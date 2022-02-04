Графика в библиотеке DoEasy (Часть 95): Элементы управления составными графическими объектами

Содержание





Концепция

Продолжаем разрабатывать составные графические объекты. Это стандартные графические объекты, состоящие из нескольких, и объединённые в один графический объект. Графические объекты, включаемые в состав составного, мы определили в библиотеке как расширенные стандартные графические объекты. У таких объектов есть некоторые дополнительные свойства и функционал, позволяющие присоединять к ним другие графические объекты, и самим так же быть присоединёнными.

Концепция составного графического объекта требует наличия функционала, который позволит держать объект на месте его присоединения к другому объекту и корректировать его местоположение при изменениях или перемещениях родительского объекта.

В прошлой статье мы начали создавать обработчики событий составных графических объектов и сделали обработку удаления составного графического объекта и начали разработку обработчика его перемещения.

Сегодня мы немного отступим от темы перемещения составного графического объекта и сделаем обработчик события изменения графика, на котором находится составной графический объект, и займёмся объектами управления составным графическим объектом.

Почему так? У нас запланировано реалтайм-создание составных графических объектов — прикрепление к базовому объекту зависимого при перетаскивании зависимого объекта на базовый. Базовый графический объект будет отслеживать приближение к нему другого объекта мышкой, и при определённом расстоянии от одной из его точек привязки к графику, будет включаться механизм прикрепления к нему объекта, который мы приблизили мышкой. При этом будут показаны линии, соединяющие точку привязки присоединяемого объекта с точкой привязки базового, что визуально покажет готовность перетаскиваемого объекта быть прикреплённым к базовому. Для этого нам необходимо на каждой точке привязки графического объекта иметь объект-форму определённого размера, вход в зону которого и активирует механизм привязки, а на самой форме будут отображены линии, показывающие готовность объектов к взаимодействию. Такие формы будут незримо присутствовать на каждой опорной точке графического объекта, и увидеть размер этой зоны можно будет лишь специально — для отладки — включив рисование прямоугольника по краям формы:

Кроме того, на форме будут отображены точки привязки графического объекта, которые так же будут появляться лишь при заходе курсора мышки в активную область формы. Таким образом мы сделаем перемещение и модификацию расширенного графического объекта не при помощи его выделения щелчком мышки, а при помощи наведения курсора мышки на область формы. Как только мы наведём курсор в активную зону формы (очерченную прямоугольниками на рисунке выше), в точке привязки графического объекта появятся метки (на рисунке выше это голубая точка в центре окружности) и если мы захватим мышкой форму и начнём её перемещать, то соответствующая опорная точка графического объекта будет перемещаться вслед за курсором, что приведёт к модификации самого объекта и, соответственно, составного графического объекта.

Если же курсор мышки будет входить в активную область формы с зажатой кнопкой мышки, то это будет означать (с проверкой), что мы набрасываем на эту форму некий другой графический объект, что активирует механизм привязки одного объекта к другому. Таким образом, при помощи этих форм мы решим сразу несколько задач.

Сегодня присоединение одного объекта к другому делать не будем — ещё не всё готово для начала создания этого функционала. Но сами формы создадим, прикрепим их к точкам привязки графического объекта, и сделаем механизм их перемещения на координаты опорных точек объекта при изменении графика — его перемещении и изменении масштабов его отображения. Это необходимо сделать так как объект-форма имеет координаты в пикселях экрана, тогда как большинство графических объектов — в значениях время/цена.







Доработка классов библиотеки



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ANY_PIVOTS_X, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ANY_PIVOTS_Y, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ATACHED_TO_BASE, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_CREATE_PP_DATA_OBJ, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NUM_BASE_PP_TO_SET_X, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NUM_BASE_PP_TO_SET_Y, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_TIME_DATA, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_PRICE_DATA, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_CREATE_CTRL_POINT_FORM, };

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Для объекта не установлено ни одной опорной точки по оси X" , "The object does not have any pivot points set along the x-axis" }, { "Для объекта не установлено ни одной опорной точки по оси Y" , "The object does not have any pivot points set along the y-axis" }, { "Объект не привязан к базовому графическому объекту" , "The object is not attached to the base graphical object" }, { "Не удалось создать объект данных опорной точки X и Y." , "Failed to create X and Y reference point data object" }, { "Количество опорных точек базового объекта для расчёта координаты X: " , "Number of reference points of the base object to set the X coordinate: " }, { "Количество опорных точек базового объекта для расчёта координаты Y: " , "Number of reference points of the base object to set the Y coordinate: " }, { "Не удалось изменить размер массива данных времени опорной точки" , "Failed to resize pivot point time data array" }, { "Не удалось изменить размер массива данных цены опорной точки" , "Failed to resize pivot point price data array" }, { "Не удалось создать объект-форму для контроля опорной точки" , "Failed to create form object to control pivot point" }, };





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh изменим макроподстановку

#define CLR_DEFAULT ( 0xFF000000 )

на более понятную по смыслу

#define CLR_MW_DEFAULT ( 0xFF000000 )

и макроподстановку



#define NULL_COLOR ( 0x00FFFFFF )

на более понятную по смыслу



#define CLR_CANV_NULL ( 0x00FFFFFF )

и впишем новые макроподстановки для установки значений по умолчанию для объектов-форм, которые сегодня создадим:

#define PROGRAM_OBJ_MAX_ID ( 10000 ) #define CTRL_POINT_SIZE ( 5 ) #define CTRL_FORM_SIZE ( 40 )





Так как были изменены наименования макроподстановок, то заменим устаревшие названия во всех файлах.

Просто нажмём сочетание клавиш Ctrl+Shift+H и введём в поля такие значения и установим галочки как на рисунке:





И нажмём кнопку Replace in Files (Заменить в файлах). Редактор выполнит поиск по всем папкам библиотеки и выполнит в них замену.

Точно так же сделаем и для замены "NULL_COLOR" на "CLR_CANV_NULL"



Такие наименования макроподстановок более наглядные и не будут в дальнейшем заставлять вспоминать какая из них для чего (я по ошибке ввёл CLR_DEFAULT для установки прозрачного фона для канваса и долго искал почему он не прозрачный)



Кроме этих замен были выполнены небольшие корректировки во всех файлах классов наследников базового графического объекта (просто добавил запятую в тексте метода, выводящем в журнал краткое описание объекта):

void CGStdArrowBuyObj::PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ) { :: Print ( (dash ? " - " : "" )+ this .Header(symbol), " \"" ,CGBaseObj::Name(), "\": ID " ,( string ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID, 0 ), " , " ,:: TimeToString (CGBaseObj::TimeCreate(), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ); }

Это чисто "дизайнерская" доработка.

Сделана во всех файлах папки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\, и их можно посмотреть самостоятельно в прикреплённых к статье файлах.







Класс инструментария расширенного стандартного графического объекта



Итак, приступим к созданию инструментария для работы с расширенными графическими объектами. Это будет класс, в который впишем необходимые методы для создания объектов-форм и работы с ними. В каждом расширенном графическом объекте будет находиться указатель на объект такого класса. При необходимости (если это базовый объект в составе составного графического объекта) объект класса будет динамически создаваться при создании расширенного объекта и удаляться при его удалении.

В объект будут передаваться необходимые параметры базового графического объекта (его координаты, тип, название и т.д.) и внутри объекта будут производиться отслеживания координат базового объекта и корректировка координат объектов-форм. Соответственно, и объекты-формы будут в итоге позволять управлять базовым объектом.

Но всё по порядку...



В каталоге библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ создадим новую папку Extend\, а в ней новый файл CGStdGraphObjExtToolkit.mqh класса CGStdGraphObjExtToolkit, унаследованного от базового класса CObject для построения стандартной библиотеки MQL5:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Graph\Form.mqh" class CGStdGraphObjExtToolkit : public CObject { }

К файлу класса должен быть подключен файл класса объекта-формы.



В приватной секции класса объявим переменные, в которых будем хранить все необходимые свойства базового объекта,

свойства для построения форм, список для их хранения, и методы для создания объекта-формы и возврата её экранных координат:

class CGStdGraphObjExtToolkit : public CObject { private : long m_base_chart_id; int m_base_subwindow; ENUM_OBJECT m_base_type; string m_base_name; int m_base_pivots; datetime m_base_time[]; double m_base_price[]; int m_base_x; int m_base_y; int m_ctrl_form_size; int m_shift; CArrayObj m_list_forms; CForm *CreateNewControlPointForm( const int index); bool GetControlPointCoordXY( const int index, int &x, int &y); public :

Для хранения координат цены и времени будем использовать массивы, так как у одного графического объекта может быть несколько опорных точек и, соответственно, координаты каждой точки будут храниться в соответствующих ячейках массива. Координата первой точки — по индексу массива 0, координата второй точки — по индексу массива 1, третьей — по индексу 2, и т.д.

Смещение координат формы нам нужно для того, чтобы точно расположить форму по центру опорной точки объекта, и этим смещением будет половина её размера. При этом, если размер формы задать кратным двойке, например, 10, то он будет скорректирован на 1 больше, т.е. — 11. Это нужно для того, чтобы форма могла расположиться точно по центру опорной точки графического объекта и не имела размер одной из сторон больше на один пиксель размера противоположной стороны.

В списке форм будем хранить все создаваемые формы, и из него же будем получать к ним доступ по указателю. А метод для расчёта экранных координат нам нужен чтобы знать на каких координатах экрана располагать форму, чтобы она встала точно на опорную точку графического объекта.

В публичной секции класса объявим все необходимые для работы с классом методы, которые и рассмотрим ниже:

public : void SetBaseObj( const ENUM_OBJECT base_type, const string base_name, const long base_chart_id, const int base_subwindow, const int base_pivots, const int ctrl_form_size, const int base_x, const int base_y, const datetime &base_time[], const double &base_price[]); void SetBaseObjTime( const datetime time, const int index); void SetBaseObjPrice( const double price, const int index); void SetBaseObjTimePrice( const datetime time, const double price, const int index); void SetBaseObjCoordX( const int value) { this .m_base_x=value; } void SetBaseObjCoordY( const int value) { this .m_base_y=value; } void SetBaseObjCoordXY( const int value_x, const int value_y) { this .m_base_x=value_x; this .m_base_y=value_y; } void SetControlFormSize( const int size); int GetControlFormSize( void ) const { return this .m_ctrl_form_size; } CForm *GetControlPointForm( const int index) { return this .m_list_forms.At(index); } CForm *GetControlPointForm( const string name, int &index); int GetNumPivotsBaseObj( void ) const { return this .m_base_pivots; } bool CreateAllControlPointForm( void ); void DeleteAllControlPointForm( void ); void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CGStdGraphObjExtToolkit( const ENUM_OBJECT base_type, const string base_name, const long base_chart_id, const int base_subwindow, const int base_pivots, const int ctrl_form_size, const int base_x, const int base_y, const datetime &base_time[], const double &base_price[]) { this .m_list_forms.Clear(); this .SetBaseObj(base_type,base_name,base_chart_id,base_subwindow,base_pivots,ctrl_form_size,base_x,base_y,base_time,base_price); this .CreateAllControlPointForm(); } CGStdGraphObjExtToolkit(){;} ~CGStdGraphObjExtToolkit(){;} };

В конструкторе класса очищаем список объектов-форм, устанавливаем в переменные класса все значения базового объекта (переданные в параметрах конструктора), необходимые для работы класса, и создаём на каждой опорной точке базового графического объекта объекты-формы, необходимые для управления базовым объектом и взаимодействия с ним.



Метод, устанавливающий параметры базового объекта составного графического объекта:

void CGStdGraphObjExtToolkit::SetBaseObj( const ENUM_OBJECT base_type, const string base_name, const long base_chart_id, const int base_subwindow, const int base_pivots, const int ctrl_form_size, const int base_x, const int base_y, const datetime &base_time[], const double &base_price[]) { this .m_base_chart_id=base_chart_id; this .m_base_subwindow=base_subwindow; this .m_base_type=base_type; this .m_base_name=base_name; this .m_base_pivots=base_pivots; this .m_base_x=base_x; this .m_base_y=base_y; this .SetControlFormSize(ctrl_form_size); if ( this .m_base_type== OBJ_LABEL || this .m_base_type== OBJ_BUTTON || this .m_base_type== OBJ_BITMAP_LABEL || this .m_base_type== OBJ_EDIT || this .m_base_type== OBJ_RECTANGLE_LABEL || this .m_base_type== OBJ_CHART ) return ; if (:: ArraySize (base_time)== 0 ) { CMessage::ToLog(DFUN+ "base_time: " ,MSG_CANV_ELEMENT_ERR_EMPTY_ARRAY); return ; } if (:: ArraySize (base_price)== 0 ) { CMessage::ToLog(DFUN+ "base_price: " ,MSG_CANV_ELEMENT_ERR_EMPTY_ARRAY); return ; } if (:: ArrayResize ( this .m_base_time, this .m_base_pivots)!= this .m_base_pivots) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_TIME_DATA); return ; } if (:: ArrayResize ( this .m_base_price, this .m_base_pivots)!= this .m_base_pivots) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_PRICE_DATA); return ; } for ( int i= 0 ;i< this .m_base_pivots;i++) { this .m_base_time[i]=base_time[i]; this .m_base_price[i]=base_price[i]; } }

В метод передаются все необходимые для работы класса значения свойств базового графического объекта. Затем проверяем тип базового объекта и, если это объект, который строится не по координатам цена/время, то выходим из метода — мы временно не работаем с такими объектами, и просто не будем их обрабатывать. Далее проверяем размеры массивов координат базового объекта, переданные в метод и, если они нулевого размера (в метод передан пустой массив), то сообщаем об этом и уходим из метода. Затем изменяем размеры внутренних массивов координат в соответствии с переданными и, если изменить размер не получилось — сообщаем об этом и уходим. В конце просто копируем поэлементно входные массивы во внутренние.



Метод, устанавливающий размер контрольных точек управления опорными точками:

void CGStdGraphObjExtToolkit::SetControlFormSize( const int size) { this .m_ctrl_form_size=( size> 254 ? 255 : size< 5 ? 5 : size% 2 == 0 ? size+ 1 : size ); this .m_shift= ( int ) ceil ( m_ctrl_form_size/ 2 )+ 1 ; }

В метод передаётся требуемый размер формы. Если размер больше 254, то устанавливаем его равным 255 (нечётное значение), если же переданный размер меньше 5, то устанавливаем его равным 5 (это будет минимальное значение размера формы), иначе — если переданный размер кратен двум, то прибавляем к нему единицу и используем его, если ни одно из проверенных значений не истинно, то используем переданный в метод размер.

Далее рассчитываем величину сдвига координат (потому, что форма должна встать так, чтобы опорная точка графического объекта была точно в её центре, а для этого нужно отнять от значения координаты величину сдвига). Делим рассчитанный размер формы на два, берём ближайшее целое сверху и прибавляем единицу.



Метод, устанавливающий координату времени базового объекта:



void CGStdGraphObjExtToolkit::SetBaseObjTime( const datetime time, const int index) { if (index> this .m_base_pivots- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_ARRAY); return ; } this .m_base_time[index]=time; }

В метод передаётся значение времени опорной точки и индекс опорной точки объекта. Если индекс больше, чем количество опорных точек в объекте, сообщаем о запросе за пределы массива и уходим. В итоге в массив времени в соответствующую индексу ячейку вписываем переданное в метод значение времени.

Метод нужен для указания в объект класса времени базового объекта при его изменениях.



Метод, устанавливающий координату цены базового объекта:



void CGStdGraphObjExtToolkit::SetBaseObjPrice( const double price, const int index) { if (index> this .m_base_pivots- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_ARRAY); return ; } this .m_base_price[index]=price; }

Метод идентичен вышерассмотренному за исключением того, что тут мы вписываем цену указанной по индексу опорной точки базового объекта в массив цен класса.

Метод, устанавливающий координаты времени и цены базового объекта:



void CGStdGraphObjExtToolkit::SetBaseObjTimePrice( const datetime time, const double price, const int index) { if (index> this .m_base_pivots- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_ARRAY); return ; } this .m_base_time[index]=time; this .m_base_price[index]=price; }

Метод идентичен двум вышерассмотренным, но устанавливает в массивы класса как цену, так и время.



Метод, возвращающий координаты X и Y указанной опорной точки графического объекта в экранных координатах:



bool CGStdGraphObjExtToolkit::GetControlPointCoordXY( const int index, int &x, int &y) { switch ( this .m_base_type) { case OBJ_LABEL : case OBJ_BUTTON : case OBJ_BITMAP_LABEL : case OBJ_EDIT : case OBJ_RECTANGLE_LABEL : case OBJ_CHART : x= this .m_base_x; y= this .m_base_y; break ; default : if (! :: ChartTimePriceToXY ( this .m_base_chart_id, this .m_base_subwindow, this .m_base_time[index], this .m_base_price[index],x,y) ) { x= 0 ; y= 0 ; return false ; } } return true ; }

В метод передаётся индекс требуемой опорной точки базового графического объекта, для которой нужно получить экранные координаты (в пикселях от верхнего левого угла экрана), и две переменные по ссылке, в которые будут записываться экранные координаты формы. Если объект и так располагается в экранных координатах, то их и возвращаем.

Если же объект располагается в координатах цена/время, то рассчитываем их при помощи функции ChartTimePriceToXY() и, если преобразовать координаты в экранные не получилось, то устанавливаем координаты в ноль и возвращаем false.

В итоге возвращаем true.



Метод, возвращающий указатель на форму опорной точки по имени:

CForm *CGStdGraphObjExtToolkit::GetControlPointForm( const string name, int &index) { index= WRONG_VALUE ; for ( int i= 0 ;i< this .m_list_forms.Total();i++) { CForm *form= this .m_list_forms.At(i); if (form== NULL ) continue ; if (form.Name()==name) { index=i; return form; } } return NULL ; }

В метод передаётся имя искомой формы и переменная по ссылке, в которую запишем индекс найденной формы в списке объектов-форм.

В цикле по списку объектов-форм получаем очередной объект и, если его имя совпадает с искомым — записываем индекс цикла в переменную и возвращаем указатель на найденный объект. По окончании цикла возвращаем NULL — форма не найдена, и индекс будет иметь значение -1, записанное в него перед началом цикла.

Метод, создающий объект-форму на опорной точке базового объекта:

CForm *CGStdGraphObjExtToolkit::CreateNewControlPointForm( const int index) { string name= this .m_base_name+ "_TKPP_" +(index< this .m_base_pivots ? ( string )index : "X" ); CForm *form= this .GetControlPointForm(index); if (form!= NULL ) return NULL ; int x= 0 , y= 0 ; if (! this .GetControlPointCoordXY(index,x,y) ) return NULL ; return new CForm( this .m_base_chart_id, this .m_base_subwindow,name,x - this .m_shift ,y - this .m_shift , this .GetControlFormSize(), this .GetControlFormSize()); }

В метод передаётся индекс требуемой опорной точки, на которой необходимо создать объект-форму.

Создаём имя объекта-формы, состоящее из имени базового объекта + аббревиатура от "ToolKit Pivot Point" (_TKPP) + индекс опорной точки. При создании описания индекса проверяем его значение и, если оно меньше количества опорных точек базового объекта (подсчёт начинается с нуля), то используем строковое представление переданного в метод индекса. Иначе — используем значок "X". Зачем это нужно? К базовому объекту можно будет в дальнейшем прикреплять зависимые объекты не только на его опорных точках, но и между ними. Плюс, нам нужно будет для перемещения объекта целиком, создать контрольную форму по центру линии базового объекта, за которую и будем перемещать весь объект. Поэтому в названии формы нужно сразу предусмотреть возможность создания формы не только для опорных точек, но и для других тоже.

Далее проверяем наличие формы в списке по индексу, переданному в метод и, если по этому индексу в списке уже есть объект-форма (указатель на него не равен NULL), то возвращаем NULL.

Затем преобразуем координаты опорной точки по её индексу в экранные координаты и возвращаем результат создания объекта-формы на полученных координатах. При этом от обеих координат отнимаем величину их смещения — для точного позиционирования центра формы на опорной точке.

Мы могли бы просто задать значение для точки привязки формы по центру, но в библиотеке мы условились, что точка привязки всех форм будет неизменной — в левом верхнем её углу. Поэтому везде, где это требуется, используем смещение для позиционирования объектов-форм.



Метод, создающий объекты-формы на опорных точках базового объекта:

bool CGStdGraphObjExtToolkit::CreateAllControlPointForm( void ) { bool res= true ; for ( int i= 0 ;i< this .m_base_pivots;i++) { CForm *form= this .CreateNewControlPointForm(i); if (form== NULL ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_CREATE_CTRL_POINT_FORM); res &= false ; } if (! this .m_list_forms.Add(form)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); delete form; res &= false ; } form.SetBelong(GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM); form.SetActive( true ); form.SetMovable( true ); form.SetActiveAreaShift( 0 , 0 , 0 , 0 ); form.SetFlagSelected( false , false ); form.SetFlagSelectable( false , false ); form.Erase(CLR_CANV_NULL, 0 ); form.DrawCircle(( int ) floor (form.Width()/ 2 ),( int ) floor (form.Height()/ 2 ),CTRL_POINT_SIZE, clrDodgerBlue ); form.DrawCircleFill(( int ) floor (form.Width()/ 2 ),( int ) floor (form.Height()/ 2 ), 2 , clrDodgerBlue ); form.Done(); } if (res) :: ChartRedraw ( this .m_base_chart_id); return res; }

Вся логика полностью расписана в комментариях к коду. Вкратце: в цикле по количеству опорных точек базового объекта создаём новый объект-форму для каждой опорной точки, добавляем его в список объектов-форм и устанавливаем каждой форме координаты соответствующей опорной точки базового объекта. На каждой форме рисуются окружность в центре и точка, указывающие на то, что это объект управления опорной точкой базового объекта.

По задумке такие объекты будут изначально невидимы, и появляться будут лишь при заходе курсора мышки в область формы. Но пока сделаем их видимыми — для тестирования их поведения при изменениях графика. А в последующих статьях сделаем их так, как и задумывалось — изначально скрытыми и появляющимися при заходе курсора в их активную область, коей будет весь размер объекта-формы.



Метод, удаляющий все объекты-формы из списка:



void CGStdGraphObjExtToolkit::DeleteAllControlPointForm( void ) { this .m_list_forms.Clear(); }

Просто используем метод Clear(), полностью очищающий весь список.

В обработчике событий будем обрабатывать события объектов-форм в соответствии с произошедшим событием:

void CGStdGraphObjExtToolkit:: OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_forms.Total();i++) { CForm *form= this .m_list_forms.At(i); if (form== NULL ) continue ; int x= 0 , y= 0 ; if (! this .GetControlPointCoordXY(i,x,y)) continue ; form.SetCoordX(x- this .m_shift); form.SetCoordY(y- this .m_shift); form.Update(); } :: ChartRedraw ( this .m_base_chart_id); } }

На данный момент мы обрабатываем лишь событие изменения графика. В цикле по всем объектам-формам получаем очередную форму из списка и, если не удалось получить её экранные координаты в соответствии с той опорной точкой, на которой она рисуется — идём к следующей форме. Устанавливаем в форму новые экранные координаты и обновляем форму. По завершении цикла перерисовываем график для отображения изменений.



Так как объект инструментария расширенного стандартного графического объекта будет храниться в самом объекте класса стандартного графического объекта, то нам нужно доработать этот класс в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh.

В первую очередь подключим к файлу файлы классов объекта-формы и только что созданного объекта инструментария расширенного стандартного графического объекта:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\GBaseObj.mqh" #include "..\..\..\Services\Properties.mqh" #include "..\..\Graph\Form.mqh" #include "..\..\Graph\Extend\CGStdGraphObjExtToolkit.mqh"

В классе абстрактного стандартного графического объекта, в его приватной секции объявим указатель на объект инструментария расширенного стандартного графического объекта:

class CGStdGraphObj : public CGBaseObj { private : CArrayObj m_list; CProperties *Prop; CLinkedPivotPoint m_linked_pivots; CGStdGraphObjExtToolkit *ExtToolkit; int m_pivots; void SetTimePivot( const int index); void SetPricePivot( const int index); void SetLevelColor( const int index); void SetLevelStyle( const int index); void SetLevelWidth( const int index); void SetLevelValue( const int index); void SetLevelText( const int index); void SetBMPFile( const int index); public :

В публичной секции напишем метод, возвращающий указатель на объект инструментария:

public : void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index, long value ) { this .Prop.Curr.SetLong(property,index, value ); } void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index, double value ) { this .Prop.Curr.SetDouble(property,index, value ); } void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index, string value ) { this .Prop.Curr.SetString(property,index, value ); } long GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index) const { return this .Prop.Curr.GetLong(property,index); } double GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index) const { return this .Prop.Curr.GetDouble(property,index); } string GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index) const { return this .Prop.Curr.GetString(property,index); } void SetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index, long value ) { this .Prop.Prev.SetLong(property,index, value ); } void SetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index, double value ){ this .Prop.Prev.SetDouble(property,index, value ); } void SetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index, string value ){ this .Prop.Prev.SetString(property,index, value ); } long GetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index) const { return this .Prop.Prev.GetLong(property,index); } double GetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index) const { return this .Prop.Prev.GetDouble(property,index); } string GetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index) const { return this .Prop.Prev.GetString(property,index); } CGStdGraphObj *GetObject( void ) { return & this ; } CProperties *Properties( void ) { return this .Prop; } CChangeHistory *History( void ) { return this .Prop.History;} CGStdGraphObjExtToolkit *GetExtToolkit( void ) { return this .ExtToolkit; } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) { return true ; }

В публичной секции класса объявим обработчик событий графического объекта, в конструкторе по умолчанию установим указателю на объект инструментария значение NULL, а в деструкторе класса проверим валидность указателя и сначала удалим все формы из объекта инструментария, а затем и его самого:



private : void SetCoordXToDependentObj(CGStdGraphObj *obj, const int prop_from, const int modifier_from, const int modifier_to); void SetCoordXFromBaseObj( const int prop_from, const int modifier_from, const int modifier_to); void SetCoordYToDependentObj(CGStdGraphObj *obj, const int prop_from, const int modifier_from, const int modifier_to); void SetCoordYFromBaseObj( const int prop_from, const int modifier_from, const int modifier_to); void SetDependentINT(CGStdGraphObj *obj, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop, const long value, const int modifier); void SetDependentDBL(CGStdGraphObj *obj, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop, const double value, const int modifier); void SetDependentSTR(CGStdGraphObj *obj, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop, const string value, const int modifier); public : void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CGStdGraphObj(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ; this .m_species= WRONG_VALUE ; this .ExtToolkit= NULL ; } ~CGStdGraphObj() { if ( this .Prop!= NULL ) delete this .Prop; if ( this .ExtToolkit!= NULL ) { this .ExtToolkit.DeleteAllControlPointForm(); delete this .ExtToolkit; } } protected : CGStdGraphObj( const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE elm_type, const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES species, const long chart_id, const int pivots, const string name); public :

В блоке методов упрощённого доступа и установки свойств графического объекта напишем метод, возвращающий количество опорных точек графического объекта:

public : int Pivots( void ) const { return this .m_pivots; } int Number( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM, 0 ); } void SetNumber( const int number) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM, 0 ,number); }





В защищённом параметрическом конструкторе проверим тип графического элемента и, если это расширенный графический объект, то создадим новый объект-инструментарий и сохраним на него указатель в переменной ExtToolkit. В конце листинга конструктора инициализируем объект-инструментарий:

CGStdGraphObj::CGStdGraphObj( const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE elm_type, const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES species, const long chart_id, const int pivots, const string name) { this .Prop= new CProperties(GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL,GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL,GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL); this .ExtToolkit=(elm_type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? new CGStdGraphObjExtToolkit() : NULL ); this .m_pivots=pivots; int levels=( int ):: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_LEVELS ); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_TIME, this .m_pivots); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_PRICE, this .m_pivots); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE, 2 ); this .m_type=obj_type; this .SetName(name); CGBaseObj::SetChartID(chart_id); CGBaseObj::SetTypeGraphObject(CGBaseObj::GraphObjectType(obj_type)); CGBaseObj::SetTypeElement(elm_type); CGBaseObj::SetBelong(belong); CGBaseObj::SetSpecies(species); CGBaseObj::SetSubwindow(chart_id,name); CGBaseObj::SetDigits(( int ):: SymbolInfoInteger (:: ChartSymbol (chart_id), SYMBOL_DIGITS )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, 0 ,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM, 0 ,CGBaseObj::SubWindow()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TYPE, 0 ,CGBaseObj::TypeGraphObject()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE, 0 ,CGBaseObj::TypeGraphElement()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BELONG, 0 ,CGBaseObj::Belong()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES, 0 ,CGBaseObj::Species()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_GROUP, 0 , 0 ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID, 0 , 0 ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BASE_ID, 0 , 0 ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM, 0 , 0 ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY, 0 , false ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BASE_NAME, 0 , this .Name()); this .PropertiesRefresh(); this .m_create_time=( datetime ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME, 0 ); this .m_back=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BACK, 0 ); this .m_selected=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED, 0 ); this .m_selectable=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE, 0 ); this .m_hidden=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN, 0 ); if ( this .GraphElementType()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) { datetime times[]; double prices[]; if (:: ArrayResize (times, this .Pivots())!= this .Pivots()) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_TIME_DATA); if (:: ArrayResize (prices, this .Pivots())!= this .Pivots()) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_PRICE_DATA); for ( int i= 0 ;i< this .Pivots();i++) { times[i]= this .Time(i); prices[i]= this .Price(i); } this .ExtToolkit.SetBaseObj( this .TypeGraphObject(), this .Name(), this . ChartID (), this .SubWindow(), this .Pivots(),CTRL_FORM_SIZE, this .XDistance(), this .YDistance(),times,prices); this .ExtToolkit.CreateAllControlPointForm(); this .SetFlagSelected( false , false ); this .SetFlagSelectable( false , false ); } this .PropertiesCopyToPrevData(); }

При инициализации объекта-инструментария сначала объявляем массивы свойств времени и цены, изменяем их размеры под количество опорных точек графического объекта, и в цикле записываем в эти свойства значения цены и времени от соответствующих индексу цикла опорных точек объекта.

Далее вызываем метод инициализации объекта-инструментария и передаём в него необходимые параметры графического объекта и только что заполненные массивы свойств цены и времени. После проведения инициализации вызываем метод создания объектов-форм на опорных точках графического объекта и в конце устанавливаем для графического объекта состояние не выделенного объекта и запрещаем его выбирать мышкой.



В методе, проверяющем изменения свойств объекта, в блоке кода, обрабатывающем расширенный стандартный графический объект, впишем блок кода для перемещения точек управления (объектов-форм) на новые экранные координаты при изменении расположения опорных точек расширенного стандартного графического объекта:

void CGStdGraphObj::PropertiesCheckChanged( void ) { CGBaseObj::ClearEventsList(); bool changed= false ; int begin= 0 , end=GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; for ( int j= 0 ;j<Prop.CurrSize(prop);j++) { if ( this .GetProperty(prop,j)!= this .GetPropertyPrev(prop,j)) { changed= true ; this .CreateAndAddNewEvent(GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE, this . ChartID (),prop, this .Name()); } } } begin=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; for ( int j= 0 ;j<Prop.CurrSize(prop);j++) { if ( this .GetProperty(prop,j)!= this .GetPropertyPrev(prop,j)) { changed= true ; this .CreateAndAddNewEvent(GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE, this . ChartID (),prop, this .Name()); } } } begin=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; for ( int j= 0 ;j<Prop.CurrSize(prop);j++) { if ( this .GetProperty(prop,j)!= this .GetPropertyPrev(prop,j) && prop!=GRAPH_OBJ_PROP_NAME) { changed= true ; this .CreateAndAddNewEvent(GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE, this . ChartID (),prop, this .Name()); } } } if (changed) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_events.Total();i++) { CGBaseEvent *event= this .m_list_events.At(i); if (event== NULL ) continue ; :: EventChartCustom (:: ChartID (),event.ID(),event.Lparam(),event.Dparam(),event.Sparam()); } if ( this .AllowChangeHistory()) { int total=HistoryChangesTotal(); if ( this .CreateNewChangeHistoryObj(total< 1 )) :: Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_SUCCESS_CREATE_SNAPSHOT), " #" ,(total== 0 ? "0-1" : ( string )total), ": " , this .HistoryChangedObjTimeChangedToString(total- 1 ) ); } if ( this .m_list.Total()> 0 ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CGStdGraphObj *dep=m_list.At(i); if (dep== NULL ) continue ; CLinkedPivotPoint *pp=dep.GetLinkedPivotPoint(); if (pp== NULL ) continue ; int num=pp.GetNumLinkedCoords(); for ( int j= 0 ;j<num;j++) { int numx=pp.GetBasePivotsNumX(j); for ( int nx= 0 ;nx<numx;nx++) { int prop_from=pp.GetPropertyX(j,nx); int modifier_from=pp.GetPropertyModifierX(j,nx); this .SetCoordXToDependentObj(dep,prop_from,modifier_from,nx); } int numy=pp.GetBasePivotsNumY(j); for ( int ny= 0 ;ny<numy;ny++) { int prop_from=pp.GetPropertyY(j,ny); int modifier_from=pp.GetPropertyModifierY(j,ny); this .SetCoordYToDependentObj(dep,prop_from,modifier_from,ny); } } dep.PropertiesCopyToPrevData(); } if (ExtToolkit!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i< this .Pivots();i++) { ExtToolkit.SetBaseObjTimePrice( this .Time(i), this .Price(i),i); } ExtToolkit.SetBaseObjCoordXY( this .XDistance(), this .YDistance()); long lparam= 0 ; double dparam= 0 ; string sparam= "" ; ExtToolkit. OnChartEvent ( CHARTEVENT_CHART_CHANGE ,lparam,dparam,sparam); } :: ChartRedraw (m_chart_id); } this .PropertiesCopyToPrevData(); } }

Если мы переместим одну из опорных точек графического объекта, или целиком весь объект, то экранные координаты его опорных точек поменяются. Соответственно, нам необходимо переместить на новые экранные координаты и объекты-формы класса инструментария — чтобы они встали на своё место. Поэтому здесь мы сначала передаём в объект-инструментарий новые координаты графического объекта (в цикле по количеству опорных точек для координат цена/время, и отдельно координаты в пикселях), а затем вызываем обработчик событий объекта-инструментария, передав в него идентификатор события изменения графика. Это заставит обработчик событий объекта-инструментария пересчитать экранные координаты всех форм и переместить их на новое место — в соответствии с новыми координатами цены и времени графического объекта.



В методе, добавляющем подчинённый стандартный графический объект в список, поправим одну ошибочку — добавленный подчинённый графический объект меняет свои свойства, поэтому новые свойства необходимо сразу же зафиксировать как прошлые — чтобы не было сгенерировано новых событий изменения этих графических объектов при щелчке по нему:

bool CGStdGraphObj::AddDependentObj(CGStdGraphObj *obj) { if ( this .TypeGraphElement()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) { CMessage::ToLog(MSG_GRAPH_OBJ_NOT_EXT_OBJ); return false ; } if (! this .m_list.Add(obj)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_DEP_EXT_OBJ_TO_LIST); return false ; } obj.SetNumber( this .m_list.Total()- 1 ); obj.SetBaseName( this .Name()); obj.SetBaseObjectID( this .ObjectID()); obj.SetFlagSelected( false , false ); obj.SetFlagSelectable( false , false ); obj.SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED); obj.PropertiesCopyToPrevData(); return true ; }





Обработчик событий абстрактного стандартного графического объекта:

void CGStdGraphObj:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (GraphElementType()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) return ; if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { if (ExtToolkit== NULL ) return ; for ( int i= 0 ;i< this .Pivots();i++) { ExtToolkit.SetBaseObjTimePrice( this .Time(i), this .Price(i),i); } ExtToolkit.SetBaseObjCoordXY( this .XDistance(), this .YDistance()); ExtToolkit. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); } }

Пока обработчик обрабатывает лишь событие изменения графика.



Если объект не является расширенным — уходим из обработчика. Если зафиксировано событие изменения графика, проверяем валидность указателя на объект инструментария расширенного стандартного графического объекта. Если инструментарий не создан — уходим. Далее в цикле по количеству опорных точек графического объекта устанавливаем в объект-инструментарий новые координаты цены/времени графического объекта. Затем — новые его экранные координаты и вызываем обработчик событий объекта-инструментария, в котором при событии изменения графика все формы встанут на новые экранные координаты, рассчитанные из новых, только что переданных в объект-инструментарий координат цены/времени.







При удалении расширенного стандартного графического объекта с графика, нам необходимо удалить с графика и объекты-формы его объекта-инструментария в случае, если такой объект был создан для графического объекта. Удаление графических объектов с графика мы обрабатываем в классе-коллекции графических элементов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh.



В методе, обрабатывающем удаление расширенных графических объектов, впишем блок кода для удаления всех объектов-форм из объекта-инструментария:

void CGraphElementsCollection::DeleteExtendedObj(CGStdGraphObj *obj) { if (obj== NULL ) return ; long chart_id=obj. ChartID (); int total=obj.GetNumDependentObj(); if (total> 0 ) { CGStdGraphObjExtToolkit *toolkit=obj.GetExtToolkit(); if (toolkit!= NULL ) { toolkit.DeleteAllControlPointForm(); } for ( int n=total- 1 ;n> WRONG_VALUE ;n--) { CGStdGraphObj *dep=obj.GetDependentObj(n); if (dep== NULL ) continue ; if (!:: ObjectDelete (dep. ChartID (),dep.Name())) CMessage::ToLog(DFUN+dep.Name()+ ": " ,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DELETE_OBJ_FROM_CHART); } :: ChartRedraw (chart_id); return ; } else if (obj.BaseObjectID()> 0 ) { string base_name=obj.BaseName(); long base_id=obj.BaseObjectID(); CGStdGraphObj *base=GetStdGraphObject(base_name,chart_id); if (base== NULL ) return ; int count=base.GetNumDependentObj(); for ( int n=count- 1 ;n> WRONG_VALUE ;n--) { CGStdGraphObj *dep=base.GetDependentObj(n); if (dep== NULL || ! this .IsPresentGraphObjOnChart(dep. ChartID (),dep.Name())) continue ; if (!:: ObjectDelete (dep. ChartID (),dep.Name())) { CMessage::ToLog(DFUN+dep.Name()+ ": " ,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DELETE_OBJ_FROM_CHART); continue ; } } if (!:: ObjectDelete (base. ChartID (),base.Name())) CMessage::ToLog(DFUN+base.Name()+ ": " ,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DELETE_OBJ_FROM_CHART); } :: ChartRedraw (chart_id); }

Тут всё просто: получаем из объекта указатель на его объект инструментария расширенного графического объекта и, если указатель валидный, вызываем метод удаления всех созданных форм объекта-инструментария расширенного стандартного графического объекта, рассмотренного нами ранее.



В обработчике событий класса-коллекции графических элементов добавим обработку изменения графика для расширенных стандартных графических объектов:

void CGraphElementsCollection:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGStdGraphObj *obj= NULL ; ushort idx= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || idx== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { long param=(id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? :: ChartID () : idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? lparam : WRONG_VALUE ); long chart_id=(param== WRONG_VALUE ? (lparam== 0 ? :: ChartID () : lparam) : param); obj= this .GetStdGraphObject(sparam,chart_id); if (obj== NULL ) { obj= this .FindMissingObj(chart_id); if (obj== NULL ) return ; string name_new= this .FindExtraObj(chart_id); if (obj.SetNamePrev(obj.Name()) && obj.SetName(name_new)) :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_RENAME,obj. ChartID (),obj.TimeCreate(),obj.Name()); } obj.PropertiesRefresh(); obj.PropertiesCheckChanged(); } if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE || idx== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { CArrayObj *list= this .GetListStdGraphObjectExt(); if (list!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; obj. OnChartEvent ( CHARTEVENT_CHART_CHANGE ,lparam,dparam,sparam); } } } }

Здесь: если зафиксировано событие изменения графика, получаем список всех расширенных стандартных графических объектов и в цикле по их количеству получаем очередной объект и вызываем его обработчик событий с передачей в него значения события "График изменён".





Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи

и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part95\ под новым именем TestDoEasyPart95.mq5.



Всё, что в нём изменилось, это немного другие имена объектов-ценовых меток, прикреплённых к базовому объекту-трендовой линии. Просто в обработчике событий советника, в блоке создания составного графического объекта, к именам подчинённых объектов добавили текст "Ext", чтобы имена соответствовали типу графических объектов как расширенных:

if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { if (!IsCtrlKeyPressed()) return ; datetime time= 0 ; double price= 0 ; int sw= 0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( ChartID (),( int )lparam,( int )dparam,sw,time,price)) { datetime time2= iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ); double price2= iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ); string name_base= "TrendLineExt" ; engine.CreateLineTrend(name_base, 0 , true ,time,price,time2,price2); CGStdGraphObj *obj=engine.GraphGetStdGraphObjectExt(name_base, ChartID ()); string name_dep= "PriceLeftExt" ; engine.CreatePriceLabelLeft(name_dep, 0 , false ,time,price); CGStdGraphObj *dep=engine.GraphGetStdGraphObject(name_dep, ChartID ()); obj.AddDependentObj(dep); dep.AddNewLinkedCoord(GRAPH_OBJ_PROP_TIME, 0 ,GRAPH_OBJ_PROP_PRICE, 0 ); name_dep= "PriceRightExt" ; engine.CreatePriceLabelRight(name_dep, 0 , false ,time2,price2); dep=engine.GraphGetStdGraphObject(name_dep, ChartID ()); obj.AddDependentObj(dep); dep.AddNewLinkedCoord(GRAPH_OBJ_PROP_TIME, 1 ,GRAPH_OBJ_PROP_PRICE, 1 ); } } engine.GetGraphicObjCollection(). OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam);

Что будем тестировать? Создадим составной графический объект. При его создании будут установлены объекты-формы на его опорные точки.

Эти объекты-формы имеют координаты в пикселях от верхнего левого угла экрана. Соответственно, если перемещать график, то эти экранные координаты должны пересчитываться, чтобы объекты вставали на соответствующие опорные точки графического объекта, что мы и проверим.

Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Итак, что мы видим. А видим мы следующее: объекты встают на свои места при изменении графика. Но уж очень сильно запаздывают.

При удалении графического объекта, удаляются и принадлежащие ему объекты-формы.

Что делать с таким запаздыванием? В принципе, нам никогда не нужно будет видеть вживую их перемещение — эти формы всегда будут скрыты при перемещении графика (это они сейчас отображены для контроля реакции на событие). А сама линия графического объекта будет перемещаться при перемещении мышкой этих объектов-форм. И любое взаимодействие с формами будет осуществляться на неподвижном графике. Поэтому такой результат вполне может устраивать. Особенно учитывая, что обновление графика делается не на каждой итерации цикла, а лишь по завершению его. Впрочем, для снятия нагрузки, мы можем проконтролировать завершение изменения графика, и лишь тогда отобразить изменения и показать объект (и то только в том случае, если курсор находится в активной области объекта-формы — когда она должна быть видимой)



Что дальше



В следующей статье продолжим работу с событиями составных графических объектов.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:



Графика в библиотеке DoEasy (Часть 93): Готовим функционал для создания составных графических объектов

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 94): Составные графические объекты, перемещение и удаление

