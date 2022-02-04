Графика в библиотеке DoEasy (Часть 95): Элементы управления составными графическими объектами
Содержание
- Концепция
- Доработка классов библиотеки
- Класс инструментария расширенного стандартного графического объекта
- Тестирование
- Что дальше
Концепция
Продолжаем разрабатывать составные графические объекты. Это стандартные графические объекты, состоящие из нескольких, и объединённые в один графический объект. Графические объекты, включаемые в состав составного, мы определили в библиотеке как расширенные стандартные графические объекты. У таких объектов есть некоторые дополнительные свойства и функционал, позволяющие присоединять к ним другие графические объекты, и самим так же быть присоединёнными.
Концепция составного графического объекта требует наличия функционала, который позволит держать объект на месте его присоединения к другому объекту и корректировать его местоположение при изменениях или перемещениях родительского объекта.
В прошлой статье мы начали создавать обработчики событий составных графических объектов и сделали обработку удаления составного графического объекта и начали разработку обработчика его перемещения.
Сегодня мы немного отступим от темы перемещения составного графического объекта и сделаем обработчик события изменения графика, на котором находится составной графический объект, и займёмся объектами управления составным графическим объектом.
Почему так? У нас запланировано реалтайм-создание составных графических объектов — прикрепление к базовому объекту зависимого при перетаскивании зависимого объекта на базовый. Базовый графический объект будет отслеживать приближение к нему другого объекта мышкой, и при определённом расстоянии от одной из его точек привязки к графику, будет включаться механизм прикрепления к нему объекта, который мы приблизили мышкой. При этом будут показаны линии, соединяющие точку привязки присоединяемого объекта с точкой привязки базового, что визуально покажет готовность перетаскиваемого объекта быть прикреплённым к базовому. Для этого нам необходимо на каждой точке привязки графического объекта иметь объект-форму определённого размера, вход в зону которого и активирует механизм привязки, а на самой форме будут отображены линии, показывающие готовность объектов к взаимодействию. Такие формы будут незримо присутствовать на каждой опорной точке графического объекта, и увидеть размер этой зоны можно будет лишь специально — для отладки — включив рисование прямоугольника по краям формы:
Кроме того, на форме будут отображены точки привязки графического объекта, которые так же будут появляться лишь при заходе курсора мышки в активную область формы. Таким образом мы сделаем перемещение и модификацию расширенного графического объекта не при помощи его выделения щелчком мышки, а при помощи наведения курсора мышки на область формы. Как только мы наведём курсор в активную зону формы (очерченную прямоугольниками на рисунке выше), в точке привязки графического объекта появятся метки (на рисунке выше это голубая точка в центре окружности) и если мы захватим мышкой форму и начнём её перемещать, то соответствующая опорная точка графического объекта будет перемещаться вслед за курсором, что приведёт к модификации самого объекта и, соответственно, составного графического объекта.
Если же курсор мышки будет входить в активную область формы с зажатой кнопкой мышки, то это будет означать (с проверкой), что мы набрасываем на эту форму некий другой графический объект, что активирует механизм привязки одного объекта к другому. Таким образом, при помощи этих форм мы решим сразу несколько задач.
Сегодня присоединение одного объекта к другому делать не будем — ещё не всё готово для начала создания этого функционала. Но сами формы создадим, прикрепим их к точкам привязки графического объекта, и сделаем механизм их перемещения на координаты опорных точек объекта при изменении графика — его перемещении и изменении масштабов его отображения. Это необходимо сделать так как объект-форма имеет координаты в пикселях экрана, тогда как большинство графических объектов — в значениях время/цена.
Доработка классов библиотеки
В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:
//--- CLinkedPivotPoint MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ANY_PIVOTS_X, // Для объекта не установлено ни одной опорной точки по оси X MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ANY_PIVOTS_Y, // Для объекта не установлено ни одной опорной точки по оси Y MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ATACHED_TO_BASE, // Объект не привязан к базовому графическому объекту MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_CREATE_PP_DATA_OBJ, // Не удалось создать объект данных опорной точки X и Y MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NUM_BASE_PP_TO_SET_X, // Количество опорных точек базового объекта для расчёта координаты X: MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NUM_BASE_PP_TO_SET_Y, // Количество опорных точек базового объекта для расчёта координаты Y: //--- CGStdGraphObjExtToolkit MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_TIME_DATA, // Не удалось изменить размер массива данных времени опорной точки MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_PRICE_DATA, // Не удалось изменить размер массива данных цены опорной точки MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_CREATE_CTRL_POINT_FORM, // Не удалось создать объект-форму для контроля опорной точки }; //+------------------------------------------------------------------+
и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:
//--- CLinkedPivotPoint {"Для объекта не установлено ни одной опорной точки по оси X","The object does not have any pivot points set along the x-axis"}, {"Для объекта не установлено ни одной опорной точки по оси Y","The object does not have any pivot points set along the y-axis"}, {"Объект не привязан к базовому графическому объекту","The object is not attached to the base graphical object"}, {"Не удалось создать объект данных опорной точки X и Y.","Failed to create X and Y reference point data object"}, {"Количество опорных точек базового объекта для расчёта координаты X: ","Number of reference points of the base object to set the X coordinate: "}, {"Количество опорных точек базового объекта для расчёта координаты Y: ","Number of reference points of the base object to set the Y coordinate: "}, //--- CGStdGraphObjExtToolkit {"Не удалось изменить размер массива данных времени опорной точки","Failed to resize pivot point time data array"}, {"Не удалось изменить размер массива данных цены опорной точки","Failed to resize pivot point price data array"}, {"Не удалось создать объект-форму для контроля опорной точки","Failed to create form object to control pivot point"}, }; //+---------------------------------------------------------------------+
В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh изменим макроподстановку
#define CLR_DEFAULT (0xFF000000) // Цвет фона символа в навигаторе по умолчанию
на более понятную по смыслу
#define CLR_MW_DEFAULT (0xFF000000) // Цвет фона символа в обзоре рынка по умолчанию
и макроподстановку
#define NULL_COLOR (0x00FFFFFF) // Ноль для канваса с альфа-каналом
на более понятную по смыслу
#define CLR_CANV_NULL (0x00FFFFFF) // Ноль для канваса с альфа-каналом
и впишем новые макроподстановки для установки значений по умолчанию для объектов-форм, которые сегодня создадим:
//--- Параметры графических объектов #define PROGRAM_OBJ_MAX_ID (10000) // Максимальное значение идентификатора графического объекта, принадлежащего программе #define CTRL_POINT_SIZE (5) // Радиус контрольной точки на форме управления опорными точками графического объекта #define CTRL_FORM_SIZE (40) // Размер формы контрольной точки управления опорными точками графического объекта //+------------------------------------------------------------------+ //| Перечисления | //+------------------------------------------------------------------+
Так как были изменены наименования макроподстановок, то заменим устаревшие названия во всех файлах.
Просто нажмём сочетание клавиш Ctrl+Shift+H и введём в поля такие значения и установим галочки как на рисунке:
И нажмём кнопку Replace in Files (Заменить в файлах). Редактор выполнит поиск по всем папкам библиотеки и выполнит в них замену.
Точно так же сделаем и для замены "NULL_COLOR" на "CLR_CANV_NULL"
Такие наименования макроподстановок более наглядные и не будут в дальнейшем заставлять вспоминать какая из них для чего (я по ошибке ввёл CLR_DEFAULT для установки прозрачного фона для канваса и долго искал почему он не прозрачный)
Кроме этих замен были выполнены небольшие корректировки во всех файлах классов наследников базового графического объекта (просто добавил запятую в тексте метода, выводящем в журнал краткое описание объекта):
//+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал краткое описание объекта | //+------------------------------------------------------------------+ void CGStdArrowBuyObj::PrintShort(const bool dash=false,const bool symbol=false) { ::Print ( (dash ? " - " : "")+this.Header(symbol)," \"",CGBaseObj::Name(),"\": ID ",(string)this.GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID,0), ", ",::TimeToString(CGBaseObj::TimeCreate(),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS) ); } //+------------------------------------------------------------------+
Это чисто "дизайнерская" доработка.
Сделана во всех файлах папки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\, и их можно посмотреть самостоятельно в прикреплённых к статье файлах.
Класс инструментария расширенного стандартного графического объекта
Итак, приступим к созданию инструментария для работы с расширенными графическими объектами. Это будет класс, в который впишем необходимые методы для создания объектов-форм и работы с ними. В каждом расширенном графическом объекте будет находиться указатель на объект такого класса. При необходимости (если это базовый объект в составе составного графического объекта) объект класса будет динамически создаваться при создании расширенного объекта и удаляться при его удалении.
В объект будут передаваться необходимые параметры базового графического объекта (его координаты, тип, название и т.д.) и внутри объекта будут производиться отслеживания координат базового объекта и корректировка координат объектов-форм. Соответственно, и объекты-формы будут в итоге позволять управлять базовым объектом.
Но всё по порядку...
В каталоге библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ создадим новую папку Extend\, а в ней новый файл CGStdGraphObjExtToolkit.mqh класса CGStdGraphObjExtToolkit, унаследованного от базового класса CObject для построения стандартной библиотеки MQL5:
//+------------------------------------------------------------------+ //| CGStdGraphObjExtToolkit.mqh | //| Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. | //| https://mql5.com/ru/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict // Нужно для mql4 //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые файлы | //+------------------------------------------------------------------+ #include "..\..\Graph\Form.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Класс инструментария расширенного | //| стандартного графического объекта | //+------------------------------------------------------------------+ class CGStdGraphObjExtToolkit : public CObject { }
К файлу класса должен быть подключен файл класса объекта-формы.
В приватной секции класса объявим переменные, в которых будем хранить все необходимые свойства базового объекта,
свойства для построения форм, список для их хранения, и методы для создания объекта-формы и возврата её экранных координат:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс инструментария расширенного | //| стандартного графического объекта | //+------------------------------------------------------------------+ class CGStdGraphObjExtToolkit : public CObject { private: long m_base_chart_id; // Идентификатор графика базового графического объекта int m_base_subwindow; // Подокно графика базового графического объекта ENUM_OBJECT m_base_type; // Тип базового объекта string m_base_name; // Имя базового объекта int m_base_pivots; // Количество опорных точек базового объекта datetime m_base_time[]; // Массив времени опорных точек базового объекта double m_base_price[]; // Массив цен опорных точек базового объекта int m_base_x; // Координата X базового объекта int m_base_y; // Координата Y базового объекта int m_ctrl_form_size; // Размер форм управления опорными точками int m_shift; // Смещение координат для корректировки размещения формы CArrayObj m_list_forms; // Список объектов-форм управления опорными точками //--- Создаёт объект-форму на опорной точке базового объекта CForm *CreateNewControlPointForm(const int index); //--- Возвращает экранные координаты X и Y указанной опорной точки графического объекта bool GetControlPointCoordXY(const int index,int &x,int &y); public:
Для хранения координат цены и времени будем использовать массивы, так как у одного графического объекта может быть несколько опорных точек и, соответственно, координаты каждой точки будут храниться в соответствующих ячейках массива. Координата первой точки — по индексу массива 0, координата второй точки — по индексу массива 1, третьей — по индексу 2, и т.д.
Смещение координат формы нам нужно для того, чтобы точно расположить форму по центру опорной точки объекта, и этим смещением будет половина её размера. При этом, если размер формы задать кратным двойке, например, 10, то он будет скорректирован на 1 больше, т.е. — 11. Это нужно для того, чтобы форма могла расположиться точно по центру опорной точки графического объекта и не имела размер одной из сторон больше на один пиксель размера противоположной стороны.
В списке форм будем хранить все создаваемые формы, и из него же будем получать к ним доступ по указателю. А метод для расчёта экранных координат нам нужен чтобы знать на каких координатах экрана располагать форму, чтобы она встала точно на опорную точку графического объекта.
В публичной секции класса объявим все необходимые для работы с классом методы, которые и рассмотрим ниже:
public: //--- Устанавливает параметры базового объекта составного графического объекта void SetBaseObj(const ENUM_OBJECT base_type,const string base_name, const long base_chart_id,const int base_subwindow, const int base_pivots,const int ctrl_form_size, const int base_x,const int base_y, const datetime &base_time[],const double &base_price[]); //--- Устанавливает координаты (1) времени, (2) цены, (3) времени и цены базового объекта void SetBaseObjTime(const datetime time,const int index); void SetBaseObjPrice(const double price,const int index); void SetBaseObjTimePrice(const datetime time,const double price,const int index); //--- Устанавливает экранные координаты (1) X, (2) Y, (3) X и Y базового объекта void SetBaseObjCoordX(const int value) { this.m_base_x=value; } void SetBaseObjCoordY(const int value) { this.m_base_y=value; } void SetBaseObjCoordXY(const int value_x,const int value_y) { this.m_base_x=value_x; this.m_base_y=value_y; } //--- (1) Устанавливает, (2) возвращает размер формы контрольных точек управления опорными точками void SetControlFormSize(const int size); int GetControlFormSize(void) const { return this.m_ctrl_form_size; } //--- Возвращает указатель на форму опорной точки по (1) индексу, (2) имени CForm *GetControlPointForm(const int index) { return this.m_list_forms.At(index); } CForm *GetControlPointForm(const string name,int &index); //--- Возвращает количество опорных точек базового объекта int GetNumPivotsBaseObj(void) const { return this.m_base_pivots; } //--- Создаёт объекты-формы на опорных точках базового объекта bool CreateAllControlPointForm(void); //--- Удаляет все объекты-формы из списка void DeleteAllControlPointForm(void); //--- Обработчик событий void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam); //--- Конструктор/Деструктор CGStdGraphObjExtToolkit(const ENUM_OBJECT base_type,const string base_name, const long base_chart_id,const int base_subwindow, const int base_pivots,const int ctrl_form_size, const int base_x,const int base_y, const datetime &base_time[],const double &base_price[]) { this.m_list_forms.Clear(); this.SetBaseObj(base_type,base_name,base_chart_id,base_subwindow,base_pivots,ctrl_form_size,base_x,base_y,base_time,base_price); this.CreateAllControlPointForm(); } CGStdGraphObjExtToolkit(){;} ~CGStdGraphObjExtToolkit(){;} }; //+------------------------------------------------------------------+
В конструкторе класса очищаем список объектов-форм, устанавливаем в переменные класса все значения базового объекта (переданные в параметрах конструктора), необходимые для работы класса, и создаём на каждой опорной точке базового графического объекта объекты-формы, необходимые для управления базовым объектом и взаимодействия с ним.
Метод, устанавливающий параметры базового объекта составного графического объекта:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает параметры базового объекта | //| составного графического объекта | //+------------------------------------------------------------------+ void CGStdGraphObjExtToolkit::SetBaseObj(const ENUM_OBJECT base_type,const string base_name, const long base_chart_id,const int base_subwindow, const int base_pivots,const int ctrl_form_size, const int base_x,const int base_y, const datetime &base_time[],const double &base_price[]) { this.m_base_chart_id=base_chart_id; // Идентификатор графика базового графического объекта this.m_base_subwindow=base_subwindow; // Подокно графика базового графического объекта this.m_base_type=base_type; // Тип базового объекта this.m_base_name=base_name; // Имя базового объекта this.m_base_pivots=base_pivots; // Количество опорных точек базового объекта this.m_base_x=base_x; // Координата X базового объекта this.m_base_y=base_y; // Координата Y базового объекта this.SetControlFormSize(ctrl_form_size); // Размер форм управления опорными точками if(this.m_base_type==OBJ_LABEL || this.m_base_type==OBJ_BUTTON || this.m_base_type==OBJ_BITMAP_LABEL || this.m_base_type==OBJ_EDIT || this.m_base_type==OBJ_RECTANGLE_LABEL || this.m_base_type==OBJ_CHART) return; if(::ArraySize(base_time)==0) { CMessage::ToLog(DFUN+"base_time: ",MSG_CANV_ELEMENT_ERR_EMPTY_ARRAY); return; } if(::ArraySize(base_price)==0) { CMessage::ToLog(DFUN+"base_price: ",MSG_CANV_ELEMENT_ERR_EMPTY_ARRAY); return; } if(::ArrayResize(this.m_base_time,this.m_base_pivots)!=this.m_base_pivots) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_TIME_DATA); return; } if(::ArrayResize(this.m_base_price,this.m_base_pivots)!=this.m_base_pivots) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_PRICE_DATA); return; } for(int i=0;i<this.m_base_pivots;i++) { this.m_base_time[i]=base_time[i]; // Время (i) опорной точки базового объекта this.m_base_price[i]=base_price[i]; // Цена (i) опорной точки базового объекта } } //+------------------------------------------------------------------+
В метод передаются все необходимые для работы класса значения свойств базового графического объекта. Затем проверяем тип базового объекта и, если это объект, который строится не по координатам цена/время, то выходим из метода — мы временно не работаем с такими объектами, и просто не будем их обрабатывать. Далее проверяем размеры массивов координат базового объекта, переданные в метод и, если они нулевого размера (в метод передан пустой массив), то сообщаем об этом и уходим из метода. Затем изменяем размеры внутренних массивов координат в соответствии с переданными и, если изменить размер не получилось — сообщаем об этом и уходим. В конце просто копируем поэлементно входные массивы во внутренние.
Метод, устанавливающий размер контрольных точек управления опорными точками:
//+------------------------------------------------------------------+ //|Устанавливает размер контрольных точек управления опорными точками| //+------------------------------------------------------------------+ void CGStdGraphObjExtToolkit::SetControlFormSize(const int size) { this.m_ctrl_form_size=(size>254 ? 255 : size<5 ? 5 : size%2==0 ? size+1 : size); this.m_shift=(int)ceil(m_ctrl_form_size/2)+1; } //+------------------------------------------------------------------+
В метод передаётся требуемый размер формы. Если размер больше 254, то устанавливаем его равным 255 (нечётное значение), если же переданный размер меньше 5, то устанавливаем его равным 5 (это будет минимальное значение размера формы), иначе — если переданный размер кратен двум, то прибавляем к нему единицу и используем его, если ни одно из проверенных значений не истинно, то используем переданный в метод размер.
Далее рассчитываем величину сдвига координат (потому, что форма должна встать так, чтобы опорная точка графического объекта была точно в её центре, а для этого нужно отнять от значения координаты величину сдвига). Делим рассчитанный размер формы на два, берём ближайшее целое сверху и прибавляем единицу.
Метод, устанавливающий координату времени базового объекта:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает координату времени базового объекта | //+------------------------------------------------------------------+ void CGStdGraphObjExtToolkit::SetBaseObjTime(const datetime time,const int index) { if(index>this.m_base_pivots-1) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_ARRAY); return; } this.m_base_time[index]=time; } //+------------------------------------------------------------------+
В метод передаётся значение времени опорной точки и индекс опорной точки объекта. Если индекс больше, чем количество опорных точек в объекте, сообщаем о запросе за пределы массива и уходим. В итоге в массив времени в соответствующую индексу ячейку вписываем переданное в метод значение времени.
Метод нужен для указания в объект класса времени базового объекта при его изменениях.
Метод, устанавливающий координату цены базового объекта:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает координату цены базового объекта | //+------------------------------------------------------------------+ void CGStdGraphObjExtToolkit::SetBaseObjPrice(const double price,const int index) { if(index>this.m_base_pivots-1) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_ARRAY); return; } this.m_base_price[index]=price; } //+------------------------------------------------------------------+
Метод идентичен вышерассмотренному за исключением того, что тут мы вписываем цену указанной по индексу опорной точки базового объекта в массив цен класса.
Метод, устанавливающий координаты времени и цены базового объекта:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает координаты времени и цены базового объекта | //+------------------------------------------------------------------+ void CGStdGraphObjExtToolkit::SetBaseObjTimePrice(const datetime time,const double price,const int index) { if(index>this.m_base_pivots-1) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_ARRAY); return; } this.m_base_time[index]=time; this.m_base_price[index]=price; } //+------------------------------------------------------------------+
Метод идентичен двум вышерассмотренным, но устанавливает в массивы класса как цену, так и время.
Метод, возвращающий координаты X и Y указанной опорной точки графического объекта в экранных координатах:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает координаты X и Y указанной опорной точки | //| графического объекта в экранных координатах | //+------------------------------------------------------------------+ bool CGStdGraphObjExtToolkit::GetControlPointCoordXY(const int index,int &x,int &y) { switch(this.m_base_type) { case OBJ_LABEL : case OBJ_BUTTON : case OBJ_BITMAP_LABEL : case OBJ_EDIT : case OBJ_RECTANGLE_LABEL : case OBJ_CHART : x=this.m_base_x; y=this.m_base_y; break; default: if(!::ChartTimePriceToXY(this.m_base_chart_id,this.m_base_subwindow,this.m_base_time[index],this.m_base_price[index],x,y)) { x=0; y=0; return false; } } return true; } //+------------------------------------------------------------------+
В метод передаётся индекс требуемой опорной точки базового графического объекта, для которой нужно получить экранные координаты (в пикселях от верхнего левого угла экрана), и две переменные по ссылке, в которые будут записываться экранные координаты формы. Если объект и так располагается в экранных координатах, то их и возвращаем.
Если же объект располагается в координатах цена/время, то рассчитываем их при помощи функции ChartTimePriceToXY() и, если преобразовать координаты в экранные не получилось, то устанавливаем координаты в ноль и возвращаем false.
В итоге возвращаем true.
Метод, возвращающий указатель на форму опорной точки по имени:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает указатель на форму опорной точки по имени | //+------------------------------------------------------------------+ CForm *CGStdGraphObjExtToolkit::GetControlPointForm(const string name,int &index) { index=WRONG_VALUE; for(int i=0;i<this.m_list_forms.Total();i++) { CForm *form=this.m_list_forms.At(i); if(form==NULL) continue; if(form.Name()==name) { index=i; return form; } } return NULL; } //+------------------------------------------------------------------+
В метод передаётся имя искомой формы и переменная по ссылке, в которую запишем индекс найденной формы в списке объектов-форм.
В цикле по списку объектов-форм получаем очередной объект и, если его имя совпадает с искомым — записываем индекс цикла в переменную и возвращаем указатель на найденный объект. По окончании цикла возвращаем NULL — форма не найдена, и индекс будет иметь значение -1, записанное в него перед началом цикла.
Метод, создающий объект-форму на опорной точке базового объекта:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт объект-форму на опорной точке базового объекта | //+------------------------------------------------------------------+ CForm *CGStdGraphObjExtToolkit::CreateNewControlPointForm(const int index) { string name=this.m_base_name+"_TKPP_"+(index<this.m_base_pivots ? (string)index : "X"); CForm *form=this.GetControlPointForm(index); if(form!=NULL) return NULL; int x=0, y=0; if(!this.GetControlPointCoordXY(index,x,y)) return NULL; return new CForm(this.m_base_chart_id,this.m_base_subwindow,name,x-this.m_shift,y-this.m_shift,this.GetControlFormSize(),this.GetControlFormSize()); } //+------------------------------------------------------------------+
В метод передаётся индекс требуемой опорной точки, на которой необходимо создать объект-форму.
Создаём имя объекта-формы, состоящее из имени базового объекта + аббревиатура от "ToolKit Pivot Point" (_TKPP) + индекс опорной точки. При создании описания индекса проверяем его значение и, если оно меньше количества опорных точек базового объекта (подсчёт начинается с нуля), то используем строковое представление переданного в метод индекса. Иначе — используем значок "X". Зачем это нужно? К базовому объекту можно будет в дальнейшем прикреплять зависимые объекты не только на его опорных точках, но и между ними. Плюс, нам нужно будет для перемещения объекта целиком, создать контрольную форму по центру линии базового объекта, за которую и будем перемещать весь объект. Поэтому в названии формы нужно сразу предусмотреть возможность создания формы не только для опорных точек, но и для других тоже.
Далее проверяем наличие формы в списке по индексу, переданному в метод и, если по этому индексу в списке уже есть объект-форма (указатель на него не равен NULL), то возвращаем NULL.
Затем преобразуем координаты опорной точки по её индексу в экранные координаты и возвращаем результат создания объекта-формы на полученных координатах. При этом от обеих координат отнимаем величину их смещения — для точного позиционирования центра формы на опорной точке.
Мы могли бы просто задать значение для точки привязки формы по центру, но в библиотеке мы условились, что точка привязки всех форм будет неизменной — в левом верхнем её углу. Поэтому везде, где это требуется, используем смещение для позиционирования объектов-форм.
Метод, создающий объекты-формы на опорных точках базового объекта:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт объекты-формы на опорных точках базового объекта | //+------------------------------------------------------------------+ bool CGStdGraphObjExtToolkit::CreateAllControlPointForm(void) { bool res=true; //--- В цикле по количеству опорных точек базового объекта for(int i=0;i<this.m_base_pivots;i++) { //--- Создаём новый объект-форму на текущей опорной точке, соответствующей индексу цикла CForm *form=this.CreateNewControlPointForm(i); //--- Если форму создать не удалось - сообщаем об этом и добавляем к итоговому результату значение false if(form==NULL) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_CREATE_CTRL_POINT_FORM); res &=false; } //--- Если форму добавить в список не удалось - сообщаем об этом, удаляем созданную форму и добавляем к итоговому результату значение false if(!this.m_list_forms.Add(form)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); delete form; res &=false; } //--- Устанавливаем все необходимые свойства созданному объекту-форме form.SetBelong(GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM); // Объект создан программно form.SetActive(true); // Объект-форма активен form.SetMovable(true); // Объект перемещаемый form.SetActiveAreaShift(0,0,0,0); // Активная область объекта - вся форма целиком form.SetFlagSelected(false,false); // Объект не выбран form.SetFlagSelectable(false,false); // Объект не доступен для выбора мышкой form.Erase(CLR_CANV_NULL,0); // Заливаем форму прозрачным цветом и устанавливаем полную прозрачность //form.DrawRectangle(0,0,form.Width()-1,form.Height()-1,clrSilver); // Рисование очерчивающего прямоугольника для визуального отображения расположения формы form.DrawCircle((int)floor(form.Width()/2),(int)floor(form.Height()/2),CTRL_POINT_SIZE,clrDodgerBlue); // Рисуем окружность в центре формы form.DrawCircleFill((int)floor(form.Width()/2),(int)floor(form.Height()/2),2,clrDodgerBlue); // Рисуем точку в центре формы form.Done(); // Фиксируем изначальное состояние объекта-формы (его внешний вид) } //--- Перерисовываем график для отображения изменений (в случае успеха) и возвращаем итоговый результат if(res) ::ChartRedraw(this.m_base_chart_id); return res; } //+------------------------------------------------------------------+
Вся логика полностью расписана в комментариях к коду. Вкратце: в цикле по количеству опорных точек базового объекта создаём новый объект-форму для каждой опорной точки, добавляем его в список объектов-форм и устанавливаем каждой форме координаты соответствующей опорной точки базового объекта. На каждой форме рисуются окружность в центре и точка, указывающие на то, что это объект управления опорной точкой базового объекта.
По задумке такие объекты будут изначально невидимы, и появляться будут лишь при заходе курсора мышки в область формы. Но пока сделаем их видимыми — для тестирования их поведения при изменениях графика. А в последующих статьях сделаем их так, как и задумывалось — изначально скрытыми и появляющимися при заходе курсора в их активную область, коей будет весь размер объекта-формы.
Метод, удаляющий все объекты-формы из списка:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Удаляет все объекты-формы из списка | //+------------------------------------------------------------------+ void CGStdGraphObjExtToolkit::DeleteAllControlPointForm(void) { this.m_list_forms.Clear(); } //+------------------------------------------------------------------+
Просто используем метод Clear(), полностью очищающий весь список.
В обработчике событий будем обрабатывать события объектов-форм в соответствии с произошедшим событием:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Обработчик событий | //+------------------------------------------------------------------+ void CGStdGraphObjExtToolkit::OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam) { if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE) { for(int i=0;i<this.m_list_forms.Total();i++) { CForm *form=this.m_list_forms.At(i); if(form==NULL) continue; int x=0, y=0; if(!this.GetControlPointCoordXY(i,x,y)) continue; form.SetCoordX(x-this.m_shift); form.SetCoordY(y-this.m_shift); form.Update(); } ::ChartRedraw(this.m_base_chart_id); } } //+------------------------------------------------------------------+
На данный момент мы обрабатываем лишь событие изменения графика. В цикле по всем объектам-формам получаем очередную форму из списка и, если не удалось получить её экранные координаты в соответствии с той опорной точкой, на которой она рисуется — идём к следующей форме. Устанавливаем в форму новые экранные координаты и обновляем форму. По завершении цикла перерисовываем график для отображения изменений.
Так как объект инструментария расширенного стандартного графического объекта будет храниться в самом объекте класса стандартного графического объекта, то нам нужно доработать этот класс в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh.
В первую очередь подключим к файлу файлы классов объекта-формы и только что созданного объекта инструментария расширенного стандартного графического объекта:
//+------------------------------------------------------------------+ //| GStdGraphObj.mqh | //| Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. | //| https://mql5.com/ru/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict // Нужно для mql4 //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые файлы | //+------------------------------------------------------------------+ #include "..\GBaseObj.mqh" #include "..\..\..\Services\Properties.mqh" #include "..\..\Graph\Form.mqh" #include "..\..\Graph\Extend\CGStdGraphObjExtToolkit.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Класс данных опорной точки зависимого объекта | //+------------------------------------------------------------------+
В классе абстрактного стандартного графического объекта, в его приватной секции объявим указатель на объект инструментария расширенного стандартного графического объекта:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс абстрактного стандартного графического объекта | //+------------------------------------------------------------------+ class CGStdGraphObj : public CGBaseObj { private: CArrayObj m_list; // Список зависимых графических объектов CProperties *Prop; // Указатель на объект свойств CLinkedPivotPoint m_linked_pivots; // Связанные опорные точки CGStdGraphObjExtToolkit *ExtToolkit; // Указатель на инструментарий расширенного графического объекта int m_pivots; // Количество опорных точек объекта //--- Считывает и устанавливает (1) время, (2) цену указанной опорной точки объекта void SetTimePivot(const int index); void SetPricePivot(const int index); //--- Считывает и устанавливает (1) цвет, (2) стиль, (3) толщину, (4) значение, (5) текст указанного уровня объекта void SetLevelColor(const int index); void SetLevelStyle(const int index); void SetLevelWidth(const int index); void SetLevelValue(const int index); void SetLevelText(const int index); //--- Считывает и устанавливает имя BMP-файла для объекта "Графическая метка". Индекс: 0-состояние ON, 1-состояние OFF void SetBMPFile(const int index); public:
В публичной секции напишем метод, возвращающий указатель на объект инструментария:
public: //--- Устанавливает (1) целочисленное, (2) вещественное и (3) строковое свойство объекта void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property,int index,long value) { this.Prop.Curr.SetLong(property,index,value); } void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property,int index,double value) { this.Prop.Curr.SetDouble(property,index,value); } void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property,int index,string value) { this.Prop.Curr.SetString(property,index,value); } //--- Возвращает из массива свойств (1) целочисленное, (2) вещественное и (3) строковое свойство объекта long GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property,int index) const { return this.Prop.Curr.GetLong(property,index); } double GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property,int index) const { return this.Prop.Curr.GetDouble(property,index); } string GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property,int index) const { return this.Prop.Curr.GetString(property,index); } //--- Устанавливает прошлое (1) целочисленное, (2) вещественное и (3) строковое свойство объекта void SetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property,int index,long value) { this.Prop.Prev.SetLong(property,index,value); } void SetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property,int index,double value){ this.Prop.Prev.SetDouble(property,index,value); } void SetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property,int index,string value){ this.Prop.Prev.SetString(property,index,value); } //--- Возвращает из массива прошлых свойств (1) целочисленное, (2) вещественное и (3) строковое свойство объекта long GetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property,int index) const { return this.Prop.Prev.GetLong(property,index); } double GetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property,int index) const { return this.Prop.Prev.GetDouble(property,index); } string GetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property,int index) const { return this.Prop.Prev.GetString(property,index); } //--- Возвращает (1) себя, (2) свойства, (3) историю изменений CGStdGraphObj *GetObject(void) { return &this; } CProperties *Properties(void) { return this.Prop; } CChangeHistory *History(void) { return this.Prop.History;} CGStdGraphObjExtToolkit *GetExtToolkit(void) { return this.ExtToolkit; } //--- Возвращает флаг поддержания объектом данного свойства virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property) { return true; } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property) { return true; } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) { return true; }
В публичной секции класса объявим обработчик событий графического объекта, в конструкторе по умолчанию установим указателю на объект инструментария значение NULL, а в деструкторе класса проверим валидность указателя и сначала удалим все формы из объекта инструментария, а затем и его самого:
private: //--- Устанавливает координату X (1) из указанного свойства базового объекта в указанный подчинённый объект, (2) из базового объекта void SetCoordXToDependentObj(CGStdGraphObj *obj,const int prop_from,const int modifier_from,const int modifier_to); void SetCoordXFromBaseObj(const int prop_from,const int modifier_from,const int modifier_to); //--- Устанавливает координату Y (1) из указанного свойства базового объекта в указанный подчинённый объект, (2) из базового объекта void SetCoordYToDependentObj(CGStdGraphObj *obj,const int prop_from,const int modifier_from,const int modifier_to); void SetCoordYFromBaseObj(const int prop_from,const int modifier_from,const int modifier_to); //--- Устанавливает в указанный подчинённый объект (1) целочисленное, (2) вещественное, (3) строковое свойство void SetDependentINT(CGStdGraphObj *obj,const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop,const long value,const int modifier); void SetDependentDBL(CGStdGraphObj *obj,const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop,const double value,const int modifier); void SetDependentSTR(CGStdGraphObj *obj,const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop,const string value,const int modifier); public: //--- Обработчик событий void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam); //--- Конструктор по умолчанию CGStdGraphObj(){ this.m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ; this.m_species=WRONG_VALUE; this.ExtToolkit=NULL; } //--- Деструктор ~CGStdGraphObj() { if(this.Prop!=NULL) delete this.Prop; if(this.ExtToolkit!=NULL) { this.ExtToolkit.DeleteAllControlPointForm(); delete this.ExtToolkit; } } protected: //--- Защищённый параметрический конструктор CGStdGraphObj(const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE elm_type, const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES species, const long chart_id, const int pivots, const string name); public: //+-------------------------------------------------------------------+ //|Методы упрощённого доступа и установки свойств графического объекта| //+-------------------------------------------------------------------+
В блоке методов упрощённого доступа и установки свойств графического объекта напишем метод, возвращающий количество опорных точек графического объекта:
public: //+-------------------------------------------------------------------+ //|Методы упрощённого доступа и установки свойств графического объекта| //+-------------------------------------------------------------------+ //--- Количество опорных точек объекта int Pivots(void) const { return this.m_pivots; } //--- Номер объекта в списке int Number(void) const { return (int)this.GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM,0); } void SetNumber(const int number) { this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM,0,number); }
В защищённом параметрическом конструкторе проверим тип графического элемента и, если это расширенный графический объект, то создадим новый объект-инструментарий и сохраним на него указатель в переменной ExtToolkit. В конце листинга конструктора инициализируем объект-инструментарий:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Защищённый параметрический конструктор | //+------------------------------------------------------------------+ CGStdGraphObj::CGStdGraphObj(const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE elm_type, const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES species, const long chart_id,const int pivots, const string name) { //--- Создаём объект свойств со значениями по умолчанию this.Prop=new CProperties(GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL,GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL,GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL); this.ExtToolkit=(elm_type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? new CGStdGraphObjExtToolkit() : NULL); //--- Устанавливаем количество опорных точек и уровней объекта this.m_pivots=pivots; int levels=(int)::ObjectGetInteger(chart_id,name,OBJPROP_LEVELS); //--- Устанавливаем размерности массивов свойств в соответствии с количеством опорных точек и уровней this.Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_TIME,this.m_pivots); this.Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_PRICE,this.m_pivots); this.Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR,levels); this.Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE,levels); this.Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH,levels); this.Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE,levels); this.Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT,levels); this.Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE,2); //--- Устанавливаем объекту (1) его тип, тип графического (2) объекта, (3) елемента, (4) принадлежность и (5) номер подокна, (6) Digits символа графика this.m_type=obj_type; this.SetName(name); CGBaseObj::SetChartID(chart_id); CGBaseObj::SetTypeGraphObject(CGBaseObj::GraphObjectType(obj_type)); CGBaseObj::SetTypeElement(elm_type); CGBaseObj::SetBelong(belong); CGBaseObj::SetSpecies(species); CGBaseObj::SetSubwindow(chart_id,name); CGBaseObj::SetDigits((int)::SymbolInfoInteger(::ChartSymbol(chart_id),SYMBOL_DIGITS)); //--- Сохранение целочисленных свойств, присущих всем графическим объектам, но не имеющиеся у графического объекта this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID,0,CGBaseObj::ChartID()); // Идентификатор графика this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM,0,CGBaseObj::SubWindow()); // Номер подокна графика this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TYPE,0,CGBaseObj::TypeGraphObject()); // Тип графического объекта (ENUM_OBJECT) this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE,0,CGBaseObj::TypeGraphElement()); // Тип графического элемента (ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE) this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BELONG,0,CGBaseObj::Belong()); // Принадлежность графического объекта this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES,0,CGBaseObj::Species()); // Вид графического объекта this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_GROUP,0,0); // Группа графических объектов this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID,0,0); // Идентификатор объекта this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BASE_ID,0,0); // Идентификатор базового объекта this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM,0,0); // Номер объекта в списке this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY,0,false); // Флаг хранения истории изменений this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BASE_NAME,0,this.Name()); // Имя базового объекта //--- Сохранение свойств, присущих всем графическим объектам, имеющимся у графического объекта this.PropertiesRefresh(); //--- Сохранение базовых свойств в родительском объекте this.m_create_time=(datetime)this.GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME,0); this.m_back=(bool)this.GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BACK,0); this.m_selected=(bool)this.GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED,0); this.m_selectable=(bool)this.GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE,0); this.m_hidden=(bool)this.GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN,0); //--- Инициализация инструментария расширенного графического объекта if(this.GraphElementType()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) { datetime times[]; double prices[]; if(::ArrayResize(times,this.Pivots())!=this.Pivots()) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_TIME_DATA); if(::ArrayResize(prices,this.Pivots())!=this.Pivots()) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_PRICE_DATA); for(int i=0;i<this.Pivots();i++) { times[i]=this.Time(i); prices[i]=this.Price(i); } this.ExtToolkit.SetBaseObj(this.TypeGraphObject(),this.Name(),this.ChartID(),this.SubWindow(),this.Pivots(),CTRL_FORM_SIZE,this.XDistance(),this.YDistance(),times,prices); this.ExtToolkit.CreateAllControlPointForm(); this.SetFlagSelected(false,false); this.SetFlagSelectable(false,false); } //--- Сохранение текущих свойств в прошлые this.PropertiesCopyToPrevData(); } //+-------------------------------------------------------------------+
При инициализации объекта-инструментария сначала объявляем массивы свойств времени и цены, изменяем их размеры под количество опорных точек графического объекта, и в цикле записываем в эти свойства значения цены и времени от соответствующих индексу цикла опорных точек объекта.
Далее вызываем метод инициализации объекта-инструментария и передаём в него необходимые параметры графического объекта и только что заполненные массивы свойств цены и времени. После проведения инициализации вызываем метод создания объектов-форм на опорных точках графического объекта и в конце устанавливаем для графического объекта состояние не выделенного объекта и запрещаем его выбирать мышкой.
В методе, проверяющем изменения свойств объекта, в блоке кода, обрабатывающем расширенный стандартный графический объект, впишем блок кода для перемещения точек управления (объектов-форм) на новые экранные координаты при изменении расположения опорных точек расширенного стандартного графического объекта:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Проверяет изменения свойств объекта | //+------------------------------------------------------------------+ void CGStdGraphObj::PropertiesCheckChanged(void) { CGBaseObj::ClearEventsList(); bool changed=false; int begin=0, end=GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL; for(int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)i; if(!this.SupportProperty(prop)) continue; for(int j=0;j<Prop.CurrSize(prop);j++) { if(this.GetProperty(prop,j)!=this.GetPropertyPrev(prop,j)) { changed=true; this.CreateAndAddNewEvent(GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE,this.ChartID(),prop,this.Name()); } } } begin=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL; for(int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)i; if(!this.SupportProperty(prop)) continue; for(int j=0;j<Prop.CurrSize(prop);j++) { if(this.GetProperty(prop,j)!=this.GetPropertyPrev(prop,j)) { changed=true; this.CreateAndAddNewEvent(GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE,this.ChartID(),prop,this.Name()); } } } begin=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL; for(int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)i; if(!this.SupportProperty(prop)) continue; for(int j=0;j<Prop.CurrSize(prop);j++) { if(this.GetProperty(prop,j)!=this.GetPropertyPrev(prop,j) && prop!=GRAPH_OBJ_PROP_NAME) { changed=true; this.CreateAndAddNewEvent(GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE,this.ChartID(),prop,this.Name()); } } } if(changed) { for(int i=0;i<this.m_list_events.Total();i++) { CGBaseEvent *event=this.m_list_events.At(i); if(event==NULL) continue; ::EventChartCustom(::ChartID(),event.ID(),event.Lparam(),event.Dparam(),event.Sparam()); } if(this.AllowChangeHistory()) { int total=HistoryChangesTotal(); if(this.CreateNewChangeHistoryObj(total<1)) ::Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_SUCCESS_CREATE_SNAPSHOT)," #",(total==0 ? "0-1" : (string)total), ": ",this.HistoryChangedObjTimeChangedToString(total-1) ); } //--- Если к объекту присоединены подчинённые (объект является базовым в составном графическом объекте) if(this.m_list.Total()>0) { //--- В цикле по количеству присоединённых графических объектов for(int i=0;i<this.m_list.Total();i++) { //--- получаем очередной графический объект, CGStdGraphObj *dep=m_list.At(i); if(dep==NULL) continue; //--- получаем объект данных его опорных точек, CLinkedPivotPoint *pp=dep.GetLinkedPivotPoint(); if(pp==NULL) continue; //--- получаем количество координатных точек, к которым прикреплён объект int num=pp.GetNumLinkedCoords(); //--- В цикле по координатным точкам объекта for(int j=0;j<num;j++) { //--- получаем количество координатных точек базового объекта для установки координаты X int numx=pp.GetBasePivotsNumX(j); //--- В цикле по каждой координатной точке для установки координаты X for(int nx=0;nx<numx;nx++) { //--- получаем свойство для установки координаты X, его модификатор, //--- и устанавливаем его в выбранный текущим в основном цикле объект int prop_from=pp.GetPropertyX(j,nx); int modifier_from=pp.GetPropertyModifierX(j,nx); this.SetCoordXToDependentObj(dep,prop_from,modifier_from,nx); } //--- Получаем количество координатных точек базового объекта для установки координаты Y int numy=pp.GetBasePivotsNumY(j); //--- В цикле по каждой координатной точке для установки координаты Y for(int ny=0;ny<numy;ny++) { //--- получаем свойство для установки координаты Y, его модификатор, //--- и устанавливаем его в выбранный текущим в основном цикле объект int prop_from=pp.GetPropertyY(j,ny); int modifier_from=pp.GetPropertyModifierY(j,ny); this.SetCoordYToDependentObj(dep,prop_from,modifier_from,ny); } } dep.PropertiesCopyToPrevData(); } //--- Перемещаем контрольные точки управления на изменённые координаты if(ExtToolkit!=NULL) { for(int i=0;i<this.Pivots();i++) { ExtToolkit.SetBaseObjTimePrice(this.Time(i),this.Price(i),i); } ExtToolkit.SetBaseObjCoordXY(this.XDistance(),this.YDistance()); long lparam=0; double dparam=0; string sparam=""; ExtToolkit.OnChartEvent(CHARTEVENT_CHART_CHANGE,lparam,dparam,sparam); } //--- По завершению цикла обработки всех привязанных объектов, перерисовываем график для отображения всех изменений ::ChartRedraw(m_chart_id); } //--- Сохраняем текущие свойства как прошлые this.PropertiesCopyToPrevData(); } } //+------------------------------------------------------------------+
Если мы переместим одну из опорных точек графического объекта, или целиком весь объект, то экранные координаты его опорных точек поменяются. Соответственно, нам необходимо переместить на новые экранные координаты и объекты-формы класса инструментария — чтобы они встали на своё место. Поэтому здесь мы сначала передаём в объект-инструментарий новые координаты графического объекта (в цикле по количеству опорных точек для координат цена/время, и отдельно координаты в пикселях), а затем вызываем обработчик событий объекта-инструментария, передав в него идентификатор события изменения графика. Это заставит обработчик событий объекта-инструментария пересчитать экранные координаты всех форм и переместить их на новое место — в соответствии с новыми координатами цены и времени графического объекта.
В методе, добавляющем подчинённый стандартный графический объект в список, поправим одну ошибочку — добавленный подчинённый графический объект меняет свои свойства, поэтому новые свойства необходимо сразу же зафиксировать как прошлые — чтобы не было сгенерировано новых событий изменения этих графических объектов при щелчке по нему:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Добавляет подчинённый стандартный графический объект в список | //+------------------------------------------------------------------+ bool CGStdGraphObj::AddDependentObj(CGStdGraphObj *obj) { //--- Если текущий объект не является расширенным - сообщаем об этом и возвращаем false if(this.TypeGraphElement()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) { CMessage::ToLog(MSG_GRAPH_OBJ_NOT_EXT_OBJ); return false; } //--- Если не удалось добавить указатель на переданный объект в список - сообщаем об этом и возвращаем false if(!this.m_list.Add(obj)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_DEP_EXT_OBJ_TO_LIST); return false; } //--- Объект добавлен в список - устанавливаем для него номер в списке, //--- имя и идентификатор текущего объекта как базового, //--- установим флаги доступности и выделенности объекта //--- и тип графического элемента - стандартный расширенный графический объект obj.SetNumber(this.m_list.Total()-1); obj.SetBaseName(this.Name()); obj.SetBaseObjectID(this.ObjectID()); obj.SetFlagSelected(false,false); obj.SetFlagSelectable(false,false); obj.SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED); obj.PropertiesCopyToPrevData(); return true; } //+------------------------------------------------------------------+
Обработчик событий абстрактного стандартного графического объекта:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Обработчик событий | //+------------------------------------------------------------------+ void CGStdGraphObj::OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { if(GraphElementType()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) return; if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE) { if(ExtToolkit==NULL) return; for(int i=0;i<this.Pivots();i++) { ExtToolkit.SetBaseObjTimePrice(this.Time(i),this.Price(i),i); } ExtToolkit.SetBaseObjCoordXY(this.XDistance(),this.YDistance()); ExtToolkit.OnChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); } } //+------------------------------------------------------------------+
Пока обработчик обрабатывает лишь событие изменения графика.
Если объект не является расширенным — уходим из обработчика. Если зафиксировано событие изменения графика, проверяем валидность указателя на объект инструментария расширенного стандартного графического объекта. Если инструментарий не создан — уходим. Далее в цикле по количеству опорных точек графического объекта устанавливаем в объект-инструментарий новые координаты цены/времени графического объекта. Затем — новые его экранные координаты и вызываем обработчик событий объекта-инструментария, в котором при событии изменения графика все формы встанут на новые экранные координаты, рассчитанные из новых, только что переданных в объект-инструментарий координат цены/времени.
При удалении расширенного стандартного графического объекта с графика, нам необходимо удалить с графика и объекты-формы его объекта-инструментария в случае, если такой объект был создан для графического объекта. Удаление графических объектов с графика мы обрабатываем в классе-коллекции графических элементов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh.
В методе, обрабатывающем удаление расширенных графических объектов, впишем блок кода для удаления всех объектов-форм из объекта-инструментария:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Обрабатывает удаление расширенных графических объектов | //+------------------------------------------------------------------+ void CGraphElementsCollection::DeleteExtendedObj(CGStdGraphObj *obj) { if(obj==NULL) return; //--- Запомним идентификатор графика графического объекта и количество зависимых объектов в его списке long chart_id=obj.ChartID(); int total=obj.GetNumDependentObj(); //--- Если список зависимых объектов не пустой (значит это базовый объект) if(total>0) { CGStdGraphObjExtToolkit *toolkit=obj.GetExtToolkit(); if(toolkit!=NULL) { toolkit.DeleteAllControlPointForm(); } //--- Пройдёмся в цикле по всем зависимым объектам и удалим их for(int n=total-1;n>WRONG_VALUE;n--) { //--- Получаем очередной графический объект CGStdGraphObj *dep=obj.GetDependentObj(n); if(dep==NULL) continue; //--- Если его не получилось удалить с графика - выводим об этом сообщение в журнал if(!::ObjectDelete(dep.ChartID(),dep.Name())) CMessage::ToLog(DFUN+dep.Name()+": ",MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DELETE_OBJ_FROM_CHART); } //--- По окончании цикла обновляем график для отображения изменений и выходим из метода ::ChartRedraw(chart_id); return; } //--- Если это зависимый объект else if(obj.BaseObjectID()>0) { //--- Получаем имя базового объекта и его идентификатор string base_name=obj.BaseName(); long base_id=obj.BaseObjectID(); //--- Получаем базовый объект из списка-коллекции графических объектов CGStdGraphObj *base=GetStdGraphObject(base_name,chart_id); if(base==NULL) return; //--- получаем количество зависимых объектов в его списке int count=base.GetNumDependentObj(); //--- Пройдёмся в цикле по всем его зависимым объектам и удалим их for(int n=count-1;n>WRONG_VALUE;n--) { //--- Получаем очередной графический объект CGStdGraphObj *dep=base.GetDependentObj(n); //--- Если указатель получить не удалось, или этот объект уже удалён с графика - идём к следующему if(dep==NULL || !this.IsPresentGraphObjOnChart(dep.ChartID(),dep.Name())) continue; //--- Если графический объект не получилось удалить с графика - //--- выводим об этом сообщение в журнал и идём к следующему if(!::ObjectDelete(dep.ChartID(),dep.Name())) { CMessage::ToLog(DFUN+dep.Name()+": ",MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DELETE_OBJ_FROM_CHART); continue; } } //--- Удалим базовый объект с графика и из списка if(!::ObjectDelete(base.ChartID(),base.Name())) CMessage::ToLog(DFUN+base.Name()+": ",MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DELETE_OBJ_FROM_CHART); } //--- Обновляем график для отображения изменений ::ChartRedraw(chart_id); } //+------------------------------------------------------------------+
Тут всё просто: получаем из объекта указатель на его объект инструментария расширенного графического объекта и, если указатель валидный, вызываем метод удаления всех созданных форм объекта-инструментария расширенного стандартного графического объекта, рассмотренного нами ранее.
В обработчике событий класса-коллекции графических элементов добавим обработку изменения графика для расширенных стандартных графических объектов:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Обработчик событий | //+------------------------------------------------------------------+ void CGraphElementsCollection::OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGStdGraphObj *obj=NULL; ushort idx=ushort(id-CHARTEVENT_CUSTOM); if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK || idx==CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || idx==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || idx==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { //--- Рассчитаем идентификатор графика //--- Если id события соответствует событию с текущего графика, то идентификатор графика получаем от ChartID //--- Если id события соответствует пользовательскому событию, то идентификатор графика получаем из lparam //--- Иначе - идентификатору графика присваиваем -1 long param=(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? ::ChartID() : idx==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? lparam : WRONG_VALUE); long chart_id=(param==WRONG_VALUE ? (lparam==0 ? ::ChartID() : lparam) : param); //--- Получим объект из списка-коллекции по его имени, записанном в sparam, //--- свойства которого изменены, или который был перемещён obj=this.GetStdGraphObject(sparam,chart_id); //--- Если объект не удалось получить по имени - он отсутствует в списке, //--- а значит его имя было изменено if(obj==NULL) { //--- Найдём в списке объект, которого нет на графике obj=this.FindMissingObj(chart_id); //--- Если и тут не удалось найти объект - уходим if(obj==NULL) return; //--- Получим имя переименованного графического объекта на графике, которого нет в списке-коллекции string name_new=this.FindExtraObj(chart_id); //--- установим новое имя объекту в списке-коллекции, которому не соответствует ни один графический объект на графике, //--- и отправим событие с новым именем объекта на график управляющей программы if(obj.SetNamePrev(obj.Name()) && obj.SetName(name_new)) ::EventChartCustom(this.m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_RENAME,obj.ChartID(),obj.TimeCreate(),obj.Name()); } //--- Обновим свойства полученного объекта //--- и проверим их изменение obj.PropertiesRefresh(); obj.PropertiesCheckChanged(); } //--- Обработка изменения графика для расширенных стандартных объектов if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE || idx==CHARTEVENT_CHART_CHANGE) { CArrayObj *list=this.GetListStdGraphObjectExt(); if(list!=NULL) { for(int i=0;i<list.Total();i++) { obj=list.At(i); if(obj==NULL) continue; obj.OnChartEvent(CHARTEVENT_CHART_CHANGE,lparam,dparam,sparam); } } } } //+------------------------------------------------------------------+
Здесь: если зафиксировано событие изменения графика, получаем список всех расширенных стандартных графических объектов и в цикле по их количеству получаем очередной объект и вызываем его обработчик событий с передачей в него значения события "График изменён".
Тестирование
Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи
и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part95\ под новым именем TestDoEasyPart95.mq5.
Всё, что в нём изменилось, это немного другие имена объектов-ценовых меток, прикреплённых к базовому объекту-трендовой линии. Просто в обработчике событий советника, в блоке создания составного графического объекта, к именам подчинённых объектов добавили текст "Ext", чтобы имена соответствовали типу графических объектов как расширенных:
if(id==CHARTEVENT_CLICK) { if(!IsCtrlKeyPressed()) return; //--- Получаем координаты щелчка по графику datetime time=0; double price=0; int sw=0; if(ChartXYToTimePrice(ChartID(),(int)lparam,(int)dparam,sw,time,price)) { //--- Получаем координаты правой точки для трендовой линии datetime time2=iTime(Symbol(),PERIOD_CURRENT,1); double price2=iOpen(Symbol(),PERIOD_CURRENT,1); //--- Создаём объект "Трендовая линия" string name_base="TrendLineExt"; engine.CreateLineTrend(name_base,0,true,time,price,time2,price2); //--- Получаем объект из списка графических объектов по имени и идентификатору графика и распечатываем его свойства в журнал CGStdGraphObj *obj=engine.GraphGetStdGraphObjectExt(name_base,ChartID()); //--- Создаём объект "Левая ценовая метка" string name_dep="PriceLeftExt"; engine.CreatePriceLabelLeft(name_dep,0,false,time,price); //--- Получаем объект из списка графических объектов по имени и идентификатору графика и CGStdGraphObj *dep=engine.GraphGetStdGraphObject(name_dep,ChartID()); //--- добавляем его в список привязанных графических объектов к объекту "Трендовая линия" obj.AddDependentObj(dep); //--- Устанавливаем его точку привязки по оси X и Y к левой точке трендовой линии dep.AddNewLinkedCoord(GRAPH_OBJ_PROP_TIME,0,GRAPH_OBJ_PROP_PRICE,0); //--- Создаём объект "Правая ценовая метка" name_dep="PriceRightExt"; engine.CreatePriceLabelRight(name_dep,0,false,time2,price2); //--- Получаем объект из списка графических объектов по имени и идентификатору графика и dep=engine.GraphGetStdGraphObject(name_dep,ChartID()); //--- добавляем его в список привязанных графических объектов к объекту "Трендовая линия" obj.AddDependentObj(dep); //--- Устанавливаем его точку привязки по оси X и Y к правой точке трендовой линии dep.AddNewLinkedCoord(GRAPH_OBJ_PROP_TIME,1,GRAPH_OBJ_PROP_PRICE,1); } } engine.GetGraphicObjCollection().OnChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);
Что будем тестировать? Создадим составной графический объект. При его создании будут установлены объекты-формы на его опорные точки.
Эти объекты-формы имеют координаты в пикселях от верхнего левого угла экрана. Соответственно, если перемещать график, то эти экранные координаты должны пересчитываться, чтобы объекты вставали на соответствующие опорные точки графического объекта, что мы и проверим.
Скомпилируем советник и запустим его на графике:
Итак, что мы видим. А видим мы следующее: объекты встают на свои места при изменении графика. Но уж очень сильно запаздывают.
При удалении графического объекта, удаляются и принадлежащие ему объекты-формы.
Что делать с таким запаздыванием? В принципе, нам никогда не нужно будет видеть вживую их перемещение — эти формы всегда будут скрыты при перемещении графика (это они сейчас отображены для контроля реакции на событие). А сама линия графического объекта будет перемещаться при перемещении мышкой этих объектов-форм. И любое взаимодействие с формами будет осуществляться на неподвижном графике. Поэтому такой результат вполне может устраивать. Особенно учитывая, что обновление графика делается не на каждой итерации цикла, а лишь по завершению его. Впрочем, для снятия нагрузки, мы можем проконтролировать завершение изменения графика, и лишь тогда отобразить изменения и показать объект (и то только в том случае, если курсор находится в активной области объекта-формы — когда она должна быть видимой)
Что дальше
В следующей статье продолжим работу с событиями составных графических объектов.
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 93): Готовим функционал для создания составных графических объектов
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 94): Составные графические объекты, перемещение и удаление
