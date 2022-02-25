Графика в библиотеке DoEasy (Часть 97): Независимая обработка перемещения объектов-форм

Содержание

Концепция

Разрабатывая расширенные графические объекты, мы столкнулись с необходимостью вернуться к объектам-формам — графическим объектам на канвасе, которые будут присутствовать у расширенных графических объектов в качестве узлов управления точками привязки графического объекта. В прошлой статье начали создавать обработку событий мышки для объектов-форм. Сегодня завершим обработку перемещения объекта-формы. Причём сделаем так, чтобы мы могли перемещать любую форму по графику, и при этом форма будет выбираться именно та, которая захвачена курсором, и все инструменты графика будут правильно и в нужное время включаться или выключаться в зависимости от события.

Организуем отслеживание событий мышки таким образом, чтобы впоследствии мы смогли воспользоваться заготовленными сегодня обработчиками для реализации всех остальных взаимодействий объекта-формы с мышкой. Помимо реализации перемещения форм курсором мышки и подготовки "заглушек" для реализации иных событий взаимодействия формы с мышкой, сегодня мы дополним тексты кодов возврата торгового сервера и коды ошибок выполнения, которые появились в MQL5 после начала разработки библиотеки, но ещё не были добавлены в неё, а также добавим новые свойства для объектов-сделок — уровни StopLoss и TakeProfit, которые с некоторых пор присутствуют в свойствах сделки.



Доработка классов библиотеки

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индекс нового сообщения:

MSG_LIB_PROP_BID, MSG_LIB_PROP_ASK, MSG_LIB_PROP_LAST, MSG_LIB_PROP_PRICE_SL, MSG_LIB_PROP_PRICE_TP, MSG_LIB_PROP_DEAL_FEE, MSG_LIB_PROP_PROFIT, MSG_LIB_PROP_SYMBOL, MSG_LIB_PROP_BALANCE, MSG_LIB_PROP_CREDIT, MSG_LIB_PROP_CLOSE_BY_SL, MSG_LIB_PROP_CLOSE_BY_TP, MSG_LIB_PROP_ACCOUNT,

и текстовое сообщение, соответствующее вновь добавленному индексу:

{ "Цена Bid" , "Price Bid" }, { "Цена Ask" , "Price Ask" }, { "Цена Last" , "Price Last" }, { "Цена StopLoss" , "Price StopLoss" }, { "Цена TakeProfit" , "Price TakeProfit" }, { "Оплата за проведение сделки" , "Fee for making a deal" } , { "Прибыль" , "Profit" }, { "Символ" , "Symbol" }, { "Балансовая операция" , "Balance operation" }, { "Кредитная операция" , "Credit operation" }, { "Закрытие по StopLoss" , "Close by StopLoss" }, { "Закрытие по TakeProfit" , "Close by TakeProfit" }, { "Счёт" , "Account" },

Здесь же, в этом же файле, дополним массив сообщений об ошибках:

string messages_ts_ret_code[][TOTAL_LANG]= { { "Реквота" , "Requote" }, { "Неизвестный код возврата торгового сервера" , "Unknown trading server return code" }, { "Запрос отклонен" , "Request rejected" }, { "Запрос отменен трейдером" , "Request canceled by trader" }, { "Ордер размещен" , "Order placed" }, { "Заявка выполнена" , "Request completed" }, { "Заявка выполнена частично" , "Only part of the request was completed" }, { "Ошибка обработки запроса" , "Request processing error" }, { "Запрос отменен по истечению времени" , "Request canceled by timeout" }, { "Неправильный запрос" , "Invalid request" }, { "Неправильный объем в запросе" , "Invalid volume in the request" }, { "Неправильная цена в запросе" , "Invalid price in the request" }, { "Неправильные стопы в запросе" , "Invalid stops in the request" }, { "Торговля запрещена" , "Trade is disabled" }, { "Рынок закрыт" , "Market is closed" }, { "Нет достаточных денежных средств для выполнения запроса" , "There is not enough money to complete the request" }, { "Цены изменились" , "Prices changed" }, { "Отсутствуют котировки для обработки запроса" , "There are no quotes to process the request" }, { "Неверная дата истечения ордера в запросе" , "Invalid order expiration date in the request" }, { "Состояние ордера изменилось" , "Order state changed" }, { "Слишком частые запросы" , "Too frequent requests" }, { "В запросе нет изменений" , "No changes in request" }, { "Автотрейдинг запрещен сервером" , "Autotrading disabled by server" }, { "Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом" , "Autotrading disabled by client terminal" }, { "Запрос заблокирован для обработки" , "Request locked for processing" }, { "Ордер или позиция заморожены" , "Order or position frozen" }, { "Указан неподдерживаемый тип исполнения ордера по остатку" , "Invalid order filling type" }, { "Нет соединения с торговым сервером" , "No connection with the trade server" }, { "Операция разрешена только для реальных счетов" , "Operation is allowed only for live accounts" }, { "Достигнут лимит на количество отложенных ордеров" , "The number of pending orders has reached the limit" }, { "Достигнут лимит на объем ордеров и позиций для данного символа" , "The volume of orders and positions for the symbol has reached the limit" }, { "Неверный или запрещённый тип ордера" , "Incorrect or prohibited order type" }, { "Позиция с указанным идентификатором уже закрыта" , "Position with the specified identifier has already been closed" }, { "Неизвестный код возврата торгового сервера" , "Unknown trading server return code" }, { "Закрываемый объем превышает текущий объем позиции" , "A close volume exceeds the current position volume" }, { "Для указанной позиции уже есть ордер на закрытие" , "A close order already exists for a specified position" }, { "Достигнут лимит на количество открытых позиций" , "The number of positions has reached the limit" }, { "Запрос на активацию отложенного ордера отклонен, а сам ордер отменен" , "The pending order activation request is rejected, the order is canceled" }, { "Запрос отклонен, так как на символе установлено правило \"Разрешены только длинные позиции\"" , "The request is rejected, because the \"Only long positions are allowed\" rule is set for the symbol" }, { "Запрос отклонен, так как на символе установлено правило \"Разрешены только короткие позиции\"" , "The request is rejected, because the \"Only short positions are allowed\" rule is set for the symbol" }, { "Запрос отклонен, так как на символе установлено правило \"Разрешено только закрывать существующие позиции\"" , "The request is rejected, because the \"Only position closing is allowed\" rule is set for the symbol" }, { "Запрос отклонен, так как для торгового счета установлено правило \"Разрешено закрывать существующие позиции только по правилу FIFO\"" , "The request is rejected, because \"Position closing is allowed only by FIFO rule\" flag is set for the trading account" }, { "Запрос отклонен, так как для торгового счета установлено правило \"Запрещено открывать встречные позиции по одному символу\"" , "The request is rejected, because the \"Opposite positions on a single symbol are disabled\" rule is set for the trading account" }, };

и впишем новые массивы — с новыми сообщениями об ошибках выполнения, которые ранее отсутствовали в библиотеке, но уже добавлены в MQL5:

string messages_runtime_opencl[][TOTAL_LANG]= { { "Функции OpenCL на данном компьютере не поддерживаются" , "OpenCL functions are not supported on this computer" }, { "Внутренняя ошибка при выполнении OpenCL" , "Internal error occurred when running OpenCL" }, { "Неправильный хэндл OpenCL" , "Invalid OpenCL handle" }, { "Ошибка при создании контекста OpenCL" , "Error creating the OpenCL context" }, { "Ошибка создания очереди выполнения в OpenCL" , "Failed to create a run queue in OpenCL" }, { "Ошибка при компиляции программы OpenCL" , "Error occurred when compiling an OpenCL program" }, { "Слишком длинное имя точки входа (кернел OpenCL)" , "Too long kernel name (OpenCL kernel)" }, { "Ошибка создания кернел - точки входа OpenCL" , "Error creating an OpenCL kernel" }, { "Ошибка при установке параметров для кернел OpenCL (точки входа в программу OpenCL)" , "Error occurred when setting parameters for the OpenCL kernel" }, { "Ошибка выполнения программы OpenCL" , "OpenCL program runtime error" }, { "Неверный размер буфера OpenCL" , "Invalid size of the OpenCL buffer" }, { "Неверное смещение в буфере OpenCL" , "Invalid offset in the OpenCL buffer" }, { "Ошибка создания буфера OpenCL" , "Failed to create an OpenCL buffer" }, { "Превышено максимальное число OpenCL объектов" , "Too many OpenCL objects" }, { "Ошибка выбора OpenCL устройства" , "OpenCL device selection error" }, }; string messages_runtime_database[][TOTAL_LANG]= { { "Внутренняя ошибка базы данных" , "Internal database error" }, { "Невалидный хендл базы данных" , "Invalid database handle" }, { "Превышено максимально допустимое количество объектов Database" , "Exceeded the maximum acceptable number of Database objects" }, { "Ошибка подключения к базе данных" , "Database connection error" }, { "Ошибка выполнения запроса" , "Request execution error" }, { "Ошибка создания запроса" , "Request generation error" }, { "Данных для чтения больше нет" , "No more data to read" }, { "Ошибка перехода к следующей записи запроса" , "Failed to move to the next request entry" }, { "Данные для чтения результатов запроса еще не готовы" , "Data for reading request results are not ready yet" }, { "Ошибка автоподстановки параметров в SQL-запрос" , "Failed to auto substitute parameters to an SQL request" }, { "Запрос базы данных не только для чтения" , "Database query not read only" }, }; string messages_runtime_webrequest[][TOTAL_LANG]= { { "URL не прошел проверку" , "Invalid URL" }, { "Не удалось подключиться к указанному URL" , "Failed to connect to specified URL" }, { "Превышен таймаут получения данных" , "Timeout exceeded" }, { "Ошибка в результате выполнения HTTP запроса" , "HTTP request failed" }, }; string messages_runtime_netsocket[][TOTAL_LANG]= { { "В функцию передан неверный хэндл сокета" , "Invalid socket handle passed to function" }, { "Открыто слишком много сокетов (максимум 128)" , "Too many open sockets (max 128)" }, { "Ошибка соединения с удаленным хостом" , "Failed to connect to remote host" }, { "Ошибка отправки/получения данных из сокета" , "Failed to send/receive data from socket" }, { "Ошибка установления защищенного соединения (TLS Handshake)" , "Failed to establish secure connection (TLS Handshake)" }, { "Отсутствуют данные о сертификате, которым защищено подключение" , "No data on certificate protecting the connection" }, }; string messages_runtime_custom_symbol[][TOTAL_LANG]= { { "Должен быть указан пользовательский символ" , "A custom symbol must be specified" }, { "Некорректное имя пользовательского символа" , "The name of the custom symbol is invalid" }, { "Слишком длинное имя для пользовательского символа" , "The name of the custom symbol is too long" }, { "Слишком длинный путь для пользовательского символа" , "The path of the custom symbol is too long" }, { "Пользовательский символ с таким именем уже существует" , "A custom symbol with the same name already exists" }, { "Ошибка при создании, удалении или изменении пользовательского символа" , "Error occurred while creating, deleting or changing the custom symbol" }, { "Попытка удалить пользовательский символ, выбранный в обзоре рынка" , "You are trying to delete a custom symbol selected in Market Watch" }, { "Неправильное свойство пользовательского символа" , "An invalid custom symbol property" }, { "Ошибочный параметр при установке свойства пользовательского символа" , "A wrong parameter while setting the property of a custom symbol" }, { "Слишком длинный строковый параметр при установке свойства пользовательского символа" , "A too long string parameter while setting the property of a custom symbol" }, { "Не упорядоченный по времени массив тиков" , "Ticks in the array are not arranged in the order of time" }, }; string messages_runtime_calendar[][TOTAL_LANG]= { { "Размер массива недостаточен для получения описаний всех значений" , "Array size is insufficient for receiving descriptions of all values" }, { "Превышен лимит запроса по времени" , "Request time limit exceeded" }, { "Страна не найдена" , "Country is not found" }, }; string messages_runtime_sqlite[][TOTAL_LANG]= { { "Общая ошибка" , "Generic error" }, { "Внутренняя логическая ошибка в SQLite" , "SQLite internal logic error" }, { "Отказано в доступе" , "Access denied" }, { "Процедура обратного вызова запросила прерывание" , "Callback routine requested abort" }, { "Файл базы данных заблокирован" , "Database file locked" }, { "Таблица в базе данных заблокирована " , "Database table locked" }, { "Сбой malloc()" , "Insufficient memory for completing operation" }, { "Попытка записи в базу данных, доступной только для чтения " , "Attempt to write to readonly database" }, { "Операция прекращена с помощью sqlite3_interrupt() " , "Operation terminated by sqlite3_interrupt()" }, { "Ошибка дискового ввода-вывода" , "Disk I/O error" }, { "Образ диска базы данных испорчен" , "Database disk image corrupted" }, { "Неизвестный код операции в sqlite3_file_control()" , "Unknown operation code in sqlite3_file_control()" }, { "Ошибка вставки, так как база данных заполнена " , "Insertion failed because database is full" }, { "Невозможно открыть файл базы данных" , "Unable to open the database file" }, { "Ошибка протокола блокировки базы данных " , "Database lock protocol error" }, { "Только для внутреннего использования" , "Internal use only" }, { "Схема базы данных изменена" , "Database schema changed" }, { "Строка или BLOB превышает ограничение по размеру" , "String or BLOB exceeds size limit" }, { "Прервано из-за нарушения ограничения" , "Abort due to constraint violation" }, { "Несоответствие типов данных" , "Data type mismatch" }, { "Ошибка неправильного использования библиотеки" , "Library used incorrectly" }, { "Использование функций операционной системы, не поддерживаемых на хосте" , "Uses OS features not supported on host" }, { "Отказано в авторизации" , "Authorization denied" }, { "Не используется " , "Not used " }, { "2-й параметр для sqlite3_bind находится вне диапазона" , "Bind parameter error, incorrect index" }, { "Открытый файл не является файлом базы данных" , "File opened that is not database file" }, }; #ifdef __MQL4__

Это новые сообщения об ошибках, которые появились в MQL5 уже после начала создания библиотеки, и которые изначально не могли быть в неё добавлены по причине их отсутствия в языке. Теперь же, спустя некоторое количество времени после введения этих кодов ошибок, и после выхода нескольких релизных версий терминала, мы можем спокойно добавить эти коды ошибок в библиотеку, не боясь несовместимости версий.

Теперь нам нужно сделать так, чтобы класс сообщений библиотеки мог ссылаться на эти массивы при обработке кода ошибки.

Для этого в файле \MQL5\Include\DoEasy\Services\Message.mqh добавим проверку на соответствие кода диапазонам значений и присвоим тексту ошибки класса в переменной m_text соответствующую коду ошибки строку из нужного массива:

void CMessage::GetTextByID( const int msg_id) { CMessage::m_text= ( msg_id== 0 ? messages_runtime[msg_id][m_lang_num] : #ifdef __MQL5__ msg_id> 4000 && msg_id< 4020 ? messages_runtime[msg_id- 4000 ][m_lang_num] : msg_id> 4100 && msg_id< 4117 ? messages_runtime_charts[msg_id- 4101 ][m_lang_num] : msg_id> 4200 && msg_id< 4206 ? messages_runtime_graph_obj[msg_id- 4201 ][m_lang_num] : msg_id> 4300 && msg_id< 4306 ? messages_runtime_market[msg_id- 4301 ][m_lang_num] : msg_id> 4400 && msg_id< 4408 ? messages_runtime_history[msg_id- 4401 ][m_lang_num] : msg_id> 4500 && msg_id< 4525 ? messages_runtime_global[msg_id- 4501 ][m_lang_num] : msg_id> 4600 && msg_id< 4604 ? messages_runtime_custom_indicator[msg_id- 4601 ][m_lang_num] : msg_id> 4700 && msg_id< 4759 ? messages_runtime_account[msg_id- 4701 ][m_lang_num] : msg_id> 4800 && msg_id< 4813 ? messages_runtime_indicator[msg_id- 4801 ][m_lang_num] : msg_id> 4900 && msg_id< 4905 ? messages_runtime_books[msg_id- 4901 ][m_lang_num] : msg_id> 5000 && msg_id< 5028 ? messages_runtime_files[msg_id- 5001 ][m_lang_num] : msg_id> 5029 && msg_id< 5045 ? messages_runtime_string[msg_id- 5030 ][m_lang_num] : msg_id> 5049 && msg_id< 5064 ? messages_runtime_array[msg_id- 5050 ][m_lang_num] : msg_id> 5099 && msg_id< 5115 ? messages_runtime_opencl[msg_id- 5100 ][m_lang_num] : msg_id> 5119 && msg_id< 5131 ? messages_runtime_database[msg_id- 5120 ][m_lang_num] : msg_id> 5199 && msg_id< 5204 ? messages_runtime_webrequest[msg_id- 5200 ][m_lang_num] : msg_id> 5269 && msg_id< 5276 ? messages_runtime_netsocket[msg_id- 5270 ][m_lang_num] : msg_id> 5299 && msg_id< 5311 ? messages_runtime_custom_symbol[msg_id- 5300 ][m_lang_num] : msg_id> 5399 && msg_id< 5403 ? messages_runtime_calendar[msg_id- 5400 ][m_lang_num] : msg_id> 5600 && msg_id< 5627 ? messages_runtime_sqlite[msg_id- 5601 ][m_lang_num] : msg_id> 10003 && msg_id< 10047 ? messages_ts_ret_code[msg_id- 10004 ][m_lang_num] : #else msg_id> 0 && msg_id< 10 ? messages_ts_ret_code_mql4[msg_id][m_lang_num] : msg_id> 63 && msg_id< 66 ? messages_ts_ret_code_mql4[msg_id- 54 ][m_lang_num] : msg_id> 127 && msg_id< 151 ? messages_ts_ret_code_mql4[msg_id- 116 ][m_lang_num] : msg_id< 4000 ? messages_ts_ret_code_mql4[ 26 ][m_lang_num] : msg_id< 4031 ? messages_runtime_4000_4030[msg_id- 4000 ][m_lang_num] : msg_id> 4049 && msg_id< 4076 ? messages_runtime_4050_4075[msg_id- 4050 ][m_lang_num] : msg_id> 4098 && msg_id< 4113 ? messages_runtime_4099_4112[msg_id- 4099 ][m_lang_num] : msg_id> 4199 && msg_id< 4221 ? messages_runtime_4200_4220[msg_id- 4200 ][m_lang_num] : msg_id> 4249 && msg_id< 4267 ? messages_runtime_4250_4266[msg_id- 4250 ][m_lang_num] : msg_id> 5000 && msg_id< 5030 ? messages_runtime_5001_5029[msg_id- 5001 ][m_lang_num] : msg_id> 5199 && msg_id< 5204 ? messages_runtime_5200_5203[msg_id- 5200 ][m_lang_num] : #endif msg_id> ERR_USER_ERROR_FIRST - 1 ? messages_library[msg_id- ERR_USER_ERROR_FIRST ][m_lang_num] : messages_library[MSG_LIB_SYS_ERROR_CODE_OUT_OF_RANGE- ERR_USER_ERROR_FIRST ][m_lang_num] ); }

При обработке кодов возврата торгового сервера увеличим верхнюю границу диапазона кодов на 1, так как у нас появилось одно новое сообщение об ошибке с кодом 10046, и его тоже необходимо включить в диапазон обрабатываемых кодов ошибок.



Теперь наша библиотека может правильно обрабатывать новые коды ошибок торгового сервера и времени выполнения. Добавим новые свойства объекту-сделке. У нас появилось новое свойство "Оплата за проведение сделки" и два свойства StopLoss и TakeProfit теперь присущи и сделкам — их тоже добавим в свойства сделки.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh впишем новое свойство в перечисление вещественных свойств ордера (в библиотеке у нас есть абстрактный ордер, а от него наследуются уже остальные сущности — сделки и позиции):

enum ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE { ORDER_PROP_PRICE_OPEN = ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL, ORDER_PROP_PRICE_CLOSE, ORDER_PROP_SL, ORDER_PROP_TP, ORDER_PROP_FEE, ORDER_PROP_PROFIT, ORDER_PROP_COMMISSION, ORDER_PROP_SWAP, ORDER_PROP_VOLUME, ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT, ORDER_PROP_PROFIT_FULL, ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT, }; #define ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 12 )

Увеличим общее количество вещественных свойств с 11 до 12.



В перечисление возможных критериев сортировки ордеров и сделок добавим сортировку по новому свойству:

#define FIRST_ORD_DBL_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_ORD_STR_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP) enum ENUM_SORT_ORDERS_MODE { SORT_BY_ORDER_TICKET = 0 , SORT_BY_ORDER_MAGIC, SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN, SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE, SORT_BY_ORDER_TIME_EXP, SORT_BY_ORDER_TYPE_FILLING, SORT_BY_ORDER_TYPE_TIME, SORT_BY_ORDER_STATUS, SORT_BY_ORDER_TYPE, SORT_BY_ORDER_REASON, SORT_BY_ORDER_STATE, SORT_BY_ORDER_POSITION_ID, SORT_BY_ORDER_POSITION_BY_ID, SORT_BY_ORDER_DEAL_ORDER, SORT_BY_ORDER_DEAL_ENTRY, SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE, SORT_BY_ORDER_TICKET_FROM, SORT_BY_ORDER_TICKET_TO, SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT, SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_SL, SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_TP, SORT_BY_ORDER_MAGIC_ID, SORT_BY_ORDER_GROUP_ID1, SORT_BY_ORDER_GROUP_ID2, SORT_BY_ORDER_PEND_REQ_ID, SORT_BY_ORDER_DIRECTION, SORT_BY_ORDER_PRICE_OPEN = FIRST_ORD_DBL_PROP, SORT_BY_ORDER_PRICE_CLOSE, SORT_BY_ORDER_SL, SORT_BY_ORDER_TP, SORT_BY_ORDER_FEE, SORT_BY_ORDER_PROFIT, SORT_BY_ORDER_COMMISSION, SORT_BY_ORDER_SWAP, SORT_BY_ORDER_VOLUME, SORT_BY_ORDER_VOLUME_CURRENT, SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL, SORT_BY_ORDER_PRICE_STOP_LIMIT, SORT_BY_ORDER_SYMBOL = FIRST_ORD_STR_PROP, SORT_BY_ORDER_COMMENT, SORT_BY_ORDER_COMMENT_EXT, SORT_BY_ORDER_EXT_ID };

Теперь мы сможем сделки сортировать, фильтровать и выбирать по этому новому свойству.



В списке возможных состояний мышки относительно формы чуть поправим наименования констант перечисления ENUM_MOUSE_FORM_STATE — чтобы их названия более точно указывали на состояние мышки относительно формы:

enum ENUM_MOUSE_FORM_STATE { MOUSE_FORM_STATE_NONE = 0 , MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE _FORM _NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE _FORM _PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE _FORM _WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE _FORM _NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE _FORM _PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE _FORM _WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL _AREA _NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL _AREA _PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL _AREA _WHEEL, };





Доработаем класс абстрактного ордера в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Orders\Order.mqh.

В защищённой секции класса объявим метод, считывающий из свойств сделки значение её свойства DEAL_FEE, и возвращающий считанное значение:

protected : COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status, const ulong ticket); long OrderMagicNumber( void ) const ; long OrderTicket( void ) const ; long OrderTicketFrom( void ) const ; long OrderTicketTo( void ) const ; long OrderPositionID( void ) const ; long OrderPositionByID( void ) const ; long OrderOpenTimeMSC( void ) const ; long OrderCloseTimeMSC( void ) const ; long OrderType( void ) const ; long OrderState( void ) const ; long OrderTypeByDirection( void ) const ; long OrderTypeFilling( void ) const ; long OrderTypeTime( void ) const ; long OrderReason( void ) const ; long DealOrderTicket( void ) const ; long DealEntry( void ) const ; bool OrderCloseByStopLoss( void ) const ; bool OrderCloseByTakeProfit( void ) const ; datetime OrderExpiration( void ) const ; long PositionTimeUpdateMSC( void ) const ; double OrderOpenPrice( void ) const ; double OrderClosePrice( void ) const ; double OrderProfit( void ) const ; double OrderCommission( void ) const ; double OrderSwap( void ) const ; double OrderVolume( void ) const ; double OrderVolumeCurrent( void ) const ; double OrderStopLoss( void ) const ; double OrderTakeProfit( void ) const ; double DealFee( void ) const ; double OrderPriceStopLimit( void ) const ; string OrderSymbol( void ) const ; string OrderComment( void ) const ; string OrderExternalID( void ) const ; string GetReasonDescription( const long reason) const ; string GetEntryDescription( const long deal_entry) const ; string GetTypeDealDescription( const long type_deal) const ; public :





В блоке методов упрощённого доступа к свойствам объекта-ордера в публичной секции класса добавим метод, возвращающий записанное в свойствах объекта значение свойства DEAL_FEE:

long Ticket( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET); } long TicketFrom( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_FROM); } long TicketTo( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_TO); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC); } long Reason( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_REASON); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_BY_ID); } long MagicID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC_ID); } long GroupID1( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID1); } long GroupID2( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID2); } long PendReqID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PEND_REQ_ID); } long TypeOrder( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TYPE); } bool IsCloseByStopLoss( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL); } bool IsCloseByTakeProfit( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP); } long TimeOpen( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN); } long TimeClose( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_CLOSE); } datetime TimeExpiration( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_EXP); } ENUM_ORDER_STATE State( void ) const { return ( ENUM_ORDER_STATE ) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATE); } ENUM_ORDER_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS); } ENUM_ORDER_TYPE TypeByDirection( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(ORDER_PROP_DIRECTION); } ENUM_ORDER_TYPE_FILLING TypeFilling( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE_FILLING ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TYPE_FILLING); } ENUM_ORDER_TYPE_TIME TypeTime( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE_TIME ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TYPE_TIME); } double PriceOpen( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PRICE_OPEN); } double PriceClose( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PRICE_CLOSE); } double Profit( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PROFIT); } double Comission( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_COMMISSION); } double Swap( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_SWAP); } double Volume( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_VOLUME); } double VolumeCurrent( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT); } double StopLoss( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_SL); } double TakeProfit( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TP); } double Fee( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_FEE); } double PriceStopLimit( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_SYMBOL); } string Comment ( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_COMMENT); } string CommentExt( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_COMMENT_EXT); } string ExternalID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_EXT_ID); } double ProfitFull( void ) const { return this .Profit()+ this .Comission()+ this .Swap(); } int ProfitInPoints( void ) const ; void SetGroupID1( const long group_id) { this .SetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID1,group_id); } void SetGroupID2( const long group_id) { this .SetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID2,group_id); } void SetPendReqID( const long req_id) { this .SetProperty(ORDER_PROP_PEND_REQ_ID,req_id); } void SetCommentExt( const string comment_ext) { this .SetProperty(ORDER_PROP_COMMENT_EXT,comment_ext); }





В закрытом параметрическом конструкторе класса считаем и запишем в свойства объекта значение нового свойства:

COrder::COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status, const ulong ticket) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_ORDER_DEAL_POSITION; this .m_ticket=ticket; this .m_long_prop[ORDER_PROP_STATUS] = order_status; this .m_long_prop[ORDER_PROP_MAGIC] = this .OrderMagicNumber(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET] = this .OrderTicket(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_EXP] = this .OrderExpiration(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TYPE_FILLING] = this .OrderTypeFilling(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TYPE_TIME] = this .OrderTypeTime(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TYPE] = this .OrderType(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_STATE] = this .OrderState(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DIRECTION] = this .OrderTypeByDirection(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_ID] = this .OrderPositionID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_REASON] = this .OrderReason(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET] = this .DealOrderTicket(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ENTRY] = this .DealEntry(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_BY_ID] = this .OrderPositionByID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_OPEN] = this .OrderOpenTimeMSC(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_CLOSE] = this .OrderCloseTimeMSC(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_UPDATE] = this .PositionTimeUpdateMSC(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_OPEN)] = this .OrderOpenPrice(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_CLOSE)] = this .OrderClosePrice(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT)] = this .OrderProfit(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMISSION)] = this .OrderCommission(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SWAP)] = this .OrderSwap(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME)] = this .OrderVolume(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SL)] = this .OrderStopLoss(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_TP)] = this .OrderTakeProfit(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_FEE)] = this .DealFee(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT)] = this .OrderVolumeCurrent(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT)] = this .OrderPriceStopLimit(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SYMBOL)] = this .OrderSymbol(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMENT)] = this .OrderComment(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_EXT_ID)] = this .OrderExternalID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_PROFIT_PT] = this .ProfitInPoints(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_FROM] = this .OrderTicketFrom(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_TO] = this .OrderTicketTo(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL] = this .OrderCloseByStopLoss(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP] = this .OrderCloseByTakeProfit(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_MAGIC_ID] = this .GetMagicID(( uint ) this .GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC)); this .m_long_prop[ORDER_PROP_GROUP_ID1] = this .GetGroupID1(( uint ) this .GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC)); this .m_long_prop[ORDER_PROP_GROUP_ID2] = this .GetGroupID2(( uint ) this .GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC)); this .m_long_prop[ORDER_PROP_PEND_REQ_ID] = this .GetPendReqID(( uint ) this .GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC)); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT_FULL)] = this .ProfitFull(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMENT_EXT)] = "" ; }





В методе, возвращающем цену StopLoss запишем значение StopLoss для сделки:

double COrder::OrderStopLoss( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ::OrderStopLoss(); #else double res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_POSITION : res=:: PositionGetDouble ( POSITION_SL ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_ORDER : case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetDouble ( ORDER_SL ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetDouble (m_ticket, ORDER_SL ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetDouble (m_ticket,DEAL_SL); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif }

Если статус ордера — сделка, то считываем значение StopLoss сделки по её тикету и возвращаем результат.



Точно так же сделаем и в методе, возвращающем цену TakeProfit:

double COrder::OrderTakeProfit( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ::OrderTakeProfit(); #else double res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_POSITION : res=:: PositionGetDouble ( POSITION_TP ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_ORDER : case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetDouble ( ORDER_TP ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetDouble (m_ticket, ORDER_TP ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetDouble (m_ticket,DEAL_TP); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif }





Метод, возвращающий оплату за проведение сделки:

double COrder::DealFee( void ) const { #ifdef __MQL4__ return 0 ; #else return :: HistoryDealGetDouble (m_ticket,DEAL_FEE); #endif }

Если это MQL4, то там нет такого свойства у ордера — возвращаем ноль.

Для MQL5 считываем требуемое значение из свойств сделки по её тикету и возвращаем его.







Впишем обработку нового свойства в метод, возвращающий описание вещественного свойства ордера:

string COrder::GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) { int dg=( int ):: SymbolInfoInteger ( this .GetProperty(ORDER_PROP_SYMBOL), SYMBOL_DIGITS ); int dgl=( int )DigitsLots( this .GetProperty(ORDER_PROP_SYMBOL)); return ( property==ORDER_PROP_PRICE_CLOSE ? CMessage::Text(MSG_ORD_PRICE_CLOSE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==ORDER_PROP_PRICE_OPEN ? CMessage::Text(MSG_ORD_PRICE_OPEN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==ORDER_PROP_SL ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_PRICE_SL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg)) ) : property==ORDER_PROP_TP ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_PRICE_TP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg)) ) : property==ORDER_PROP_FEE ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_DEAL_FEE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg)) ) : property==ORDER_PROP_PROFIT ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_PROFIT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==ORDER_PROP_COMMISSION ? CMessage::Text(MSG_ORD_COMMISSION)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==ORDER_PROP_SWAP ? CMessage::Text(MSG_ORD_SWAP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==ORDER_PROP_VOLUME ? CMessage::Text(MSG_ORD_VOLUME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) ) : property==ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT ? CMessage::Text(MSG_ORD_VOLUME_CURRENT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) ) : property==ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT ? CMessage::Text(MSG_ORD_PRICE_STOP_LIMIT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==ORDER_PROP_PROFIT_FULL ? CMessage::Text(MSG_ORD_PROFIT_FULL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : "" ); }





От класса абстрактного ордера наследуются все остальные ордерные сущности — балансовые операции, сделки и позиции. Доработаем класс объекта-сделки в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Orders\HistoryDeal.mqh.

Здесь нам нужно в методе, возвращающем флаг поддержания объектом вещественного свойства убрать свойства StopLoss и TakeProfit из списка неподдерживаемых свойств — теперь эти два свойства есть у сделки, и они должны поддерживаться объектом класса:

bool CHistoryDeal::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) { if ( property==ORDER_PROP_TP || property==ORDER_PROP_SL || property==ORDER_PROP_PRICE_CLOSE || property==ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT || property==ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT || ( this .OrderType()== DEAL_TYPE_BALANCE && ( property==ORDER_PROP_PRICE_OPEN || property==ORDER_PROP_COMMISSION || property==ORDER_PROP_SWAP || property==ORDER_PROP_VOLUME ) ) ) return false ; return true ; }

Теперь метод выглядит так:

bool CHistoryDeal::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) { if (property==ORDER_PROP_PRICE_CLOSE || property==ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT || property==ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT || ( this .OrderType()== DEAL_TYPE_BALANCE && ( property==ORDER_PROP_PRICE_OPEN || property==ORDER_PROP_COMMISSION || property==ORDER_PROP_SWAP || property==ORDER_PROP_VOLUME ) ) ) return false ; return true ; }

Так как в методе перечисляются неподдерживаемые свойства, то добавленное новое свойство сделки DEAL_FEE в этом списке не было изначально и, соответственно, его нам не нужно прописывать здесь — оно по умолчанию будет поддерживаться.



Все новые свойства и коды ошибок добавлены в библиотеку и должны правильно обрабатываться.

Займёмся наконец перемещением мышкой объектов-форм.







Независимая обработка перемещения объектов-форм

В первую очередь решим, как нам обрабатывать событие перемещения мышки, если кнопка зажата и удерживается на форме. Опыт прошлой статьи показал, что необходимо разработать немного иную концепцию обработки событий мышки относительно формы. При тестировании советника из прошлой статьи, было обнаружено много недочётов и неправильного поведения при взаимодействии мышки с множественными объектами-формами, поэтому здесь необходим иной подход вместо того, который был нами реализован ранее.

Множественные эксперименты привели к тому, что нам необходимо в обработчике событий класса-коллекции графических элементов создать систему флагов, указывающих на то, над какой из многочисленных объектов-форм находится в данный момент курсор мышки, зажата ли при этом кнопка мышки, и была ли она ранее уже зажата за пределами всех форм, присутствующих на графике. В объекте-форме у нас есть свойство — флаг взаимодействия с внешней средой. Используем его для указания именно той формы, с которой необходимо работать, и события которой нам необходимо обрабатывать.



Т.е., концепция должна быть такой:

Если курсор находится за пределами всех форм, присутствующих на графике, то для графика разрешаются контекстное меню, перемещение его мышкой и инструмент "Перекрестие", а на пересечение курсора с формами (при зажатой кнопке мышки за пределами форм) не должно быть никакой реакции — мы мышкой двигаем график.



Как только курсор мышки наводится на любой объект-форму (при отпущенной кнопке) — запрещаем весь инструментарий графика и ожидаем либо зажатия кнопки мышки на форме, либо иное взаимодействие мышки с этой формой (прокрутка колёсика мышки, например, либо визуализация наведения курсора на форму в виде некоторых визуальных эффектов формы).

Если кнопка мышки стала нажатой на форме, то для формы устанавливается флаг взаимодействия и перемещения. Флаг взаимодействия будем использовать впоследствии для определения, какую из двух форм выбрать при условии, что эти две формы наложены друг на друга, и курсор мышки наведён на них и после этого зажата кнопка мышки. Должна выбираться именно та форма, у которой активен флаг взаимодействия.

Если же после перемещения формы мышкой отпустить кнопку, то для графика включится разрешение его инструментария, а для формы флаг взаимодействия будет оставлен взведённым. Таким образом именно эта форма будет выбрана из двух, если они опять наложены друг на друга, и кнопка мышки отпущена. Либо, если выбрать курсором неактивную в данный момент форму (не ту, которая сейчас перемещалась) и начать её перемещать, то с первой формы будет снят флаг взаимодействия, а для захваченной мышкой — установлен.

Такая система флагов позволит нам всегда знать, какая форма была активной последней, на какую из них просто наведён курсор и можно ли её как-то выделить визуально (эти обработчики будем делать позже, и не в классе-коллекции графических элементов, а в классе объекта-формы), и мы всегда в любой момент времени сможем взаимодействовать с формой, на которую наведён курсор, и перемещать ту форму, которая выбрана мышкой последней. Всё, что мы создали в обработчике событий класса объекта-формы, нам нужно удалить (кроме корректировки координат формы при событии изменения графика). Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh и удалим из обработчика ненужный код, оставив только корректировку смещения вертикальной координаты: void CForm:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGCnvElement:: OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); }

Также были подправлены наименования констант перечислений, которые мы выше исправили для большей их смысловой нагрузки:

ENUM_MOUSE_FORM_STATE CForm::MouseFormState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { ENUM_MOUSE_FORM_STATE form_state= MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED ; ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE state= this .m_mouse.ButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam); this .m_mouse_state_flags= this .m_mouse.GetMouseFlags(); if (CGCnvElement::CursorInsideElement(m_mouse.CoordX(),m_mouse.CoordY())) { this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 8 ); if (CGCnvElement::CursorInsideActiveArea(m_mouse.CoordX(),m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 9 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0xFDFF ; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0001 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0002 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0010 )!= 0 ) form_state=(( this .m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ? MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED ); else { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0080 )!= 0 ) form_state=(( this .m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ? MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL ); else form_state=(( this .m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ? MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED ); } } else { form_state= ( (( this .m_mouse_state_flags & 0x0001 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0002 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0010 )!= 0 ) ? MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED ); } return form_state; }

Всё. Теперь нам нужно создать систему флагов в обработчике событий класса-коллекции графических элементов.

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh и внесём в него необходимые доработки.



В приватной секции класса объявим объект класса "Состояния мышки" и два метода — возвращающий указатель на форму, находящуюся под курсором, и сбрасывающий всем формам флаги взаимодействия кроме указанной:

#resource "\\" +PATH_TO_EVENT_CTRL_IND; class CGraphElementsCollection : public CBaseObj { private : CArrayObj m_list_charts_control; CListObj m_list_all_canv_elm_obj; CListObj m_list_all_graph_obj; CArrayObj m_list_deleted_obj; CMouseState m_mouse; bool m_is_graph_obj_event; int m_total_objects; int m_delta_graph_obj; bool IsPresentCanvElmInList( const long chart_id, const string name); bool IsPresentGraphObjInList( const long chart_id, const string name); bool IsPresentGraphObjOnChart( const long chart_id, const string name); CChartObjectsControl *GetChartObjectCtrlObj( const long chart_id); CChartObjectsControl *CreateChartObjectCtrlObj( const long chart_id); CChartObjectsControl *RefreshByChartID( const long chart_id); bool IsPresentChartWindow( const long chart_id); void RefreshForExtraObjects( void ); long GetFreeGraphObjID( bool program_object); long GetFreeCanvElmID( void ); bool AddGraphObjToCollection( const string source,CChartObjectsControl *obj_control); CForm *GetFormUnderCursor( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam,ENUM_MOUSE_FORM_STATE &mouse_state); void ResetAllInteractionExeptOne(CForm *form); public : bool AddCanvElmToCollection(CGCnvElement *element); private : CGStdGraphObj *FindMissingObj( const long chart_id); CGStdGraphObj *FindMissingObj( const long chart_id, int &index); string FindExtraObj( const long chart_id); bool DeleteGraphObjFromList(CGStdGraphObj *obj); void DeleteGraphObjectsFromList( const long chart_id); bool MoveGraphObjToDeletedObjList(CGStdGraphObj *obj); bool MoveGraphObjToDeletedObjList( const int index); void MoveGraphObjectsToDeletedObjList( const long chart_id); bool DeleteGraphObjCtrlObjFromList(CChartObjectsControl *obj); void SetChartTools( const long chart_id, const bool flag); public :





Метод, возвращающий указатель на форму, находящуюся под курсором:

CForm *CGraphElementsCollection::GetFormUnderCursor( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam,ENUM_MOUSE_FORM_STATE &mouse_state) { mouse_state=MOUSE_FORM_STATE_NONE; CGCnvElement *elm= NULL ; CForm *form= NULL ; CArrayObj *list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(GetListCanvElm(),CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION, true ,EQUAL); if (list!= NULL && list.Total()> 0 ) { elm=list.At( 0 ); if (elm.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) { form=elm; mouse_state=form.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); if (mouse_state>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) return form; } } int total= this .m_list_all_canv_elm_obj.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { elm= this .m_list_all_canv_elm_obj.At(i); if (elm== NULL ) continue ; if (elm.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) { form=elm; mouse_state=form.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); if (mouse_state>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) return form; } } return NULL ; }

Метод подробно прокомментирован прямо в коде. Вкратце: нам нужно знать, на каком объекте-форме находится курсор мышки. Если просто смотреть координаты курсора и сопоставлять их с координатами и размерами формы, то мы, конечно, найдём ту форму, над которой находится курсор. Но тут всплывает один неприятный момент: если две формы наложены друг на друга, то выберется та форма, которая находится в списке первой, а не та, которая на графике находится над всеми. Это неправильно. Поэтому мы, при нажатии кнопки мышки на форме, устанавливаем для формы флаг взаимодействия, и по нему ищем эту активную форму. Если такой формы нету — только в этом случае начинаем искать любую форму в списке, над которой находится курсор мышки. Такой подход даст нам верное поведение при работе с мышкой — всегда будет выбираться именно та форма, которая была активной последней, и именно она и находится выше остальных на графике, т.е. — на переднем плане, так как при её выборе она сразу же перемещается на передний план.



Метод, сбрасывающий всем формам флаги взаимодействия кроме указанной:

void CGraphElementsCollection::ResetAllInteractionExeptOne(CForm *form_exept) { int total= this .m_list_all_canv_elm_obj.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CForm *form= this .m_list_all_canv_elm_obj.At(i); if (form== NULL || form.TypeGraphElement()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM || (form.Name()==form_exept.Name() && form. ChartID ()==form_exept. ChartID ())) continue ; form.SetInteraction( false ); } }

Метод нужен для того, чтобы у нас всегда только одна форма имела взведённым флаг взаимодействия. При выборе формы мышкой, мы сразу же устанавливаем для неё флаг взаимодействия, а для остальных форм этот флаг нужно снять, что и происходит при вызове этого метода.



В обработчике событий класса-коллекции графических элементов нам нужно при любых событиях, кроме события изменения графика, вызвать обработчики событий взаимодействий мышки с формами. Для этого очень хорошо подходит участок кода, следующий сразу за проверкой события изменения графика — нам как раз нужно реагировать на все события, кроме этого. Разместим блок обработчиков взаимодействия мышки с формами в нужном месте:

void CGraphElementsCollection:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGStdGraphObj *obj_std= NULL ; CGCnvElement *obj_cnv= NULL ; ushort idx= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || idx== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { long param=(id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? :: ChartID () : idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? lparam : WRONG_VALUE ); long chart_id=(param== WRONG_VALUE ? (lparam== 0 ? :: ChartID () : lparam) : param); obj_std= this .GetStdGraphObject(sparam,chart_id); if (obj_std== NULL ) { obj_std= this .FindMissingObj(chart_id); if (obj_std== NULL ) return ; string name_new= this .FindExtraObj(chart_id); if (obj_std.SetNamePrev(obj_std.Name()) && obj_std.SetName(name_new)) :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_RENAME,obj_std. ChartID (),obj_std.TimeCreate(),obj_std.Name()); } obj_std.PropertiesRefresh(); obj_std.PropertiesCheckChanged(); } for ( int i= 0 ;i< this .m_list_all_graph_obj.Total();i++) { obj_std= this .m_list_all_graph_obj.At(i); if (obj_std== NULL ) continue ; obj_std. OnChartEvent ((id< CHARTEVENT_CUSTOM ? id : idx),lparam,dparam,sparam); } if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE || idx== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { CArrayObj *list= this .GetListStdGraphObjectExt(); if (list!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { obj_std=list.At(i); if (obj_std== NULL ) continue ; obj_std. OnChartEvent ( CHARTEVENT_CHART_CHANGE ,lparam,dparam,sparam); } } } else { bool pressed=( this .m_mouse.ButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam)==MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT ? true : false ); ENUM_MOUSE_FORM_STATE mouse_state=MOUSE_FORM_STATE_NONE; static CForm *form= NULL ; static bool pressed_chart= false ; static bool pressed_form= false ; static bool move= false ; if (!pressed_chart && !move) form= this .GetFormUnderCursor(id,lparam,dparam,sparam,mouse_state); if (!pressed) { pressed_chart= false ; pressed_form= false ; move= false ; SetChartTools(:: ChartID (), true ); } if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && move) { if (form!= NULL ) { int x= this .m_mouse.CoordX()-form.OffsetX(); int y= this .m_mouse.CoordY()-form.OffsetY(); int chart_width=( int ):: ChartGetInteger (form. ChartID (), CHART_WIDTH_IN_PIXELS ,form.SubWindow()); int chart_height=( int ):: ChartGetInteger (form. ChartID (), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,form.SubWindow()); if (x< 0 ) x= 0 ; if (x>chart_width-form.Width()) x=chart_width-form.Width(); if (y< 0 ) y= 0 ; if (y>chart_height-form.Height()) y=chart_height-form.Height(); form.Move(x,y, true ); } } Comment ( (form!= NULL ? form.Name()+ ":" : "" ), "

" , EnumToString (( ENUM_CHART_EVENT )id), "

" , EnumToString ( this .m_mouse.ButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam)), "

" , EnumToString (mouse_state), "

pressed=" ,pressed, ", move=" ,move,(form!= NULL ? ", Interaction=" +( string )form.Interaction() : "" ), "

pressed_chart=" ,pressed_chart, ", pressed_form=" ,pressed_form ); if (form== NULL ) { if (pressed) { if (pressed_form) { return ; } if (!pressed_chart) { pressed_chart= true ; pressed_form= false ; move= false ; SetChartTools(:: ChartID (), true ); } } } else { if (pressed_chart) { return ; } if (!pressed_form) { pressed_chart= false ; SetChartTools(:: ChartID (), false ); if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED) { } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED) { } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL) { } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED) { form.SetOffsetX( this .m_mouse.CoordX()-form.CoordX()); form.SetOffsetY( this .m_mouse.CoordY()-form.CoordY()); } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED && !move) { pressed_form= true ; if ( this .m_mouse.IsPressedButtonLeft()) { move= true ; form.SetInteraction( true ); form.BringToTop(); this .ResetAllInteractionExeptOne(form); form.SetOffsetX( this .m_mouse.CoordX()-form.CoordX()); form.SetOffsetY( this .m_mouse.CoordY()-form.CoordY()); } } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL) { } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED) { } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED) { } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL) { } } } } }

Здесь весь блок кода обработчика событий взаимодействия мышки с формой подробно прокомментирован. Для некоторых событий пока есть лишь "заглушки" — в этих блоках будем в дальнейшем прописывать вызов обработчиков этих событий в объекте-форме.



Сейчас у нас уже всё готово для тестирования этой новой концепции.



Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part97\ под новым именем TestDoEasyPart97.mq5.

Практически никаких изменений делать не будем. Лишь подправим координаты создаваемых форм и для их создания будем использовать ранее созданную макроподстановку, указывающую количество создаваемых объектов-форм:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #define FORMS_TOTAL ( 2 ) #define START_X ( 4 ) #define START_Y ( 4 ) #define KEY_LEFT ( 188 ) #define KEY_RIGHT ( 190 ) #define KEY_ORIGIN ( 191 ) sinput bool InpMovable = true ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseColorBG = INPUT_YES; sinput color InpColorForm3 = clrCadetBlue ; CEngine engine; color array_clr[]; int OnInit () { ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'26,100,128' ; array_clr[ 1 ]= C'35,133,169' ; string array[ 1 ]={ Symbol ()}; engine.SetUsedSymbols(array); engine.SeriesCreate( Symbol (), Period ()); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); for ( int i= 0 ;i< FORMS_TOTAL ;i++) { CForm *form= new CForm( "Form_0" + string (i+ 1 ), 30 ,( i== 0 ? 100 : 160 ), 100 , 30 ); if (form== NULL ) continue ; form.SetActive( true ); form.SetMovable( true ); form.SetID(i); form.SetNumber( 0 ); form.SetOpacity( 245 ); form.SetColorBackground(array_clr[ 0 ]); form.SetColorFrame( clrDarkBlue ); form.SetShadow( false ); color clrS=form.ChangeColorSaturation(form.ColorBackground(),- 100 ); color clr=(InpUseColorBG ? form.ChangeColorLightness(clrS,- 20 ) : InpColorForm3); form.DrawShadow( 3 , 3 ,clr, 200 , 4 ); form.Erase(array_clr,form.Opacity(), true ); form.DrawRectangle( 0 , 0 ,form.Width()- 1 ,form.Height()- 1 ,form.ColorFrame(),form.Opacity()); form.Done(); form.TextOnBG( 0 ,TextByLanguage( "Тест 0" , "Test 0" )+ string (i+ 1 ),form.Width()/ 2 ,form.Height()/ 2 ,FRAME_ANCHOR_CENTER, C'211,233,149' , 255 , true , true ); if (!engine.GraphAddCanvElmToCollection(form)) delete form; } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Вот теперь мы избавились от всех недостатков, озвученных после тестирования советника из прошлой статьи. Кроме того, перемещение форм ограничено пределами графика, а при наложении одной формы на другую всегда выбирается нужная форма и всегда верно рассчитываются смещения координат курсора относительно координат перемещаемой формы.



Что дальше

В следующей статье продолжим развитие графических объектов библиотеки.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:



Графика в библиотеке DoEasy (Часть 93): Готовим функционал для создания составных графических объектов

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 94): Составные графические объекты, перемещение и удаление

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 95): Элементы управления составными графическими объектами

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 96): Работа с событиями мышки и графика в объектах-формах

