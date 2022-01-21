Графика в библиотеке DoEasy (Часть 93): Готовим функционал для создания составных графических объектов

Содержание

Концепция

Клиентский терминал MetaTrader 5 предоставляет широкий набор графических аналитических инструментов для использования при различных графических построениях на графиках. Но часто слышно, что людям не хватает того или иного инструмента. В терминале мы имеем 44 аналитических инструмента. А теперь представим, что можно было бы сделать, если объединять эти графические объекты в связанные наборы, создавая тем самым некие новые инструменты для технического анализа. И язык MQL5 позволяет нам это сделать!

Наша библиотека будет поддерживать создание сложных составных графических объектов, в которых эти объекты смогут иметь любую иерархию связей. У каждого такого объекта будет базовый графический объект-основа, который будет иметь список присоединённых к нему других графических объектов. Базовый объект будет иметь функционал для управления свойствами подчинённых графических объектов, а подчинённые объекты в свою очередь будут иметь набор координат базового объекта X и Y, к которым они будут прикрепляться. При этом координатой может быть не только одно значение, а целый список свойств базового объекта. Например, для расчёта координаты X зависимого объекта мы сможем использовать не просто координату X какой-то точки базового объекта, а несколько, например, две координаты X — точка 0 и 1 трендовой линии. Тогда координатой X подчинённого объекта сможет быть среднее значение двух координат X базового объекта.

Каждый зависимый объект в списке базового объекта может тоже являться базовым объектом для других, находящихся в его списке, графических объектов. Это позволит создавать самые разные наборы из разных составных графических объектов.

Мало того, мы постараемся сделать не только программное создание таких объектов, где каждый зависимый объект будет добавляться в список базового в программном коде, но и их реалтайм создание — при перетаскивании одного графического объекта на другой он будет прикрепляться к нему с визуальным выбором точек привязки, которые впоследствии можно будет переопределять.

Сегодня создадим функционал для создания расширенных стандартных графических объектов — новые свойства стандартных графических объектов, указывающие, что этот объект является расширенным, и классы для хранения связанных свойств координат базового объекта для расчёта и указания координат зависимого.



Доработка классов библиотеки

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в перечислении типов графических элементов допишем ещё один тип — расширенный стандартный графический объект:

enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED, GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, };

В перечислении целочисленных свойств графических объектов добавим свойство — идентификатор базового графического объекта и увеличим количество целочисленных свойств с 54 до 55:

enum ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER { GRAPH_OBJ_PROP_ID = 0 , GRAPH_OBJ_PROP_BASE_ID, GRAPH_OBJ_PROP_TYPE, GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE, GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES, GRAPH_OBJ_PROP_BELONG, GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM, GRAPH_OBJ_PROP_NUM, GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY, GRAPH_OBJ_PROP_GROUP, GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME, GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, GRAPH_OBJ_PROP_BACK, GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER, GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN, GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED, GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE, GRAPH_OBJ_PROP_TIME, GRAPH_OBJ_PROP_COLOR, GRAPH_OBJ_PROP_STYLE, GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH, GRAPH_OBJ_PROP_FILL, GRAPH_OBJ_PROP_READONLY, GRAPH_OBJ_PROP_LEVELS, GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR, GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE, GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH, GRAPH_OBJ_PROP_ALIGN, GRAPH_OBJ_PROP_FONTSIZE, GRAPH_OBJ_PROP_RAY_LEFT, GRAPH_OBJ_PROP_RAY_RIGHT, GRAPH_OBJ_PROP_RAY, GRAPH_OBJ_PROP_ELLIPSE, GRAPH_OBJ_PROP_ARROWCODE, GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR, GRAPH_OBJ_PROP_XDISTANCE, GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE, GRAPH_OBJ_PROP_DIRECTION, GRAPH_OBJ_PROP_DEGREE, GRAPH_OBJ_PROP_DRAWLINES, GRAPH_OBJ_PROP_STATE, GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_ID, GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PERIOD, GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_DATE_SCALE, GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PRICE_SCALE, GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_SCALE, GRAPH_OBJ_PROP_XSIZE, GRAPH_OBJ_PROP_YSIZE, GRAPH_OBJ_PROP_XOFFSET, GRAPH_OBJ_PROP_YOFFSET, GRAPH_OBJ_PROP_BGCOLOR, GRAPH_OBJ_PROP_CORNER, GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_TYPE, GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_COLOR, }; #define GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL ( 55 ) #define GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

Идентификатор базового объекта будет прописываться в каждом подчинённом объекте (от 1 и далее). Нулевое значение этого свойства указывает на то, что объект не прикреплён ни к какому-либо другому объекту, и не является подчинённым.

В перечислении строковых свойств графических объектов добавим свойство — имя базового графического объекта и увеличим количество строковых свойств с 7 до 8:



enum ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING { GRAPH_OBJ_PROP_NAME = (GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL+GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL), GRAPH_OBJ_PROP_BASE_NAME, GRAPH_OBJ_PROP_TEXT, GRAPH_OBJ_PROP_TOOLTIP, GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT, GRAPH_OBJ_PROP_FONT, GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE, GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_SYMBOL, }; #define GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL ( 8 )

В перечисление возможных критериев сортировки графических объектов добавим новые константы, соответствующие добавленным выше новым свойствам графического объекта:

#define FIRST_GRAPH_OBJ_DBL_PROP (GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL-GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_GRAPH_OBJ_STR_PROP (GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL-GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_SKIP+GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL-GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_GRAPH_OBJ_MODE { SORT_BY_GRAPH_OBJ_ID = 0 , SORT_BY_GRAPH_OBJ_BASE_ID, SORT_BY_GRAPH_OBJ_TYPE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ELEMENT_TYPE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_SPECIES, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BELONG, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHART_ID, SORT_BY_GRAPH_OBJ_WND_NUM, SORT_BY_GRAPH_OBJ_NUM, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHANGE_HISTORY, SORT_BY_GRAPH_OBJ_GROUP, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CREATETIME, SORT_BY_GRAPH_OBJ_TIMEFRAMES, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BACK, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ZORDER, SORT_BY_GRAPH_OBJ_HIDDEN, SORT_BY_GRAPH_OBJ_SELECTED, SORT_BY_GRAPH_OBJ_SELECTABLE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_TIME, SORT_BY_GRAPH_OBJ_COLOR, SORT_BY_GRAPH_OBJ_STYLE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_WIDTH, SORT_BY_GRAPH_OBJ_FILL, SORT_BY_GRAPH_OBJ_READONLY, SORT_BY_GRAPH_OBJ_LEVELS, SORT_BY_GRAPH_OBJ_LEVELCOLOR, SORT_BY_GRAPH_OBJ_LEVELSTYLE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_LEVELWIDTH, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ALIGN, SORT_BY_GRAPH_OBJ_FONTSIZE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_RAY_LEFT, SORT_BY_GRAPH_OBJ_RAY_RIGHT, SORT_BY_GRAPH_OBJ_RAY, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ELLIPSE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ARROWCODE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ANCHOR, SORT_BY_GRAPH_OBJ_XDISTANCE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_YDISTANCE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_DIRECTION, SORT_BY_GRAPH_OBJ_DEGREE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_DRAWLINES, SORT_BY_GRAPH_OBJ_STATE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_OBJ_CHART_ID, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHART_OBJ_PERIOD, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHART_OBJ_DATE_SCALE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHART_OBJ_PRICE_SCALE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHART_OBJ_CHART_SCALE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_XSIZE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_YSIZE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_XOFFSET, SORT_BY_GRAPH_OBJ_YOFFSET, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BGCOLOR, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CORNER, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BORDER_TYPE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BORDER_COLOR, SORT_BY_GRAPH_OBJ_PRICE = FIRST_GRAPH_OBJ_DBL_PROP, SORT_BY_GRAPH_OBJ_LEVELVALUE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_SCALE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_ANGLE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_DEVIATION, SORT_BY_GRAPH_OBJ_NAME = FIRST_GRAPH_OBJ_STR_PROP, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BASE_NAME, SORT_BY_GRAPH_OBJ_TEXT, SORT_BY_GRAPH_OBJ_TOOLTIP, SORT_BY_GRAPH_OBJ_LEVELTEXT, SORT_BY_GRAPH_OBJ_FONT, SORT_BY_GRAPH_OBJ_BMPFILE, SORT_BY_GRAPH_OBJ_CHART_OBJ_SYMBOL, };

Теперь мы сможем выбирать объекты по соответствующим их свойствам, сортировать по ним и создавать списки объектов с одинаковыми свойствами.





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений библиотеки:

MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_LONG_ARRAY, MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_DOUBLE_ARRAY, MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_STRING_ARRAY, MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_ARRAY,

...

MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW,

...

MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ID, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BASE_ID, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TYPE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE,

...

MSG_GRAPH_OBJ_PROP_NAME, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BASE_NAME, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TEXT, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TOOLTIP, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_FONT, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SYMBOL,

...

MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_CREATE, MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_CHANGE, MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_RENAME, MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_DELETE, MSG_GRAPH_OBJ_EVN_GRAPH_OBJ_DEL_CHART, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_CREATE_NEW_EXT_OBJ, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_CREATE_NEW_BASE_EXT_OBJ, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_EXT_OBJ_TO_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_BASE_EXT_OBJ_TO_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_CREATE_NEW_DEP_EXT_OBJ, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_DEP_EXT_OBJ_TO_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_GET_EXT_OBJ_FROM_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_PROP_NUM_EXT_BASE_OBJ, MSG_GRAPH_OBJ_NOT_EXT_OBJ, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ANY_PIVOTS_X, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ANY_PIVOTS_Y, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ATACHED_TO_BASE, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_CREATE_PP_DATA_OBJ, };

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{"Запрос за пределами long -массива","Data requested outside the long -array"}, {"Запрос за пределами double -массива","Data requested outside the double -array"}, {"Запрос за пределами string -массива","Data requested outside the string -array"}, {"Запрос за пределами массива","Data requested outside the array"},

...

{ "Стандартный графический объект" , "Standard graphic object" }, { "Расширенный стандартный графический объект" , "Extended standard graphic object" }, { "Элемент" , "Element" }, { "Объект тени" , "Shadow object" }, { "Форма" , "Form" }, { "Окно" , "Window" },

...

{ "Идентификатор объекта" , "Object ID" }, { "Идентификатор базового объекта" , "Base object ID" }, { "Тип объекта" , "Object type" }, { "Тип графического элемента" , "Graphic element type" },

...

{ "Имя" , "Name" }, { "Имя базового объекта" , "Base object name" }, { "Описание" , "Description" }, { "Текст всплывающей подсказки" , "The text of a tooltip" }, { "Описание уровня" , "Level description" }, { "Шрифт" , "Font" }, { "Имя BMP-файла" , "BMP-file name" }, { "Символ графика" , "Chart Symbol" },

...

{ "Создан новый графический объект" , "New graphic object created" }, { "Изменено свойство графического объекта" , "Changed graphic object property" }, { "Графический объект переименован" , "Graphic object renamed" }, { "Удалён графический объект" , "Graphic object deleted" }, { "Графический объект удалён вместе с графиком" , "The graphic object has been removed along with the chart" }, { "Не удалось создать объект класса расширенного графического объекта" , "Failed to create the class object of extended standart graphics object" }, { "Не удалось создать базовый объект расширенного графического объекта" , "Failed to create the base object of a extended graphics object" }, { "Не удалось добавить расширенный стандартный графический объект в список" , "Failed to add extended standard graphic object to the list" }, { "Не удалось добавить базовый объект в список" , "Failed to add base object to list" }, { "Не удалось создать подчинённый объект расширенного графического объекта" , "Failed to create the dependent object of a extended graphics object" }, { "Не удалось добавить подчинённый объект в список" , "Failed to add dependent object to list" }, { "Не удалось получить расширенный графический объект из списка" , "Failed to get extended graphic object from list" }, { "Базовый объект расширенного графического объекта" , "The base object of the extended graphical object" }, { "Объект не является расширенным стандартным графическим объектом" , "The object is not an extended standard graphical object" }, { "Для объекта не установлено ни одной опорной точки по оси X" , "The object does not have any pivot points set along the x-axis" }, { "Для объекта не установлено ни одной опорной точки по оси Y" , "The object does not have any pivot points set along the y-axis" }, { "Объект не привязан к базовому графическому объекту" , "The object is not attached to the base graphical object" }, { "Не удалось создать объект данных опорной точки X и Y." , "Failed to create X and Y reference point data object" }, };





Расширенные стандартные графические объекты будем делать на основе стандартных. Для того чтобы объект стал расширенным, достаточно будет задать ему свойство расширенного графического объекта, и он будет использовать функционал, созданный для работы с расширенными стандартными графическими объектами — добавлять в свой список подчинённые объекты и управлять ими.

У нас уже созданы классы всех стандартных графических объектов, являющихся наследниками класса абстрактного стандартного графического объекта, и нам будет достаточно при создании расширенного объекта указать флаг, что создаётся не обычный графический объект, а расширенный.

Естественно, что такой объект создаётся программно, поэтому свойство принадлежности объекта необходимо установить как "объект принадлежит программе" (по умолчанию у нас задаётся свойство, что объект создан вручную). И точно так же нам нужно будет задать тип графического объекта — не стандартный, а стандартный расширенный. Всё это будем делать по значению флага, передаваемого в конструктор графического объекта, при его создании.



Помимо этих доработок, нам необходимо будет дописать в методы, возвращающие флаги поддержания объектом его свойств, новые, созданные нами выше, свойства графического объекта.

Так как все эти изменения однотипны для всех классов стандартных графических объектов, находящихся в папке

\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\, то рассмотрим внесённые изменения лишь на примере файла GStdArrowBuyObj.mqh.

В конструктор класса будем передавать флаг расширенного стандартного графического объекта, и в зависимости от значения этого флага, указывать стандартный ли это графический объект, или стандартный расширенный, а также создан ли объект вручную, или программно:

public : CGStdArrowBuyObj( const long chart_id, const string name, const bool extended ) : CGStdGraphObj(OBJECT_DE_TYPE_GSTD_ARROW_BUY,( !extended ? GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD : GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ),( !extended ? GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM : GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM ),GRAPH_OBJ_SPECIES_ARROWS,chart_id, 1 ,name) { CGStdGraphObj::SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR, 0 , ANCHOR_TOP ); }

В методы, возвращающие флаги поддержания объектом целочисленных и строковых свойств, добавим новые свойства, написанные нами выше:

bool CGStdArrowBuyObj::SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property) { switch (( int )property) { case GRAPH_OBJ_PROP_ID : case GRAPH_OBJ_PROP_BASE_ID : case GRAPH_OBJ_PROP_TYPE : case GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE : case GRAPH_OBJ_PROP_GROUP : case GRAPH_OBJ_PROP_BELONG : case GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID : case GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM : case GRAPH_OBJ_PROP_NUM : case GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME : case GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY: case GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES : case GRAPH_OBJ_PROP_BACK : case GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER : case GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN : case GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED : case GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE : case GRAPH_OBJ_PROP_TIME : case GRAPH_OBJ_PROP_COLOR : case GRAPH_OBJ_PROP_STYLE : case GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH : case GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR : return true ; default : break ; } return false ; } bool CGStdArrowBuyObj::SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property) { switch (( int )property) { case GRAPH_OBJ_PROP_PRICE : return true ; default : break ; } return false ; } bool CGStdArrowBuyObj::SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) { switch (( int )property) { case GRAPH_OBJ_PROP_NAME : case GRAPH_OBJ_PROP_BASE_NAME : case GRAPH_OBJ_PROP_TEXT : case GRAPH_OBJ_PROP_TOOLTIP : return true ; default : break ; } return false ; }

Такие изменения нужно провести во всех файлах, расположенных в папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\, что, впрочем, уже сделано, и посмотреть все доработки можно в прикреплённых к статье файлах.

После этих доработок новые свойства будут обрабатываться всеми объектами классов стандартных графических объектов, и мы сможем полноценно работать с этими свойствами, так как для каждого такого объекта установили флаги поддержания этих новых свойств.



В файле класса базового графического объекта \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh, в методе, возвращающем описание типа графического элемента, допишем проверку типа графического элемента "расширенный стандартный графический объект" — чтобы мы могли правильно вывести описание такого графического объекта:

string CGBaseObj::TypeElementDescription( void ) { return ( this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) : this .TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW) : "Unknown" ); }





Классы для указания координат зависимого объекта

Любой зависимый объект в списке базового графического объекта имеет свои координаты, на которых он строится. В то же время, базовый графический объект должен знать как управлять координатами зависимого объекта. Для того, чтобы базовый объект мог знать к каким его координатам привязан зависимый графический объект, у последнего должны быть некие свойства, которые может считать базовый объект и послать команду на изменение координат зависимого объекта при изменении собственных.



Для такой связи между свойствами базового и зависимого объекта создадим класс, который назовём классом объекта связанных опорных точек.

У нас будут три класса:

Класс данных опорной точки, который будет хранить те свойства, по которым зависимый объект прикрепляется к одной координатной оси базового объекта; Класс данных двух опорных точек, который будет хранить в себе два объекта первого класса. В одном будут храниться данные свойств, по которым зависимый объект прикрепляется по X-координате к базовому, а во втором — данные, по которым объект прикрепляется по Y-координате; Класс связанных опорных точек. Этот класс будет хранить в себе список объектов второго типа — за каждую его точку привязки будет отвечать один объект класса данных двух опорных точек. Т.е. каждый объект будет хранить в себе те свойства базового объекта, по которым строится одна точка привязки зависимого объекта — её координаты X и Y, которые в свою очередь могуть быть рассчитаны из нескольких координат базового объекта, список которых для каждой оси хранится в объекте первого типа.



Объект первого типа будет создан на основе обычного двумерного массива.

Второе измерение массива будет иметь размерность 2, в нулевой ячейке будет указано само свойство, например, "Время", или "Цена , а в первой — модификатор свойства. Например, у трендовой линии есть две точки привязки, и какая именно точка используется для указания кординаты — и будет записываться в ячейку 1 второго измерения массива. Для левой точки трендовой линии это значение будет 0, для правой — 1.

В большинстве случаев массив в его первом измерении будет иметь размер 1 — указание всего одного свойства базового объекта, к координатам которого прикрепляется зависимый. Но, если нам нужно будет прикрепить объект к рассчитанным координатам, например, между двух точек трендовой линии, то нам нужно будет увеличить размерность массива до двух — в первом будут прописаны свойства первой опорной точки базового объекта, во втором — второй. В этом случае зависимый объект будет прикреплён к базовому по некой формуле (по умолчанию среднее), которая устанавливается пользователем библиотеки самостоятельно в коде. Но этот функционал сегодня делать не будем. Сегодня мы подготавливаем всё необходимое для реализиции задуманного.



Напишем эти классы прямо в файле абстрактного стандартного графического объекта \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh, так как именно в нём они и будут объявляться и использоваться в случае, если создаваемый объект является расширенным стандартным графическим объектом.



В самом начале листинга файла впишем класс данных опорной точки зависимого объекта:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\GBaseObj.mqh" #include "..\..\..\Services\Properties.mqh" class CPivotPointData { private : bool m_axis_x; int m_property_x[][ 2 ]; public : void SetAxisX( const bool axis_x) { this .m_axis_x=axis_x; } bool IsAxisX( void ) const { return this .m_axis_x; } int GetBasePivotsNum( void ) const { return :: ArrayRange ( this .m_property_x, 0 ); } bool AddNewBasePivotPoint( const string source, const int pivot_prop, const int pivot_num) { int pivot_index= this .GetBasePivotsNum(); if (:: ArrayResize ( this .m_property_x,pivot_index+ 1 )!=pivot_index+ 1 ) { CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); return false ; } return this .ChangeBasePivotPoint(source,pivot_index,pivot_prop,pivot_num); } bool ChangeBasePivotPoint( const string source, const int pivot_index, const int pivot_prop, const int pivot_num) { int n= this .GetBasePivotsNum(); if (n== 0 ) { CMessage::ToLog(source,( this .IsAxisX() ? MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ANY_PIVOTS_X : MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ANY_PIVOTS_Y )); return false ; } if (pivot_index< 0 || pivot_index>n- 1 ) { CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_ARRAY); return false ; } this .m_property_x[pivot_index][ 0 ]=pivot_prop; this .m_property_x[pivot_index][ 1 ]=pivot_num; return true ; } CPivotPointData( void ){;} ~CPivotPointData( void ){;} };

Класс содержит двумерный массив и два метода для изменения его размера (добавлении новой опорной точки) и установки значений в указанное первое измерение массива. Также класс имеет методы для установки указания того, данные какой координаты записываются в массив — X или Y. При выводе сообщений из класса, проверяется этот флаг и выводится соответствующая запись об ошибке.



Следом за листингом этого класса напишем класс данных опорных точек X и Y составного объекта:

class CPivotPointXY : public CObject { private : CPivotPointData m_pivot_point_x; CPivotPointData m_pivot_point_y; public : CPivotPointData *GetPivotPointDataX( void ) { return & this .m_pivot_point_x; } CPivotPointData *GetPivotPointDataY( void ) { return & this .m_pivot_point_y; } int GetBasePivotsNumX( void ) const { return this .m_pivot_point_x.GetBasePivotsNum(); } int GetBasePivotsNumY( void ) const { return this .m_pivot_point_y.GetBasePivotsNum(); } bool AddNewBasePivotPointX( const int pivot_prop, const int pivot_num) { return this .m_pivot_point_x.AddNewBasePivotPoint(DFUN,pivot_prop,pivot_num); } bool AddNewBasePivotPointY( const int pivot_prop, const int pivot_num) { return this .m_pivot_point_y.AddNewBasePivotPoint(DFUN,pivot_prop,pivot_num); } bool AddNewBasePivotPointXY( const int pivot_prop_x, const int pivot_num_x, const int pivot_prop_y, const int pivot_num_y) { bool res= true ; res &= this .m_pivot_point_x.AddNewBasePivotPoint(DFUN,pivot_prop_x,pivot_num_x); res &= this .m_pivot_point_y.AddNewBasePivotPoint(DFUN,pivot_prop_y,pivot_num_y); return res; } bool ChangeBasePivotPointX( const int pivot_index, const int pivot_prop, const int pivot_num) { return this .m_pivot_point_x.ChangeBasePivotPoint(DFUN,pivot_index,pivot_prop,pivot_num); } bool ChangeBasePivotPointY( const int pivot_index, const int pivot_prop, const int pivot_num) { return this .m_pivot_point_y.ChangeBasePivotPoint(DFUN,pivot_index,pivot_prop,pivot_num); } bool ChangeBasePivotPointXY( const int pivot_index, const int pivot_prop_x, const int pivot_num_x, const int pivot_prop_y, const int pivot_num_y) { bool res= true ; res &= this .m_pivot_point_x.ChangeBasePivotPoint(DFUN,pivot_index,pivot_prop_x,pivot_num_x); res &= this .m_pivot_point_y.ChangeBasePivotPoint(DFUN,pivot_index,pivot_prop_y,pivot_num_y); return res; } CPivotPointXY( void ){ this .m_pivot_point_x.SetAxisX( true ); this .m_pivot_point_y.SetAxisX( false ); } ~CPivotPointXY( void ){;} };

Этот класс содержит в себе два вышерассмотренных объекта — для координаты X и для координаты Y, и методы, для работы с этими объектами, которые, по сути, просто возвращают результаты работы с методами первого класса. В конструкторе каждому из объектов устанавливаются флаги оси X или Y.

Класс также имеет методы для одновременной установки значений свойств для координат X и Y — в них сразу же вызываются методы двух первых классов и возвращается совокупный результат их вызова — если хоть один из методов вернул false, то результатом будет false.

Следом за этим классом напишем третий класс — класс связанных данных опорных точек составного объекта:

class CLinkedPivotPoint { private : CArrayObj m_list; int m_base_obj_index; public : void SetBaseObjIndex( const int index) { this .m_base_obj_index=index; } int GetBaseObjIndex( void ) const { return this .m_base_obj_index; } bool CreateNewLinkedPivotPoint( const int pivot_prop_x, const int pivot_num_x, const int pivot_prop_y, const int pivot_num_y) { CPivotPointXY *obj= new CPivotPointXY(); if (obj== NULL ) return false ; if (!obj.AddNewBasePivotPointXY(pivot_prop_x,pivot_num_x,pivot_prop_y,pivot_num_y)) return false ; if (! this .m_list.Add(obj)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); delete obj; return false ; } return true ; } int GetNumLinkedPivotPoints( void ) const { return this .m_list.Total(); } CPivotPointXY *GetLinkedPivotPointXYFirst( void ) const { return this .m_list.At( 0 ); } CPivotPointXY *GetLinkedPivotPointXYLast( void ) const { return this .m_list.At( this .m_list.Total()- 1 ); } CPivotPointXY *GetLinkedPivotPointXY( const int index) const { return this .m_list.At(index); } CPivotPointData *GetBasePivotPointDataX( const int index) const { CPivotPointXY *obj= this .GetLinkedPivotPointXY(index); if (obj== NULL ) return NULL ; return obj.GetPivotPointDataX(); } CPivotPointData *GetBasePivotPointDataY( const int index) const { CPivotPointXY *obj= this .GetLinkedPivotPointXY(index); if (obj== NULL ) return NULL ; return obj.GetPivotPointDataY(); } int GetBasePivotsNumX( const int index) const { CPivotPointData *obj= this .GetBasePivotPointDataX(index); if (obj== NULL ) return NULL ; return obj.GetBasePivotsNum(); } int GetBasePivotsNumY( const int index) const { CPivotPointData *obj= this .GetBasePivotPointDataY(index); if (obj== NULL ) return NULL ; return obj.GetBasePivotsNum(); } CLinkedPivotPoint( void ){;} ~CLinkedPivotPoint( void ){;} };

Класс позволяет создавать объекты классов данных опорных точек X и Y составного объекта, рассмотренный нами выше, и возвращает указатели на объекты этого класса, с которыми и нужно работать. Один такой объект полностью описывает одну точку привязки базового объекта по координатам X и Y, позволяет добавлять новые точки привязки и изменять существующие. Также в объекте указывается идентификатор базового объекта, по которому можно определить к какому именно объекту прикреплён этот графический объект.



В приватной секции класса абстрактного стандартного графического объекта объявим список зависимых объектов (прикреплённых к нему) и объект класса связанных опорных точек, рассмотренный нами выше:

class CGStdGraphObj : public CGBaseObj { private : CArrayObj m_list; CProperties *Prop; CLinkedPivotPoint m_linked_pivots; int m_pivots; void SetTimePivot( const int index); void SetPricePivot( const int index); void SetLevelColor( const int index); void SetLevelStyle( const int index); void SetLevelWidth( const int index); void SetLevelValue( const int index); void SetLevelText( const int index); void SetBMPFile( const int index); public :

В публичной секции класса добавим методы для работы со списком привязанных графических объектов и объектом связанных опорных точек:

bool SetNamePrev( const string name) { if (! this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_NAME, this .Prop.CurrSize(GRAPH_OBJ_PROP_NAME)+ 1 )) return false ; this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME, this .Prop.CurrSize(GRAPH_OBJ_PROP_NAME)- 1 ,name); return true ; } CArrayObj *GetListDependentObj( void ) { return & this .m_list; } CGStdGraphObj *GetDependentObj( const int index) { return this .m_list.At(index); } string NameDependent( const int index); bool AddDependentObj(CGStdGraphObj *obj); CLinkedPivotPoint*GetLinkedPivotPoint( void ) { return & this .m_linked_pivots; } bool AddNewLinkedPivotPointXY( const int pivot_prop_x, const int pivot_num_x, const int pivot_prop_y, const int pivot_num_y) { if ( this .BaseObjectID()== 0 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ATACHED_TO_BASE); return false ; } return this .m_linked_pivots.CreateNewLinkedPivotPoint(pivot_prop_x,pivot_num_x,pivot_prop_y,pivot_num_y); } bool AddNewLinkedPivotPointXY(CGStdGraphObj *obj, const int pivot_prop_x, const int pivot_num_x, const int pivot_prop_y, const int pivot_num_y) { if ( this .TypeGraphElement()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_NOT_EXT_OBJ); return false ; } if (obj== NULL ) return false ; return obj.AddNewLinkedPivotPointXY(pivot_prop_x,pivot_num_x,pivot_prop_y,pivot_num_y); } bool AddNewBaseLinkedPivotX( const int index, const int pivot_prop, const int pivot_num) { if ( this .BaseObjectID()== 0 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ATACHED_TO_BASE); return false ; } CPivotPointData *data=m_linked_pivots.GetBasePivotPointDataX(index); if (data== NULL ) return false ; return data.AddNewBasePivotPoint(DFUN,pivot_prop,pivot_num); } bool AddNewBaseLinkedPivotY( const int index, const int pivot_prop, const int pivot_num) { if ( this .BaseObjectID()== 0 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ATACHED_TO_BASE); return false ; } CPivotPointData *data=m_linked_pivots.GetBasePivotPointDataY(index); if (data== NULL ) return false ; return data.AddNewBasePivotPoint(DFUN,pivot_prop,pivot_num); } bool AddNewBaseLinkedPivotX(CGStdGraphObj *obj, const int index, const int pivot_prop, const int pivot_num) { if ( this .TypeGraphElement()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_NOT_EXT_OBJ); return false ; } if (obj== NULL ) return false ; return obj.AddNewBaseLinkedPivotX(index,pivot_prop,pivot_num); } bool AddNewBaseLinkedPivotY(CGStdGraphObj *obj, const int index, const int pivot_prop, const int pivot_num) { if ( this .TypeGraphElement()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_NOT_EXT_OBJ); return false ; } if (obj== NULL ) return false ; return obj.AddNewBaseLinkedPivotY(index,pivot_prop,pivot_num); } int GetBasePivotsNumX( const int index) { return this .m_linked_pivots.GetBasePivotsNumX(index); } int GetBasePivotsNumY( const int index) { return this .m_linked_pivots.GetBasePivotsNumY(index); } int GetBasePivotsNumX(CGStdGraphObj *obj, const int index) const { return (obj!= NULL ? obj.GetBasePivotsNumX(index): 0 ); } int GetBasePivotsNumY(CGStdGraphObj *obj, const int index) const { return (obj!= NULL ? obj.GetBasePivotsNumY(index): 0 ); } int GetLinkedPivotsNum( void ) const { return this .m_linked_pivots.GetNumLinkedPivotPoints(); } int GetLinkedPivotsNum(CGStdGraphObj *obj) const { return (obj!= NULL ? obj.GetLinkedPivotsNum() : 0 ); } CGStdGraphObj(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ; this .m_species= WRONG_VALUE ; } ~CGStdGraphObj() { if ( this .Prop!= NULL ) delete this .Prop; } protected :

Все методы возвращают результат вызова одноимённых методов рассмотренных выше классов и лишь предоставляют доступ к работе с этими объектами. Некоторые методы прокомментированы в коде и, думаю, в пояснениях не нуждаются. В любом случае, можно задать любые вопросы в обсуждении статьи.

В защищённый параметрический конструктор теперь будем передавать тип создаваемого графического элемента:

CGStdGraphObj(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ; this .m_species= WRONG_VALUE ; } ~CGStdGraphObj() { if ( this .Prop!= NULL ) delete this .Prop; } protected : CGStdGraphObj( const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE elm_type , const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES species, const long chart_id, const int pivots, const string name); public :

При создании объекта мы теперь сможем указать, что создаётся расширенный стандартный графический объект, передав в качестве типа элемента значение GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED из перечисления ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE, что и делается в конструкторах его классов-наследников.



В блоке методов упрощённого доступа и установки свойств графического объекта впишем методы для работы с идентификатором базового объекта и методы для работы с именем базового объекта:

public : int Number( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM, 0 ); } void SetNumber( const int number) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM, 0 ,number); } bool AllowChangeHistory( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY, 0 ); } void SetAllowChangeMemory( const bool flag){ this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY, 0 ,flag); } long ObjectID( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID, 0 ); } void SetObjectID( const long obj_id) { CGBaseObj::SetObjectID(obj_id); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID, 0 ,obj_id); this .SetPropertyPrev(GRAPH_OBJ_PROP_ID, 0 ,obj_id); } long BaseObjectID( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BASE_ID, 0 ); } void SetBaseObjectID( const long obj_id) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BASE_ID, 0 ,obj_id); this .SetPropertyPrev(GRAPH_OBJ_PROP_BASE_ID, 0 ,obj_id); } ENUM_OBJECT GraphObjectType( void ) const { return ( ENUM_OBJECT ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TYPE, 0 ); } void SetGraphObjectType( const ENUM_OBJECT obj_type) { CGBaseObj::SetTypeGraphObject(obj_type); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TYPE, 0 ,obj_type); }

...

string Name( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME, 0 ); } bool SetName( const string name) { if (CGBaseObj::Name()==name) return true ; if (CGBaseObj::Name()== "" ) { CGBaseObj::SetName(name); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME, 0 ,name); return true ; } else { if (!:: ObjectSetString (CGBaseObj:: ChartID (),CGBaseObj::Name(), OBJPROP_NAME ,name)) return false ; CGBaseObj::SetName(name); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NAME, 0 ,name); return true ; } } string BaseName( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BASE_NAME, 0 ); } bool SetBaseName( const string name) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BASE_NAME, 0 ,name); return true ; }

Методы позволяют установить в свойства объекта идентификатор и имя базового объекта и вернуть эти данные.

Далее впишем объявление метода, возвращающего описание номера объекта в списке привязанных графических объектов:

bool IsVisibleOnTimeframeM1( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_M1 , ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeM2( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_M2 , ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeM3( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_M3 , ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeM4( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_M4 , ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeM5( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_M5 , ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeM6( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_M6 , ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeM10( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_M10 ,( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeM12( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_M12 ,( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeM15( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_M15 ,( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeM20( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_M20 ,( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeM30( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_M30 ,( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeH1( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_H1 , ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeH2( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_H2 , ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeH3( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_H3 , ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeH4( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_H4 , ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeH6( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_H6 , ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeH8( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_H8 , ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeH12( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_H12 ,( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeD1( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_D1 , ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeW1( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_W1 , ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } bool IsVisibleOnTimeframeMN1( void ) const { return IsVisibleOnTimeframe( PERIOD_MN1 ,( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 )); } string VisibleOnTimeframeDescription( void ); string NumberDescription( void );





В защищённом параметрическом конструкторе впишем переменную с типом графического элемента и запись переданного в ней значения в базовый графический объект, и установим значения по умолчанию для новых свойств графического объекта, созданных выше:



CGStdGraphObj::CGStdGraphObj( const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE elm_type , const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES species, const long chart_id, const int pivots, const string name) { this .Prop= new CProperties(GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL,GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL,GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL); this .m_pivots=pivots; int levels=( int ):: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_LEVELS ); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_TIME, this .m_pivots); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_PRICE, this .m_pivots); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE, 2 ); this .m_type=obj_type; this .SetName(name); CGBaseObj::SetChartID(chart_id); CGBaseObj::SetTypeGraphObject(CGBaseObj::GraphObjectType(obj_type)); CGBaseObj::SetTypeElement( elm_type ); CGBaseObj::SetBelong(belong); CGBaseObj::SetSpecies(species); CGBaseObj::SetSubwindow(chart_id,name); CGBaseObj::SetDigits(( int ):: SymbolInfoInteger (:: ChartSymbol (chart_id), SYMBOL_DIGITS )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, 0 ,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM, 0 ,CGBaseObj::SubWindow()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TYPE, 0 ,CGBaseObj::TypeGraphObject()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE, 0 ,CGBaseObj::TypeGraphElement()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BELONG, 0 ,CGBaseObj::Belong()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES, 0 ,CGBaseObj::Species()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_GROUP, 0 , 0 ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID, 0 , 0 ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BASE_ID, 0 , 0 ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM, 0 , 0 ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY, 0 , false ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BASE_NAME, 0 , this .Name()); this .PropertiesRefresh(); this .m_create_time=( datetime ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME, 0 ); this .m_back=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BACK, 0 ); this .m_selected=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED, 0 ); this .m_selectable=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE, 0 ); this .m_hidden=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN, 0 ); this .PropertiesCopyToPrevData(); }

По умолчанию идентификатор базового объекта равен нулю, что означает его отсутствие, а имя базового объекта равно имени текущего графического объекта, т.е. объект указывает сам на себя, что тоже означает отсутствие привязки к базовому объекту.

В методе, возвращающем описание целочисленного свойства объекта, впишем вывод описания идентификатора базового объекта, и в блоке, возвращающем описание номера объекта в списке привязанных объектов, впишем вызов метода, который будет это делать (напишем далее):

string CGStdGraphObj::GetPropertyDescription(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property) { return ( property==GRAPH_OBJ_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BASE_ID ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BASE_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .TypeDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +CGBaseObj::TypeElementDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +CGBaseObj::SpeciesDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_GROUP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_GROUP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +(CGBaseObj::Group()> 0 ? ( string ) this .GetProperty(property, 0 ) : CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BELONG ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BELONG)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +CGBaseObj::BelongDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_MEMORY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property, 0 ), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .VisibleOnTimeframeDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BACK ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BACK)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .IsBack() ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .IsHidden() ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .IsSelected() ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .IsSelectable() ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_NUM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_NUM)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .NumberDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_TIME ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + "

" + this .TimesDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_COLOR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_COLOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property, 0 ), true ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_STYLE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_STYLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +LineStyleDescription(( ENUM_LINE_STYLE ) this .GetProperty(property, 0 )) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_WIDTH)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_FILL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_FILL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_READONLY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_READONLY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_LEVELS ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ":

" + this .LevelsColorDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ":

" + this .LevelsStyleDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ":

" + this .LevelsWidthDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ALIGN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ALIGN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +AlignModeDescription(( ENUM_ALIGN_MODE ) this .GetProperty(property, 0 )) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_FONTSIZE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_FONTSIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_RAY_LEFT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_RAY_LEFT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_RAY_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_RAY_RIGHT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_RAY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_RAY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ELLIPSE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ELLIPSE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ARROWCODE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ARROWCODE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ANCHOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .AnchorDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_XDISTANCE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_XDISTANCE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_YDISTANCE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_DIRECTION ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_DIRECTION)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +GannDirectDescription(( ENUM_GANN_DIRECTION ) this .GetProperty(property, 0 )) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_DEGREE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_DEGREE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +ElliotWaveDegreeDescription(( ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE ) this .GetProperty(property, 0 )) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_DRAWLINES ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_DRAWLINES)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_STATE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_STATE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUTTON_STATE_PRESSED) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUTTON_STATE_DEPRESSED)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_ID ? CMessage::Text(MSG_CHART_OBJ_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PERIOD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PERIOD)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(property, 0 )) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_DATE_SCALE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_DATE_SCALE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PRICE_SCALE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_PRICE_SCALE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 ) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_SCALE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_CHART_SCALE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_XSIZE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_XSIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_YSIZE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_YSIZE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_XOFFSET ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_XOFFSET)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_YOFFSET ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_YOFFSET)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property, 0 ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BGCOLOR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BGCOLOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property, 0 ), true ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CORNER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_CORNER)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +BaseCornerDescription(( ENUM_BASE_CORNER ) this .GetProperty(property, 0 )) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_TYPE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +BorderTypeDescription(( ENUM_BORDER_TYPE ) this .GetProperty(property, 0 )) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_COLOR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BORDER_COLOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property, 0 ), true ) ) : "" ); }





В методе, возвращающем описание строкового свойства объекта, впишем блок кода для возврата описания имени базового объекта:

string CGStdGraphObj::GetPropertyDescription(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) { return ( property==GRAPH_OBJ_PROP_NAME ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_NAME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + "\"" + this .GetProperty(property, 0 )+ "\"" ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BASE_NAME ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BASE_NAME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + "\"" + this .GetProperty(property, 0 )+ "\"" ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_TEXT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TEXT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 )== "" ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY) : "\"" + this .GetProperty(property, 0 )+ "\"" ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_TOOLTIP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_TOOLTIP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property, 0 )== "" ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_AUTO) : this .GetProperty(property, 0 )== "

" ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY) : "\"" + this .GetProperty(property, 0 )+ "\"" ) ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ":

" + this .LevelsTextDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_FONT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_FONT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + "\"" + this .GetProperty(property, 0 )+ "\"" ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ":

" + this .BMPFilesDescription() ) : property==GRAPH_OBJ_PROP_CHART_OBJ_SYMBOL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_SYMBOL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetProperty(property, 0 ) ) : "" ); }





Метод, возвращающий описание номера графического объекта в списке объектов составного графического объекта:

string CGStdGraphObj::NumberDescription( void ) { if (CGBaseObj::TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) { if ( this .Number()== 0 ) return CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_NUM_EXT_BASE_OBJ); } return ( string ) this .Number(); }

Для расширенного стандартного графического объекта проверим его номер, и если он равен нулю, то выводится текст "Базовый объект расширенного графического объекта". Во всех иных случаях выводится номер в виде строки, записанный в свойствах объекта.







Метод, возвращающий имя подчинённого графического объекта по индексу:

string CGStdGraphObj::NameDependent( const int index) { CGStdGraphObj *obj= this .GetDependentObj(index); return (obj!= NULL ? obj.Name() : "" ); }

Получаем указатель на привязанный графический объект в списке по указанному индексу и возвращаем его имя. Если объект получить не удалось — возвращаем пустую строку.



Метод, добавляющий подчинённый стандартный графический объект в список:

bool CGStdGraphObj::AddDependentObj(CGStdGraphObj *obj) { if ( this .TypeGraphElement()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) { CMessage::ToLog(MSG_GRAPH_OBJ_NOT_EXT_OBJ); return false ; } if (! this .m_list.Add(obj)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_DEP_EXT_OBJ_TO_LIST); return false ; } obj.SetNumber( this .m_list.Total()- 1 ); obj.SetBaseName( this .Name()); obj.SetBaseObjectID( this .ObjectID()); return true ; }

Вообще, любой графический объект, если он не является расширенным, не может работать с подчинёнными, поэтому во всех таких методах, в которые передаётся указатель на объект, который должен быть подчинённым, и в котором нужно сделать какие-либо изменения, делается проверка и, если объект не является расширенным, то выводится сообщение и метод возвращает false. И точно так же для текущего объекта в методах для работы с параметрами подчинённого объекта, проверяется является ли объект подчинённым (привязан ли он к базовому), и если объект не привязан, то он не является подчинённым, и об этом также выводится сообщение и возвращается false.

Сделано это по причине, что любой графический объект может быть как базовым, так и подчинённым, причём даже одновременно. По этой причине в нём есть методы как для работы со своими подчинёнными объектами, как базового, так и для изменения его свойств извне — как подчинённого.







Доработаем класс-коллекцию графических элементов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh.



В публичной секции класса управления объектами чарта добавим в метод создания нового объекта класса стандартного графического объекта флаг, указывающий на необходимость создания расширенного графического объекта:

public : ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return this .m_chart_timeframe; } long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } string Symbol ( void ) const { return this .m_chart_symbol; } bool IsEvent( void ) const { return this .m_is_graph_obj_event; } int TotalObjects( void ) const { return this .m_total_objects; } int Delta( void ) const { return this .m_delta_graph_obj; } CGStdGraphObj *CreateNewGraphObj( const ENUM_OBJECT obj_type, const string name , const bool extended );

В методе этого же класса, проверяющем объекты на чарте, впишем значение false при создании нового объекта:

void CChartObjectsControl::Refresh( void ) { this .m_list_new_graph_obj.Clear(); this .m_total_objects=:: ObjectsTotal ( this . ChartID ()); this .m_delta_graph_obj= this .m_total_objects- this .m_last_objects; if ( this .m_delta_graph_obj> 0 ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_delta_graph_obj;i++) { string name=( this .m_delta_graph_obj== 1 ? this .LastAddedGraphObjName() : :: ObjectName ( this .m_chart_id,i)); if (name== NULL || :: StringFind (name, this .m_name_program)> WRONG_VALUE ) continue ; ENUM_OBJECT type=( ENUM_OBJECT ):: ObjectGetInteger ( this . ChartID (),name, OBJPROP_TYPE ); ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type=ENUM_OBJECT_DE_TYPE(type+OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ+ 1 ); CGStdGraphObj *obj= this .CreateNewGraphObj(type,name , false ); if (obj== NULL ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_STD_OBJ_ERR_FAILED_CREATE_CLASS_OBJ); continue ; } obj.SetBelong(GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM); if (! this .m_list_new_graph_obj.Add(obj)) { CMessage::ToLog(DFUN_ERR_LINE,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); delete obj; continue ; } } for ( int i= 0 ;i< this .m_list_new_graph_obj.Total();i++) { CGStdGraphObj *obj= this .m_list_new_graph_obj.At(i); if (obj== NULL ) continue ; :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_CREATE, this . ChartID (),obj.TimeCreate(),obj.Name()); } } this .m_last_objects= this .m_total_objects; this .m_is_graph_obj_event=( bool ) this .m_delta_graph_obj; }

Так как этот метод отслеживает создание графических объектов на чарте только вручную, то и объект класса графического объекта однозначно должен быть не расширенным. Поэтому передаём в метод создания флаг false — создаём обычный стандартный графический объект.



В методе, создающем новый объект стандартного графического объекта, добавим во входные параметры флаг расширенного графического объекта, и во все строки создания нового объекта класса стандартного графического объекта будем передавать этот флаг:

CGStdGraphObj *CChartObjectsControl::CreateNewGraphObj( const ENUM_OBJECT obj_type, const string name , const bool extended ) { switch (( int )obj_type) { case OBJ_VLINE : return new CGStdVLineObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_HLINE : return new CGStdHLineObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_TREND : return new CGStdTrendObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_TRENDBYANGLE : return new CGStdTrendByAngleObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_CYCLES : return new CGStdCyclesObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_ARROWED_LINE : return new CGStdArrowedLineObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_CHANNEL : return new CGStdChannelObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_STDDEVCHANNEL : return new CGStdStdDevChannelObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_REGRESSION : return new CGStdRegressionObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_PITCHFORK : return new CGStdPitchforkObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_GANNLINE : return new CGStdGannLineObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_GANNFAN : return new CGStdGannFanObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_GANNGRID : return new CGStdGannGridObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_FIBO : return new CGStdFiboObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_FIBOTIMES : return new CGStdFiboTimesObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_FIBOFAN : return new CGStdFiboFanObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_FIBOARC : return new CGStdFiboArcObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_FIBOCHANNEL : return new CGStdFiboChannelObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_EXPANSION : return new CGStdExpansionObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_ELLIOTWAVE5 : return new CGStdElliotWave5Obj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_ELLIOTWAVE3 : return new CGStdElliotWave3Obj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_RECTANGLE : return new CGStdRectangleObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_TRIANGLE : return new CGStdTriangleObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_ELLIPSE : return new CGStdEllipseObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_ARROW_THUMB_UP : return new CGStdArrowThumbUpObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_ARROW_THUMB_DOWN : return new CGStdArrowThumbDownObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_ARROW_UP : return new CGStdArrowUpObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_ARROW_DOWN : return new CGStdArrowDownObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_ARROW_STOP : return new CGStdArrowStopObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_ARROW_CHECK : return new CGStdArrowCheckObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_ARROW_LEFT_PRICE : return new CGStdArrowLeftPriceObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE : return new CGStdArrowRightPriceObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_ARROW_BUY : return new CGStdArrowBuyObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_ARROW_SELL : return new CGStdArrowSellObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_ARROW : return new CGStdArrowObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_TEXT : return new CGStdTextObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_LABEL : return new CGStdLabelObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_BUTTON : return new CGStdButtonObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_CHART : return new CGStdChartObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_BITMAP : return new CGStdBitmapObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_BITMAP_LABEL : return new CGStdBitmapLabelObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_EDIT : return new CGStdEditObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_EVENT : return new CGStdEventObj( this . ChartID (),name, extended ); case OBJ_RECTANGLE_LABEL : return new CGStdRectangleLabelObj( this . ChartID (),name, extended ); default : return NULL ; } }

Теперь мы сразу же при создании объекта класса стандартного графического объекта можем указать какой тип объекта строится — обычный или расширенный. Впрочем, мы можем в любой момент времени преобразовать обычный графический объект в расширенный и обратно.

Метод из приватной секции класса-коллекции графических элементов, создающий новый стандартный графический объект, и возвращающий имя созданного объекта, уберём из листинга класса (мы его перенесём в файл сервисных функций для того, чтобы всегда можно было создать любой графический объект на графике вне зависимости от того, строится ли он из класса-коллекции графических объектов, или из других классов или самой программы):

#resource "\\" +PATH_TO_EVENT_CTRL_IND; class CGraphElementsCollection : public CBaseObj { private : CArrayObj m_list_charts_control; CListObj m_list_all_canv_elm_obj; CListObj m_list_all_graph_obj; CArrayObj m_list_deleted_obj; bool m_is_graph_obj_event; int m_total_objects; int m_delta_graph_obj; bool IsPresentGraphElmInList( const int id, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type_obj); bool IsPresentGraphObjInList( const long chart_id, const string name); bool IsPresentGraphObjOnChart( const long chart_id, const string name); CChartObjectsControl *GetChartObjectCtrlObj( const long chart_id); CChartObjectsControl *CreateChartObjectCtrlObj( const long chart_id); CChartObjectsControl *RefreshByChartID( const long chart_id); bool IsPresentChartWindow( const long chart_id); void RefreshForExtraObjects( void ); long GetFreeGraphObjID( bool program_object); long GetFreeCanvElmID( void ); bool AddGraphObjToCollection( const string source,CChartObjectsControl *obj_control); CGStdGraphObj *FindMissingObj( const long chart_id); CGStdGraphObj *FindMissingObj( const long chart_id, int &index); string FindExtraObj( const long chart_id); bool DeleteGraphObjFromList(CGStdGraphObj *obj); void DeleteGraphObjectsFromList( const long chart_id); bool MoveGraphObjToDeletedObjList(CGStdGraphObj *obj); bool MoveGraphObjToDeletedObjList( const int index); void MoveGraphObjectsToDeletedObjList( const long chart_id); bool DeleteGraphObjCtrlObjFromList(CChartObjectsControl *obj); bool CreateNewStdGraphObject( const long chart_id, const string name, const ENUM_OBJECT type, const int subwindow, const datetime time1, const double price1, const datetime time2= 0 , const double price2= 0 , const datetime time3= 0 , const double price3= 0 , const datetime time4= 0 , const double price4= 0 , const datetime time5= 0 , const double price5= 0 ); public :





В публичной секции класса напишем два метода, возвращающих список стандартных и расширенных графических объектов:

CGStdGraphObj *GetStdGraphObject( const string name, const long chart_id); CGStdGraphObj *GetStdDelGraphObject( const string name, const long chart_id); CArrayObj *GetListChartsControl( void ) { return & this .m_list_charts_control; } CArrayObj *GetListDeletedObj( void ) { return & this .m_list_deleted_obj; } CArrayObj *GetListStdGraphObject( void ) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE, 0 ,GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD,EQUAL); } CArrayObj *GetListStdGraphObjectExt( void ) { return CSelect::ByGraphicStdObjectProperty( this .GetListGraphObj(),GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE, 0 ,GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED,EQUAL); }

Методы просто возвращают указатель на список, созданный при фильтрации списка всех графических объектов по свойству типа графического элемента.

В приватном методе, создающем новый графический объект, и возвращающем указатель на объект управления чартами, теперь будем вызывать метод создания графического объекта не из контекста этого класса, а из файла DELib.mqh (просто уберём "this." из строки вызова метода):

private : CChartObjectsControl *CreateNewStdGraphObjectAndGetCtrlObj( const long chart_id, const string name, int subwindow, const ENUM_OBJECT type_object, const datetime time1, const double price1, const datetime time2= 0 , const double price2= 0 , const datetime time3= 0 , const double price3= 0 , const datetime time4= 0 , const double price4= 0 , const datetime time5= 0 , const double price5= 0 ) { if ( this .IsPresentGraphObjInList(chart_id,name)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELM_COLLECTION_ERR_GR_OBJ_ALREADY_EXISTS), " ChartID " ,( string )chart_id, ", " ,name); return NULL ; } if (!CreateNewStdGraphObject(chart_id,name,type_object,subwindow,time1,price1,time2,price2,time3,price3,time4,price4,time5,price5)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ERR_FAILED_CREATE_STD_GRAPH_OBJ),StdGraphObjectTypeDescription(type_object)); CMessage::ToLog(:: GetLastError (), true ); return NULL ; } CChartObjectsControl *ctrl= this .GetChartObjectCtrlObj(chart_id); if (ctrl== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELM_COLLECTION_ERR_FAILED_GET_CTRL_OBJ),( string )chart_id); return ctrl; }





Во всех публичных методах для создания графических объектов впишем однотипные изменения — флаг расширенного объекта во входных параметрах метода и передачу этого флага в метод создания нового объекта класса стандартного графического объекта:



public : bool CreateLineVertical( const long chart_id, const string name, const int subwindow, const bool extended , const datetime time) { string nm= this .m_name_program+ "_" +name; ENUM_OBJECT type_object= OBJ_VLINE ; CChartObjectsControl *ctrl= this .CreateNewStdGraphObjectAndGetCtrlObj(chart_id,nm,subwindow,type_object,time, 0 ); if (ctrl== NULL ) return false ; CGStdVLineObj *obj=ctrl.CreateNewGraphObj(type_object,nm, extended ); if (obj== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ERR_FAILED_CREATE_CLASS_OBJ),StdGraphObjectTypeDescription(type_object)); return false ; } obj.SetBelong(GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM); obj.SetFlagSelectable( true , false ); obj.SetFlagSelected( true , false ); obj.SetObjectID( this .GetFreeGraphObjID( true )); obj.PropertiesCopyToPrevData(); return this .AddCreatedObjToList(DFUN,chart_id,nm,obj); } bool CreateLineHorizontal( const long chart_id, const string name, const int subwindow, const bool extended , const double price) { string nm= this .m_name_program+ "_" +name; ENUM_OBJECT type_object= OBJ_HLINE ; CChartObjectsControl *ctrl= this .CreateNewStdGraphObjectAndGetCtrlObj(chart_id,nm,subwindow,type_object, 0 ,price); if (ctrl== NULL ) return false ; CGStdHLineObj *obj=ctrl.CreateNewGraphObj(type_object,nm, extended ); if (obj== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ERR_FAILED_CREATE_CLASS_OBJ),StdGraphObjectTypeDescription(type_object)); return false ; } obj.SetBelong(GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM); obj.SetFlagSelectable( true , false ); obj.SetFlagSelected( true , false ); obj.SetObjectID( this .GetFreeGraphObjID( true )); obj.PropertiesCopyToPrevData(); return this .AddCreatedObjToList(DFUN,chart_id,nm,obj); }

Здесь мы видим пример двух методов, в которых произведены однотипные изменения. Остальные методы доработаны идентично, и их можно посмотреть в прилагаемых к статье файлах.

А листинг реализации метода, создающего новый стандартный графический объект, перенесём из этого класса в файл сервисных функций библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh в самый его конец:



bool CreateNewStdGraphObject( const long chart_id, const string name, const ENUM_OBJECT type, const int subwindow, const datetime time1, const double price1, const datetime time2= 0 , const double price2= 0 , const datetime time3= 0 , const double price3= 0 , const datetime time4= 0 , const double price4= 0 , const datetime time5= 0 , const double price5= 0 ) { :: ResetLastError (); switch (type) { case OBJ_VLINE : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_VLINE ,subwindow,time1, 0 ); case OBJ_HLINE : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_HLINE ,subwindow, 0 ,price1); case OBJ_TREND : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_TREND ,subwindow,time1,price1,time2,price2); case OBJ_TRENDBYANGLE : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_TRENDBYANGLE ,subwindow,time1,price1,time2,price2); case OBJ_CYCLES : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_CYCLES ,subwindow,time1,price1,time2,price2); case OBJ_ARROWED_LINE : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_ARROWED_LINE ,subwindow,time1,price1,time2,price2); case OBJ_CHANNEL : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_CHANNEL ,subwindow,time1,price1,time2,price2,time3,price3); case OBJ_STDDEVCHANNEL : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_STDDEVCHANNEL ,subwindow,time1,price1,time2,price2); case OBJ_REGRESSION : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_REGRESSION ,subwindow,time1,price1,time2,price2); case OBJ_PITCHFORK : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_PITCHFORK ,subwindow,time1,price1,time2,price2,time3,price3); case OBJ_GANNLINE : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_GANNLINE ,subwindow,time1,price1,time2,price2); case OBJ_GANNFAN : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_GANNFAN ,subwindow,time1,price1,time2,price2); case OBJ_GANNGRID : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_GANNGRID ,subwindow,time1,price1,time2,price2); case OBJ_FIBO : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_FIBO ,subwindow,time1,price1,time2,price2); case OBJ_FIBOTIMES : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_FIBOTIMES ,subwindow,time1,price1,time2,price2); case OBJ_FIBOFAN : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_FIBOFAN ,subwindow,time1,price1,time2,price2); case OBJ_FIBOARC : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_FIBOARC ,subwindow,time1,price1,time2,price2); case OBJ_FIBOCHANNEL : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_FIBOCHANNEL ,subwindow,time1,price1,time2,price2,time3,price3); case OBJ_EXPANSION : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_EXPANSION ,subwindow,time1,price1,time2,price2,time3,price3); case OBJ_ELLIOTWAVE5 : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_ELLIOTWAVE5 ,subwindow,time1,price1,time2,price2,time3,price3,time4,price4,time5,price5); case OBJ_ELLIOTWAVE3 : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_ELLIOTWAVE3 ,subwindow,time1,price1,time2,price2,time3,price3); case OBJ_RECTANGLE : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_RECTANGLE ,subwindow,time1,price1,time2,price2); case OBJ_TRIANGLE : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_TRIANGLE ,subwindow,time1,price1,time2,price2,time3,price3); case OBJ_ELLIPSE : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_ELLIPSE ,subwindow,time1,price1,time2,price2,time3,price3); case OBJ_ARROW_THUMB_UP : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_ARROW_THUMB_UP ,subwindow,time1,price1); case OBJ_ARROW_THUMB_DOWN : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_ARROW_THUMB_DOWN ,subwindow,time1,price1); case OBJ_ARROW_UP : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_ARROW_UP ,subwindow,time1,price1); case OBJ_ARROW_DOWN : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_ARROW_DOWN ,subwindow,time1,price1); case OBJ_ARROW_STOP : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_ARROW_STOP ,subwindow,time1,price1); case OBJ_ARROW_CHECK : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_ARROW_CHECK ,subwindow,time1,price1); case OBJ_ARROW_LEFT_PRICE : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_ARROW_LEFT_PRICE ,subwindow,time1,price1); case OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE ,subwindow,time1,price1); case OBJ_ARROW_BUY : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_ARROW_BUY ,subwindow,time1,price1); case OBJ_ARROW_SELL : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_ARROW_SELL ,subwindow,time1,price1); case OBJ_ARROW : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_ARROW ,subwindow,time1,price1); case OBJ_TEXT : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_TEXT ,subwindow,time1,price1); case OBJ_LABEL : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_LABEL ,subwindow, 0 , 0 ); case OBJ_BUTTON : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_BUTTON ,subwindow, 0 , 0 ); case OBJ_CHART : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_CHART ,subwindow, 0 , 0 ); case OBJ_BITMAP : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_BITMAP ,subwindow,time1,price1); case OBJ_BITMAP_LABEL : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_BITMAP_LABEL ,subwindow, 0 , 0 ); case OBJ_EDIT : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_EDIT ,subwindow, 0 , 0 ); case OBJ_EVENT : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_EVENT ,subwindow,time1, 0 ); case OBJ_RECTANGLE_LABEL : return :: ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_RECTANGLE_LABEL ,subwindow, 0 , 0 ); default : return false ; } }





Теперь внесём доработки в главный класс библиотеки CEngine в файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh.



Метод, возвращающий имя программы, переименуем из безликого Name() в более точный ProgramName():

ushort EventMSC( const long lparam) const { return this .LongToUshortFromByte(lparam, 0 ); } ushort EventReason( const long lparam) const { return this .LongToUshortFromByte(lparam, 1 ); } ushort EventSource( const long lparam) const { return this .LongToUshortFromByte(lparam, 2 ); } string ProgramName( void ) const { return this .m_name; }

Так как имена объектов у нас отличаются в зависимости от того, как был создан графический объект (вручную или программно), то для того, чтобы можно было искать и выбирать объекты по имени из программы, сделаем в методе, возвращающем класс объекта стандартного графического объекта по имени и идентификатору графика, некоторые изменения:

CGStdGraphObj *GraphGetStdGraphObject( const string name, const long chart_id) { CGStdGraphObj *obj= this .m_graph_objects.GetStdGraphObject(name,chart_id); if (obj== NULL ) obj= this .m_graph_objects.GetStdGraphObject( this .ProgramName()+ "_" +name,chart_id); return obj; }

Если объект был создан вручную, то его имя никак не изменяется библиотекой. Но если мы создаём графический объект программно, то методы его создания добавляют к его имени префикс с наименованием программы. Поэтому, если мы создали объект из своей программы с именем, например, "object_name", и пытаемся его найти, то у нас ничего не выйдет, так как, к имени был добавлен префикс с именем программы, и теперь имя объекта выглядит как "имя_программы_object_name". Исходя из этого, в методе сначала производится поиск точного имени, переданного в метод, а далее, если объект с таким именем не найден, то пытаемся найти объект с добавленным к его имени префиксом с именем программы.



И добавим метод, возвращающий класс объекта расширенного стандартного графического объекта по имени и идентификатору графика:

CGStdGraphObj *GraphGetStdGraphObjectExt( const string name, const long chart_id) { CArrayObj *list= this .m_graph_objects.GetListStdGraphObjectExt(); string nm=( :: StringFind (name, this .ProgramName()+ "_" ) == WRONG_VALUE ? this .ProgramName()+ "_" +name : name ); list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(list,GRAPH_OBJ_PROP_NAME, 0 ,nm,EQUAL); return ( list!= NULL ? list.At( 0 ) : NULL ); }

Здесь мы сначала получаем список всех расширенных стандартных графических объектов, затем проверяем наличие в имени, переданном в метод, строки с наименованием программы и, если строка не найдена, то к имени добавляем название программы. Иначе, если в искомом имени уже есть имя программы, то используем переданное в метод имя как есть. Затем из ранее полученного списка расширенных графических объектов получаем объект с искомым именем и возвращаем единственный объект из списка если он был найден, либо NULL в случае неудачи.



Во все методы для создания графических объектов теперь передаём флаг расширенного объекта и передаём этот флаг в соответствующие вызываемые методы класса-коллекции графических элементов:



bool CreateLineVertical( const long chart_id, const string name, const int subwindow, const bool extended , const datetime time) { return this .m_graph_objects.CreateLineVertical(chart_id,name,subwindow, extended ,time); } bool CreateLineVertical( const string name, const int subwindow, const bool extended , const datetime time) { return this .m_graph_objects.CreateLineVertical(:: ChartID (),name,subwindow, extended ,time); } bool CreateLineHorizontal( const long chart_id, const string name, const int subwindow, const bool extended , const double price) { return this .m_graph_objects.CreateLineHorizontal(chart_id,name,subwindow, extended ,price); } bool CreateLineHorizontal( const string name, const int subwindow, const bool extended , const double price) { return this .m_graph_objects.CreateLineHorizontal(:: ChartID (),name,subwindow, extended ,price); }

Для всех методов создания графических объектов эти доработки совершенно идентичны четырём представленным выше. Поэтому остальные методы здесь рассматривать не будем — с ними можно ознакомиться в прилагаемых к статье файлах.

На этом доработка библиотеки завершена, и у нас почти всё готово для создания расширенных стандартных графических объектов.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и

сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part93\ под новым именем TestDoEasyPart93.mq5.



Что сделаем? Создадим один стандартный графический объект "Трендовая линия" и расположим по его краям (в двух его опорных точках) по одному объекту "Левая ценовая метка" — слева в точке 0 и "Правая ценовая метка" — справа в точке 1. Трендовую линию будем создавать щелчком по графику с зажатой клавишей Ctrl. При этом левая точка привязки линии будет располагаться в месте щелчка по графику, а правая — на цене открытия первого бара графика.

В журнал выведем полное описание свойств трендовой линии и значения, записанные в объектах-ценовых метках, в их объектах классов связанных опорных точек. Всё остальное тестировать не будем, так как нам ещё требуется сделать некоторые доработки в свойствах объектов и функционале для полноценного создания расширенных стандартных графических объектов, чем будем заниматься в последующих статьях.

В обработчике советника OnChartEvent() в блоке обработки щелчка по графику впишем такой код:

if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { if (!IsCtrlKeyPressed()) return ; datetime time= 0 ; double price= 0 ; int sw= 0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( ChartID (),( int )lparam,( int )dparam,sw,time,price)) { datetime time2= iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ); double price2= iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ); string name_base= "TrendLineExt" ; engine.CreateLineTrend(name_base, 0 , true ,time,price,time2,price2); CGStdGraphObj *obj=engine.GraphGetStdGraphObjectExt(name_base, ChartID ()); obj. Print (); string name_dep= "PriceLeft" ; engine.CreatePriceLabelLeft(name_dep, 0 , false ,time,price); CGStdGraphObj *dep=engine.GraphGetStdGraphObject(name_dep, ChartID ()); obj.AddDependentObj(dep); obj.AddNewLinkedPivotPointXY(dep,GRAPH_OBJ_PROP_TIME, 0 ,GRAPH_OBJ_PROP_PRICE, 0 ); Print (DFUN, "PriceLeft: Num linked coord X: " ,dep.GetBasePivotsNumX( 0 ), ", Num linked coord Y: " ,dep.GetBasePivotsNumY( 0 )); name_dep= "PriceRight" ; engine.CreatePriceLabelRight(name_dep, 0 , false ,time2,price2); dep=engine.GraphGetStdGraphObject(name_dep, ChartID ()); obj.AddDependentObj(dep); obj.AddNewLinkedPivotPointXY(dep,GRAPH_OBJ_PROP_TIME, 1 ,GRAPH_OBJ_PROP_PRICE, 1 ); Print (DFUN, "PriceRight: Num linked coord X: " ,dep.GetBasePivotsNumX( 0 ), ", Num linked coord Y: " ,dep.GetBasePivotsNumY( 0 )); } }

Здесь полностью вся логика прокомментирована в листинге и, надеюсь, вопросов не вызывает.

Скомпилируем советник, запустим его на графике и щёлкнем мышкой где-нибудь подальше от правого края графика.

Будет построена трендовая линия, а по её краям — объекты-ценовые метки:





В журнал будут выведены свойства трендовой линии и количество опорных точек трендовой линии для расчёта координат X и Y обеих ценовых меток. Так как для них мы указали только одну опорную точку для каждой из меток, то это и будет отражено в журнале.



2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 ============= The beginning of the parameter list (Trend Line) ============= 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Object ID: 1 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Base object ID: 0 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Object type: Trend Line 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Graphic element type: Extended standard graphic object 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Object belongs to: The graphic object belongs to the program 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Object chart ID: 131733844391938630 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Chart subwindow number: 0 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Object number in the list: The base object of the extended graphical object 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Change history: No 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Object group : Not set 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Time of creation: 2022.01 . 20 16 : 37 : 29 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Visibility of an object at timeframes: Drawn on all timeframes 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Object in the background: No 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Priority of a graphical object for receiving events of clicking on a chart: 0 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Prohibit showing of the name of a graphical object in the terminal objects list: Yes 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Object is selected: Yes 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Object availability: Yes 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Time coordinate: 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 - Pivot point 0 : 2022.01 . 13 09 : 00 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 - Pivot point 1 : 2022.01 . 20 10 : 00 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Color: clrRed 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Style: Solid line 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Line thickness: 1 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Ray goes to the left: No 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Ray goes to the right: No 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 ------ 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Price coordinate: 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 - Pivot point 0 : 1.14728 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 - Pivot point 1 : 1.13598 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 ------ 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Name: "TestDoEasyPart93_TrendLineExt" 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Base object name: "TestDoEasyPart93_TrendLineExt" 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 Description: Not set 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 The text of a tooltip: Formed by the terminal 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 ============= End of the parameter list (Trend Line) ============= 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.340 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.352 OnChartEvent: PriceLeft: Num linked coord X: 1 , Num linked coord Y: 1 2022.01 . 20 16 : 37 : 29.364 OnChartEvent: PriceRight: Num linked coord X: 1 , Num linked coord Y: 1

На данный момент мы просто строим раздельные графические объекты и записываем в их свойства, что они принадлежат одному и тому же расширенному стандартному графическому объекту. Если же попробовать сдвинуть трендовую линию, то ценовые метки не будут следовать за ней. Но сегодня мы и не задавались такой целью — мы подготовили необходимый функционал для создания полноценных расширенных графических объектов.



Что дальше

В следующей статье продолжим работу над расширенными стандартными графическими объектами и начнём их "оживлять".



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:



Графика в библиотеке DoEasy (Часть 89): Программное создание стандартных графических объектов. Базовый функционал

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 90): События стандартных графических объектов. Базовый функционал

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 91): События стандартных графических объектов в программе. История изменения имени объекта

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 92): Класс памяти стандартных графических объектов. История изменения свойств объекта

