STATE &mouse_state, long &obj_ext_id , int &form_index ) { obj_ext_id= WRONG_VALUE ; form_index= WRONG_VALUE ; mouse_state=MOUSE_FORM_STATE_NONE; CGCnvElement *elm= NULL ; CForm *form= NULL ; CArrayObj *list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(GetListCanvElm(),CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION, true ,EQUAL); if (list!= NULL && list.Total()> 0 ) { elm=list.At( 0 ); if (elm.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) { form=elm; mouse_state=form.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); if (mouse_state>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) return form; } } int total= this .m_list_all_canv_elm_obj.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { elm= this .m_list_all_canv_elm_obj.At(i); if (elm== NULL ) continue ; if (elm.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) { form=elm; mouse_state=form.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); if (mouse_state>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) return form; } } list= this .GetListStdGraphObjectExt(); if (list!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CGStdGraphObj *obj_ext=list.At(i); if (obj_ext== NULL ) continue ; CGStdGraphObjExtToolkit *toolkit=obj_ext.GetExtToolkit(); if (toolkit== NULL ) continue ; obj_ext. OnChartEvent ( CHARTEVENT_CHART_CHANGE ,lparam,dparam,sparam); total=toolkit.GetNumControlPointForms(); for ( int j= 0 ;j<total;j++) { form=toolkit.GetControlPointForm(j); if (form== NULL ) continue ; mouse_state=form.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); if (mouse_state>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) { obj_ext_id=obj_ext.ObjectID(); form_index=j; return form; } } } } return NULL ; }

Вся логика добавленного блока кода описана в комментариях. Вкратце: нам нужно найти объект-форму, над которой находится курсор мышки. Сначала мы ищем объекты-формы, хранящиеся в списке графических элементов класса-коллекции. Если ни одна форма не найдена, то нам нужно пройтись по всем расширенным стандартным графическим объектам в поисках их форм — курсор может находиться над одной из них. Если это так и есть, то в переменные, передаваемые по ссылке в метод, записываем идентификатор расширенного стандартного графического объекта, к которому прикреплена эта форма, и индекс этой формы — чтобы знать какой опорной точкой какого графического объекта управляет эта форма.



Теперь нам необходимо в обработчике событий обработать взаимодействие курсора мышки с объектами-формами расширенных стандартных графических объектов. Помимо этого, сделаем контроль перемещения объектов-форм так, чтобы они не могли попасть на область графика в верхнем-правом его углу, где расположена кнопка активации режима торговли в один клик. Эта кнопка всегда находится поверх всех объектов, и нам не нужно, чтобы перемещаемая форма могла попасть под неё — чтобы случайно не нажать эту кнопку вместо формы. Если же панель торговли в один клик уже активирована, то форма не должна попасть и под неё — просто её не будет видно, если она по размеру меньше этой панели, что вызовет неудобства при работе с формой — придётся отключать панель торговли в один клик, чтобы вновь увидеть форму, случайно попавшую под эту панель.

Рассмотрим доработки и изменения в обработчике событий:

void CGraphElementsCollection:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGStdGraphObj *obj_std= NULL ; CGCnvElement *obj_cnv= NULL ; ushort idx= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || idx== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { long param=(id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? :: ChartID () : idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? lparam : WRONG_VALUE ); long chart_id=(param== WRONG_VALUE ? (lparam== 0 ? :: ChartID () : lparam) : param); obj_std= this .GetStdGraphObject(sparam,chart_id); if (obj_std== NULL ) { obj_std= this .FindMissingObj(chart_id); if (obj_std== NULL ) return ; string name_new= this .FindExtraObj(chart_id); if (obj_std.SetNamePrev(obj_std.Name()) && obj_std.SetName(name_new)) :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_RENAME,obj_std. ChartID (),obj_std.TimeCreate(),obj_std.Name()); } obj_std.PropertiesRefresh(); obj_std.PropertiesCheckChanged(); } for ( int i= 0 ;i< this .m_list_all_graph_obj.Total();i++) { obj_std= this .m_list_all_graph_obj.At(i); if (obj_std== NULL ) continue ; obj_std. OnChartEvent ((id< CHARTEVENT_CUSTOM ? id : idx),lparam,dparam,sparam); } if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE || idx== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { CArrayObj *list= this .GetListStdGraphObjectExt(); if (list!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { obj_std=list.At(i); if (obj_std== NULL ) continue ; obj_std. OnChartEvent ( CHARTEVENT_CHART_CHANGE ,lparam,dparam,sparam); } } } else { bool pressed=( this .m_mouse.ButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam)==MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT ? true : false ); ENUM_MOUSE_FORM_STATE mouse_state=MOUSE_FORM_STATE_NONE; static CForm *form= NULL ; static bool pressed_chart= false ; static bool pressed_form= false ; static bool move= false ; static int form_index= WRONG_VALUE ; static long graph_obj_id= WRONG_VALUE ; if (!pressed_chart && !move) form= this .GetFormUnderCursor(id,lparam,dparam,sparam,mouse_state,graph_obj_id,form_index); if (!pressed) { pressed_chart= false ; pressed_form= false ; move= false ; this .SetChartTools(:: ChartID (), true ); } if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && move) { if (form!= NULL ) { int x= this .m_mouse.CoordX()-form.OffsetX(); int y= this .m_mouse.CoordY()-form.OffsetY(); int chart_width=( int ):: ChartGetInteger (form. ChartID (), CHART_WIDTH_IN_PIXELS ,form.SubWindow()); int chart_height=( int ):: ChartGetInteger (form. ChartID (), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,form.SubWindow()); if (form_index== WRONG_VALUE ) { if (x< 0 ) x= 0 ; if (x>chart_width-form.Width()) x=chart_width-form.Width(); if (y< 0 ) y= 0 ; if (y>chart_height-form.Height()) y=chart_height-form.Height(); if (!:: ChartGetInteger (form. ChartID (), CHART_SHOW_ONE_CLICK )) { if (y< 17 && x< 41 ) y= 17 ; } else { if (y< 80 && x< 192 ) y= 80 ; } } else { if (graph_obj_id> WRONG_VALUE ) { CArrayObj *list_ext=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(GetListStdGraphObjectExt(),GRAPH_OBJ_PROP_ID, 0 ,graph_obj_id,EQUAL); if (list_ext!= NULL && list_ext.Total()> 0 ) { CGStdGraphObj *ext=list_ext.At( 0 ); if (ext!= NULL ) { ENUM_OBJECT type=ext.GraphObjectType(); if (type== OBJ_LABEL || type== OBJ_BUTTON || type== OBJ_BITMAP_LABEL || type== OBJ_EDIT || type== OBJ_RECTANGLE_LABEL ) { ext.SetXDistance(x); ext.SetYDistance(y); } else { int shift=( int ):: ceil (form.Width()/ 2 )+ 1 ; if (x+shift< 0 ) x=-shift; if (x+shift>chart_width) x=chart_width-shift; if (y+shift< 0 ) y=-shift; if (y+shift>chart_height) y=chart_height-shift; ext.ChangeCoordsExtendedObj(x+shift,y+shift,form_index); } } } } } form.Move(x,y, true ); } } Comment ( (form!= NULL ? form.Name()+ ":" : "" ), "

" , EnumToString (( ENUM_CHART_EVENT )id), "

" , EnumToString ( this .m_mouse.ButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam)), "

" , EnumToString (mouse_state), "

pressed=" ,pressed, ", move=" ,move,(form!= NULL ? ", Interaction=" +( string )form.Interaction() : "" ), "

pressed_chart=" ,pressed_chart, ", pressed_form=" ,pressed_form, "

form_index=" ,form_index, ", graph_obj_id=" ,graph_obj_id ); if (form== NULL ) { if (pressed) { if (pressed_form) { return ; } if (!pressed_chart) { pressed_chart= true ; pressed_form= false ; move= false ; this .SetChartTools(:: ChartID (), true ); } } else { CArrayObj *list_ext=GetListStdGraphObjectExt(); int total=list_ext.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CGStdGraphObj *obj=list_ext.At(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.RedrawControlPointForms( 0 ,CTRL_POINT_COLOR); } } } else { if (pressed_chart) { return ; } if (!pressed_form) { pressed_chart= false ; this .SetChartTools(:: ChartID (), false ); if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED) { if (graph_obj_id> WRONG_VALUE ) { CGStdGraphObj *graph_obj= this .GetStdGraphObjectExt(graph_obj_id,form. ChartID ()); if (graph_obj!= NULL ) { CGStdGraphObjExtToolkit *toolkit=graph_obj.GetExtToolkit(); if (toolkit!= NULL ) { toolkit.DrawControlPoint(form, 255 ,CTRL_POINT_COLOR); } } } } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED) { this .SetChartTools(:: ChartID (), false ); if (!pressed_form) { pressed_form= true ; pressed_chart= false ; } } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL) { } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED) { form.SetOffsetX( this .m_mouse.CoordX()-form.CoordX()); form.SetOffsetY( this .m_mouse.CoordY()-form.CoordY()); if (graph_obj_id> WRONG_VALUE ) { CGStdGraphObj *graph_obj= this .GetStdGraphObjectExt(graph_obj_id,form. ChartID ()); if (graph_obj!= NULL ) { CGStdGraphObjExtToolkit *toolkit=graph_obj.GetExtToolkit(); if (toolkit!= NULL ) { toolkit.DrawControlPoint(form, 255 ,CTRL_POINT_COLOR); } } } } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED && !move) { pressed_form= true ; if ( this .m_mouse.IsPressedButtonLeft()) { move= true ; form.SetInteraction( true ); form.BringToTop(); this .ResetAllInteractionExeptOne(form); form.SetOffsetX( this .m_mouse.CoordX()-form.CoordX()); form.SetOffsetY( this .m_mouse.CoordY()-form.CoordY()); } } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL) { } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED) { } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED) { } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL) { } } } } }

Все доработки в методе подробно прокомментированы прямо в коде — оставим их для самостоятельного изучения. В любом случае, все вопросы можно задать в обсуждении статьи.



Это все доработки, которые нам необходимо было сделать сегодня.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part98\ под новым именем TestDoEasyPart98.mq5.



Практически никаких изменений делать не будем, за исключением того, что создавать будем три объекта-формы:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #define FORMS_TOTAL ( 3 ) #define START_X ( 4 ) #define START_Y ( 4 ) #define KEY_LEFT ( 188 ) #define KEY_RIGHT ( 190 ) #define KEY_ORIGIN ( 191 ) sinput bool InpMovable = true ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseColorBG = INPUT_YES; sinput color InpColorForm3 = clrCadetBlue ; CEngine engine; color array_clr[];

и в связи с этим немного подкорректируем расчёт координат каждой создаваемой формы.

Объявление объекта-формы вынесем за пределы цикла.

Первая форма будет строиться на Y-координате 100, а остальные — с отступом в 20 пикселей от нижнего края предыдущей формы:

int OnInit () { ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'26,100,128' ; array_clr[ 1 ]= C'35,133,169' ; string array[ 1 ]={ Symbol ()}; engine.SetUsedSymbols(array); engine.SeriesCreate( Symbol (), Period ()); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); CForm *form= NULL ; for ( int i= 0 ;i<FORMS_TOTAL;i++) { form= new CForm( "Form_0" + string (i+ 1 ), 30 ,( form== NULL ? 100 : form.BottomEdge()+ 20 ), 100 , 30 ); if (form== NULL ) continue ; form.SetActive( true ); form.SetMovable( true ); form.SetID(i); form.SetNumber( 0 ); form.SetOpacity( 245 ); form.SetColorBackground(array_clr[ 0 ]); form.SetColorFrame( clrDarkBlue ); form.SetShadow( false ); color clrS=form.ChangeColorSaturation(form.ColorBackground(),- 100 ); color clr=(InpUseColorBG ? form.ChangeColorLightness(clrS,- 20 ) : InpColorForm3); form.DrawShadow( 3 , 3 ,clr, 200 , 4 ); form.Erase(array_clr,form.Opacity(), true ); form.DrawRectangle( 0 , 0 ,form.Width()- 1 ,form.Height()- 1 ,form.ColorFrame(),form.Opacity()); form.Done(); form.TextOnBG( 0 ,TextByLanguage( "Тест 0" , "Test 0" )+ string (i+ 1 ),form.Width()/ 2 ,form.Height()/ 2 ,FRAME_ANCHOR_CENTER, C'211,233,149' , 255 , true , true ); if (!engine.GraphAddCanvElmToCollection(form)) delete form; } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Также в обработчике OnChartEvent() укоротим длину имени создаваемых по клику мышки графических объектов (ранее имя было "TrendLineExt") — чтобы не выйти за пределы в 63 символа при создании графического ресурса:

if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { if (!IsCtrlKeyPressed()) return ; datetime time= 0 ; double price= 0 ; int sw= 0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( ChartID (),( int )lparam,( int )dparam,sw,time,price)) { datetime time2= iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ); double price2= iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ); string name_base= "TLineExt" ; engine.CreateLineTrend(name_base, 0 , true ,time,price,time2,price2); CGStdGraphObj *obj=engine.GraphGetStdGraphObjectExt(name_base, ChartID ()); string name_dep= "PriceLeftExt" ; engine.CreatePriceLabelLeft(name_dep, 0 , false ,time,price); CGStdGraphObj *dep=engine.GraphGetStdGraphObject(name_dep, ChartID ()); obj.AddDependentObj(dep); dep.AddNewLinkedCoord(GRAPH_OBJ_PROP_TIME, 0 ,GRAPH_OBJ_PROP_PRICE, 0 ); name_dep= "PriceRightExt" ; engine.CreatePriceLabelRight(name_dep, 0 , false ,time2,price2); dep=engine.GraphGetStdGraphObject(name_dep, ChartID ()); obj.AddDependentObj(dep); dep.AddNewLinkedCoord(GRAPH_OBJ_PROP_TIME, 1 ,GRAPH_OBJ_PROP_PRICE, 1 ); } }

Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Итак, что мы видим. Форма не заходит в область, где расположена кнопка активации панели торговли в один клик, равно, как и не заходит в область этой панели, если она активирована. Формы управления опорных точек расширенного стандартного графического объекта работают, как и задумывалось, и не выходят за пределы графика.

Но есть и недоработки. После создания составного графического объекта, и при перемещении его опорных точек, они находятся выше объектов-форм. Может это и нормально, но не всегда. Например, если у нас создана какая-либо панель, то перемещаемая курсором линия должна всё-таки попадать под панель, не рисоваться поверх неё. Если каждую из форм "прощёлкать" мышкой, то эти формы становятся выше составного графического объекта, и он при перемещении уже не рисуется поверх этих форм. Если частично наложить три формы друг на друга, то при наведении курсора на вторую форму, активной становится первая. Это мы исправим — тут необходимо будет использовать для всех форм "глубину" их расположения относительно друг друга и других объектов на графике.







Что дальше

В следующей статье продолжим работу над составными графическими объектами и их функционалом.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:



Графика в библиотеке DoEasy (Часть 93): Готовим функционал для создания составных графических объектов

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 94): Составные графические объекты, перемещение и удаление

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 95): Элементы управления составными графическими объектами

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 96): Работа с событиями мышки и графика в объектах-формах

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 97): Независимая обработка перемещения объектов-форм

