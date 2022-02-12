Графика в библиотеке DoEasy (Часть 96): Работа с событиями мышки и графика в объектах-формах
Содержание
- Концепция
- Доработка классов библиотеки
- Объекты-формы. Разрабатываем функционал для работы с мышкой
- Тестирование
- Что дальше
Концепция
В прошлой статье мы, для управления составными графическими объектами, добавили в их состав элементы управления точками привязки базового графического объекта. По задумке, перемещение таких элементов управления повлечёт за собой перемещение точки привязки базового графического объекта, тем самым изменяя его ориентацию в пространстве графика. Для управления мышкой этими контрольными точками нам необходимо создать для объектов на канвасе (графический элемент, объект-форма) обработчики событий мышки. При этом при наведении курсора мыши на объект-форму, он должен знать об этом и изменять свои свойства. Дополнительно должно учитываться удерживает ли пользователь при этом кнопку мышки в нажатом состоянии. Если зажать кнопку мышки в пределах объекта-формы и начать её двигать, то прокрутка графика мышью должна быть отключена (плюс инструмент перекрестие и контекстное меню графика), а сама форма должна перемещаться за курсором.
При этом остальные объекты-формы не должны реагировать на перемещение мышки с зажатой кнопкой при пересечении их места расположения. С другой стороны, если зажать кнопку мышки за пределами любой формы и начать двигать курсор, то это должно повлечь за собой смещение графика (если оно разрешено в настройках), а объекты-формы никак не должны реагировать на пересечение их места расположения курсором с зажатой кнопкой — чтобы график продолжал смещаться, а не формы начинали при этом перемещаться за курсором.
На протяжении последующих статей мы постепенно создадим такой функционал для объектов-форм, а уже после этого продолжим развитие составных графических объектов.
Помимо этого, сегодня доработаем класс объекта-символа, так как с момента его написания у символов графика появились новые свойства, которые желательно учитывать и отслеживать их изменение. Новых свойств появилось не так много, но состав некоторых свойств является достаточно внушительным по количеству констант перечислений, описывающих эти свойства (ENUM_SYMBOL_SECTOR, ENUM_SYMBOL_INDUSTRY), поэтому новых индексов сообщений для класса сообщений библиотеки будет много, а также будут достаточно объёмными методы, возвращающие описания этих свойств.
Доработка классов библиотеки
В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:
//--- CSymbol MSG_SYM_PROP_INDEX, // Индекс в окне \"Обзор рынка\" MSG_SYM_PROP_SECTOR, // Сектор экономики MSG_SYM_PROP_INDUSTRY, // Вид промышленности или отрасль экономики MSG_SYM_PROP_CUSTOM, // Пользовательский символ MSG_SYM_PROP_CHART_MODE, // Тип цены для построения баров MSG_SYM_PROP_EXIST, // Символ с таким именем существует MSG_SYM_PROP_SELECT, // Символ выбран в Market Watch MSG_SYM_PROP_VISIBLE, // Символ отображается в Market Watch MSG_SYM_PROP_SESSION_DEALS, // Количество сделок в текущей сессии MSG_SYM_PROP_SESSION_BUY_ORDERS, // Общее число ордеров на покупку в текущий момент MSG_SYM_PROP_SESSION_SELL_ORDERS, // Общее число ордеров на продажу в текущий момент MSG_SYM_PROP_VOLUME, // Объем в последней сделке MSG_SYM_PROP_VOLUMEHIGH, // Максимальный объём за день MSG_SYM_PROP_VOLUMELOW, // Минимальный объём за день MSG_SYM_PROP_TIME, // Время последней котировки MSG_SYM_PROP_TIME_MSC, // Время последней котировки в миллисекундах MSG_SYM_PROP_DIGITS, // Количество знаков после запятой MSG_SYM_PROP_DIGITS_LOTS, // Количество знаков после запятой в значении лота
...
MSG_SYM_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX, // Максимально допустимое значение цены на сессию MSG_SYM_PROP_MARGIN_HEDGED, // Размер контракта или маржи для одного лота перекрытых позиций MSG_SYM_PROP_PRICE_CHANGE, // Изменение текущей цены относительно конца предыдущего торгового дня, в процентах MSG_SYM_PROP_PRICE_VOLATILITY, // Волатильность цены в процентах MSG_SYM_PROP_PRICE_THEORETICAL, // Теоретическая цена опциона MSG_SYM_PROP_PRICE_DELTA, // Дельта опциона/варранта MSG_SYM_PROP_PRICE_THETA, // Тета опциона/варранта MSG_SYM_PROP_PRICE_GAMMA, // Гамма опциона/варранта MSG_SYM_PROP_PRICE_VEGA, // Вега опциона/варранта MSG_SYM_PROP_PRICE_RHO, // Ро опциона/варранта MSG_SYM_PROP_PRICE_OMEGA, // Омега опциона/варранта MSG_SYM_PROP_PRICE_SENSITIVITY, // Чувствительность опциона/варранта //--- MSG_SYM_PROP_NAME, // Имя символа MSG_SYM_PROP_BASIS, // Имя базового актива для производного инструмента MSG_SYM_PROP_COUNTRY, // Страна MSG_SYM_PROP_SECTOR_NAME, // Сектор экономики MSG_SYM_PROP_INDUSTRY_NAME, // Отрасль экономики или вид промышленности MSG_SYM_PROP_CURRENCY_BASE, // Базовая валюта инструмента MSG_SYM_PROP_CURRENCY_PROFIT, // Валюта прибыли MSG_SYM_PROP_CURRENCY_MARGIN, // Валюта залоговых средств MSG_SYM_PROP_BANK, // Источник текущей котировки MSG_SYM_PROP_DESCRIPTION, // Описание символа MSG_SYM_PROP_FORMULA, // Формула для построения цены пользовательского символа MSG_SYM_PROP_ISIN, // Имя торгового символа в системе международных идентификационных кодов MSG_SYM_PROP_PAGE, // Адрес интернет страницы с информацией по символу MSG_SYM_PROP_PATH, // Путь в дереве символов MSG_SYM_PROP_CAYEGORY, // Категория символа MSG_SYM_PROP_EXCHANGE, // Название биржи или площадки, на которой торгуется символ //---
...
//--- MSG_SYM_EVENT_SYMBOL_ADD, // В окно "Обзор рынка" добавлен символ MSG_SYM_EVENT_SYMBOL_DEL, // Из окна "Обзор рынка" удалён символ MSG_SYM_EVENT_SYMBOL_SORT, // Изменено расположение символов в окне "Обзор рынка" MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_CURRENT, // Работа только с текущим символом MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_DEFINES, // Работа с предопределённым списком символов MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH, // Работа с символами из окна "Обзор рынка" MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_ALL, // Работа с полным списком всех доступных символов MSG_SYM_SYMBOLS_BOOK_ADD, // Осуществлена подписка на стакан цен MSG_SYM_SYMBOLS_BOOK_DEL, // Осуществлена отписка от стакан цен MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_BOOK, // Подписка на стакан цен MSG_SYM_SYMBOLS_ERR_BOOK_ADD, // Ошибка при подписке на стакан цен MSG_SYM_SYMBOLS_ERR_BOOK_DEL, // Ошибка при отписке от стакан цен //--- ENUM_SYMBOL_SECTOR MSG_SYM_SECTOR_UNDEFINED, // Не определен MSG_SYM_SECTOR_BASIC_MATERIALS, // Сырье MSG_SYM_SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES, // Услуги связи MSG_SYM_SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL, // Потребление циклического спроса MSG_SYM_SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE, // Основное потребление MSG_SYM_SECTOR_CURRENCY, // Валюты MSG_SYM_SECTOR_CURRENCY_CRYPTO, // Криптовалюты MSG_SYM_SECTOR_ENERGY, // Энергетика MSG_SYM_SECTOR_FINANCIAL, // Финансы MSG_SYM_SECTOR_HEALTHCARE, // Здравоохранение MSG_SYM_SECTOR_INDUSTRIALS, // Промышленность MSG_SYM_SECTOR_REAL_ESTATE, // Недвижимость MSG_SYM_SECTOR_TECHNOLOGY, // Технологии MSG_SYM_SECTOR_UTILITIES, // Коммунальные услуги MSG_SYM_SECTOR_INDEXES, // Индексы MSG_SYM_SECTOR_COMMODITIES, // Биржевые товары //--- ENUM_SYMBOL_INDUSTRY MSG_SYM_INDUSTRY_UNDEFINED, // Не определено //--- Сырье MSG_SYM_INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS, // Сельскохозяйственные ресурсы MSG_SYM_INDUSTRY_ALUMINIUM, // Алюминий MSG_SYM_INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS, // Строительные материалы MSG_SYM_INDUSTRY_CHEMICALS, // Химикаты MSG_SYM_INDUSTRY_COKING_COAL, // Коксующийся уголь MSG_SYM_INDUSTRY_COPPER, // Медь MSG_SYM_INDUSTRY_GOLD, // Золото MSG_SYM_INDUSTRY_LUMBER_WOOD, // Производство пиломатериалов и древесины MSG_SYM_INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS, // Прочие промышленные металлы и добыча MSG_SYM_INDUSTRY_PRECIOUS_METALS, // Прочие драгоценные металлы и добыча MSG_SYM_INDUSTRY_PAPER, // Целлюлозно-бумажные изделия MSG_SYM_INDUSTRY_SILVER, // Серебро MSG_SYM_INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS, // Специальные химикаты MSG_SYM_INDUSTRY_STEEL, // Сталь //--- Услуги связи MSG_SYM_INDUSTRY_ADVERTISING, // Рекламные агентства MSG_SYM_INDUSTRY_BROADCASTING, // Вещание MSG_SYM_INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA, // Электронные игры и мультимедиа MSG_SYM_INDUSTRY_ENTERTAINMENT, // Развлечения MSG_SYM_INDUSTRY_INTERNET_CONTENT, // Интернет-контент и информация MSG_SYM_INDUSTRY_PUBLISHING, // Издательство MSG_SYM_INDUSTRY_TELECOM, // Телекоммуникационные услуги //--- Потребление циклического спроса MSG_SYM_INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING, // Производство одежды MSG_SYM_INDUSTRY_APPAREL_RETAIL, // Розничная продажа одежды MSG_SYM_INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS, // Автомобилестроение MSG_SYM_INDUSTRY_AUTO_PARTS, // Автозапчасти MSG_SYM_INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP, // Дилеры легковых и грузовых автомобилей MSG_SYM_INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES, // Универсальные магазины MSG_SYM_INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES, // Обувь и аксессуары MSG_SYM_INDUSTRY_FURNISHINGS, // Мебель, фурнитура и бытовая техника MSG_SYM_INDUSTRY_GAMBLING, // Игорные предприятия MSG_SYM_INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL, // Розничная торговля товарами для дома MSG_SYM_INDUSTRY_INTERNET_RETAIL, // Розничная онлайн-торговля MSG_SYM_INDUSTRY_LEISURE, // Досуг MSG_SYM_INDUSTRY_LODGING, // Жилье MSG_SYM_INDUSTRY_LUXURY_GOODS, // Товары класса "люкс" MSG_SYM_INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS, // Упаковка MSG_SYM_INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES, // Персональные услуги MSG_SYM_INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES, // Транспортные средства для отдыха MSG_SYM_INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION, // Жилищное строительство MSG_SYM_INDUSTRY_RESORTS_CASINOS, // Курорты и казино MSG_SYM_INDUSTRY_RESTAURANTS, // Рестораны MSG_SYM_INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL, // Специализированная розничная торговля MSG_SYM_INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING, // Текстильное производство MSG_SYM_INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES, // Туристические услуги //--- Основное потребление MSG_SYM_INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS, // Напитки - Пивовары MSG_SYM_INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO, // Напитки - Безалкогольные MSG_SYM_INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES, // Напитки - Винзаводы и ликеро-водочные заводы MSG_SYM_INDUSTRY_CONFECTIONERS, // Кондитеры MSG_SYM_INDUSTRY_DISCOUNT_STORES, // Дисконтные магазины MSG_SYM_INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG, // Образование и обучение MSG_SYM_INDUSTRY_FARM_PRODUCTS, // Сельскохозяйственные продукты MSG_SYM_INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION, // Дистрибуция продуктов питания MSG_SYM_INDUSTRY_GROCERY_STORES, // Продуктовые магазины MSG_SYM_INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS, // Товары для дома и быта MSG_SYM_INDUSTRY_PACKAGED_FOODS, // Упакованные продукты MSG_SYM_INDUSTRY_TOBACCO, // Табак //--- Энергетика MSG_SYM_INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING, // Бурение нефтяных и газовых скважин MSG_SYM_INDUSTRY_OIL_GAS_EP, // Добыча и переработка нефти и газа MSG_SYM_INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT, // Нефтегазовое оборудование и услуги MSG_SYM_INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED, // Интегрированные нефтегазовые компании MSG_SYM_INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM, // Транспортировка нефти и газа MSG_SYM_INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING, // Переработка и сбыт нефти и газа MSG_SYM_INDUSTRY_THERMAL_COAL, // Энергетический уголь MSG_SYM_INDUSTRY_URANIUM, // Уран //--- Финансы MSG_SYM_INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND, // Биржевой фонд MSG_SYM_INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT, // Управление активами MSG_SYM_INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED, // Банки - Диверсифицированные MSG_SYM_INDUSTRY_BANKS_REGIONAL, // Банки - Региональные MSG_SYM_INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS, // Финансовые рынки MSG_SYM_INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT, // Закрытый фонд - Долговые инструменты MSG_SYM_INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY, // Закрытый фонд - Акции MSG_SYM_INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN, // Закрытый фонд - Иностранные MSG_SYM_INDUSTRY_CREDIT_SERVICES, // Кредитные услуги MSG_SYM_INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE, // Финансовые конгломераты MSG_SYM_INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE, // Финансовые данные и биржи MSG_SYM_INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS, // Страховые брокеры MSG_SYM_INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED, // Страхование - Диверсифицированные MSG_SYM_INDUSTRY_INSURANCE_LIFE, // Страхование - Жизнь MSG_SYM_INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY, // Страхование - Недвижимость и несчастные случаи MSG_SYM_INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE, // Страхование - Перестрахование MSG_SYM_INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY, // Страхование - Специальное MSG_SYM_INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE, // Ипотечное финансирование MSG_SYM_INDUSTRY_SHELL_COMPANIES, // Шелл-компании //--- Здравоохранение MSG_SYM_INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY, // Биотехнологии MSG_SYM_INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH, // Диагностика и исследования MSG_SYM_INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS, // Фармацевтическое производство - Общее MSG_SYM_INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC, // Фармацевтическое производство - Специальное и дженерики MSG_SYM_INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS, // Планы здравоохранения MSG_SYM_INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION, // Информационные службы здравоохранения MSG_SYM_INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES, // Медицинские учреждения MSG_SYM_INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES, // Медицинское оборудование MSG_SYM_INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION, // Медицинские дистрибьюторы MSG_SYM_INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS, // Медицинские инструменты и расходные материалы MSG_SYM_INDUSTRY_PHARM_RETAILERS, // Фармацевтические ритейлеры //--- Промышленность MSG_SYM_INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE, // Аэрокосмическая и оборонная промышленность MSG_SYM_INDUSTRY_AIRLINES, // Авиакомпании MSG_SYM_INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES, // Аэропорты и воздушные перевозки MSG_SYM_INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS, // Строительные материалы и оборудование MSG_SYM_INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT, // Деловое оборудование и материалы MSG_SYM_INDUSTRY_CONGLOMERATES, // Конгломераты MSG_SYM_INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES, // Консалтинговые услуги MSG_SYM_INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT, // Электрооборудование и запчасти MSG_SYM_INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION, // Инженерное дело и строительство MSG_SYM_INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY, // Сельскохозяйственное и тяжелое строительное оборудование MSG_SYM_INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION, // Промышленные дистрибьюторы MSG_SYM_INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS, // Инфраструктурные операции MSG_SYM_INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS, // Интегрированные перевозки и логистика MSG_SYM_INDUSTRY_MARINE_SHIPPING, // Морские перевозки MSG_SYM_INDUSTRY_METAL_FABRICATION, // Металлопроизводство MSG_SYM_INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL, // Контроль загрязнения и очистка MSG_SYM_INDUSTRY_RAILROADS, // Железные дороги MSG_SYM_INDUSTRY_RENTAL_LEASING, // Аренда и лизинг MSG_SYM_INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION, // Безопасность и защита MSG_SYM_INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES, // Специализированные бизнес-услуги MSG_SYM_INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY, // Специализированные промышленные машины MSG_SYM_INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT, // Услуги по трудоустройству MSG_SYM_INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES, // Инструменты и инвентарь MSG_SYM_INDUSTRY_TRUCKING, // Грузоперевозки MSG_SYM_INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT, // Управление отходами //--- Недвижимость MSG_SYM_INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT, // Недвижимость - Строительство MSG_SYM_INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED, // Недвижимость - Диверсифицированные MSG_SYM_INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES, // Услуги в сфере недвижимости MSG_SYM_INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED, // Инвестиционный фонд недвижимости - Диверсифицированные MSG_SYM_INDUSTRY_REIT_HEALTCARE, // Инвестиционный фонд недвижимости - Медицинские учреждения MSG_SYM_INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL, // Инвестиционный фонд недвижимости - Отели MSG_SYM_INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL, // Инвестиционный фонд недвижимости - Промышленность MSG_SYM_INDUSTRY_REIT_MORTAGE, // Инвестиционный фонд недвижимости - Ипотека MSG_SYM_INDUSTRY_REIT_OFFICE, // Инвестиционный фонд недвижимости - Офисы MSG_SYM_INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL, // Инвестиционный фонд недвижимости - Жилые помещения MSG_SYM_INDUSTRY_REIT_RETAIL, // Инвестиционный фонд недвижимости - Розница MSG_SYM_INDUSTRY_REIT_SPECIALITY, // Инвестиционный фонд недвижимости - Специальные помещения //--- Технологии MSG_SYM_INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT, // Коммуникационное оборудование MSG_SYM_INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE, // Компьютерное оборудование MSG_SYM_INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS, // Бытовая электроника MSG_SYM_INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS, // Электронные компоненты MSG_SYM_INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION, // Дистрибуция электроники и компьютеров MSG_SYM_INDUSTRY_IT_SERVICES, // Услуги информационных технологий MSG_SYM_INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS, // Научно-технические инструменты MSG_SYM_INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT, // Полупроводниковое оборудование и материалы MSG_SYM_INDUSTRY_SEMICONDUCTORS, // Полупроводники MSG_SYM_INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION, // Программное обеспечение - Приложения MSG_SYM_INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE, // Программное обеспечение - Инфраструктура MSG_SYM_INDUSTRY_SOLAR, // Солнечная энергетика //--- Коммунальные услуги MSG_SYM_INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED, // Коммунальные предприятия - Диверсифицированные MSG_SYM_INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS, // Коммунальные предприятия - Независимые производители энергии MSG_SYM_INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE, // Коммунальные предприятия - Возобновляемая энергия MSG_SYM_INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC, // Коммунальные предприятия - Регулируемые электрические компании MSG_SYM_INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS, // Коммунальные предприятия - Регулируемые газовые компании MSG_SYM_INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER, // Коммунальные предприятия - Регулируемые водоканалы //--- CAccount
и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:
//--- CSymbol {"Индекс в окне \"Обзор рынка\"","Index in the \"Market Watch window\""}, {"Сектор экономики","The sector of the economy"}, {"Вид промышленности или отрасль экономики","The industry or the economy branch"}, {"Пользовательский символ","Custom symbol"}, {"Тип цены для построения баров","Price type used for generating symbols bars"}, {"Символ с таким именем существует","Symbol with this name exists"}, {"Символ выбран в Market Watch","Symbol is selected in Market Watch"}, {"Символ отображается в Market Watch","Symbol is visible in Market Watch"}, {"Количество сделок в текущей сессии","Number of deals in the current session"}, {"Общее число ордеров на покупку в текущий момент","Number of Buy orders at the moment"}, {"Общее число ордеров на продажу в текущий момент","Number of Sell orders at the moment"}, {"Объем в последней сделке","Volume of the last deal"}, {"Максимальный объём за день","Maximal day volume"}, {"Минимальный объём за день","Minimal day volume"}, {"Время последней котировки","Time of the last quote"}, {"Время последней котировки в миллисекундах","Time of the last quote in milliseconds"}, {"Количество знаков после запятой","Digits after a decimal point"}, {"Количество знаков после запятой в значении лота","Digits after a decimal point in the value of the lot"},
...
{"Максимально допустимое значение цены на сессию","Maximal price of the current session"}, {"Размер контракта или маржи для одного лота перекрытых позиций","Contract size or margin value per one lot of hedged positions"}, {"Изменение текущей цены относительно конца предыдущего торгового дня, в процентах","Change of the current price relative to the end of the previous trading day in %"}, {"Волатильность цены в процентах","Price volatility in %"}, {"Теоретическая цена опциона","Theoretical option price"}, {"Дельта опциона/варранта","Option/warrant delta"}, {"Тета опциона/варранта","Option/warrant theta"}, {"Гамма опциона/варранта","Option/warrant gamma"}, {"Вега опциона/варранта","Option/warrant vega"}, {"Ро опциона/варранта","Option/warrant rho"}, {"Омега опциона/варранта","Option/warrant omega"}, {"Чувствительность опциона/варранта","Option/warrant sensitivity"}, {"Имя символа","Symbol name"}, {"Имя базового актива для производного инструмента","The underlying asset of a derivative"}, {"Страна","Cuntry"}, {"Сектор экономики","Sector of the economy"}, {"Отрасль экономики или вид промышленности","Branch of the economy or type of industry"}, {"Базовая валюта инструмента","Basic currency of a symbol"}, {"Валюта прибыли","Profit currency"}, {"Валюта залоговых средств","Margin currency"}, {"Источник текущей котировки","Feeder of the current quote"}, {"Описание символа","Symbol description"}, {"Формула для построения цены пользовательского символа","The formula used for custom symbol pricing"}, {"Имя торгового символа в системе международных идентификационных кодов","The name of a symbol in the ISIN system"}, {"Адрес интернет страницы с информацией по символу","The address of the web page containing symbol information"}, {"Путь в дереве символов","Path in the symbol tree"}, {"Название категории или сектора, к которой принадлежит торговый символ","The name of the sector or category to which the trading symbol belongs"}, {"Название биржи или площадки, на которой торгуется символ","The name of the exchange in which the financial symbol is traded"}, //---
...
{"В окно \"Обзор рынка\" добавлен символ","Added a symbol to the \"Market Watch\" window"}, {"Из окна \"Обзор рынка\" удалён символ","From the \"Market Watch\" window was removed"}, {"Изменено расположение символов в окне \"Обзор рынка\"","Changed the arrangement of symbols in the \"Market Watch\" window"}, {"Работа только с текущим символом","Work only with the current symbol"}, {"Работа с предопределённым списком символов","Work with a predefined list of symbols"}, {"Работа с символами из окна \"Обзор рынка\"","Working with symbols from the \"Market Watch\" window"}, {"Работа с полным списком всех доступных символов","Work with the full list of all available symbols"}, {"Осуществлена подписка на стакан цен ","Subscribed to Depth of Market"}, {"Осуществлена отписка от стакан цен ","Unsubscribed from Depth of Market"}, {"Подписка на стакан цен","Subscription to Depth of Market"}, {"Ошибка при подписке на стакан цен",""}, {"Ошибка при отписке от стакан цен",""}, //--- ENUM_SYMBOL_SECTOR {"Не определен","Undefined"}, {"Сырье","Basic materials"}, {"Услуги связи","Communication services"}, {"Потребление циклического спроса","Consumer cyclical"}, {"Основное потребление","Consumer defensive"}, {"Валюты","Currencies"}, {"Криптовалюты","Cryptocurrencies"}, {"Энергетика","Energy"}, {"Финансы","Finance"}, {"Здравоохранение","Healthcare"}, {"Промышленность","Industrials"}, {"Недвижимость","Real estate"}, {"Технологии","Technology"}, {"Коммунальные услуги","Utilities"}, {"Индексы","Indexes"}, {"Биржевые товары","Commodities"}, //--- ENUM_SYMBOL_INDUSTRY {"Не определено","Undefined"}, //--- Сырье {"Сельскохозяйственные ресурсы","Agricultural inputs"}, {"Алюминий","Aluminium"}, {"Строительные материалы","Building materials"}, {"Химикаты","Chemicals"}, {"Коксующийся уголь","Coking coal"}, {"Медь","Copper"}, {"Золото","Gold"}, {"Производство пиломатериалов и древесины","Lumber and wood production"}, {"Прочие промышленные металлы и добыча","Other industrial metals and mining"}, {"Прочие драгоценные металлы и добыча","Other precious metals and mining"}, {"Целлюлозно-бумажные изделия","Paper and paper products"}, {"Серебро","Silver"}, {"Специальные химикаты","Specialty chemicals"}, {"Сталь","Steel"}, //--- Услуги связи {"Рекламные агентства","Advertising agencies"}, {"Вещание","Broadcasting"}, {"Электронные игры и мультимедиа","Electronic gaming and multimedia"}, {"Развлечения","Entertainment"}, {"Интернет-контент и информация","Internet content and information"}, {"Издательство","Publishing"}, {"Телекоммуникационные услуги","Telecom services"}, //--- Потребление циклического спроса {"Производство одежды","Apparel manufacturing"}, {"Розничная продажа одежды","Apparel retail"}, {"Автомобилестроение","Auto manufacturers"}, {"Автозапчасти","Auto parts"}, {"Дилеры легковых и грузовых автомобилей","Auto and truck dealerships"}, {"Универсальные магазины","Department stores"}, {"Обувь и аксессуары","Footwear and accessories"}, {"Мебель, фурнитура и бытовая техника","Furnishing, fixtures and appliances"}, {"Игорные предприятия","Gambling"}, {"Розничная торговля товарами для дома","Home improvement retail"}, {"Розничная онлайн-торговля","Internet retail"}, {"Досуг","Leisure"}, {"Жилье","Lodging"}, {"Товары класса \"люкс\"","Luxury goods"}, {"Упаковка","Packaging and containers"}, {"Персональные услуги","Personal services"}, {"Транспортные средства для отдыха","Recreational vehicles"}, {"Жилищное строительство","Residential construction"}, {"Курорты и казино","Resorts and casinos"}, {"Рестораны","Restaurants"}, {"Специализированная розничная торговля","Specialty retail"}, {"Текстильное производство","Textile manufacturing"}, {"Туристические услуги","Travel services"}, //--- Основное потребление {"Напитки - Пивовары","Beverages - Brewers"}, {"Напитки - Безалкогольные","Beverages - Non-alcoholic"}, {"Напитки - Винзаводы и ликеро-водочные заводы","Beverages - Wineries and distilleries"}, {"Кондитеры","Confectioners"}, {"Дисконтные магазины","Discount stores"}, {"Образование и обучение","Education and training services"}, {"Сельскохозяйственные продукты","Farm products"}, {"Дистрибуция продуктов питания","Food distribution"}, {"Продуктовые магазины","Grocery stores"}, {"Товары для дома и быта","Household and personal products"}, {"Упакованные продукты","Packaged foods"}, {"Табак","Tobacco"}, //--- Энергетика {"Бурение нефтяных и газовых скважин","Oil and gas drilling"}, {"Добыча и переработка нефти и газа","Oil and gas extraction and processing"}, {"Нефтегазовое оборудование и услуги","Oil and gas equipment and services"}, {"Интегрированные нефтегазовые компании","Oil and gas integrated"}, {"Транспортировка нефти и газа","Oil and gas midstream"}, {"Переработка и сбыт нефти и газа","Oil and gas refining and marketing"}, {"Энергетический уголь","Thermal coal"}, {"Уран","Uranium"}, //--- Финансы {"Биржевой фонд","Exchange traded fund"}, {"Управление активами","Assets management"}, {"Банки - Диверсифицированные","Banks - Diversified"}, {"Банки - Региональные","Banks - Regional"}, {"Финансовые рынки","Capital markets"}, {"Закрытый фонд - Долговые инструменты","Closed-End fund - Debt"}, {"Закрытый фонд - Акции","Closed-end fund - Equity"}, {"Закрытый фонд - Иностранные","Closed-end fund - Foreign"}, {"Кредитные услуги","Credit services"}, {"Финансовые конгломераты","Financial conglomerates"}, {"Финансовые данные и биржи","Financial data and stock exchange"}, {"Страховые брокеры","Insurance brokers"}, {"Страхование - Диверсифицированные","Insurance - Diversified"}, {"Страхование - Жизнь","Insurance - Life"}, {"Страхование - Недвижимость и несчастные случаи","Insurance - Property and casualty"}, {"Страхование - Перестрахование","Insurance - Reinsurance"}, {"Страхование - Специальное","Insurance - Specialty"}, {"Ипотечное финансирование","Mortgage finance"}, {"Шелл-компании","Shell companies"}, //--- Здравоохранение {"Биотехнологии","Biotechnology"}, {"Диагностика и исследования","Diagnostics and research"}, {"Фармацевтическое производство - Общее","Drugs manufacturers - general"}, {"Фармацевтическое производство - Специальное и дженерики","Drugs manufacturers - Specialty and generic"}, {"Планы здравоохранения","Healthcare plans"}, {"Информационные службы здравоохранения","Health information services"}, {"Медицинские учреждения","Medical care facilities"}, {"Медицинское оборудование","Medical devices"}, {"Медицинские дистрибьюторы","Medical distribution"}, {"Медицинские инструменты и расходные материалы","Medical instruments and supplies"}, {"Фармацевтические ритейлеры","Pharmaceutical retailers"}, //--- Промышленность {"Аэрокосмическая и оборонная промышленность","Aerospace and defense"}, {"Авиакомпании","Airlines"}, {"Аэропорты и воздушные перевозки","Airports and air services"}, {"Строительные материалы и оборудование","Building products and equipment"}, {"Деловое оборудование и материалы","Business equipment and supplies"}, {"Конгломераты","Conglomerates"}, {"Консалтинговые услуги","Consulting services"}, {"Электрооборудование и запчасти","Electrical equipment and parts"}, {"Инженерное дело и строительство","Engineering and construction"}, {"Сельскохозяйственное и тяжелое строительное оборудование","Farm and heavy construction machinery"}, {"Промышленные дистрибьюторы","Industrial distribution"}, {"Инфраструктурные операции","Infrastructure operations"}, {"Интегрированные перевозки и логистика","Integrated freight and logistics"}, {"Морские перевозки","Marine shipping"}, {"Металлопроизводство","Metal fabrication"}, {"Контроль загрязнения и очистка","Pollution and treatment controls"}, {"Железные дороги","Railroads"}, {"Аренда и лизинг","Rental and leasing services"}, {"Безопасность и защита","Security and protection services"}, {"Специализированные бизнес-услуги","Specialty business services"}, {"Специализированные промышленные машины","Specialty industrial machinery"}, {"Услуги по трудоустройству","Stuffing and employment services"}, {"Инструменты и инвентарь","Tools and accessories"}, {"Грузоперевозки","Trucking"}, {"Управление отходами","Waste management"}, //--- Недвижимость {"Недвижимость - Строительство","Real estate - Development"}, {"Недвижимость - Диверсифицированные","Real estate - Diversified"}, {"Услуги в сфере недвижимости","Real estate services"}, {"Инвестиционный фонд недвижимости - Диверсифицированные","REIT - Diversified"}, {"Инвестиционный фонд недвижимости - Медицинские учреждения","REIT - Healthcase facilities"}, {"Инвестиционный фонд недвижимости - Отели","REIT - Hotel and motel"}, {"Инвестиционный фонд недвижимости - Промышленность","REIT - Industrial"}, {"Инвестиционный фонд недвижимости - Ипотека","REIT - Mortgage"}, {"Инвестиционный фонд недвижимости - Офисы","REIT - Office"}, {"Инвестиционный фонд недвижимости - Жилые помещения","REIT - Residential"}, {"Инвестиционный фонд недвижимости - Розница","REIT - Retail"}, {"Инвестиционный фонд недвижимости - Специальные помещения","REIT - Specialty"}, //--- Технологии {"Коммуникационное оборудование","Communication equipment"}, {"Компьютерное оборудование","Computer hardware"}, {"Бытовая электроника","Consumer electronics"}, {"Электронные компоненты","Electronic components"}, {"Дистрибуция электроники и компьютеров","Electronics and computer distribution"}, {"Услуги информационных технологий","Information technology services"}, {"Научно-технические инструменты","Scientific and technical instruments"}, {"Полупроводниковое оборудование и материалы","Semiconductor equipment and materials"}, {"Полупроводники","Semiconductors"}, {"Программное обеспечение - Приложения","Software - Application"}, {"Программное обеспечение - Инфраструктура","Software - Infrastructure"}, {"Солнечная энергетика","Solar"}, //--- Коммунальные услуги {"Коммунальные предприятия - Диверсифицированные","Utilities - Diversified"}, {"Коммунальные предприятия - Независимые производители энергии","Utilities - Independent power producers"}, {"Коммунальные предприятия - Возобновляемая энергия","Utilities - Renewable"}, {"Коммунальные предприятия - Регулируемые электрические компании","Utilities - Regulated electric"}, {"Коммунальные предприятия - Регулируемые газовые компании","Utilities - Regulated gas"}, {"Коммунальные предприятия - Регулируемые водоканалы","Utilities - Regulated water"}, //--- CAccount
В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh впишем новые константы в перечисления целочисленных, вещественных и строковых свойств объекта-символа:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Целочисленные свойства символа | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER { SYMBOL_PROP_STATUS = 0, // Статус символа SYMBOL_PROP_INDEX_MW, // Индекс символа в окне "Обзор рынка" SYMBOL_PROP_SECTOR, // Сектор экономики, к которому относится символ SYMBOL_PROP_INDUSTRY, // Вид промышленности или отрасль экономики, к которому относится символ SYMBOL_PROP_CUSTOM, // Признак того, что символ является пользовательским SYMBOL_PROP_CHART_MODE, // Тип цены для построения баров – Bid или Last (из перечисления ENUM_SYMBOL_CHART_MODE) SYMBOL_PROP_EXIST, // Признак того, что символ с таким именем существует SYMBOL_PROP_SELECT, // Признак того, что символ выбран в Market Watch SYMBOL_PROP_VISIBLE, // Признак того, что выбранный символ отображается в Market Watch SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS, // Количество сделок в текущей сессии SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS, // Общее число ордеров на покупку в текущий момент SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS, // Общее число ордеров на продажу в текущий момент SYMBOL_PROP_VOLUME, // Volume - объем в последней сделке SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH, // Максимальный Volume за день SYMBOL_PROP_VOLUMELOW, // Минимальный Volume за день SYMBOL_PROP_TIME, // Время последней котировки SYMBOL_PROP_TIME_MSC, // Время последней котировки в миллисекундах SYMBOL_PROP_DIGITS, // Количество знаков после запятой SYMBOL_PROP_DIGITS_LOTS, // Количество знаков после запятой для лота SYMBOL_PROP_SPREAD, // Размер спреда в пунктах SYMBOL_PROP_SPREAD_FLOAT, // Признак плавающего спреда SYMBOL_PROP_TICKS_BOOKDEPTH, // Максимальное количество показываемых заявок в стакане SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE, // Признак подписки на стакан SYMBOL_PROP_TRADE_CALC_MODE, // Способ вычисления стоимости контракта (из перечисления ENUM_SYMBOL_CALC_MODE) SYMBOL_PROP_TRADE_MODE, // Тип исполнения ордеров (из перечисления ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE) SYMBOL_PROP_START_TIME, // Дата начала торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов) SYMBOL_PROP_EXPIRATION_TIME, // Дата окончания торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов) SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL, // Минимальный отступ в пунктах от текущей цены закрытия для установки Stop ордеров SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL, // Дистанция заморозки торговых операций (в пунктах) SYMBOL_PROP_TRADE_EXEMODE, // Режим заключения сделок (из перечисления ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION) SYMBOL_PROP_SWAP_MODE, // Модель расчета свопа (из перечисления ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE) SYMBOL_PROP_SWAP_ROLLOVER3DAYS, // День недели для начисления тройного свопа (из перечисления ENUM_DAY_OF_WEEK) SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED_USE_LEG, // Режим расчета хеджированной маржи по наибольшей стороне (Buy или Sell) SYMBOL_PROP_EXPIRATION_MODE, // Флаги разрешенных режимов истечения ордера SYMBOL_PROP_FILLING_MODE, // Флаги разрешенных режимов заливки ордера SYMBOL_PROP_ORDER_MODE, // Флаги разрешенных типов ордера SYMBOL_PROP_ORDER_GTC_MODE, // Срок действия StopLoss и TakeProfit ордеров, если SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (из перечисления ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE) SYMBOL_PROP_OPTION_MODE, // Тип опциона (из перечисления ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE) SYMBOL_PROP_OPTION_RIGHT, // Право опциона (Call/Put) (из перечисления ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT) //--- пропускаемое свойство SYMBOL_PROP_BACKGROUND_COLOR // Цвет фона, которым подсвечивается символ в Market Watch }; #define SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL (40) // Общее количество целочисленных свойств #define SYMBOL_PROP_INTEGER_SKIP (1) // Количество неиспользуемых в сортировке целочисленных свойств символа //+------------------------------------------------------------------+ //| Вещественные свойства символа | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE { SYMBOL_PROP_BID = SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL, // Bid - лучшее предложение на продажу SYMBOL_PROP_BIDHIGH, // Максимальный Bid за день SYMBOL_PROP_BIDLOW, // Минимальный Bid за день SYMBOL_PROP_ASK, // Ask - лучшее предложение на покупку SYMBOL_PROP_ASKHIGH, // Максимальный Ask за день SYMBOL_PROP_ASKLOW, // Минимальный Ask за день SYMBOL_PROP_LAST, // Цена, по которой совершена последняя сделка SYMBOL_PROP_LASTHIGH, // Максимальный Last за день SYMBOL_PROP_LASTLOW, // Минимальный Last за день SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL, // Volume за день SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL, // Максимальный Volume за день SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL, // Минимальный Volume за день SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE, // Цена исполнения опциона SYMBOL_PROP_POINT, // Значение одного пункта SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE, // Значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT, // Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_LOSS, // Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_SIZE, // Минимальное изменение цены SYMBOL_PROP_TRADE_CONTRACT_SIZE, // Размер торгового контракта SYMBOL_PROP_TRADE_ACCRUED_INTEREST, // Накопленный купонный доход SYMBOL_PROP_TRADE_FACE_VALUE, // Номинальная стоимость – начальная стоимость облигации, установленная эмитентом SYMBOL_PROP_TRADE_LIQUIDITY_RATE, // Коэффициент ликвидности – доля от стоимости актива, которую можно использовать в качестве залога SYMBOL_PROP_VOLUME_MIN, // Минимальный объем для заключения сделки SYMBOL_PROP_VOLUME_MAX, // Максимальный объем для заключения сделки SYMBOL_PROP_VOLUME_STEP, // Минимальный шаг изменения объема для заключения сделки SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT, // Максимально допустимый совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров в одном направлении (покупка или продажа) SYMBOL_PROP_SWAP_LONG, // Значение свопа в покупку SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT, // Значение свопа в продажу SYMBOL_PROP_MARGIN_INITIAL, // Начальная (инициирующая) маржа SYMBOL_PROP_MARGIN_MAINTENANCE, // Поддерживающая маржа по инструменту SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_INITIAL, // Коэффициент взимания начальной маржи по длинным позициям SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_INITIAL, // Коэффициент взимания начальной маржи по BuyStop ордерам SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_INITIAL, // Коэффициент взимания начальной маржи по BuyLimit ордерам SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_INITIAL, // Коэффициент взимания начальной маржи по BuyStopLimit ордерам SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_MAINTENANCE, // Коэффициент взимания поддерживающей маржи по длинным позициям SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_MAINTENANCE, // Коэффициент взимания поддерживающей маржи по BuyStop ордерам SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_MAINTENANCE, // Коэффициент взимания поддерживающей маржи по BuyLimit ордерам SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_MAINTENANCE, // Коэффициент взимания поддерживающей маржи по BuyStopLimit ордерам SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_INITIAL, // Коэффициент взимания начальной маржи по коротким позициям SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_INITIAL, // Коэффициент взимания начальной маржи по SellStop ордерам SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_INITIAL, // Коэффициент взимания начальной маржи по SellLimit ордерам SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_INITIAL, // Коэффициент взимания начальной маржи по SellStopLimit ордерам SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_MAINTENANCE, // Коэффициент взимания поддерживающей маржи по коротким позициям SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_MAINTENANCE, // Коэффициент взимания поддерживающей маржи по SellStop ордерам SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_MAINTENANCE, // Коэффициент взимания поддерживающей маржи по SellLimit ордерам SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_MAINTENANCE, // Коэффициент взимания поддерживающей маржи по SellStopLimit ордерам SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME, // Cуммарный объём сделок в текущую сессию SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER, // Cуммарный оборот в текущую сессию SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST, // Cуммарный объём открытых позиций SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME, // Общий объём ордеров на покупку в текущий момент SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME, // Общий объём ордеров на продажу в текущий момент SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN, // Цена открытия сессии SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE, // Цена закрытия сессии SYMBOL_PROP_SESSION_AW, // Средневзвешенная цена сессии SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_SETTLEMENT, // Цена поставки на текущую сессию SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN, // Минимально допустимое значение цены на сессию SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX, // Максимально допустимое значение цены на сессию SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED, // Размер контракта или маржи для одного лота перекрытых позиций (разнонаправленные позиции по одному символу). SYMBOL_PROP_PRICE_CHANGE, // Изменение текущей цены относительно конца предыдущего торгового дня, выраженное в процентах SYMBOL_PROP_PRICE_VOLATILITY, // Волатильность цены в процентах SYMBOL_PROP_PRICE_THEORETICAL, // Теоретическая цена опциона SYMBOL_PROP_PRICE_DELTA, // Дельта опциона/варранта. Показывает, на сколько единиц изменится цена опциона при изменении цены базового актива на 1 единицу SYMBOL_PROP_PRICE_THETA, // Тета опциона/варранта. Количество пунктов, которое будет терять цена опциона каждый день из-за временного распада, т.е. при приближении даты экспирации SYMBOL_PROP_PRICE_GAMMA, // Гамма опциона/варранта. Показывает скорость изменения дельты – насколько быстро или медленно меняется опционная премия SYMBOL_PROP_PRICE_VEGA, // Вега опциона/варранта. Показывает количество пунктов, на которое изменится цена опциона при изменении волатильности на 1% SYMBOL_PROP_PRICE_RHO, // Ро опциона/варранта. Отражает чувствительность теоретической цены опциона к изменению процентной ставки на 1% SYMBOL_PROP_PRICE_OMEGA, // Омега опциона/варранта. Эластичность опциона – относительное процентное изменение цены опциона на процентное изменение цены базового актива SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY, // Чувствительность опциона/варранта. Показывает, на сколько пунктов должна измениться цена базового актива опциона, чтобы цена опциона изменилась на один пункт }; #define SYMBOL_PROP_DOUBLE_TOTAL (68) // Общее количество вещественных свойств #define SYMBOL_PROP_DOUBLE_SKIP (0) // Количество неиспользуемых в сортировке вещественных свойств символа //+------------------------------------------------------------------+ //| Строковые свойства символа | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_SYMBOL_PROP_STRING { SYMBOL_PROP_NAME = (SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL+SYMBOL_PROP_DOUBLE_TOTAL), // Имя символа SYMBOL_PROP_BASIS, // Имя базового актива для производного инструмента SYMBOL_PROP_CURRENCY_BASE, // Базовая валюта инструмента SYMBOL_PROP_CURRENCY_PROFIT, // Валюта прибыли SYMBOL_PROP_CURRENCY_MARGIN, // Валюта, в которой вычисляются залоговые средства SYMBOL_PROP_BANK, // Источник текущей котировки SYMBOL_PROP_DESCRIPTION, // Строковое описание символа SYMBOL_PROP_FORMULA, // Формула для построения цены пользовательского символа SYMBOL_PROP_ISIN, // Имя торгового символа в системе международных идентификационных кодов ценных бумаг — ISIN SYMBOL_PROP_PAGE, // Адрес интернет страницы с информацией по символу SYMBOL_PROP_PATH, // Путь в дереве символов SYMBOL_PROP_CATEGORY, // Категория символа SYMBOL_PROP_EXCHANGE, // Название биржи или площадки, на которой торгуется символ SYMBOL_PROP_COUNTRY, // Страна, к которой отнесен финансовый инструмент SYMBOL_PROP_SECTOR_NAME, // Сектор экономики, к которому относится финансовый инструмент SYMBOL_PROP_INDUSTRY_NAME, // Отрасль экономики или вид промышленности, к которой относится финансовый инструмент }; #define SYMBOL_PROP_STRING_TOTAL (16) // Общее количество строковых свойств //+------------------------------------------------------------------+
Для каждого из перечислений установим новые значения для макроподстановок, указывающих количество свойств в каждом перечислении.
В перечислении возможных критериев сортировки символов добавим новые константы, соответствующие вновь добавленным константам перечислений всех свойств объекта — чтобы мы могли выбирать, сортировать и фильтровать символы по новым свойствам:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возможные критерии сортировки символов | //+------------------------------------------------------------------+ #define FIRST_SYM_DBL_PROP (SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL-SYMBOL_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_SYM_STR_PROP (SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL-SYMBOL_PROP_INTEGER_SKIP+SYMBOL_PROP_DOUBLE_TOTAL-SYMBOL_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_SYMBOLS_MODE { //--- Сортировка по целочисленным свойствам SORT_BY_SYMBOL_STATUS = 0, // Сортировать по статусу символа SORT_BY_SYMBOL_INDEX_MW, // Сортировать по индексу в окне "Обзор рынка" SORT_BY_SYMBOL_SECTOR, // Сортировать по сектору экономики SORT_BY_SYMBOL_INDUSTRY, // Сортировать по виду промышленности или отрасли экономики SORT_BY_SYMBOL_CUSTOM, // Сортировать по признаку пользовательского символа SORT_BY_SYMBOL_CHART_MODE, // Сортировать по типу цены для построения баров – Bid или Last (из перечисления ENUM_SYMBOL_CHART_MODE) SORT_BY_SYMBOL_EXIST, // Сортировать по признаку того, что символ с таким именем существует SORT_BY_SYMBOL_SELECT, // Сортировать по признаку того, что символ выбран в Market Watch SORT_BY_SYMBOL_VISIBLE, // Сортировать по признаку того, что выбранный символ отображается в Market Watch SORT_BY_SYMBOL_SESSION_DEALS, // Сортировать по количеству сделок в текущей сессии SORT_BY_SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS, // Сортировать по общему числу ордеров на покупку в текущий момент SORT_BY_SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS, // Сортировать по общему числу ордеров на продажу в текущий момент SORT_BY_SYMBOL_VOLUME, // Сортировать по Volume - объему в последней сделке SORT_BY_SYMBOL_VOLUMEHIGH, // Сортировать по максимальному Volume за день SORT_BY_SYMBOL_VOLUMELOW, // Сортировать по минимальному Volume за день SORT_BY_SYMBOL_TIME, // Сортировать по времени последней котировки SORT_BY_SYMBOL_TIME_MSC, // Сортировать по времени последней котировки в миллисекундах SORT_BY_SYMBOL_DIGITS, // Сортировать по количеству знаков после запятой SORT_BY_SYMBOL_DIGITS_LOT, // Сортировать по количеству знаков после запятой в лоте SORT_BY_SYMBOL_SPREAD, // Сортировать по размеру спреда в пунктах SORT_BY_SYMBOL_SPREAD_FLOAT, // Сортировать по признаку плавающего спреда SORT_BY_SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH, // Сортировать по максимальному количеству показываемых заявок в стакане SORT_BY_SYMBOL_BOOKDEPTH_STATE, // Сортировать по признаку подписки на стакан цен SORT_BY_SYMBOL_TRADE_CALC_MODE, // Сортировать по способу вычисления стоимости контракта (из перечисления ENUM_SYMBOL_CALC_MODE) SORT_BY_SYMBOL_TRADE_MODE, // Сортировать по типу исполнения ордеров (из перечисления ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE) SORT_BY_SYMBOL_START_TIME, // Сортировать по дате начала торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов) SORT_BY_SYMBOL_EXPIRATION_TIME, // Сортировать по дате окончания торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов) SORT_BY_SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL, // Сортировать по минимальному отступу в пунктах от текущей цены закрытия для установки Stop ордеров SORT_BY_SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL, // Сортировать по дистанции заморозки торговых операций (в пунктах) SORT_BY_SYMBOL_TRADE_EXEMODE, // Сортировать по режиму заключения сделок (из перечисления ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION) SORT_BY_SYMBOL_SWAP_MODE, // Сортировать по модели расчета свопа (из перечисления ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE) SORT_BY_SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS, // Сортировать по дню недели для начисления тройного свопа (из перечисления ENUM_DAY_OF_WEEK) SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG, // Сортировать по режиму расчета хеджированной маржи по наибольшей стороне (Buy или Sell) SORT_BY_SYMBOL_EXPIRATION_MODE, // Сортировать по флагам разрешенных режимов истечения ордера SORT_BY_SYMBOL_FILLING_MODE, // Сортировать по флагам разрешенных режимов заливки ордера SORT_BY_SYMBOL_ORDER_MODE, // Сортировать по флагам разрешенных типов ордера SORT_BY_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE, // Сортировать по сроку действия StopLoss и TakeProfit ордеров SORT_BY_SYMBOL_OPTION_MODE, // Сортировать по типу опциона (из перечисления ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE) SORT_BY_SYMBOL_OPTION_RIGHT, // Сортировать по праву опциона (Call/Put) (из перечисления ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT) //--- Сортировка по вещественным свойствам SORT_BY_SYMBOL_BID = FIRST_SYM_DBL_PROP, // Сортировать по Bid SORT_BY_SYMBOL_BIDHIGH, // Сортировать по максимальному Bid за день SORT_BY_SYMBOL_BIDLOW, // Сортировать по минимальному Bid за день SORT_BY_SYMBOL_ASK, // Сортировать по Ask SORT_BY_SYMBOL_ASKHIGH, // Сортировать по максимальному Ask за день SORT_BY_SYMBOL_ASKLOW, // Сортировать по минимальному Ask за день SORT_BY_SYMBOL_LAST, // Сортировать по цене, по которой совершена последняя сделка SORT_BY_SYMBOL_LASTHIGH, // Сортировать по максимальному Last за день SORT_BY_SYMBOL_LASTLOW, // Сортировать по минимальному Last за день SORT_BY_SYMBOL_VOLUME_REAL, // Сортировать по Volume за день SORT_BY_SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL, // Сортировать по максимальному Volume за день SORT_BY_SYMBOL_VOLUMELOW_REAL, // Сортировать по минимальному Volume за день SORT_BY_SYMBOL_OPTION_STRIKE, // Сортировать по цене исполнения опциона SORT_BY_SYMBOL_POINT, // Сортировать по значению одного пункта SORT_BY_SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, // Сортировать по значению SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT SORT_BY_SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT, // Сортировать по рассчитанной стоимости тика для прибыльной позиции SORT_BY_SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS, // Сортировать по рассчитанной стоимости тика для убыточной позиции SORT_BY_SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE, // Сортировать по минимальному изменению цены SORT_BY_SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE, // Сортировать по размеру торгового контракта SORT_BY_SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST, // Сортировать по накопленному купонному доходу SORT_BY_SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE, // Сортировать по номинальной стоимости SORT_BY_SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE, // Сортировать по коэффициенту ликвидности SORT_BY_SYMBOL_VOLUME_MIN, // Сортировать по минимальному объему для заключения сделки SORT_BY_SYMBOL_VOLUME_MAX, // Сортировать по максимальному объему для заключения сделки SORT_BY_SYMBOL_VOLUME_STEP, // Сортировать по минимальному шагу изменения объема для заключения сделки SORT_BY_SYMBOL_VOLUME_LIMIT, // Сортировать по максимально допустимому совокупному объему открытой позиции и отложенных ордеров в одном направлении SORT_BY_SYMBOL_SWAP_LONG, // Сортировать по значению свопа в покупку SORT_BY_SYMBOL_SWAP_SHORT, // Сортировать по значению свопа в продажу SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_INITIAL, // Сортировать по начальной (инициирующей) марже SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE, // Сортировать по поддерживающей марже по инструменту SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_LONG_INITIAL, // Сортировать по коэффициенту взимания начальной маржи по длинным позициям SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_BUY_STOP_INITIAL, // Сортировать по коэффициенту взимания начальной маржи по BuyStop ордерам SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_BUY_LIMIT_INITIAL, // Сортировать по коэффициенту взимания начальной маржи по BuyLimit ордерам SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_INITIAL, // Сортировать по коэффициенту взимания начальной маржи по BuyStopLimit ордерам SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_LONG_MAINTENANCE, // Сортировать по коэффициенту взимания поддерживающей маржи по длинным позициям SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_BUY_STOP_MAINTENANCE, // Сортировать по коэффициенту взимания поддерживающей маржи по BuyStop ордерам SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_BUY_LIMIT_MAINTENANCE, // Сортировать по коэффициенту взимания поддерживающей маржи по BuyLimit ордерам SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_MAINTENANCE, // Сортировать по коэффициенту взимания поддерживающей маржи по BuyStopLimit ордерам SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_SHORT_INITIAL, // Сортировать по коэффициенту взимания начальной маржи по коротким позициям SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_SELL_STOP_INITIAL, // Сортировать по коэффициенту взимания начальной маржи по SellStop ордерам SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_SELL_LIMIT_INITIAL, // Сортировать по коэффициенту взимания начальной маржи по SellLimit ордерам SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_INITIAL, // Сортировать по коэффициенту взимания начальной маржи по SellStopLimit ордерам SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_SHORT_MAINTENANCE, // Сортировать по коэффициенту взимания поддерживающей маржи по коротким позициям SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_SELL_STOP_MAINTENANCE, // Сортировать по коэффициенту взимания поддерживающей маржи по SellStop ордерам SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_SELL_LIMIT_MAINTENANCE, // Сортировать по коэффициенту взимания поддерживающей маржи по SellLimit ордерам SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_MAINTENANCE, // Сортировать по коэффициенту взимания поддерживающей маржи по SellStopLimit ордерам SORT_BY_SYMBOL_SESSION_VOLUME, // Сортировать по суммарному объёму сделок в текущую сессию SORT_BY_SYMBOL_SESSION_TURNOVER, // Сортировать по суммарному обороту в текущую сессию SORT_BY_SYMBOL_SESSION_INTEREST, // Сортировать по суммарному объёму открытых позиций SORT_BY_SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME, // Сортировать по общему объёму ордеров на покупку в текущий момент SORT_BY_SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME, // Сортировать по общему объёму ордеров на продажу в текущий момент SORT_BY_SYMBOL_SESSION_OPEN, // Сортировать по цене открытия сессии SORT_BY_SYMBOL_SESSION_CLOSE, // Сортировать по цене закрытия сессии SORT_BY_SYMBOL_SESSION_AW, // Сортировать по средневзвешенной цене сессии SORT_BY_SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT, // Сортировать по цене поставки на текущую сессию SORT_BY_SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN, // Сортировать по минимально допустимому значению цены на сессию SORT_BY_SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX, // Сортировать по максимально допустимому значению цены на сессию SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_HEDGED, // Сортировать по размеру контракта или маржи для одного лота перекрытых позиций SORT_BY_SYMBOL_PRICE_CHANGE, // Сортировать по изменению текущей цены относительно конца предыдущего торгового дня SORT_BY_SYMBOL_PRICE_VOLATILITY, // Сортировать по волатильности цены в процентах SORT_BY_SYMBOL_PRICE_THEORETICAL, // Сортировать по теоретической цене опциона SORT_BY_SYMBOL_PRICE_DELTA, // Сортировать по дельте опциона/варранта SORT_BY_SYMBOL_PRICE_THETA, // Сортировать по тете опциона/варранта SORT_BY_SYMBOL_PRICE_GAMMA, // Сортировать по гамме опциона/варранта SORT_BY_SYMBOL_PRICE_VEGA, // Сортировать по веге опциона/варранта SORT_BY_SYMBOL_PRICE_RHO, // Сортировать по Ро опциона/варранта SORT_BY_SYMBOL_PRICE_OMEGA, // Сортировать по омеге опциона/варранта SORT_BY_SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY, // Сортировать по чувствительности опциона/варранта //--- Сортировка по строковым свойствам SORT_BY_SYMBOL_NAME = FIRST_SYM_STR_PROP, // Сортировать по имени символа SORT_BY_SYMBOL_BASIS, // Сортировать по имени базового актива для производного инструмента SORT_BY_SYMBOL_CURRENCY_BASE, // Сортировать по базовой валюте инструмента SORT_BY_SYMBOL_CURRENCY_PROFIT, // Сортировать по валюте прибыли SORT_BY_SYMBOL_CURRENCY_MARGIN, // Сортировать по валюте, в которой вычисляются залоговые средства SORT_BY_SYMBOL_BANK, // Сортировать по источнику текущей котировки SORT_BY_SYMBOL_DESCRIPTION, // Сортировать по строковому описанию символа SORT_BY_SYMBOL_FORMULA, // Сортировать по формуле для построения цены пользовательского символа SORT_BY_SYMBOL_ISIN, // Сортировать по имени торгового символа в системе международных идентификационных кодов ценных бумаг — ISIN SORT_BY_SYMBOL_PAGE, // Сортировать по адресу интернет страницы с информацией по символу SORT_BY_SYMBOL_PATH, // Сортировать по пути в дереве символов SORT_BY_SYMBOL_CATEGORY, // Сортировать по категории символа SORT_BY_SYMBOL_EXCHANGE, // Сортировать по названию биржи или площадки, на которой торгуется символ SORT_BY_SYMBOL_COUNTRY, // Сортировать по стране, к которой отнесен финансовый инструмент SORT_BY_SYMBOL_SECTOR_NAME, // Сортировать по сектору экономики, к которому относится финансовый инструмент SORT_BY_SYMBOL_INDUSTRY_NAME, // Сортировать по отрасли экономики или виду промышленности, к которой относится финансовый инструмент }; //+------------------------------------------------------------------+
Каждый объект-форма теперь будет иметь новое свойство "Взаимодействие с окружением". Если это свойство установлено, то это будет указывать на то, что этот объект должен реагировать на действия мышки в соответствии с её состоянием. При этом все остальные объекты-формы должны иметь этот флаг в сброшенном состоянии. Т.е. это даст нам возможность выбирать ту форму, над которой был курсор и была нажата кнопка мышки. Либо какие-то ещё необходимые действия, которые возможно проводить только с одной формой, и только так, чтобы график на действия мышки не реагировал.
В этом же файле пропишем это свойство в перечислении целочисленных свойств графического элемента на канвасе:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Целочисленные свойства графического элемента на канвасе | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER { CANV_ELEMENT_PROP_ID = 0, // Идентификатор элемента CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, // Тип графического элемента CANV_ELEMENT_PROP_BELONG, // Принадлежность графического элемента CANV_ELEMENT_PROP_NUM, // Номер элемента в списке CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID, // Идентификатор графика CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM, // Номер подокна графика CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X, // X-координата формы на графике CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y, // Y-координата формы на графике CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH, // Ширина элемента CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT, // Высота элемента CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, // Правая граница элемента CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, // Нижняя граница элемента CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, // Отступ активной зоны от левого края элемента CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, // Отступ активной зоны от верхнего края элемента CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, // Отступ активной зоны от правого края элемента CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, // Отступ активной зоны от нижнего края элемента CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE, // Флаг перемещаемости элемента CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE, // Флаг активности элемента CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION, // Флаг взаимодействия элемента со внешней средой CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, // X-координата активной зоны элемента CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, // Y-координата активной зоны элемента CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, // Правая граница активной зоны элемента CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, // Нижняя граница активной зоны элемента }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL (23) // Общее количество целочисленных свойств #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP (0) // Количество неиспользуемых в сортировке целочисленных свойств //+------------------------------------------------------------------+
Соответственно, подправим и количество целочисленных свойств — изменим их с 22 до 23.
И добавим новое свойство в перечисление возможных критериев сортировки графических элементов на канвасе:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возможные критерии сортировки графических элементов на канвасе | //+------------------------------------------------------------------+ #define FIRST_CANV_ELEMENT_DBL_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CANV_ELEMENT_MODE { //--- Сортировка по целочисленным свойствам SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID = 0, // Сортировать по идентификатору элемента SORT_BY_CANV_ELEMENT_TYPE, // Сортировать по типу графического элемента SORT_BY_CANV_ELEMENT_BELONG, // Сортировать по принадлежности графического элемента SORT_BY_CANV_ELEMENT_NUM, // Сортировать по номеру формы в списке SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHART_ID, // Сортировать по идентификатору графика SORT_BY_CANV_ELEMENT_WND_NUM, // Сортировать по номеру окна графика SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_X, // Сортировать по X-координате элемента на графике SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_Y, // Сортировать по Y-координате элемента на графике SORT_BY_CANV_ELEMENT_WIDTH, // Сортировать по ширине элемента SORT_BY_CANV_ELEMENT_HEIGHT, // Сортировать по высоте элемента SORT_BY_CANV_ELEMENT_RIGHT, // Сортировать по правой границе элемента SORT_BY_CANV_ELEMENT_BOTTOM, // Сортировать по нижней границе элемента SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_LEFT, // Сортировать по отступу активной зоны от левого края элемента SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_TOP, // Сортировать по отступу активной зоны от верхнего края элемента SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_RIGHT, // Сортировать по отступу активной зоны от правого края элемента SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_BOTTOM, // Сортировать по отступу активной зоны от нижнего края элемента SORT_BY_CANV_ELEMENT_MOVABLE, // Сортировать по флагу перемещаемости элемента SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACTIVE, // Сортировать по флагу активности элемента SORT_BY_CANV_ELEMENT_INTERACTION, // Сортировать по флагу взаимодействия элемента со внешней средой SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_ACT_X, // Сортировать по X-координате активной зоны элемента SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_ACT_Y, // Сортировать по Y-координате активной зоны элемента SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_RIGHT, // Сортировать по правой границе активной зоны элемента SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_BOTTOM, // Сортировать по нижней границе активной зоны элемента //--- Сортировка по вещественным свойствам //--- Сортировка по строковым свойствам SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP,// Сортировать по имени объекта-элемента SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, // Сортировать по имени графического ресурса }; //+------------------------------------------------------------------+
Внесём все необходимые доработки в файл класса объекта-символа \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Symbols\Symbol.mqh.
В публичной секции класса объявим методы, возвращающие описания сектора экономики и вида промышленности или отрасли экономики:
//--- Возвращает описание (1) статуса, (2) типа цены для построения баров, //--- (3) способа вычисления залоговых средств, (4) режима торговли по инструменту, //--- (5) режима заключения сделок по инструменту, (6) модели расчета свопа, //--- (7) срока действия StopLoss и TakeProfit ордеров, (8) типа опциона, (9) права опциона //--- флагов (10) разрешенных типов ордеров, (11) разрешённых типов заливки, //--- (12) разрешенных режимов истечения ордера, (13) сектора экономики, //--- (14) вида промышленности или отрасли экономики string GetStatusDescription(void) const; string GetChartModeDescription(void) const; string GetCalcModeDescription(void) const; string GetTradeModeDescription(void) const; string GetTradeExecDescription(void) const; string GetSwapModeDescription(void) const; string GetOrderGTCModeDescription(void) const; string GetOptionTypeDescription(void) const; string GetOptionRightDescription(void) const; string GetOrderModeFlagsDescription(void) const; string GetFillingModeFlagsDescription(void) const; string GetExpirationModeFlagsDescription(void) const; string GetSectorDescription(void) const; string GetIndustryDescription(void) const; //--- Возвращает (1) тип исполнения, (2) тип истечения ордера, равный type, если он доступен на символе, иначе - корректный вариант ENUM_ORDER_TYPE_FILLING GetCorrectTypeFilling(const uint type=ORDER_FILLING_RETURN); ENUM_ORDER_TYPE_TIME GetCorrectTypeExpiration(uint expiration=ORDER_TIME_GTC); //+------------------------------------------------------------------+ //| Описания свойств объекта-символа | //+------------------------------------------------------------------+
В блоке методов упрощённого доступа к свойствам объекта-символа впишем методы, возвращающие значения новых свойств объекта-символа:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Методы упрощённого доступа к свойствам объекта-символа | //+------------------------------------------------------------------+ //--- Целочисленные свойства long Status(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_STATUS); } int IndexInMarketWatch(void) const { return (int)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_INDEX_MW); } ENUM_SYMBOL_SECTOR Sector(void) const { return (ENUM_SYMBOL_SECTOR)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SECTOR); } ENUM_SYMBOL_INDUSTRY Industry(void) const { return (ENUM_SYMBOL_INDUSTRY)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_INDUSTRY); } bool IsCustom(void) const { return (bool)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_CUSTOM); } color ColorBackground(void) const { return (color)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_BACKGROUND_COLOR); } ENUM_SYMBOL_CHART_MODE ChartMode(void) const { return (ENUM_SYMBOL_CHART_MODE)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_CHART_MODE); } bool IsExist(void) const { return (bool)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_EXIST); } bool IsExist(const string name) const { return this.SymbolExists(name); } bool IsSelect(void) const { return (bool)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SELECT); } bool IsVisible(void) const { return (bool)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_VISIBLE); } long SessionDeals(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS); } long SessionBuyOrders(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS); } long SessionSellOrders(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS); } long Volume(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUME); } long VolumeHigh(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH); } long VolumeLow(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW); } long Time(void) const { return (datetime)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_TIME); } long TimeMSC(void) const { return (long)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_TIME_MSC); } int Digits(void) const { return (int)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_DIGITS); } int DigitsLot(void) const { return (int)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_DIGITS_LOTS); } int Spread(void) const { return (int)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SPREAD); } bool IsSpreadFloat(void) const { return (bool)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SPREAD_FLOAT); } int TicksBookdepth(void) const { return (int)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_TICKS_BOOKDEPTH); } bool BookdepthSubscription(void) const { return (bool)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE); } ENUM_SYMBOL_CALC_MODE TradeCalcMode(void) const { return (ENUM_SYMBOL_CALC_MODE)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_CALC_MODE); } ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE TradeMode(void) const { return (ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_MODE); } datetime StartTime(void) const { return (datetime)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_START_TIME); } datetime ExpirationTime(void) const { return (datetime)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_EXPIRATION_TIME); } int TradeStopLevel(void) const { return (int)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL); } int TradeFreezeLevel(void) const { return (int)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL); } ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION TradeExecutionMode(void) const { return (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_EXEMODE); } ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE SwapMode(void) const { return (ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SWAP_MODE); } ENUM_DAY_OF_WEEK SwapRollover3Days(void) const { return (ENUM_DAY_OF_WEEK)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SWAP_ROLLOVER3DAYS); } bool IsMarginHedgedUseLeg(void) const { return (bool)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED_USE_LEG); } int ExpirationModeFlags(void) const { return (int)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_EXPIRATION_MODE); } int FillingModeFlags(void) const { return (int)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_FILLING_MODE); } int OrderModeFlags(void) const { return (int)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_ORDER_MODE); } ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE OrderModeGTC(void) const { return (ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_ORDER_GTC_MODE); } ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE OptionMode(void) const { return (ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_OPTION_MODE); } ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT OptionRight(void) const { return (ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT)this.GetProperty(SYMBOL_PROP_OPTION_RIGHT); } //--- Вещественные свойства double Bid(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_BID); } double BidHigh(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_BIDHIGH); } double BidLow(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_BIDLOW); } double Ask(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_ASK); } double AskHigh(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_ASKHIGH); } double AskLow(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_ASKLOW); } double Last(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_LAST); } double LastHigh(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_LASTHIGH); } double LastLow(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_LASTLOW); } double VolumeReal(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL); } double VolumeHighReal(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL); } double VolumeLowReal(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL); } double OptionStrike(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE); } double Point(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_POINT); } double TradeTickValue(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE); } double TradeTickValueProfit(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT); } double TradeTickValueLoss(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_LOSS); } double TradeTickSize(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_SIZE); } double TradeContractSize(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_CONTRACT_SIZE); } double TradeAccuredInterest(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_ACCRUED_INTEREST); } double TradeFaceValue(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_FACE_VALUE); } double TradeLiquidityRate(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_LIQUIDITY_RATE); } double LotsMin(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUME_MIN); } double LotsMax(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUME_MAX); } double LotsStep(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUME_STEP); } double VolumeLimit(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT); } double SwapLong(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG); } double SwapShort(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT); } double MarginInitial(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_INITIAL); } double MarginMaintenance(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_MAINTENANCE); } double MarginLongInitial(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_INITIAL); } double MarginBuyStopInitial(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_INITIAL); } double MarginBuyLimitInitial(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_INITIAL); } double MarginBuyStopLimitInitial(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_INITIAL); } double MarginLongMaintenance(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_MAINTENANCE); } double MarginBuyStopMaintenance(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_MAINTENANCE); } double MarginBuyLimitMaintenance(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_MAINTENANCE); } double MarginBuyStopLimitMaintenance(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_MAINTENANCE); } double MarginShortInitial(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_INITIAL); } double MarginSellStopInitial(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_INITIAL); } double MarginSellLimitInitial(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_INITIAL); } double MarginSellStopLimitInitial(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_INITIAL); } double MarginShortMaintenance(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_MAINTENANCE); } double MarginSellStopMaintenance(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_MAINTENANCE); } double MarginSellLimitMaintenance(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_MAINTENANCE); } double MarginSellStopLimitMaintenance(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_MAINTENANCE); } double SessionVolume(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME); } double SessionTurnover(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER); } double SessionInterest(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST); } double SessionBuyOrdersVolume(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME); } double SessionSellOrdersVolume(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME); } double SessionOpen(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN); } double SessionClose(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE); } double SessionAW(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_AW); } double SessionPriceSettlement(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_SETTLEMENT); } double SessionPriceLimitMin(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN); } double SessionPriceLimitMax(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX); } double MarginHedged(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED); } double PriceChange(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_PRICE_CHANGE); } double PriceVolatility(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_PRICE_VOLATILITY); } double PriceTheoretical(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_PRICE_THEORETICAL); } double PriceDelta(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_PRICE_DELTA); } double PriceTheta(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_PRICE_THETA); } double PriceGamma(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_PRICE_GAMMA); } double PriceVega(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_PRICE_VEGA); } double PriceRho(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_PRICE_RHO); } double PriceOmega(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_PRICE_OMEGA); } double PriceSensitivity(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY); } double NormalizedPrice(const double price) const; double NormalizedLot(const double volume) const; double BidLast(void) const; double BidLastHigh(void) const; double BidLastLow(void) const; double AskLast(void) const; double AskLastHigh(void) const; double AskLastLow(void) const; //--- Строковые свойства string Name(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_NAME); } string Basis(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_BASIS); } string CurrencyBase(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_CURRENCY_BASE); } string CurrencyProfit(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_CURRENCY_PROFIT); } string CurrencyMargin(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_CURRENCY_MARGIN); } string Bank(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_BANK); } string Description(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_DESCRIPTION); } string Formula(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_FORMULA); } string ISIN(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_ISIN); } string Page(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_PAGE); } string Path(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_PATH); } string Category(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_CATEGORY); } string Exchange(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_EXCHANGE); } string Country(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_COUNTRY); } string SectorName(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_SECTOR_NAME); } string IndustryName(void) const { return this.GetProperty(SYMBOL_PROP_INDUSTRY_NAME); } //+------------------------------------------------------------------+
В блоке методов получения и установки параметров отслеживаемых изменений свойств впишем необходимые методы для работы со всеми вновь добавленными объекту-символу свойствами:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Получение и установка параметров отслеживаемых изменений свойств | //+------------------------------------------------------------------+ //--- Исполнение //--- Флаг изменения режима торговли для символа bool IsChangedTradeMode(void) const { return this.m_is_change_trade_mode; } //--- Сделки текущей сессии //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня количества сделок в текущую сессию //--- получение (3) величины изменения количества сделок в текущую сессию, //--- получение флага изменения количества сделок в текущую сессию больше, чем на величину (4) прироста, (5) уменьшения void SetControlSessionDealsInc(const long value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS,(long)::fabs(value)); } void SetControlSessionDealsDec(const long value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS,(long)::fabs(value)); } void SetControlSessionDealsLevel(const long value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS,(long)::fabs(value)); } long GetValueChangedSessionDeals(void) const { return this.GetPropLongChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS); } bool IsIncreasedSessionDeals(void) const { return (bool)this.GetPropLongFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS); } bool IsDecreasedSessionDeals(void) const { return (bool)this.GetPropLongFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS); } //--- Ордера Buy текущей сессии //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня количества Buy-ордеров в текущий момент //--- получение (4) величины изменения количества Buy-ордеров в текущий момент, //--- получение флага изменения количества Buy-ордеров в текущий момент больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlSessionBuyOrdInc(const long value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS,(long)::fabs(value)); } void SetControlSessionBuyOrdDec(const long value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS,(long)::fabs(value)); } void SetControlSessionBuyOrdLevel(const long value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS,(long)::fabs(value)); } long GetValueChangedSessionBuyOrders(void) const { return this.GetPropLongChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS); } bool IsIncreasedSessionBuyOrders(void) const { return (bool)this.GetPropLongFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS); } bool IsDecreasedSessionBuyOrders(void) const { return (bool)this.GetPropLongFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS); } //--- Ордера Sell текущей сессии //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня количества Sell-ордеров в текущий момент //--- получение (4) величины изменения количества Sell-ордеров в текущий момент, //--- получение флага изменения количества Sell-ордеров в текущий момент больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlSessionSellOrdInc(const long value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS,(long)::fabs(value)); } void SetControlSessionSellOrdDec(const long value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS,(long)::fabs(value)); } void SetControlSessionSellOrdLevel(const long value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS,(long)::fabs(value));} long GetValueChangedSessionSellOrders(void) const { return this.GetPropLongChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS); } bool IsIncreasedSessionSellOrders(void) const { return (bool)this.GetPropLongFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS); } bool IsDecreasedSessionSellOrders(void) const { return (bool)this.GetPropLongFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS); } //--- Объем в последней сделке //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня объема в последней сделке //--- получение (4) величины изменения объема в последней сделке, //--- получение флага изменения объема в последней сделке больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlVolumeInc(const long value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_VOLUME,(long)::fabs(value)); } void SetControlVolumeDec(const long value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_VOLUME,(long)::fabs(value)); } void SetControlVolumeLevel(const long value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUME,(long)::fabs(value)); } long GetValueChangedVolume(void) const { return this.GetPropLongChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUME); } bool IsIncreasedVolume(void) const { return (bool)this.GetPropLongFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUME); } bool IsDecreasedVolume(void) const { return (bool)this.GetPropLongFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUME); } //--- Максимальный Volume за день //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня максимального объема за день //--- получение (4) величины изменения максимального объема за день, //--- получение флага изменения максимального объема за день больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlVolumeHighInc(const long value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH,(long)::fabs(value)); } void SetControlVolumeHighDec(const long value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH,(long)::fabs(value)); } void SetControlVolumeHighLevel(const long value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH,(long)::fabs(value)); } long GetValueChangedVolumeHigh(void) const { return this.GetPropLongChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH); } bool IsIncreasedVolumeHigh(void) const { return (bool)this.GetPropLongFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH); } bool IsDecreasedVolumeHigh(void) const { return (bool)this.GetPropLongFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH); } //--- Минимальный Volume за день //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня минимального объема за день //--- получение (4) величины изменения минимального объема за день, //--- получение флага изменения минимального объема за день больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlVolumeLowInc(const long value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW,(long)::fabs(value)); } void SetControlVolumeLowDec(const long value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW,(long)::fabs(value)); } void SetControlVolumeLowLevel(const long value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW,(long)::fabs(value)); } long GetValueChangedVolumeLow(void) const { return this.GetPropLongChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW); } bool IsIncreasedVolumeLow(void) const { return (bool)this.GetPropLongFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW); } bool IsDecreasedVolumeLow(void) const { return (bool)this.GetPropLongFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW); } //--- Спред //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня спреда в пунктах //--- получение (4) величины изменения спреда в пунктах, //--- получение флага изменения спреда в пунктах больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlSpreadInc(const int value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SPREAD,(long)::fabs(value)); } void SetControlSpreadDec(const int value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SPREAD,(long)::fabs(value)); } void SetControlSpreadLevel(const int value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SPREAD,(long)::fabs(value)); } int GetValueChangedSpread(void) const { return (int)this.GetPropLongChangedValue(SYMBOL_PROP_SPREAD); } bool IsIncreasedSpread(void) const { return (bool)this.GetPropLongFlagINC(SYMBOL_PROP_SPREAD); } bool IsDecreasedSpread(void) const { return (bool)this.GetPropLongFlagDEC(SYMBOL_PROP_SPREAD); } //--- StopLevel //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня StopLevel в пунктах //--- получение (4) величины изменения StopLevel в пунктах, //--- получение флага изменения StopLevel в пунктах больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlStopLevelInc(const int value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL,(long)::fabs(value)); } void SetControlStopLevelDec(const int value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL,(long)::fabs(value)); } void SetControlStopLevelLevel(const int value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL,(long)::fabs(value)); } int GetValueChangedStopLevel(void) const { return (int)this.GetPropLongChangedValue(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL); } bool IsIncreasedStopLevel(void) const { return (bool)this.GetPropLongFlagINC(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL); } bool IsDecreasedStopLevel(void) const { return (bool)this.GetPropLongFlagDEC(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL); } //--- Дистанция заморозки //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня FreezeLevel в пунктах //--- получение (4) величины изменения FreezeLevel в пунктах, //--- получение флага изменения FreezeLevel в пунктах больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlFreezeLevelInc(const int value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL,(long)::fabs(value)); } void SetControlFreezeLevelDec(const int value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL,(long)::fabs(value)); } void SetControlFreezeLevelLevel(const int value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL,(long)::fabs(value)); } int GetValueChangedFreezeLevel(void) const { return (int)this.GetPropLongChangedValue(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL); } bool IsIncreasedFreezeLevel(void) const { return (bool)this.GetPropLongFlagINC(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL); } bool IsDecreasedFreezeLevel(void) const { return (bool)this.GetPropLongFlagDEC(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL); } //--- Bid //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня цены Bid //--- получение (4) величины изменения цены Bid или Last, //--- получение флага изменения цены Bid или Last больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlBidInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_BID,::fabs(value)); } void SetControlBidDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_BID,::fabs(value)); } void SetControlBidLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_BID,::fabs(value)); } double GetValueChangedBid(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_BID); } bool IsIncreasedBid(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_BID); } bool IsDecreasedBid(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_BID); } //--- Максимальный Bid за день //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня максимального Bid //--- получение (4) величины изменения максимального Bid или Last, //--- получение флага изменения максимального Bid или Last больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlBidHighInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_BIDHIGH,::fabs(value)); } void SetControlBidHighDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_BIDHIGH,::fabs(value)); } void SetControlBidHighLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_BIDHIGH,::fabs(value)); } double GetValueChangedBidHigh(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_BIDHIGH); } bool IsIncreasedBidHigh(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_BIDHIGH); } bool IsDecreasedBidHigh(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_BIDHIGH); } //--- Минимальный Bid за день //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня минимального Bid //--- получение (4) величины изменения минимального Bid или Last, //--- получение флага изменения минимального Bid или Last больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlBidLowInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_BIDLOW,::fabs(value)); } void SetControlBidLowDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_BIDLOW,::fabs(value)); } void SetControlBidLowLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_BIDLOW,::fabs(value)); } double GetValueChangedBidLow(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_BIDLOW); } bool IsIncreasedBidLow(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_BIDLOW); } bool IsDecreasedBidLow(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_BIDLOW); } //--- Last //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня цены Last //--- получение (4) величины изменения цены Bid или Last, //--- получение флага изменения цены Bid или Last больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlLastInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_LAST,::fabs(value)); } void SetControlLastDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_LAST,::fabs(value)); } void SetControlLastLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_LAST,::fabs(value)); } double GetValueChangedLast(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_LAST); } bool IsIncreasedLast(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_LAST); } bool IsDecreasedLast(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_LAST); } //--- Максимальный Last за день //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня максимального Last //--- получение (4) величины изменения максимального Bid или Last, //--- получение флага изменения максимального Bid или Last больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlLastHighInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_LASTHIGH,::fabs(value)); } void SetControlLastHighDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_LASTHIGH,::fabs(value)); } void SetControlLastHighLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_LASTHIGH,::fabs(value)); } double GetValueChangedLastHigh(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_LASTHIGH); } bool IsIncreasedLastHigh(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_LASTHIGH); } bool IsDecreasedLastHigh(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_LASTHIGH); } //--- Минимальный Last за день //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня минимального Last //--- получение (4) величины изменения минимального Bid или Last, //--- получение флага изменения минимального Bid или Last больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlLastLowInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_LASTLOW,::fabs(value)); } void SetControlLastLowDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_LASTLOW,::fabs(value)); } void SetControlLastLowLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_LASTLOW,::fabs(value)); } double GetValueChangedLastLow(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_LASTLOW); } bool IsIncreasedLastLow(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_LASTLOW); } bool IsDecreasedLastLow(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_LASTLOW); } //--- Bid/Last //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня цены Bid или Last //--- получение (4) величины изменения цены Bid или Last, //--- получение флага изменения цены Bid или Last больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlBidLastInc(const double value); void SetControlBidLastDec(const double value); void SetControlBidLastLevel(const double value); double GetValueChangedBidLast(void) const; bool IsIncreasedBidLast(void) const; bool IsDecreasedBidLast(void) const; //--- Максимальный Bid/Last за день //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня максимального Bid или Last //--- получение (4) величины изменения максимального Bid или Last, //--- получение флага изменения максимального Bid или Last больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlBidLastHighInc(const double value); void SetControlBidLastHighDec(const double value); void SetControlBidLastHighLevel(const double value); double GetValueChangedBidLastHigh(void) const; bool IsIncreasedBidLastHigh(void) const; bool IsDecreasedBidLastHigh(void) const; //--- Минимальный Bid/Last за день //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня минимального Bid или Last //--- получение (4) величины изменения минимального Bid или Last, //--- получение флага изменения минимального Bid или Last больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlBidLastLowInc(const double value); void SetControlBidLastLowDec(const double value); void SetControlBidLastLowLevev(const double value); double GetValueChangedBidLastLow(void) const; bool IsIncreasedBidLastLow(void) const; bool IsDecreasedBidLastLow(void) const; //--- Ask //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня цены Ask //--- получение (4) величины изменения цены Ask, //--- получение флага изменения цены Ask больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlAskInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_ASK,::fabs(value)); } void SetControlAskDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_ASK,::fabs(value)); } void SetControlAskLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_ASK,::fabs(value)); } double GetValueChangedAsk(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_ASK); } bool IsIncreasedAsk(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_ASK); } bool IsDecreasedAsk(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_ASK); } //--- Максимальный Ask за день //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня максимального Ask за день //--- получение (4) величины изменения максимального Ask за день, //--- получение флага изменения максимального Ask за день больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlAskHighInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_ASKHIGH,::fabs(value)); } void SetControlAskHighDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_ASKHIGH,::fabs(value)); } void SetControlAskHighLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_ASKHIGH,::fabs(value)); } double GetValueChangedAskHigh(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_ASKHIGH); } bool IsIncreasedAskHigh(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_ASKHIGH); } bool IsDecreasedAskHigh(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_ASKHIGH); } //--- Минимальный Ask за день //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня минимального Ask за день //--- получение (4) величины изменения минимального Ask за день, //--- получение флага изменения минимального Ask за день больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlAskLowInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_ASKLOW,::fabs(value)); } void SetControlAskLowDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_ASKLOW,::fabs(value)); } void SetControlAskLowLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_ASKLOW,::fabs(value)); } double GetValueChangedAskLow(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_ASKLOW); } bool IsIncreasedAskLow(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_ASKLOW); } bool IsDecreasedAskLow(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_ASKLOW); } //--- Реальный Volume за день //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня реального Volume за день //--- получение (4) величины изменения реального Volume за день, //--- получение флага изменения реального Volume за день больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlVolumeRealInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL,::fabs(value)); } void SetControlVolumeRealDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL,::fabs(value)); } void SetControlVolumeRealLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL,::fabs(value)); } double GetValueChangedVolumeReal(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL); } bool IsIncreasedVolumeReal(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL); } bool IsDecreasedVolumeReal(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL); } //--- Максимальный реальный Volume за день //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня максимального реального Volume за день //--- получение (4) величины изменения максимального реального Volume за день, //--- получение флага изменения максимального реального Volume за день больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlVolumeHighRealInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL,::fabs(value)); } void SetControlVolumeHighRealDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL,::fabs(value)); } void SetControlVolumeHighRealLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL,::fabs(value)); } double GetValueChangedVolumeHighReal(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL); } bool IsIncreasedVolumeHighReal(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL); } bool IsDecreasedVolumeHighReal(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL); } //--- Минимальный реальный Volume за день //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня минимального реального Volume за день //--- получение (4) величины изменения минимального реального Volume за день, //--- получение флага изменения минимального реального Volume за день больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlVolumeLowRealInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL,::fabs(value)); } void SetControlVolumeLowRealDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL,::fabs(value)); } void SetControlVolumeLowRealLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL,::fabs(value)); } double GetValueChangedVolumeLowReal(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL); } bool IsIncreasedVolumeLowReal(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL); } bool IsDecreasedVolumeLowReal(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL); } //--- Цена исполнения опциона //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня цены исполнения опциона //--- получение (4) величины изменения цены исполнения опциона, //--- получение флага изменения цены исполнения опциона больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlOptionStrikeInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE,::fabs(value)); } void SetControlOptionStrikeDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE,::fabs(value)); } void SetControlOptionStrikeLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE,::fabs(value)); } double GetValueChangedOptionStrike(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE); } bool IsIncreasedOptionStrike(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE); } bool IsDecreasedOptionStrike(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE); } //--- Максимально-допустимый совокупный объём позиций и ордеров в одном направлении //--- (1) Установка контрольного уровня //--- (2) получение величины изменения максимально-допустимого совокупного объёма позиций и ордеров в одном направлении, //--- получение флага (3) увеличения, (4) уменьшения максимально-допустимого совокупного объёма позиций и ордеров в одном направлении void SetControlVolumeLimitLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT,::fabs(value)); } double GetValueChangedVolumeLimit(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT); } bool IsIncreasedVolumeLimit(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT); } bool IsDecreasedVolumeLimit(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT); } //--- Своп на покупку //--- (1) Установка контрольного уровня //--- (2) получение величины изменения свопа на покупку, //--- получение флага (3) увеличения, (4) уменьшения свопа на покупку void SetControlSwapLongLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG,::fabs(value)); } double GetValueChangedSwapLong(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG); } bool IsIncreasedSwapLong(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG); } bool IsDecreasedSwapLong(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG); } //--- Своп на продажу //--- (1) Установка контрольного уровня //--- (2) получение величины изменения свопа на продажу, //--- получение флага (3) увеличения, (4) уменьшения свопа на продажу void SetControlSwapShortLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT,::fabs(value)); } double GetValueChangedSwapShort(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT); } bool IsIncreasedSwapShort(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT); } bool IsDecreasedSwapShort(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT); } //--- Cуммарный объём сделок в текущую сессию //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня суммарного объёма сделок в текущую сессию //--- получение (4) величины изменения суммарного объёма сделок в текущую сессию, //--- получение флага изменения суммарного объёма сделок в текущую сессию больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlSessionVolumeInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME,::fabs(value)); } void SetControlSessionVolumeDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME,::fabs(value)); } void SetControlSessionVolumeLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME,::fabs(value)); } double GetValueChangedSessionVolume(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME); } bool IsIncreasedSessionVolume(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME); } bool IsDecreasedSessionVolume(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME); } //--- Cуммарный оборот в текущую сессию //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня суммарного оборота в текущую сессию //--- получение (4) величины изменения суммарного оборота в текущую сессию, //--- получение флага изменения суммарного оборота в текущую сессию больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlSessionTurnoverInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER,::fabs(value)); } void SetControlSessionTurnoverDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER,::fabs(value)); } void SetControlSessionTurnoverLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER,::fabs(value)); } double GetValueChangedSessionTurnover(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER); } bool IsIncreasedSessionTurnover(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER); } bool IsDecreasedSessionTurnover(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER); } //--- Cуммарный объём открытых позиций //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня суммарного объёма открытых позиций в текущую сессию //--- получение (4) величины изменения суммарного объёма открытых позиций в текущую сессию, //--- получение флага изменения суммарного объёма открытых позиций в текущую сессию больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlSessionInterestInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST,::fabs(value)); } void SetControlSessionInterestDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST,::fabs(value)); } void SetControlSessionInterestLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST,::fabs(value)); } double GetValueChangedSessionInterest(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST); } bool IsIncreasedSessionInterest(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST); } bool IsDecreasedSessionInterest(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST); } //--- Общий объём ордеров на покупку в текущий момент //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня общего объёма ордеров на покупку в текущий момент //--- получение (4) величины изменения общего объёма ордеров на покупку в текущий момент, //--- получение флага изменения общего объёма ордеров на покупку в текущий момент больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlSessionBuyOrdVolumeInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME,::fabs(value)); } void SetControlSessionBuyOrdVolumeDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME,::fabs(value)); } void SetControlSessionBuyOrdVolumeLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME,::fabs(value));} double GetValueChangedSessionBuyOrdVolume(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME); } bool IsIncreasedSessionBuyOrdVolume(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME); } bool IsDecreasedSessionBuyOrdVolume(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME); } //--- Общий объём ордеров на продажу в текущий момент //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня общего объёма ордеров на продажу в текущий момент //--- получение (4) величины изменения общего объёма ордеров на продажу в текущий момент, //--- получение флага изменения общего объёма ордеров на продажу в текущий момент больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlSessionSellOrdVolumeInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME,::fabs(value)); } void SetControlSessionSellOrdVolumeDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME,::fabs(value)); } void SetControlSessionSellOrdVolumeLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME,::fabs(value));} double GetValueChangedSessionSellOrdVolume(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME); } bool IsIncreasedSessionSellOrdVolume(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME); } bool IsDecreasedSessionSellOrdVolume(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME); } //--- Цена открытия сессии //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня цены открытия сессии //--- получение (4) величины изменения цены открытия сессии, //--- получение флага изменения цены открытия сессии больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlSessionPriceOpenInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN,::fabs(value)); } void SetControlSessionPriceOpenDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN,::fabs(value)); } void SetControlSessionPriceOpenLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN,::fabs(value)); } double GetValueChangedSessionPriceOpen(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN); } bool IsIncreasedSessionPriceOpen(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN); } bool IsDecreasedSessionPriceOpen(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN); } //--- Цена закрытия сессии //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня цены закрытия сессии //--- получение (4) величины изменения цены закрытия сессии, //--- получение флага изменения цены закрытия сессии больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlSessionPriceCloseInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE,::fabs(value)); } void SetControlSessionPriceCloseDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE,::fabs(value)); } void SetControlSessionPriceCloseLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE,::fabs(value)); } double GetValueChangedSessionPriceClose(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE); } bool IsIncreasedSessionPriceClose(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE); } bool IsDecreasedSessionPriceClose(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE); } //--- Средневзвешенная цена сессии //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня средневзвешенной цены сессии //--- получение (4) величины изменения средневзвешенной цены сессии, //--- получение флага изменения средневзвешенной цены сессии больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlSessionPriceAWInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_SESSION_AW,::fabs(value)); } void SetControlSessionPriceAWDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_AW,::fabs(value)); } void SetControlSessionPriceAWLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_SESSION_AW,::fabs(value)); } double GetValueChangedSessionPriceAW(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_SESSION_AW); } bool IsIncreasedSessionPriceAW(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_SESSION_AW); } bool IsDecreasedSessionPriceAW(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_SESSION_AW); } //--- Изменение текущей цены относительно конца предыдущего торгового дня //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня изменения текущей цены относительно конца предыдущего торгового дня //--- получение (4) величины изменения свойства Изменение текущей цены относительно конца предыдущего торгового дня, //--- получение флага изменения свойства Изменение текущей цены относительно конца предыдущего торгового дня больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlPriceChangeInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_PRICE_CHANGE,::fabs(value)); } void SetControlPriceChangeDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_CHANGE,::fabs(value)); } void SetControlPriceChangeLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_PRICE_CHANGE,::fabs(value)); } double GetValueChangedPriceChange(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_PRICE_CHANGE); } bool IsIncreasedPriceChange(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_PRICE_CHANGE); } bool IsDecreasedPriceChange(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_CHANGE); } //--- Волатильность цены в процентах //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня волатильности цены в процентах //--- получение (4) величины изменения волатильности цены в процентах, //--- получение флага изменения волатильности цены в процентах больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlPriceVolatilityInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_PRICE_VOLATILITY,::fabs(value)); } void SetControlPriceVolatilityDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_VOLATILITY,::fabs(value)); } void SetControlPriceVolatilityLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_PRICE_VOLATILITY,::fabs(value)); } double GetValueChangedPriceVolatility(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_PRICE_VOLATILITY); } bool IsIncreasedPriceVolatility(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_PRICE_VOLATILITY); } bool IsDecreasedPriceVolatility(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_VOLATILITY); } //--- Теоретическая цена опциона //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня теоретической цены опциона //--- получение (4) величины изменения теоретической цены опциона, //--- получение флага изменения теоретической цены опциона больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlPriceTheoreticalInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_PRICE_THEORETICAL,::fabs(value)); } void SetControlPriceTheoreticalDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_THEORETICAL,::fabs(value)); } void SetControlPriceTheoreticalLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_PRICE_THEORETICAL,::fabs(value)); } double GetValueChangedPriceTheoretical(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_PRICE_THEORETICAL); } bool IsIncreasedPriceTheoretical(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_PRICE_THEORETICAL); } bool IsDecreasedPriceTheoretical(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_THEORETICAL); } //--- Дельта опциона/варранта //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня дельты опциона/варранта //--- получение (4) величины изменения дельты опциона/варранта, //--- получение флага изменения дельты опциона/варранта больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlPriceDeltaInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_PRICE_DELTA,::fabs(value)); } void SetControlPriceDeltaDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_DELTA,::fabs(value)); } void SetControlPriceDeltaLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_PRICE_DELTA,::fabs(value)); } double GetValueChangedPriceDelta(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_PRICE_DELTA); } bool IsIncreasedPriceDelta(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_PRICE_DELTA); } bool IsDecreasedPriceDelta(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_DELTA); } //--- Тета опциона/варранта //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня теты опциона/варранта //--- получение (4) величины изменения теты опциона/варранта, //--- получение флага изменения теты опциона/варранта больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlPriceThetaInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_PRICE_THETA,::fabs(value)); } void SetControlPriceThetaDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_THETA,::fabs(value)); } void SetControlPriceThetaLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_PRICE_THETA,::fabs(value)); } double GetValueChangedPriceTheta(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_PRICE_THETA); } bool IsIncreasedPriceTheta(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_PRICE_THETA); } bool IsDecreasedPriceTheta(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_THETA); } //--- Гамма опциона/варранта //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня гаммы опциона/варранта //--- получение (4) величины изменения гаммы опциона/варранта, //--- получение флага изменения гаммы опциона/варранта больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlPriceGammaInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_PRICE_GAMMA,::fabs(value)); } void SetControlPriceGammaDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_GAMMA,::fabs(value)); } void SetControlPriceGammaLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_PRICE_GAMMA,::fabs(value)); } double GetValueChangedPriceGamma(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_PRICE_GAMMA); } bool IsIncreasedPriceGamma(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_PRICE_GAMMA); } bool IsDecreasedPriceGamma(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_GAMMA); } //--- Вега опциона/варранта //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня веги опциона/варранта //--- получение (4) величины изменения средневзвешенной цены сессии, //--- получение флага изменения средневзвешенной цены сессии больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlPriceVegaInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_PRICE_VEGA,::fabs(value)); } void SetControlPriceVegaDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_VEGA,::fabs(value)); } void SetControlPriceVegaLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_PRICE_VEGA,::fabs(value)); } double GetValueChangedPriceVega(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_PRICE_VEGA); } bool IsIncreasedPriceVega(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_PRICE_VEGA); } bool IsDecreasedPriceVega(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_VEGA); } //--- Ро опциона/варранта //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня Ро опциона/варранта //--- получение (4) величины изменения Ро опциона/варранта, //--- получение флага изменения Ро опциона/варранта больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlPriceRhoInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_PRICE_RHO,::fabs(value)); } void SetControlPriceRhoDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_RHO,::fabs(value)); } void SetControlPriceRhoLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_PRICE_RHO,::fabs(value)); } double GetValueChangedPriceRho(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_PRICE_RHO); } bool IsIncreasedPriceRho(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_PRICE_RHO); } bool IsDecreasedPriceRho(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_RHO); } //--- Омега опциона/варранта //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня омеги опциона/варранта //--- получение (4) величины изменения омеги опциона/варранта, //--- получение флага изменения омеги опциона/варранта больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlPriceOmegaInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_PRICE_OMEGA,::fabs(value)); } void SetControlPriceOmegaDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_OMEGA,::fabs(value)); } void SetControlPriceOmegaLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_PRICE_OMEGA,::fabs(value)); } double GetValueChangedPriceOmega(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_PRICE_OMEGA); } bool IsIncreasedPriceOmega(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_PRICE_OMEGA); } bool IsDecreasedPriceOmega(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_OMEGA); } //--- Чувствительность опциона/варранта //--- установка контролируемой величины (1) прироста, (2) уменьшения, (3) контрольного уровня чувствительности опциона/варранта //--- получение (4) величины изменения чувствительности опциона/варранта, //--- получение флага изменения чувствительности опциона/варранта больше, чем на величину (5) прироста, (6) уменьшения void SetControlPriceSensitivityInc(const double value) { this.SetControlledValueINC(SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY,::fabs(value)); } void SetControlPriceSensitivityDec(const double value) { this.SetControlledValueDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY,::fabs(value)); } void SetControlPriceSensitivityLevel(const double value) { this.SetControlledValueLEVEL(SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY,::fabs(value)); } double GetValueChangedPriceSensitivity(void) const { return this.GetPropDoubleChangedValue(SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY); } bool IsIncreasedPriceSensitivity(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagINC(SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY); } bool IsDecreasedPriceSensitivity(void) const { return (bool)this.GetPropDoubleFlagDEC(SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY); } //--- Возвращает торговый объект CTradeObj *GetTradeObj(void) { return &this.m_trade; } }; //+------------------------------------------------------------------+
В закрытом параметрическом конструкторе пропишем установку в новые свойства объекта-символа его соответствующих значений:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Закрытый параметрический конструктор | //+------------------------------------------------------------------+ CSymbol::CSymbol(ENUM_SYMBOL_STATUS symbol_status,const string name,const int index) { this.m_type=OBJECT_DE_TYPE_SYMBOL; this.m_name=name; this.m_book_subscribed=false; if(!this.Exist()) { ::Print(DFUN_ERR_LINE,"\"",this.m_name,"\"",": ",CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_NOT_SYMBOL_ON_SERVER)); this.m_global_error=ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL; } bool select=::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_SELECT); ::ResetLastError(); if(!select) { if(!this.SetToMarketWatch()) { this.m_global_error=::GetLastError(); ::Print(DFUN_ERR_LINE,"\"",this.m_name,"\": ",CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_PUT_SYMBOL),this.m_global_error); } } ::ResetLastError(); if(!::SymbolInfoTick(this.m_name,this.m_tick)) { this.m_global_error=::GetLastError(); ::Print(DFUN_ERR_LINE,"\"",this.m_name,"\": ",CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_NOT_GET_PRICE),this.m_global_error); } //--- Инициализация массивов данных базового объекта this.SetControlDataArraySizeLong(SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL); this.SetControlDataArraySizeDouble(SYMBOL_PROP_DOUBLE_TOTAL); this.ResetChangesParams(); this.ResetControlsParams(); //--- Инициализация данных символа this.Reset(); this.InitMarginRates(); #ifdef __MQL5__ ::ResetLastError(); if(!this.MarginRates()) { this.m_global_error=::GetLastError(); ::Print(DFUN_ERR_LINE,this.Name(),": ",CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_NOT_GET_MARGIN_RATES),this.m_global_error); return; } #endif //--- Сохранение целочисленных свойств this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_STATUS] = symbol_status; this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_INDEX_MW] = index; this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUME] = (long)this.m_tick.volume; this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_SELECT] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_SELECT); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_VISIBLE] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_VISIBLE); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_SESSION_DEALS); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_VOLUMEHIGH); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUMELOW] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_VOLUMELOW); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_DIGITS] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_DIGITS); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_SPREAD] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_SPREAD); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_SPREAD_FLOAT] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_SPREAD_FLOAT); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_TICKS_BOOKDEPTH] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_MODE] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_TRADE_MODE); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_START_TIME] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_START_TIME); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_EXPIRATION_TIME] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_EXPIRATION_TIME); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_EXEMODE] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_TRADE_EXEMODE); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_SWAP_ROLLOVER3DAYS] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_SECTOR] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_SECTOR); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_INDUSTRY] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_INDUSTRY); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_TIME_MSC] = ::SymbolInfoInteger(this.m_name,SYMBOL_TIME_MSC); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_TIME] = this.TickTime(); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_EXIST] = this.SymbolExists(); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_CUSTOM] = this.SymbolCustom(); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED_USE_LEG] = this.SymbolMarginHedgedUseLEG(); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_ORDER_MODE] = this.SymbolOrderMode(); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_FILLING_MODE] = this.SymbolOrderFillingMode(); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_EXPIRATION_MODE] = this.SymbolExpirationMode(); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_ORDER_GTC_MODE] = this.SymbolOrderGTCMode(); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_OPTION_MODE] = this.SymbolOptionMode(); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_OPTION_RIGHT] = this.SymbolOptionRight(); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_BACKGROUND_COLOR] = this.SymbolBackgroundColor(); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_CHART_MODE] = this.SymbolChartMode(); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_CALC_MODE] = this.SymbolCalcMode(); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_SWAP_MODE] = this.SymbolSwapMode(); this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE] = this.m_book_subscribed; //--- Сохранение вещественных свойств this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_ASKHIGH)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_ASKHIGH); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_ASKLOW)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_ASKLOW); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_LASTHIGH)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_LASTHIGH); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_LASTLOW)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_LASTLOW); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_POINT)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_POINT); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_LOSS)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_SIZE)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_CONTRACT_SIZE)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_MIN)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_VOLUME_MIN); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_MAX)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_VOLUME_MAX); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_STEP)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_VOLUME_STEP); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_VOLUME_LIMIT); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_SWAP_LONG); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_SWAP_SHORT); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_INITIAL)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_MARGIN_INITIAL); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_SESSION_VOLUME); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_SESSION_TURNOVER); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_SESSION_INTEREST); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_SESSION_OPEN); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_SESSION_CLOSE); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_AW)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_SESSION_AW); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_SETTLEMENT)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_PRICE_CHANGE)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_PRICE_CHANGE); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_PRICE_VOLATILITY)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_PRICE_VOLATILITY); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_PRICE_THEORETICAL)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_PRICE_THEORETICAL); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_PRICE_DELTA)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_PRICE_DELTA); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_PRICE_THETA)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_PRICE_THETA); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_PRICE_GAMMA)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_PRICE_GAMMA); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_PRICE_VEGA)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_PRICE_VEGA); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_PRICE_RHO)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_PRICE_RHO); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_PRICE_OMEGA)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_PRICE_OMEGA); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY)] = ::SymbolInfoDouble(this.m_name,SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_BID)] = this.m_tick.bid; this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_ASK)] = this.m_tick.ask; this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_LAST)] = this.m_tick.last; this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_BIDHIGH)] = this.SymbolBidHigh(); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_BIDLOW)] = this.SymbolBidLow(); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL)] = this.SymbolVolumeReal(); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL)] = this.SymbolVolumeHighReal(); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL)] = this.SymbolVolumeLowReal(); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE)] = this.SymbolOptionStrike(); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_ACCRUED_INTEREST)] = this.SymbolTradeAccruedInterest(); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_FACE_VALUE)] = this.SymbolTradeFaceValue(); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_LIQUIDITY_RATE)] = this.SymbolTradeLiquidityRate(); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED)] = this.SymbolMarginHedged(); this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_INITIAL)] = this.m_margin_rate.Long.Initial; this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_INITIAL)] = this.m_margin_rate.BuyStop.Initial; this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_INITIAL)] = this.m_margin_rate.BuyLimit.Initial; this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_INITIAL)] = this.m_margin_rate.BuyStopLimit.Initial; this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_MAINTENANCE)] = this.m_margin_rate.Long.Maintenance; this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_MAINTENANCE)] = this.m_margin_rate.BuyStop.Maintenance; this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_MAINTENANCE)] = this.m_margin_rate.BuyLimit.Maintenance; this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_MAINTENANCE)] = this.m_margin_rate.BuyStopLimit.Maintenance; this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_INITIAL)] = this.m_margin_rate.Short.Initial; this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_INITIAL)] = this.m_margin_rate.SellStop.Initial; this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_INITIAL)] = this.m_margin_rate.SellLimit.Initial; this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_INITIAL)] = this.m_margin_rate.SellStopLimit.Initial; this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_MAINTENANCE)] = this.m_margin_rate.Short.Maintenance; this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_MAINTENANCE)] = this.m_margin_rate.SellStop.Maintenance; this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_MAINTENANCE)] = this.m_margin_rate.SellLimit.Maintenance; this.m_double_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_MAINTENANCE)]= this.m_margin_rate.SellStopLimit.Maintenance; //--- Сохранение строковых свойств this.m_string_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_NAME)] = this.m_name; this.m_string_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_CURRENCY_BASE)] = ::SymbolInfoString(this.m_name,SYMBOL_CURRENCY_BASE); this.m_string_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_CURRENCY_PROFIT)] = ::SymbolInfoString(this.m_name,SYMBOL_CURRENCY_PROFIT); this.m_string_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_CURRENCY_MARGIN)] = ::SymbolInfoString(this.m_name,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN); this.m_string_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_DESCRIPTION)] = ::SymbolInfoString(this.m_name,SYMBOL_DESCRIPTION); this.m_string_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_PATH)] = ::SymbolInfoString(this.m_name,SYMBOL_PATH); this.m_string_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_COUNTRY)] = ::SymbolInfoString(this.m_name,SYMBOL_COUNTRY); this.m_string_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_SECTOR_NAME)] = ::SymbolInfoString(this.m_name,SYMBOL_SECTOR_NAME); this.m_string_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_INDUSTRY_NAME)] = ::SymbolInfoString(this.m_name,SYMBOL_INDUSTRY_NAME); this.m_string_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_BASIS)] = this.SymbolBasis(); this.m_string_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_BANK)] = this.SymbolBank(); this.m_string_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_ISIN)] = this.SymbolISIN(); this.m_string_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_FORMULA)] = this.SymbolFormula(); this.m_string_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_PAGE)] = this.SymbolPage(); this.m_string_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_CATEGORY)] = this.SymbolCategory(); this.m_string_prop[this.IndexProp(SYMBOL_PROP_EXCHANGE)] = this.SymbolExchange(); //--- Сохранение дополнительных целочисленных свойств this.m_long_prop[SYMBOL_PROP_DIGITS_LOTS] = this.SymbolDigitsLot(); //--- Заполнение текущих данных символа for(int i=0;i<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL;i++) this.m_long_prop_event[i][3]=this.m_long_prop[i]; for(int i=0;i<SYMBOL_PROP_DOUBLE_TOTAL;i++) this.m_double_prop_event[i][3]=this.m_double_prop[i]; //--- Обновление данных в базовом объекте и поиск изменений CBaseObjExt::Refresh(); //--- if(!select) this.RemoveFromMarketWatch(); //--- Инициализация умолчательных значений торгового объекта this.m_trade.Init(this.Name(),0,this.LotsMin(),5,0,0,false,this.GetCorrectTypeFilling(),this.GetCorrectTypeExpiration(),LOG_LEVEL_ERROR_MSG); } //+------------------------------------------------------------------+
В методе, возвращающем описание целочисленного свойства символа, пропишем блоки кода для возврата описания новых целочисленных свойств:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание целочисленного свойства символа | //+------------------------------------------------------------------+ string CSymbol::GetPropertyDescription(ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER property) { return ( property==SYMBOL_PROP_STATUS ? CMessage::Text(MSG_ORD_STATUS)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+this.GetStatusDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_INDEX_MW ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_INDEX)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+(string)this.GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_SECTOR ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SECTOR)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+this.GetSectorDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_INDUSTRY ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_INDUSTRY)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+this.GetIndustryDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_CUSTOM ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_CUSTOM)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==SYMBOL_PROP_CHART_MODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_CHART_MODE)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+this.GetChartModeDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_EXIST ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_EXIST)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==SYMBOL_PROP_SELECT ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SELECT)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==SYMBOL_PROP_VISIBLE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_VISIBLE)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SESSION_DEALS)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+ #ifdef __MQL5__(string)this.GetProperty(property) #else CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SESSION_BUY_ORDERS)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+ #ifdef __MQL5__(string)this.GetProperty(property) #else CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SESSION_SELL_ORDERS)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+ #ifdef __MQL5__(string)this.GetProperty(property) #else CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_VOLUME ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_VOLUME)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+ #ifdef __MQL5__(string)this.GetProperty(property) #else CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_VOLUMEHIGH)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+ #ifdef __MQL5__(string)this.GetProperty(property) #else CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_VOLUMELOW ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_VOLUMELOW)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+ #ifdef __MQL5__(string)this.GetProperty(property) #else CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_TIME ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_TIME)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+(this.GetProperty(property)==0 ? "("+CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_NO_TICKS_YET)+")" : TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))) ) : property==SYMBOL_PROP_TIME_MSC ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_TIME_MSC)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+(this.GetProperty(property)==0 ? "("+CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_NO_TICKS_YET)+")" : TimeMSCtoString(this.GetProperty(property))) ) : property==SYMBOL_PROP_DIGITS ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_DIGITS)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+(string)this.GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_DIGITS_LOTS ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_DIGITS_LOTS)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+(string)this.GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_SPREAD ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SPREAD)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+(string)this.GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_SPREAD_FLOAT ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SPREAD_FLOAT)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES)) ) : property==SYMBOL_PROP_TICKS_BOOKDEPTH ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_TICKS_BOOKDEPTH)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+ #ifdef __MQL5__(string)this.GetProperty(property) #else CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE ? CMessage::Text(MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_BOOK)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+ #ifdef __MQL5__ (this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) #else CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_TRADE_CALC_MODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_TRADE_CALC_MODE)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+this.GetCalcModeDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_TRADE_MODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_TRADE_MODE)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+this.GetTradeModeDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_START_TIME ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_START_TIME)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : (this.GetProperty(property)==0 ? ": ("+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+")" : ": "+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property)*1000)) ) : property==SYMBOL_PROP_EXPIRATION_TIME ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_EXPIRATION_TIME)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : (this.GetProperty(property)==0 ? ": ("+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+")" : ": "+TimeMSCtoString(this.GetProperty(property)*1000)) ) : property==SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+(string)this.GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+(string)this.GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_TRADE_EXEMODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_TRADE_EXEMODE)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+this.GetTradeExecDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_SWAP_MODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SWAP_MODE)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+this.GetSwapModeDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_SWAP_ROLLOVER3DAYS ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SWAP_ROLLOVER3DAYS)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+DayOfWeekDescription(this.SwapRollover3Days()) ) : property==SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED_USE_LEG ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_MARGIN_HEDGED_USE_LEG)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+(this.GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==SYMBOL_PROP_EXPIRATION_MODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_EXPIRATION_MODE)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+this.GetExpirationModeFlagsDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_FILLING_MODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_FILLING_MODE)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+this.GetFillingModeFlagsDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_ORDER_MODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_ORDER_MODE)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+this.GetOrderModeFlagsDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_ORDER_GTC_MODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_ORDER_GTC_MODE)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+this.GetOrderGTCModeDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_OPTION_MODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_OPTION_MODE)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+this.GetOptionTypeDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_OPTION_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_OPTION_RIGHT)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+this.GetOptionRightDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_BACKGROUND_COLOR ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_BACKGROUND_COLOR)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : #ifdef __MQL5__ (this.GetProperty(property)==CLR_MW_DEFAULT || this.GetProperty(property)==CLR_NONE ? ": ("+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+")" : ": "+::ColorToString((color)this.GetProperty(property),true)) #else ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : "" ); } //+------------------------------------------------------------------+
Чтобы не приводить длинный список одинаковых блоков кода в методе, возвращающем описание вещественного свойства символа, приведу пример только добавленного кода в самом конце метода:
property==SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_MARGIN_HEDGED)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dgc) ) : property==SYMBOL_PROP_PRICE_CHANGE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_PRICE_CHANGE)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),2) ) : property==SYMBOL_PROP_PRICE_VOLATILITY ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_PRICE_VOLATILITY)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),2) ) : property==SYMBOL_PROP_PRICE_THEORETICAL ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_PRICE_THEORETICAL)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) ) : property==SYMBOL_PROP_PRICE_DELTA ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_PRICE_DELTA)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) ) : property==SYMBOL_PROP_PRICE_THETA ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_PRICE_THETA)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) ) : property==SYMBOL_PROP_PRICE_GAMMA ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_PRICE_GAMMA)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) ) : property==SYMBOL_PROP_PRICE_VEGA ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_PRICE_VEGA)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),2) ) : property==SYMBOL_PROP_PRICE_RHO ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_PRICE_RHO)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),2) ) : property==SYMBOL_PROP_PRICE_OMEGA ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_PRICE_OMEGA)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) ) : property==SYMBOL_PROP_PRICE_SENSITIVITY ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_PRICE_SENSITIVITY)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+::DoubleToString(this.GetProperty(property),dg) ) : "" ); } //+------------------------------------------------------------------+
Добавим аналогичные блоки кода и в метод, возвращающий описание строкового свойства символа:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание строкового свойства символа | //+------------------------------------------------------------------+ string CSymbol::GetPropertyDescription(ENUM_SYMBOL_PROP_STRING property) { return ( property==SYMBOL_PROP_NAME ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_NAME)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": "+this.GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_BASIS ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_BASIS)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : (this.GetProperty(property)=="" || this.GetProperty(property)==NULL ? ": ("+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+")" : ": \""+this.GetProperty(property)+"\"") ) : property==SYMBOL_PROP_COUNTRY ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_COUNTRY)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : (this.GetProperty(property)=="" || this.GetProperty(property)==NULL ? ": ("+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+")" : ": \""+this.GetProperty(property)+"\"") ) : property==SYMBOL_PROP_SECTOR_NAME ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SECTOR_NAME)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : (this.GetProperty(property)=="" || this.GetProperty(property)==NULL ? ": ("+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+")" : ": \""+this.GetProperty(property)+"\"") ) : property==SYMBOL_PROP_INDUSTRY_NAME ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_INDUSTRY_NAME)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : (this.GetProperty(property)=="" || this.GetProperty(property)==NULL ? ": ("+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+")" : ": \""+this.GetProperty(property)+"\"") ) : property==SYMBOL_PROP_CURRENCY_BASE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_CURRENCY_BASE)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : (this.GetProperty(property)=="" || this.GetProperty(property)==NULL ? ": ("+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+")" : ": \""+this.GetProperty(property)+"\"") ) : property==SYMBOL_PROP_CURRENCY_PROFIT ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_CURRENCY_PROFIT)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : (this.GetProperty(property)=="" || this.GetProperty(property)==NULL ? ": ("+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+")" : ": \""+this.GetProperty(property)+"\"") ) : property==SYMBOL_PROP_CURRENCY_MARGIN ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_CURRENCY_MARGIN)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : (this.GetProperty(property)=="" || this.GetProperty(property)==NULL ? ": ("+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+")" : ": \""+this.GetProperty(property)+"\"") ) : property==SYMBOL_PROP_BANK ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_BANK)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : (this.GetProperty(property)=="" || this.GetProperty(property)==NULL ? ": ("+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+")" : ": \""+this.GetProperty(property)+"\"") ) : property==SYMBOL_PROP_DESCRIPTION ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_DESCRIPTION)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : (this.GetProperty(property)=="" || this.GetProperty(property)==NULL ? ": ("+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+")" : ": \""+this.GetProperty(property)+"\"") ) : property==SYMBOL_PROP_FORMULA ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_FORMULA)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : (this.GetProperty(property)=="" || this.GetProperty(property)==NULL ? ": ("+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+")" : ": \""+this.GetProperty(property)+"\"") ) : property==SYMBOL_PROP_ISIN ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_ISIN)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : (this.GetProperty(property)=="" || this.GetProperty(property)==NULL ? ": ("+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+")" : ": \""+this.GetProperty(property)+"\"") ) : property==SYMBOL_PROP_PAGE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_PAGE)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : (this.GetProperty(property)=="" || this.GetProperty(property)==NULL ? ": ("+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+")" : ": \""+this.GetProperty(property)+"\"") ) : property==SYMBOL_PROP_PATH ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_PATH)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : (this.GetProperty(property)=="" || this.GetProperty(property)==NULL ? ": ("+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+")" : ": \""+this.GetProperty(property)+"\"") ) : property==SYMBOL_PROP_CATEGORY ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_CAYEGORY)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : (this.GetProperty(property)=="" || this.GetProperty(property)==NULL ? ": ("+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+")" : ": \""+this.GetProperty(property)+"\"") ) : property==SYMBOL_PROP_EXCHANGE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_EXCHANGE)+ (!this.SupportProperty(property) ? ": "+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : (this.GetProperty(property)=="" || this.GetProperty(property)==NULL ? ": ("+CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+")" : ": \""+this.GetProperty(property)+"\"") ) : "" ); } //+------------------------------------------------------------------+
Реализация метода, возвращающего описание сектора экономики:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание сектора экономики | //+------------------------------------------------------------------+ string CSymbol::GetSectorDescription(void) const { switch(this.Sector()) { case SECTOR_BASIC_MATERIALS : return CMessage::Text(MSG_SYM_SECTOR_BASIC_MATERIALS); case SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES : return CMessage::Text(MSG_SYM_SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES); case SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL : return CMessage::Text(MSG_SYM_SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL); case SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE : return CMessage::Text(MSG_SYM_SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE); case SECTOR_CURRENCY : return CMessage::Text(MSG_SYM_SECTOR_CURRENCY); case SECTOR_CURRENCY_CRYPTO : return CMessage::Text(MSG_SYM_SECTOR_CURRENCY_CRYPTO); case SECTOR_ENERGY : return CMessage::Text(MSG_SYM_SECTOR_ENERGY); case SECTOR_FINANCIAL : return CMessage::Text(MSG_SYM_SECTOR_FINANCIAL); case SECTOR_HEALTHCARE : return CMessage::Text(MSG_SYM_SECTOR_HEALTHCARE); case SECTOR_INDUSTRIALS : return CMessage::Text(MSG_SYM_SECTOR_INDUSTRIALS); case SECTOR_REAL_ESTATE : return CMessage::Text(MSG_SYM_SECTOR_REAL_ESTATE); case SECTOR_TECHNOLOGY : return CMessage::Text(MSG_SYM_SECTOR_TECHNOLOGY); case SECTOR_UTILITIES : return CMessage::Text(MSG_SYM_SECTOR_UTILITIES); case SECTOR_INDEXES : return CMessage::Text(MSG_SYM_SECTOR_INDEXES); case SECTOR_COMMODITIES : return CMessage::Text(MSG_SYM_SECTOR_COMMODITIES); default : return CMessage::Text(MSG_SYM_SECTOR_UNDEFINED); } } //+------------------------------------------------------------------+
В зависимости от значения, возвращаемого методом Sector(), добавленного выше, из метода возвращается соответствующее текстовое описание.
Реализация метода, возвращающего описание вида промышленности или отрасли экономики:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание вида промышленности или отрасли экономики | //+------------------------------------------------------------------+ string CSymbol::GetIndustryDescription(void) const { switch(this.Industry()) { case INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS); case INDUSTRY_ALUMINIUM : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_ALUMINIUM); case INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS); case INDUSTRY_CHEMICALS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_CHEMICALS); case INDUSTRY_COKING_COAL : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_COKING_COAL); case INDUSTRY_COPPER : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_COPPER); case INDUSTRY_GOLD : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_GOLD); case INDUSTRY_LUMBER_WOOD : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_LUMBER_WOOD); case INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS); case INDUSTRY_PRECIOUS_METALS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_PRECIOUS_METALS); case INDUSTRY_PAPER : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_PAPER); case INDUSTRY_SILVER : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_SILVER); case INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS); case INDUSTRY_STEEL : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_STEEL); case INDUSTRY_ADVERTISING : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_ADVERTISING); case INDUSTRY_BROADCASTING : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_BROADCASTING); case INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA); case INDUSTRY_ENTERTAINMENT : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_ENTERTAINMENT); case INDUSTRY_INTERNET_CONTENT : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_INTERNET_CONTENT); case INDUSTRY_PUBLISHING : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_PUBLISHING); case INDUSTRY_TELECOM : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_TELECOM); case INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING); case INDUSTRY_APPAREL_RETAIL : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_APPAREL_RETAIL); case INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS); case INDUSTRY_AUTO_PARTS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_AUTO_PARTS); case INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP); case INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES); case INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES); case INDUSTRY_FURNISHINGS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_FURNISHINGS); case INDUSTRY_GAMBLING : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_GAMBLING); case INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL); case INDUSTRY_INTERNET_RETAIL : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_INTERNET_RETAIL); case INDUSTRY_LEISURE : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_LEISURE); case INDUSTRY_LODGING : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_LODGING); case INDUSTRY_LUXURY_GOODS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_LUXURY_GOODS); case INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS); case INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES); case INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES); case INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION); case INDUSTRY_RESORTS_CASINOS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_RESORTS_CASINOS); case INDUSTRY_RESTAURANTS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_RESTAURANTS); case INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL); case INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING); case INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES); case INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS); case INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO); case INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES); case INDUSTRY_CONFECTIONERS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_CONFECTIONERS); case INDUSTRY_DISCOUNT_STORES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_DISCOUNT_STORES); case INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG); case INDUSTRY_FARM_PRODUCTS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_FARM_PRODUCTS); case INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION); case INDUSTRY_GROCERY_STORES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_GROCERY_STORES); case INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS); case INDUSTRY_PACKAGED_FOODS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_PACKAGED_FOODS); case INDUSTRY_TOBACCO : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_TOBACCO); case INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING); case INDUSTRY_OIL_GAS_EP : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_OIL_GAS_EP); case INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT); case INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED); case INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM); case INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING); case INDUSTRY_THERMAL_COAL : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_THERMAL_COAL); case INDUSTRY_URANIUM : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_URANIUM); case INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND); case INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT); case INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED); case INDUSTRY_BANKS_REGIONAL : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_BANKS_REGIONAL); case INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS); case INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT); case INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY); case INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN); case INDUSTRY_CREDIT_SERVICES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_CREDIT_SERVICES); case INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE); case INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE); case INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS); case INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED); case INDUSTRY_INSURANCE_LIFE : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_INSURANCE_LIFE); case INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY); case INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE); case INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY); case INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE); case INDUSTRY_SHELL_COMPANIES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_SHELL_COMPANIES); case INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY); case INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH); case INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS); case INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC); case INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS); case INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION); case INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES); case INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES); case INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION); case INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS); case INDUSTRY_PHARM_RETAILERS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_PHARM_RETAILERS); case INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE); case INDUSTRY_AIRLINES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_AIRLINES); case INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES); case INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS); case INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT); case INDUSTRY_CONGLOMERATES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_CONGLOMERATES); case INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES); case INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT); case INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION); case INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY); case INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION); case INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS); case INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS); case INDUSTRY_MARINE_SHIPPING : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_MARINE_SHIPPING); case INDUSTRY_METAL_FABRICATION : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_METAL_FABRICATION); case INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL); case INDUSTRY_RAILROADS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_RAILROADS); case INDUSTRY_RENTAL_LEASING : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_RENTAL_LEASING); case INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION); case INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES); case INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY); case INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT); case INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES); case INDUSTRY_TRUCKING : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_TRUCKING); case INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT); case INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT); case INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED); case INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES); case INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED); case INDUSTRY_REIT_HEALTCARE : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_REIT_HEALTCARE); case INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL); case INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL); case INDUSTRY_REIT_MORTAGE : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_REIT_MORTAGE); case INDUSTRY_REIT_OFFICE : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_REIT_OFFICE); case INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL); case INDUSTRY_REIT_RETAIL : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_REIT_RETAIL); case INDUSTRY_REIT_SPECIALITY : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_REIT_SPECIALITY); case INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT); case INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE); case INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS); case INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS); case INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION); case INDUSTRY_IT_SERVICES : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_IT_SERVICES); case INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS); case INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT); case INDUSTRY_SEMICONDUCTORS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_SEMICONDUCTORS); case INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION); case INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE); case INDUSTRY_SOLAR : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_SOLAR); case INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED); case INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS); case INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE); case INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC); case INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS); case INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER); default : return CMessage::Text(MSG_SYM_INDUSTRY_UNDEFINED); } } //+------------------------------------------------------------------+
Метод аналогичен вышерассмотренному, но проверяется значение, возвращаемое методом Industry(), в соответствии с его значением и возвращается нужная строка текста.
В статье 73 мы написали класс состояния мышки. Просто поправим название метода в файле \MQL5\Include\DoEasy\Services\MouseState.mqh.
ButtKeyState() переименуем в ButtonKeyState():
//--- Возвращает (1-2) кординаты курсора, (3) значение прокрутки колёсика, (4) состояние кнопок мыши и клавиш Shift и Ctrl int CoordX(void) const { return this.m_coord_x; } int CoordY(void) const { return this.m_coord_y; } int DeltaWheel(void) const { return this.m_delta_wheel; } ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE ButtonKeyState(const int id,const long lparam,const double dparam,const string flags);
...
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает состояние кнопок мыши и клавиш Shift и Ctrl | //+------------------------------------------------------------------+ ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE CMouseState::ButtonKeyState(const int id,const long lparam,const double dparam,const string flags) { this.SetButtonKeyState(id,lparam,dparam,(ushort)flags); return (ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE)this.m_state_flags; } //+------------------------------------------------------------------+
В общем-то тут, наверное, просто во мне вдруг возмутился внутренний перфекционист :)
В приватной секции ещё дописал в табличку hex-значения битов, описывающих состояния кнопок мышки:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс состояний мышки | //+------------------------------------------------------------------+ class CMouseState { private: int m_coord_x; // Координата X int m_coord_y; // Координата Y int m_delta_wheel; // Значение прокрутки колёсика мыши int m_window_num; // Номер подокна long m_chart_id; // Идентификатор графика ushort m_state_flags; // Флаги состояний //--- Устанавливает состояние кнопок мыши и клавиш Shift и Ctrl void SetButtonKeyState(const int id,const long lparam,const double dparam,const ushort flags); //--- Устанавливает флаги состояний кнопок мыши и клавиш void SetButtKeyFlags(const short flags); //--- Расположение данных в ushort-значении состояния кнопок //--------------------------------------------------------------------------- // bit | byte | state | dec | hex | //--------------------------------------------------------------------------- // 0 | 0 | левая кнопка мыши | 1 | 1 | //--------------------------------------------------------------------------- // 1 | 0 | правая кнопка мыши | 2 | 2 | //--------------------------------------------------------------------------- // 2 | 0 | клавиша SHIFT | 4 | 4 | //--------------------------------------------------------------------------- // 3 | 0 | клавиша CTRL | 8 | 8 | //--------------------------------------------------------------------------- // 4 | 0 | средняя кнопка мыши | 16 | 10 | //--------------------------------------------------------------------------- // 5 | 0 | 1 доп. кнопка мыши | 32 | 20 | //--------------------------------------------------------------------------- // 6 | 0 | 2 доп. кнопка мыши | 64 | 40 | //--------------------------------------------------------------------------- // 7 | 0 | прокрутка колёсика | 128 | 80 | //--------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------------------------------------------------- // 0 | 1 | курсор внутри формы | 256 | 100 | //--------------------------------------------------------------------------- // 1 | 1 | курсор внутри активной зоны | 512 | 200 | //--------------------------------------------------------------------------- // 2 | 1 | курсор в области управления | 1024 | 400 | //--------------------------------------------------------------------------- // 3 | 1 | курсор в области прокрутки | 2048 | 800 | //--------------------------------------------------------------------------- // 4 | 1 | курсор на левой грани | 4096 | 1000 | //--------------------------------------------------------------------------- // 5 | 1 | курсор на нижней грани | 8192 | 2000 | //--------------------------------------------------------------------------- // 6 | 1 | курсор на правой грани | 16384 | 4000 | //--------------------------------------------------------------------------- // 7 | 1 | курсор на верхней грани | 32768 | 8000 | //--------------------------------------------------------------------------- public:
Исправим ошибки в классе базового объекта всех графических объектов библиотеки. При создании такого объекта префикс имени, хранящий в себе наименование программы, ошибочно устанавливался как пустая строка в конструкторе класса:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Конструктор | //+------------------------------------------------------------------+ CGBaseObj::CGBaseObj() : m_shift_y(0),m_visible(false), m_name_prefix(::MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_"),m_belong(GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM) { this.m_list_events.Clear(); // Очистка списка событий this.m_list_events.Sort(); // Флаг сортированного списка this.m_type=OBJECT_DE_TYPE_GBASE; // Тип объекта this.m_type_graph_obj=WRONG_VALUE; // Тип графического объекта this.m_type_element=WRONG_VALUE; // Тип графического элемента this.m_belong=WRONG_VALUE; // Принадлежность программе/терминалу this.m_group=0; // Группа графических объектов this.m_name_prefix=""; // Префикс имени объекта this.m_name=""; // Имя объекта this.m_chart_id=0; // Идентификатор графика объекта this.m_object_id=0; // Идентификатор объекта this.m_zorder=0; // Приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки this.m_subwindow=0; // Номер подокна this.m_shift_y=0; // Смещение координаты Y для подокна this.m_timeframes_visible=OBJ_ALL_PERIODS; // Видимость объекта на таймфреймах (набор флагов) this.m_visible=true; // Видимость объекта this.m_back=false; // Флаг "Объект на заднем плане" this.m_selected=false; // Флаг "Выделенность объекта" this.m_selectable=false; // Флаг "Доступность объекта" this.m_hidden=true; // Флаг "Запрет на показ имени графического объекта в списке объектов терминала" this.m_create_time=0; // Время создания объекта } //+------------------------------------------------------------------+
Сначала здесь в списке инициализации устанавливается для префикса правильное значение, а далее — в теле конструктора это значение устанавливалось как пустая строка, что приводило к некоторым ошибкам идентификации графических объектов при работе с ними.
Удалим эту строку и уберём из списка инициализации установку смещения и флага видимости, так как они устанавливаются в теле конструктора:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Конструктор | //+------------------------------------------------------------------+ CGBaseObj::CGBaseObj() : m_name_prefix(::MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_"),m_belong(GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM) { this.m_list_events.Clear(); // Очистка списка событий this.m_list_events.Sort(); // Флаг сортированного списка this.m_type=OBJECT_DE_TYPE_GBASE; // Тип объекта this.m_type_graph_obj=WRONG_VALUE; // Тип графического объекта this.m_type_element=WRONG_VALUE; // Тип графического элемента this.m_belong=WRONG_VALUE; // Принадлежность программе/терминалу this.m_group=0; // Группа графических объектов this.m_name=""; // Имя объекта this.m_chart_id=0; // Идентификатор графика объекта this.m_object_id=0; // Идентификатор объекта this.m_zorder=0; // Приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки this.m_subwindow=0; // Номер подокна this.m_shift_y=0; // Смещение координаты Y для подокна this.m_timeframes_visible=OBJ_ALL_PERIODS; // Видимость объекта на таймфреймах (набор флагов) this.m_visible=true; // Видимость объекта this.m_back=false; // Флаг "Объект на заднем плане" this.m_selected=false; // Флаг "Выделенность объекта" this.m_selectable=false; // Флаг "Доступность объекта" this.m_hidden=true; // Флаг "Запрет на показ имени графического объекта в списке объектов терминала" this.m_create_time=0; // Время создания объекта } //+------------------------------------------------------------------+
В публичной секции класса напишем метод, возвращающий префикс имени графического объекта:
//--- Добавляет объект события в список событий bool AddEvent(CGBaseEvent *event) { return this.m_list_events.Add(event);} //--- Очищает список событий void ClearEventsList(void) { this.m_list_events.Clear(); } //--- Возвращает количество событий в списке int EventsTotal(void) { return this.m_list_events.Total(); } public: //--- Возвращает префикс имени string NamePrefix(void) const { return this.m_name_prefix; } //--- Установка значений переменных класса void SetObjectID(const long value) { this.m_object_id=value; } void SetBelong(const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong){ this.m_belong=belong; } void SetTypeGraphObject(const ENUM_OBJECT obj) { this.m_type_graph_obj=obj; } void SetTypeElement(const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { this.m_type_element=type; } void SetSpecies(const ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES species){ this.m_species=species; } void SetGroup(const int group) { this.m_group=group; } void SetName(const string name) { this.m_name=name; } void SetChartID(const long chart_id) { this.m_chart_id=chart_id; } void SetDigits(const int value) { this.m_digits=value; }
Доработаем класс объекта графического элемента на канвасе в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh.
Здесь тоже были допущены некоторые ошибки, и нам нужно добавить методы для работы с новым свойством "Взаимодействие".
Методы, возвращающие положение курсора относительно всего элемента, либо его активной зоны, переместим из защищённой секции в публичную:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс объекта графического элемента | //+------------------------------------------------------------------+ class CGCnvElement : public CGBaseObj { protected: CCanvas m_canvas; // Объект класса CCanvas CPause m_pause; // Объект класса "Пауза" bool m_shadow; // Наличие тени color m_chart_color_bg; // Цвет фона графика uint m_duplicate_res[]; // Массив для хранения копии данных ресурса //--- Возвращает положение курсора относительно (1) всего элемента, (2) активной зоны элемента bool CursorInsideElement(const int x,const int y); bool CursorInsideActiveArea(const int x,const int y); //--- Создаёт (1) структуру объекта, (2) объект из структуры virtual bool ObjectToStruct(void); virtual void StructToObject(void); private:
//--- (1) Сохраняет графический ресурс в массив, (2) восстанавливает ресурс из массива bool ResourceStamp(const string source); virtual bool Reset(void); //--- Возвращает положение курсора относительно (1) всего элемента, (2) активной зоны элемента bool CursorInsideElement(const int x,const int y); bool CursorInsideActiveArea(const int x,const int y); //--- Создаёт элемент bool Create(const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool redraw=false); //--- Возвращает указатель на объект-канвас
Они нам потребуются для управления объектом извне в классе-коллекции графических элементов.
В приватной секции класса в структуру, хранящую в себе свойства объекта для сохранения его на носителе и чтения с него, добавим новое свойство:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс объекта графического элемента | //+------------------------------------------------------------------+ class CGCnvElement : public CGBaseObj { protected: CCanvas m_canvas; // Объект класса CCanvas CPause m_pause; // Объект класса "Пауза" bool m_shadow; // Наличие тени color m_chart_color_bg; // Цвет фона графика uint m_duplicate_res[]; // Массив для хранения копии данных ресурса //--- Создаёт (1) структуру объекта, (2) объект из структуры virtual bool ObjectToStruct(void); virtual void StructToObject(void); private: struct SData { //--- Целочисленные свойства объекта int id; // Идентификатор элемента int type; // Тип графического элемента int number; // Номер элемента в списке long chart_id; // Идентификатор графика int subwindow; // Номер подокна графика int coord_x; // X-координата формы на графике int coord_y; // Y-координата формы на графике int width; // Ширина элемента int height; // Высота элемента int edge_right; // Правая граница элемента int edge_bottom; // Нижняя граница элемента int act_shift_left; // Отступ активной зоны от левого края элемента int act_shift_top; // Отступ активной зоны от верхнего края элемента int act_shift_right; // Отступ активной зоны от правого края элемента int act_shift_bottom; // Отступ активной зоны от нижнего края элемента uchar opacity; // Непрозрачность элемента color color_bg; // Цвет фона элемента bool movable; // Флаг перемещаемости элемента bool active; // Флаг активности элемента bool interaction; // Флаг взаимодействия элемента с внешней средой int coord_act_x; // X-координата активной зоны элемента int coord_act_y; // Y-координата активной зоны элемента int coord_act_right; // Правая граница активной зоны элемента int coord_act_bottom; // Нижняя граница активной зоны элемента //--- Вещественные свойства объекта //--- Строковые свойства объекта uchar name_obj[64]; // Имя объекта-графического элемента uchar name_res[64]; // Имя графического ресурса }; SData m_struct_obj; // Структура объекта uchar m_uchar_array[]; // uchar-массив структуры объекта long m_long_prop[ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL]; // Целочисленные свойства double m_double_prop[ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL]; // Вещественные свойства string m_string_prop[ORDER_PROP_STRING_TOTAL]; // Строковые свойства
В публичной секции класса объявим виртуальный обработчик событий:
protected: //--- Защищённый конструктор CGCnvElement(const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); public: //--- Обработчик событий virtual void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam); //--- Параметрический конструктор CGCnvElement(const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable=true, const bool activity=true, const bool redraw=false); //--- Конструктор по умолчанию/Деструктор CGCnvElement() : m_shadow(false),m_chart_color_bg((color)::ChartGetInteger(::ChartID(),CHART_COLOR_BACKGROUND)) { this.m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; } ~CGCnvElement() { this.m_canvas.Destroy(); }
Так как от этого объекта далее будут наследоваться другие, в частности — объект-форма, то и обработчик событий нам нужен виртуальный. В списке-коллекции графических элементов будут храниться объекты класса с типом CGCnvElement, но в него так же можно будет помещать и его наследников. Соответственно, при получении из списка объекта класса CForm, при обращении к его обработчику событий будет вызван именно обработчик класса CForm потому, что в нём так же будет виртуальный обработчик событий.
В блоке методов для упрощённого доступа к свойствам объекта напишем два новых метода для работы со свойством "Взаимодействие":
//+------------------------------------------------------------------+ //| Методы упрощённого доступа к свойствам объекта | //+------------------------------------------------------------------+ //--- Устанавливает координату (1) X, (2) Y, (3) ширину, (4) высоту, (5) правый, (6) нижний край элемента, bool SetCoordX(const int coord_x); bool SetCoordY(const int coord_y); bool SetWidth(const int width); bool SetHeight(const int height); void SetRightEdge(void) { this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT,this.RightEdge()); } void SetBottomEdge(void) { this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM,this.BottomEdge()); } //--- Устанавливает смещение (1) левого, (2) верхнего, (3) правого, (4) нижнего края активной зоны относительно элемента, //--- (5) все смещения краёв активной зоны относительно элемента, (6) цвет фона элемента, (7) непрозрачность void SetActiveAreaLeftShift(const int value) { this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT,fabs(value)); } void SetActiveAreaRightShift(const int value) { this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT,fabs(value)); } void SetActiveAreaTopShift(const int value) { this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP,fabs(value)); } void SetActiveAreaBottomShift(const int value) { this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM,fabs(value)); } void SetActiveAreaShift(const int left_shift,const int bottom_shift,const int right_shift,const int top_shift); void SetColorBackground(const color colour) { this.m_color_bg=colour; } void SetOpacity(const uchar value,const bool redraw=false); //--- Устанавливает флаг (1) перемещаемости, (2) активности объекта, (3) идентификатор элемента, (4) номер элемента в списке, (5) наличие тени void SetMovable(const bool flag) { this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE,flag); } void SetActive(const bool flag) { this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE,flag); } void SetInteraction(const bool flag) { this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION,flag); } void SetID(const int id) { this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID,id); } void SetNumber(const int number) { this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM,number); } void SetShadow(const bool flag) { this.m_shadow=flag; } //--- Возвращает смещение (1) левого, (2) правого, (3) верхнего, (4) нижнего края активной зоны элемента int ActiveAreaLeftShift(void) const { return (int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT); } int ActiveAreaRightShift(void) const { return (int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT); } int ActiveAreaTopShift(void) const { return (int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP); } int ActiveAreaBottomShift(void) const { return (int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM); } //--- Возвращает координату (1) левого, (2) правого, (3) верхнего, (4) нижнего края активной зоны элемента int ActiveAreaLeft(void) const { return int(this.CoordX()+this.ActiveAreaLeftShift()); } int ActiveAreaRight(void) const { return int(this.RightEdge()-this.ActiveAreaRightShift()); } int ActiveAreaTop(void) const { return int(this.CoordY()+this.ActiveAreaTopShift()); } int ActiveAreaBottom(void) const { return int(this.BottomEdge()-this.ActiveAreaBottomShift()); } //--- Возвращает (1) цвет фона, (2) непрозрачность, координату (3) правого, (4) нижнего края элемента color ColorBackground(void) const { return this.m_color_bg; } uchar Opacity(void) const { return this.m_opacity; } int RightEdge(void) const { return this.CoordX()+this.m_canvas.Width(); } int BottomEdge(void) const { return this.CoordY()+this.m_canvas.Height(); } //--- Возвращает координату (1) X, (2) Y, (3) ширину, (4) высоту элемента, int CoordX(void) const { return (int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X); } int CoordY(void) const { return (int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y); } int Width(void) const { return (int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH); } int Height(void) const { return (int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT); } //--- Возвращает флаг (1) перемещаемости, (2) активности элемента bool Movable(void) const { return (bool)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE); } bool Active(void) const { return (bool)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE); } bool Interaction(void) const { return (bool)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION); } //--- Возвращает (1) имя объекта, (2) имя графического ресурса, (3) идентификатор графика, (4) номер подокна графика string NameObj(void) const { return this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ); } string NameRes(void) const { return this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES); } long ChartID(void) const { return this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID); } int WindowNum(void) const { return (int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM); } //--- Возвращает (1) идентификатор элемента, (2) номер элемента в списке, (3) флаг наличия тени у формы, (4) цвет фона чарта int ID(void) const { return (int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID); } int Number(void) const { return (int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM); } bool IsShadow(void) const { return this.m_shadow; } color ChartColorBackground(void) const { return this.m_chart_color_bg; } //--- Устанавливает объект выше всех void BringToTop(void) { CGBaseObj::SetVisible(false,false); CGBaseObj::SetVisible(true,false);} //--- (1) Показывает, (2) скрывает элемент virtual void Show(void) { CGBaseObj::SetVisible(true,false); } virtual void Hide(void) { CGBaseObj::SetVisible(false,false); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Методы получения растровых данных | //+------------------------------------------------------------------+
В параметрическом конструкторе добавим проверку наличия в строке имени, переданного в параметрах конструктора, подстроки с наименованием программы. Если нет подстроки, то к имени, переданном в метод, прибавляется наименование программы как префикс имени объекта, если же есть, то к имени ничего не прибавляем. Таким образом мы, при создании имени объекта, избежим задвоения префикса имени объекта в случае, если он уже был передан в параметрах конструктора в составе имени в переменной name:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Параметрический конструктор | //+------------------------------------------------------------------+ CGCnvElement::CGCnvElement(const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable=true, const bool activity=true, const bool redraw=false) : m_shadow(false) { this.m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this.m_chart_color_bg=(color)::ChartGetInteger(chart_id,CHART_COLOR_BACKGROUND); this.m_name=(::StringFind(name,this.m_name_prefix)<0 ? this.m_name_prefix : "")+name; this.m_chart_id=chart_id; this.m_subwindow=wnd_num; this.m_type_element=element_type; this.SetFont("Calibri",8); this.m_text_anchor=0; this.m_text_x=0; this.m_text_y=0; this.m_color_bg=colour; this.m_opacity=opacity; if(this.Create(chart_id,wnd_num,this.m_name,x,y,w,h,colour,opacity,redraw)) { this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES,this.m_canvas.ResourceName()); // Имя графического ресурса this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj::ChartID()); // Идентификатор графика this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM,CGBaseObj::SubWindow()); // Номер подокна графика this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,CGBaseObj::Name()); // Имя объекта-элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,element_type); // Тип графического элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID,element_id); // Идентификатор элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM,element_num); // Номер элемента в списке this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X,x); // X-координата элемента на графике this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y,y); // Y-координата элемента на графике this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH,w); // Ширина элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT,h); // Высота элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT,0); // Отступ активной зоны от левого края элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP,0); // Отступ активной зоны от верхнего края элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT,0); // Отступ активной зоны от правого края элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM,0); // Отступ активной зоны от нижнего края элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE,movable); // Флаг перемещаемости элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE,activity); // Флаг активности элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION,false); // Флаг взаимодействия элемента с внешней средой this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT,this.RightEdge()); // Правая граница элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM,this.BottomEdge()); // Нижняя граница элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X,this.ActiveAreaLeft()); // X-координата активной зоны элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y,this.ActiveAreaTop()); // Y-координата активной зоны элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT,this.ActiveAreaRight()); // Правая граница активной зоны элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM,this.ActiveAreaBottom()); // Нижняя граница активной зоны элемента } else { ::Print(CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ),this.m_name); } } //+------------------------------------------------------------------+
Здесь же устанавливаем значение по умолчанию для свойства "Взаимодействие" и исправляем ошибочное присвоение типу объекта библиотеки типа графического элемента (ранее мы присваивали тип элемента переменной m_type, что не верно и приводило к ошибкам идентификации объекта):
this.m_type=element_type;
Всё точно так же поправим и в защищённом конструкторе класса:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Защищённый конструктор | //+------------------------------------------------------------------+ CGCnvElement::CGCnvElement(const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : m_shadow(false) { this.m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this.m_chart_color_bg=(color)::ChartGetInteger(chart_id,CHART_COLOR_BACKGROUND); this.m_name=(::StringFind(name,this.m_name_prefix)<0 ? this.m_name_prefix : "")+name; this.m_chart_id=chart_id; this.m_subwindow=wnd_num; this.m_type_element=element_type; this.SetFont("Calibri",8); this.m_text_anchor=0; this.m_text_x=0; this.m_text_y=0; this.m_color_bg=CLR_CANV_NULL; this.m_opacity=0; if(this.Create(chart_id,wnd_num,this.m_name,x,y,w,h,this.m_color_bg,this.m_opacity,false)) { this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES,this.m_canvas.ResourceName()); // Имя графического ресурса this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj::ChartID()); // Идентификатор графика this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM,CGBaseObj::SubWindow()); // Номер подокна графика this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,CGBaseObj::Name()); // Имя объекта-элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,element_type); // Тип графического элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID,0); // Идентификатор элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM,0); // Номер элемента в списке this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X,x); // X-координата элемента на графике this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y,y); // Y-координата элемента на графике this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH,w); // Ширина элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT,h); // Высота элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT,0); // Отступ активной зоны от левого края элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP,0); // Отступ активной зоны от верхнего края элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT,0); // Отступ активной зоны от правого края элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM,0); // Отступ активной зоны от нижнего края элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE,false); // Флаг перемещаемости элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE,false); // Флаг активности элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION,false); // Флаг взаимодействия элемента с внешней средой this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT,this.RightEdge()); // Правая граница элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM,this.BottomEdge()); // Нижняя граница элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X,this.ActiveAreaLeft()); // X-координата активной зоны элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y,this.ActiveAreaTop()); // Y-координата активной зоны элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT,this.ActiveAreaRight()); // Правая граница активной зоны элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM,this.ActiveAreaBottom()); // Нижняя граница активной зоны элемента } else { ::Print(CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ),this.m_name); } } //+------------------------------------------------------------------+
В методе, создающем структуру объекта, добавим запись нового свойства в переменные структуры:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт структуру объекта | //+------------------------------------------------------------------+ bool CGCnvElement::ObjectToStruct(void) { //--- Сохранение целочисленных свойств this.m_struct_obj.id=(int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID); // Идентификатор элемента this.m_struct_obj.type=(int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE); // Тип графического элемента this.m_struct_obj.number=(int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM); // Номер элемента в списке this.m_struct_obj.chart_id=this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID); // Идентификатор графика this.m_struct_obj.subwindow=(int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM); // Номер подокна графика this.m_struct_obj.coord_x=(int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X); // X-координата формы на графике this.m_struct_obj.coord_y=(int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y); // Y-координата формы на графике this.m_struct_obj.width=(int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH); // Ширина элемента this.m_struct_obj.height=(int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT); // Высота элемента this.m_struct_obj.edge_right=(int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT); // Правая граница элемента this.m_struct_obj.edge_bottom=(int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM); // Нижняя граница элемента this.m_struct_obj.act_shift_left=(int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT); // Отступ активной зоны от левого края элемента this.m_struct_obj.act_shift_top=(int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP); // Отступ активной зоны от верхнего края элемента this.m_struct_obj.act_shift_right=(int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT); // Отступ активной зоны от правого края элемента this.m_struct_obj.act_shift_bottom=(int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM);// Отступ активной зоны от нижнего края элемента this.m_struct_obj.movable=(bool)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE); // Флаг перемещаемости элемента this.m_struct_obj.active=(bool)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE); // Флаг активности элемента this.m_struct_obj.interaction=(bool)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION); // Флаг взаимодействия элемента с внешней средой this.m_struct_obj.coord_act_x=(int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X); // X-координата активной зоны элемента this.m_struct_obj.coord_act_y=(int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y); // Y-координата активной зоны элемента this.m_struct_obj.coord_act_right=(int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT); // Правая граница активной зоны элемента this.m_struct_obj.coord_act_bottom=(int)this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM); // Нижняя граница активной зоны элемента this.m_struct_obj.color_bg=this.m_color_bg; // Цвет фона элемента this.m_struct_obj.opacity=this.m_opacity; // Непрозрачность элемента //--- Сохранение вещественных свойств //--- Сохранение строковых свойств ::StringToCharArray(this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ),this.m_struct_obj.name_obj);// Имя объекта-графического элемента ::StringToCharArray(this.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES),this.m_struct_obj.name_res);// Имя графического ресурса //--- Сохранение структуры в uchar-массив ::ResetLastError(); if(!::StructToCharArray(this.m_struct_obj,this.m_uchar_array)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_SAVE_OBJ_STRUCT_TO_UARRAY,true); return false; } return true; } //+------------------------------------------------------------------+
А в методе, создающем объект из структуры, добавим чтение этого свойства из структуры в объект:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт объект из структуры | //+------------------------------------------------------------------+ void CGCnvElement::StructToObject(void) { //--- Сохранение целочисленных свойств this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID,this.m_struct_obj.id); // Идентификатор элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,this.m_struct_obj.type); // Тип графического элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM,this.m_struct_obj.number); // Номер элемента в списке this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,this.m_struct_obj.chart_id); // Идентификатор графика this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM,this.m_struct_obj.subwindow); // Номер подокна графика this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X,this.m_struct_obj.coord_x); // X-координата формы на графике this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y,this.m_struct_obj.coord_y); // Y-координата формы на графике this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH,this.m_struct_obj.width); // Ширина элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT,this.m_struct_obj.height); // Высота элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT,this.m_struct_obj.edge_right); // Правая граница элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM,this.m_struct_obj.edge_bottom); // Нижняя граница элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT,this.m_struct_obj.act_shift_left); // Отступ активной зоны от левого края элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP,this.m_struct_obj.act_shift_top); // Отступ активной зоны от верхнего края элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT,this.m_struct_obj.act_shift_right); // Отступ активной зоны от правого края элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM,this.m_struct_obj.act_shift_bottom); // Отступ активной зоны от нижнего края элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE,this.m_struct_obj.movable); // Флаг перемещаемости элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE,this.m_struct_obj.active); // Флаг активности элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION,this.m_struct_obj.interaction); // Флаг взаимодействия элемента с внешней средой this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X,this.m_struct_obj.coord_act_x); // X-координата активной зоны элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y,this.m_struct_obj.coord_act_y); // Y-координата активной зоны элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT,this.m_struct_obj.coord_act_right); // Правая граница активной зоны элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM,this.m_struct_obj.coord_act_bottom); // Нижняя граница активной зоны элемента this.m_color_bg=this.m_struct_obj.color_bg; // Цвет фона элемента this.m_opacity=this.m_struct_obj.opacity; // Непрозрачность элемента //--- Сохранение вещественных свойств //--- Сохранение строковых свойств this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,::CharArrayToString(this.m_struct_obj.name_obj));// Имя объекта-графического элемента this.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES,::CharArrayToString(this.m_struct_obj.name_res));// Имя графического ресурса } //+------------------------------------------------------------------+
В самом конце листинга файла напишем реализацию виртуального обработчика событий:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Обработчик событий | //+------------------------------------------------------------------+ void CGCnvElement::OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { //--- Если событие изменения графика - пересчитаем смещение по Y для подокна if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE) { this.m_shift_y=(int)::ChartGetInteger(this.ChartID(),CHART_WINDOW_YDISTANCE,this.WindowNum()); } } //+------------------------------------------------------------------+
Ну здесь всё просто: при получении события изменения окна графика нам нужно пересчитать значение вертикального смещения координаты для подокна, так как его размер может измениться и, соответственно, нам необходимо изменить и количество пикселей для корректировки координаты Y в пикселях.
Объекты-формы. Разрабатываем функционал для работы с мышкой
Объект-форма, как отдельный элемент графических построений должен иметь доступ к параметрам курсора мышки и собственный обработчик событий, в котором будут устанавливаться некоторые свойства форме при её различных взаимодействиях с мышкой.
Для этого к файлу объекта-формы \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh подключим файл состояний мышки и в приватной секции класса объявим переменные, необходимые для работы с объектом свойств мыши:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Form.mqh | //| Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. | //| https://mql5.com/ru/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict // Нужно для mql4 //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые файлы | //+------------------------------------------------------------------+ #include "GCnvElement.mqh" #include "ShadowObj.mqh" #include "Animations\Animations.mqh" #include "..\..\Services\MouseState.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Класс объекта "форма" | //+------------------------------------------------------------------+ class CForm : public CGCnvElement { private: CArrayObj m_list_elements; // Список присоединённых элементов CAnimations *m_animations; // Указатель на объект анимаций CShadowObj *m_shadow_obj; // Указатель на объект тени CMouseState m_mouse; // Объект класса "Состояния мышки" ENUM_MOUSE_FORM_STATE m_mouse_form_state; // Состояние мышки относительно формы ushort m_mouse_state_flags; // Флаги состояния мышки color m_color_frame; // Цвет рамки формы int m_frame_width_left; // Ширина рамки формы слева int m_frame_width_right; // Ширина рамки формы справа int m_frame_width_top; // Ширина рамки формы сверху int m_frame_width_bottom; // Ширина рамки формы снизу int m_offset_x; // Смещение координаты X относительно курсора int m_offset_y; // Смещение координаты Y относительно курсора //--- Инициализирует переменные void Initialize(void); //--- Сбрасывает размер массива (1) текстовых, (2) прямоугольных, (3) геометрических кадров анимаций void ResetArrayFrameT(void); void ResetArrayFrameQ(void); void ResetArrayFrameG(void); //--- Возвращает имя зависимого объекта string CreateNameDependentObject(const string base_name) const { return ::StringSubstr(this.NameObj(),::StringLen(::MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME))+1)+"_"+base_name; } //--- Создаёт новый графический объект CGCnvElement *CreateNewGObject(const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); //--- Создаёт объект для тени void CreateShadowObj(const color colour,const uchar opacity); public:
В публичной секции класса объявим методы для работы с объектом состояния мышки и виртуальный обработчик событий объекта-формы:
public: //--- Возвращает состояние мышки относительно формы ENUM_MOUSE_FORM_STATE MouseFormState(const int id,const long lparam,const double dparam,const string sparam); //--- Устанавливает для графика флаги прокрутки колёсиком мышки, контекстного меню и инструмента "перекрестие" void SetChartTools(const bool flag); //--- (1) Устанавливает, (2) возвращает смещение координат X и Y относительно курсора void SetOffsetX(const int value) { this.m_offset_x=value; } void SetOffsetY(const int value) { this.m_offset_y=value; } int OffsetX(void) const { return this.m_offset_x; } int OffsetY(void) const { return this.m_offset_y; } //--- Возвращает координату (1) X, (2) Y курсора int MouseCursorX(void) const { return this.m_mouse.CoordX(); } int MouseCursorY(void) const { return this.m_mouse.CoordY(); } //--- Обработчик событий virtual void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam); //--- Конструкторы CForm(const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CForm(const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CForm(const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CForm() { this.m_type=OBJECT_DE_TYPE_GFORM; this.Initialize(); } //--- Деструктор ~CForm();
В методе для инициализации переменных класса установим значения по умолчанию для флагов состояния кнопок мышки и смещения курсора и вызовем метод родительского класса для установки флага взаимодействия формы с мышкой:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Инициализирует переменные | //+------------------------------------------------------------------+ void CForm::Initialize(void) { this.m_list_elements.Clear(); this.m_list_elements.Sort(); this.m_shadow_obj=NULL; this.m_shadow=false; this.m_frame_width_right=2; this.m_frame_width_left=2; this.m_frame_width_top=2; this.m_frame_width_bottom=2; this.m_mouse_state_flags=0; this.m_offset_x=0; this.m_offset_y=0; CGCnvElement::SetInteraction(false); this.m_animations=new CAnimations(CGCnvElement::GetObject()); } //+------------------------------------------------------------------+
Напишем метод, возвращающий состояние мышки относительно формы:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает состояние мышки относительно формы | //+------------------------------------------------------------------+ ENUM_MOUSE_FORM_STATE CForm::MouseFormState(const int id,const long lparam,const double dparam,const string sparam) { //--- Получаем состояние мышки относительно формы и состояние кнопок мыши и клавиш Shift и Ctrl ENUM_MOUSE_FORM_STATE form_state=MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_NOT_PRESSED; ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE state=this.m_mouse.ButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam); //--- Получаем флаги состоянии мышки из объекта класса CMouseState и сохраняем их в переменной this.m_mouse_state_flags=this.m_mouse.GetMouseFlags(); //--- Если курсор внутри формы if(CGCnvElement::CursorInsideElement(m_mouse.CoordX(),m_mouse.CoordY())) { //--- Устанавливаем бит 8, отвечающий за флаг "курсор внутри формы" this.m_mouse_state_flags |= (0x0001<<8); //--- Если курсор внутри активной зоны - устанавливаем бит 9 "курсор внутри активной зоны" if(CGCnvElement::CursorInsideActiveArea(m_mouse.CoordX(),m_mouse.CoordY())) this.m_mouse_state_flags |= (0x0001<<9); //--- иначе - снимаем бит "курсор внутри активной зоны" else this.m_mouse_state_flags &=0xFDFF; //--- Если нажата одна из трёх кнопок мыши - проверяем расположение курсора в активной области и //--- возвращаем соответствующее значение нажатой кнопки (в активной зоне или в области формы) if((this.m_mouse_state_flags & 0x0001)!=0 || (this.m_mouse_state_flags & 0x0002)!=0 || (this.m_mouse_state_flags & 0x0010)!=0) form_state=((this.m_mouse_state_flags & 0x0200)!=0 ? MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_PRESSED); //--- иначе если ни одна кнопка мышки не нажата else { //--- если колесо мышки прокручивается, возвращаем соответствующее значение прокрутки колеса (в активной зоне или в области формы) if((this.m_mouse_state_flags & 0x0080)!=0) form_state=((this.m_mouse_state_flags & 0x0200)!=0 ? MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_WHEEL); //--- иначе - возвращаем соответствующее значение ненажатой кнопки (в активной зоне или в области формы) else form_state=((this.m_mouse_state_flags & 0x0200)!=0 ? MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_NOT_PRESSED); } } //--- Если курсор снаружи формы else { //--- возвращаем соответствующее значение кнопок в неактивной зоне form_state=(((this.m_mouse_state_flags & 0x0001)!=0 || (this.m_mouse_state_flags & 0x0002)!=0 || (this.m_mouse_state_flags & 0x0010)!=0) ? MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_NOT_PRESSED); } return form_state; } //+------------------------------------------------------------------+
Этот метод мы подробно рассматривали в статье 73 при создании тестового объекта-формы. Сейчас метод был немного дополнен для отслеживания состояний кнопок мышки при расположении курсора за пределами формы. В листинге метода его логика очень подробно расписана и, надеюсь, вопросов не вызывает. В любом случае всё можно обсудить в обсуждении статьи.
Обработчик событий объекта-формы:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Обработчик событий | //+------------------------------------------------------------------+ void CForm::OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { CGCnvElement::OnChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); //--- Получаем состояние кнопок мыши и клавиш Shift и Ctrl this.m_mouse_form_state=this.MouseFormState(id,lparam,dparam-this.m_shift_y,sparam); //--- Проверяем в каком месте графика была нажата и удерживается кнопка мышки (за пределами формы или внутри неё) //--- Если нажата левая кнопка мышки - считаем её нажатой bool pressed=(this.m_mouse.ButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam)==MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT ? true : false); //--- Если нажата левая кнопка мышки за пределами формы - устанавливаем переменную pressed_chart в значение true bool pressed_chart=(this.m_mouse_form_state==MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_PRESSED && this.m_mouse.ButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam)==MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT ? true : false); //--- Если нажата левая кнопка мышки внутри формы - устанавливаем переменную pressed_form в значение true bool pressed_form=(pressed_chart ? false : this.m_mouse_form_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED && this.m_mouse.ButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam)==MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT ? true : false); //--- Если кнопка была нажата на чарте для его перемещения if(pressed_chart) { //--- сбрасываем флаг взаимодействия и разрешаем перемотку графика колёсиком мышки, контекстное меню графика и инструмент "Перекрестие" this.SetInteraction(false); this.SetChartTools(true); } //--- Иначе, если нажата кнопка внутри формы и ещё не установлен флаг взаимодействия else if(pressed_form && !this.Interaction()) { //--- перемещаем форму поверх всех остальных, устанавливаем флаг взаимодействия, //--- запрещаем перемотку графика колёсиком мышки, контекстное меню графика и инструмент "Перекрестие" //--- и записываем величины смещения курсора мышки внутри формы относительно началаеё координат в левом верхнем углу this.BringToTop(); this.SetInteraction(CGCnvElement::Active() ? true : false); this.SetChartTools(CGCnvElement::Active() ? false : true); this.m_offset_x=this.m_mouse.CoordX()-this.CoordX(); this.m_offset_y=this.m_mouse.CoordY()-this.CoordY(); } //--- Если событие перемещения курсора if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) { //--- Если для формы установлен флаг взаимодействия if(this.Interaction()) { //--- Если состояние мышки - зажата левая кнопка внутри активной зоны формы if(this.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam)==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED) { //--- Если форма перемещена за курсором if(this.Move(this.m_mouse.CoordX()-this.m_offset_x,this.m_mouse.CoordY()-this.m_offset_y,true)) { //--- Запишем новые значения смещения курсора относительно начала координат формы this.m_offset_x=this.m_mouse.CoordX()-this.CoordX(); this.m_offset_y=this.m_mouse.CoordY()-this.CoordY(); } } } //--- Выведем на график комментарий со значениями переменных для контроля Comment ( this.Name(),":\n", EnumToString((ENUM_CHART_EVENT)id),"\n", EnumToString(this.m_mouse.ButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam)), "\n",EnumToString(this.m_mouse_form_state), "\npressed=",pressed,", pressed_chart=",pressed_chart,", pressed_form=",pressed_form,", Interaction=",Interaction() ); } } //+------------------------------------------------------------------+
Этот метод так же подробно прокомментирован. При регистрации события графика вызывается данный обработчик, где в первую очередь проверяется состояние кнопок мышки и положение её курсора. После этого устанавливаются флаги общего состояния мышки (левая кнопка нажата на графике или левая кнопка нажата внутри активной области формы). Затем эти флаги используются для ветвления логики обработчика. Расчёт на то, что если кнопка мышки нажата и удерживается за пределами формы, то графику разрешаются его дополнительные инструменты (прокрутка мышкой, контекстное меню и инструмент перекрестие), а у формы сбрасывается флаг взаимодействия с мышкой.
Если же левая кнопка мышки была нажата и удерживается внутри активной области формы, то графику запрещаются его дополнительные инструменты, а форме устанавливается флаг взаимодействия с мышью.
Это должно нам дать в итоге такое поведение: если мы удерживаем форму кнопкой мышки, то мы можем её перемещать, и при этом график перемещаться не должен. Если мы будем прокручивать колёсико мышки внутри формы, то график при этом должен быть неподвижен (ведь в последующем на форме могут быть, и будут, иные элементы, которым необходима прокрутка колёсиком мышки, и при этом график не должен на это реагировать).
В то же время, активной для взаимодействия с мышкой должна быть только одна форма (которую мы удерживаем кнопкой, или над которой находится курсор, и она при этом на переднем плане). Всё это мы постепенно добавим и реализуем.
Метод, устанавливающий для графика флаги прокрутки чарта колёсиком мышки, контекстного меню и инструмента "перекрестие":
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает для графика флаги прокрутки колёсиком мышки, | //| контекстного меню и инструмента "перекрестие" | //+------------------------------------------------------------------+ void CForm::SetChartTools(const bool flag) { ::ChartSetInteger(this.ChartID(),CHART_MOUSE_SCROLL,flag); ::ChartSetInteger(this.ChartID(),CHART_CONTEXT_MENU,flag); ::ChartSetInteger(this.ChartID(),CHART_CROSSHAIR_TOOL,flag); } //+------------------------------------------------------------------+
В метод передаётся флаг, и для каждого из свойств графика устанавливается значение этого флага.
Так как в составных графических объектах, разработку которых мы недавно начали, тоже присутствуют объекты-формы в качестве объектов управления опорными точками базового графического объекта, то немного доработаем и класс инструментария расширенного стандартного графического объекта в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Extend\CGStdGraphObjExtToolkit.mqh.
В обработчик событий добавим обработку перемещения мышки:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Обработчик событий | //+------------------------------------------------------------------+ void CGStdGraphObjExtToolkit::OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam) { if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE) { for(int i=0;i<this.m_list_forms.Total();i++) { CForm *form=this.m_list_forms.At(i); if(form==NULL) continue; int x=0, y=0; if(!this.GetControlPointCoordXY(i,x,y)) continue; form.SetCoordX(x-this.m_shift); form.SetCoordY(y-this.m_shift); form.Update(); } ::ChartRedraw(this.m_base_chart_id); } if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) { for(int i=0;i<this.m_list_forms.Total();i++) { CForm *form=this.m_list_forms.At(i); if(form==NULL) continue; form.OnChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); } ::ChartRedraw(this.m_base_chart_id); } } //+------------------------------------------------------------------+
Здесь мы просто в цикле по списку объектов-форм составного графического объекта вызываем обработчик событий каждого последующего объекта-формы. Метод будет дорабатываться когда продолжим работу над составными графическими объектами.
Объект этого класса входит в состав расширенного стандартного графического объекта. Поэтому, чтобы обратиться к его обработчику событий, рассмотренному выше, нужно в классе объекта стандартного графического объекта доработать его обработчик событий.
Откроем файл класса стандартного графического объекта \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh и внесём в него некоторые доработки.
В защищённом параметрическом конструкторе будем проверять расширенный ли это объект и, если да, то устанавливать для него флаги выделенности и доступности в значение false. А для обычного стандартного графического объекта флаги этих свойств будут браться прямо из графического объекта:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Защищённый параметрический конструктор | //+------------------------------------------------------------------+ CGStdGraphObj::CGStdGraphObj(const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE elm_type, const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES species, const long chart_id,const int pivots, const string name) { //--- Создаём объект свойств со значениями по умолчанию this.Prop=new CProperties(GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL,GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL,GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL); this.ExtToolkit=(elm_type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? new CGStdGraphObjExtToolkit() : NULL); //--- Устанавливаем количество опорных точек и уровней объекта this.m_pivots=pivots; int levels=(int)::ObjectGetInteger(chart_id,name,OBJPROP_LEVELS); //--- Устанавливаем размерности массивов свойств в соответствии с количеством опорных точек и уровней this.Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_TIME,this.m_pivots); this.Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_PRICE,this.m_pivots); this.Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR,levels); this.Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE,levels); this.Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH,levels); this.Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE,levels); this.Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT,levels); this.Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE,2); //--- Устанавливаем объекту (1) его тип, тип графического (2) объекта, (3) елемента, (4) принадлежность и (5) номер подокна, (6) Digits символа графика this.m_type=obj_type; this.SetName(name); CGBaseObj::SetChartID(chart_id); CGBaseObj::SetTypeGraphObject(CGBaseObj::GraphObjectType(obj_type)); CGBaseObj::SetTypeElement(elm_type); CGBaseObj::SetBelong(belong); CGBaseObj::SetSpecies(species); CGBaseObj::SetSubwindow(chart_id,name); CGBaseObj::SetDigits((int)::SymbolInfoInteger(::ChartSymbol(chart_id),SYMBOL_DIGITS)); //--- Сохранение целочисленных свойств, присущих всем графическим объектам, но не имеющиеся у графического объекта this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID,0,CGBaseObj::ChartID()); // Идентификатор графика this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM,0,CGBaseObj::SubWindow()); // Номер подокна графика this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TYPE,0,CGBaseObj::TypeGraphObject()); // Тип графического объекта (ENUM_OBJECT) this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE,0,CGBaseObj::TypeGraphElement()); // Тип графического элемента (ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE) this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BELONG,0,CGBaseObj::Belong()); // Принадлежность графического объекта this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES,0,CGBaseObj::Species()); // Вид графического объекта this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_GROUP,0,0); // Группа графических объектов this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID,0,0); // Идентификатор объекта this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BASE_ID,0,0); // Идентификатор базового объекта this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM,0,0); // Номер объекта в списке this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY,0,false); // Флаг хранения истории изменений this.SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BASE_NAME,0,this.Name()); // Имя базового объекта //--- Сохранение свойств, присущих всем графическим объектам, имеющимся у графического объекта this.PropertiesRefresh(); //--- Сохранение базовых свойств в родительском объекте this.m_create_time=(datetime)this.GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME,0); this.m_back=(bool)this.GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BACK,0); this.m_selected=(bool)(GraphElementType()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? false : this.GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED,0)); this.m_selectable=(bool)(GraphElementType()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? false : this.GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE,0)); this.m_hidden=(bool)this.GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN,0); //--- Инициализация инструментария расширенного графического объекта if(this.GraphElementType()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) { datetime times[]; double prices[]; if(::ArrayResize(times,this.Pivots())!=this.Pivots()) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_TIME_DATA); if(::ArrayResize(prices,this.Pivots())!=this.Pivots()) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_PRICE_DATA); for(int i=0;i<this.Pivots();i++) { times[i]=this.Time(i); prices[i]=this.Price(i); } this.ExtToolkit.SetBaseObj(this.TypeGraphObject(),this.Name(),this.ChartID(),this.SubWindow(),this.Pivots(),CTRL_FORM_SIZE,this.XDistance(),this.YDistance(),times,prices); this.ExtToolkit.CreateAllControlPointForm(); this.SetFlagSelected(false,false); this.SetFlagSelectable(false,false); } //--- Сохранение текущих свойств в прошлые this.PropertiesCopyToPrevData(); } //+-------------------------------------------------------------------+
В обработчике событий стандартного графического объекта будем отправлять в обработчик событий объекта-инструментария расширенного графического объекта имя текущего графического объекта в параметре sparam. И добавим обработку события перемещения мышки, которую впоследствии будем тоже обрабатывать:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Обработчик событий | //+------------------------------------------------------------------+ void CGStdGraphObj::OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { if(GraphElementType()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) return; string name=this.Name(); if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE) { if(ExtToolkit==NULL) return; for(int i=0;i<this.Pivots();i++) { ExtToolkit.SetBaseObjTimePrice(this.Time(i),this.Price(i),i); } ExtToolkit.SetBaseObjCoordXY(this.XDistance(),this.YDistance()); ExtToolkit.OnChartEvent(id,lparam,dparam,name); } if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) { if(ExtToolkit!=NULL) ExtToolkit.OnChartEvent(id,lparam,dparam,name); } } //+------------------------------------------------------------------+
Пока это всё черновые изменения, которыми сейчас заниматься не будем, поэтому и рассматривать тут особо и нечего. Всё это будет дорабатываться уже в процессе работы над составными графическими объектами.
Объектами-формами будем управлять из класса-коллекции графических элементов. В нём же у нас уже есть список для хранения указателей на графические элементы, в который будем помещать все создаваемые формы. Пока будем это делать в ручном режиме, а чуть позже создадим для этого функционал, добавляющий объекты в список сразу при их создании.
В файле класса-коллекции графических элементов \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh у нас расположен ещё один класс для управления объектами-чартами. Добавим в него перегруженные методы для установки флагов разрешения инструментария графика — прокрутка колёсиком, перемещение мышью, контекстное меню и "Перекрестие":
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс управления объектами чарта | //+------------------------------------------------------------------+ class CChartObjectsControl : public CObject { private: CArrayObj m_list_new_graph_obj; // Список добавленных графических объектов ENUM_TIMEFRAMES m_chart_timeframe; // Период графика long m_chart_id; // Идентификатор графика long m_chart_id_main; // Идентификатор графика управляющей программы string m_chart_symbol; // Символ графика bool m_is_graph_obj_event; // Флаг события в списке графических объектов int m_total_objects; // Количество графических объектов int m_last_objects; // Количество графических объектов на прошлой проверке int m_delta_graph_obj; // Разница в количестве графических объектов по сравнению с прошлой проверкой int m_handle_ind; // Хендл индикатора-контроллера событий string m_name_ind; // Короткое имя индикатора-контроллера событий string m_name_program; // Название программы //--- Возвращает имя последнего добавленного на график графического объекта string LastAddedGraphObjName(void); //--- Устанавливает для графика разрешение отслеживания событий мышки и графических объектов void SetMouseEvent(void); public: //--- Возврат значений переменных ENUM_TIMEFRAMES Timeframe(void) const { return this.m_chart_timeframe; } long ChartID(void) const { return this.m_chart_id; } string Symbol(void) const { return this.m_chart_symbol; } bool IsEvent(void) const { return this.m_is_graph_obj_event; } int TotalObjects(void) const { return this.m_total_objects; } int Delta(void) const { return this.m_delta_graph_obj; } //--- Устанавливает для графика флаги прокрутки чарта колёсиком мышки, контекстного меню и инструмента "перекрестие" void SetChartTools(const bool flag); void SetChartTools(const bool mouse_scroll,const bool context_menu,const bool crosshair_tool); //--- Создаёт новый объект стандартного (или расширенного) графического объекта CGStdGraphObj *CreateNewGraphObj(const ENUM_OBJECT obj_type,const string name,const bool extended); //--- Возвращает список вновь добавленных объектов CArrayObj *GetListNewAddedObj(void) { return &this.m_list_new_graph_obj;} //--- Создаёт индикатор контроля событий bool CreateEventControlInd(const long chart_id_main); //--- Добавляет на чарт индикатор контроля событий bool AddEventControlInd(void); //--- Проверяет объекты на чарте void Refresh(void); //--- Конструкторы CChartObjectsControl(void) { this.m_name_program=::MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME); this.m_chart_id=::ChartID(); this.m_chart_timeframe=(ENUM_TIMEFRAMES)::ChartPeriod(this.m_chart_id); this.m_chart_symbol=::ChartSymbol(this.m_chart_id); this.m_chart_id_main=::ChartID(); this.m_list_new_graph_obj.Clear(); this.m_list_new_graph_obj.Sort(); this.m_is_graph_obj_event=false; this.m_total_objects=0; this.m_last_objects=0; this.m_delta_graph_obj=0; this.m_name_ind=""; this.m_handle_ind=INVALID_HANDLE; this.SetMouseEvent(); } CChartObjectsControl(const long chart_id) { this.m_name_program=::MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME); this.m_chart_timeframe=(ENUM_TIMEFRAMES)::ChartPeriod(chart_id); this.m_chart_symbol=::ChartSymbol(chart_id); this.m_chart_id_main=::ChartID(); this.m_list_new_graph_obj.Clear(); this.m_list_new_graph_obj.Sort(); this.m_chart_id=chart_id; this.m_is_graph_obj_event=false; this.m_total_objects=0; this.m_last_objects=0; this.m_delta_graph_obj=0; this.m_name_ind=""; this.m_handle_ind=INVALID_HANDLE; this.SetMouseEvent(); } //--- Деструктор ~CChartObjectsControl() { ::ChartIndicatorDelete(this.ChartID(),0,this.m_name_ind); ::IndicatorRelease(this.m_handle_ind); } //--- Сравнивает объекты CChartObjectsControl между собой по идентификатору графика (для сортировки списка по свойству объекта) virtual int Compare(const CObject *node,const int mode=0) const { const CChartObjectsControl *obj_compared=node; return(this.ChartID()>obj_compared.ChartID() ? 1 : this.ChartID()<obj_compared.ChartID() ? -1 : 0); } //--- Обработчик событий void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; //+------------------------------------------------------------------+
За пределами тела класса напишем их реализацию:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает для графика флаги прокрутки колёсиком мышки, | //| контекстного меню и инструмента "перекрестие" | //+------------------------------------------------------------------+ void CChartObjectsControl::SetChartTools(const bool flag) { ::ChartSetInteger(this.ChartID(),CHART_MOUSE_SCROLL,flag); ::ChartSetInteger(this.ChartID(),CHART_CONTEXT_MENU,flag); ::ChartSetInteger(this.ChartID(),CHART_CROSSHAIR_TOOL,flag); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает для графика флаги прокрутки колёсиком мышки, | //| контекстного меню и инструмента "перекрестие" | //+------------------------------------------------------------------+ void CChartObjectsControl::SetChartTools(const bool mouse_scroll,const bool context_menu,const bool crosshair_tool) { ::ChartSetInteger(this.ChartID(),CHART_MOUSE_SCROLL,mouse_scroll); ::ChartSetInteger(this.ChartID(),CHART_CONTEXT_MENU,context_menu); ::ChartSetInteger(this.ChartID(),CHART_CROSSHAIR_TOOL,crosshair_tool); } //+------------------------------------------------------------------+
Аналогичные методы мы уже рассматривали выше. Здесь лишь разница в том, что в один из них передаются раздельно флаги для каждого из инструментов. Эти методы нам в дальнейшем могут пригодиться для управления графиками из класса-коллекции графических элементов, в котором переименуем метод
bool IsPresentGraphElmInList(const int id,const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type_obj);
на более подходящий по смыслу и с другими параметрами,
и добавим публичный (временно) метод для добавления графических элементов в список-коллекцию:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Коллекция графических объектов | //+------------------------------------------------------------------+ #resource "\\"+PATH_TO_EVENT_CTRL_IND; // Индикатор контроля событий графических объектов, упакованный в ресурсы программы class CGraphElementsCollection : public CBaseObj { private: CArrayObj m_list_charts_control; // Список объектов управления чартами CListObj m_list_all_canv_elm_obj; // Список всех графических элементов на канвасе CListObj m_list_all_graph_obj; // Список всех графических объектов CArrayObj m_list_deleted_obj; // Список удалённых графических объектов bool m_is_graph_obj_event; // Флаг события в списке графических объектов int m_total_objects; // Количество графических объектов int m_delta_graph_obj; // Разница в количестве графических объектов по сравнению с прошлой проверкой //--- Возвращает флаг наличия объекта класса графического элемента в списке-коллекции графических элементов bool IsPresentCanvElmInList(const long chart_id,const string name); //--- Возвращает флаг наличия объекта класса графического объекта в списке-коллекции графических объектов bool IsPresentGraphObjInList(const long chart_id,const string name); //--- Возвращает флаг наличия графического объекта на графике по имени bool IsPresentGraphObjOnChart(const long chart_id,const string name); //--- Возвращает указатель на объект управления объектами указанного чарта CChartObjectsControl *GetChartObjectCtrlObj(const long chart_id); //--- Создаёт новый объект управления графическими объектами указанного чарта и добавляет его в список CChartObjectsControl *CreateChartObjectCtrlObj(const long chart_id); //--- Обновляет список графических объектов по идентификатору чарта CChartObjectsControl *RefreshByChartID(const long chart_id); //--- Проверяет наличие окна графика bool IsPresentChartWindow(const long chart_id); //--- Обрабатывает удаление окна графика void RefreshForExtraObjects(void); //--- Возвращает первый свободный идентификатор графического (1) объекта, (2) элемента на канвасе long GetFreeGraphObjID(bool program_object); long GetFreeCanvElmID(void); //--- Добавляет (1) стандартный графический объект, (2) графический элемент на канвасе в коллекцию bool AddGraphObjToCollection(const string source,CChartObjectsControl *obj_control); public: bool AddCanvElmToCollection(CGCnvElement *element); private:
Пока этот метод будет публичным. Далее, когда сделаем добавление создаваемых графических элементов на канвасе в список сразу в момент их создания, этот метод сделаем приватным.
В приватной же секции класса объявим метод, устанавливающий уже знакомые нам флаги для графика:
public: bool AddCanvElmToCollection(CGCnvElement *element); private: //--- Находит объект, имеющийся в коллекции, но отсутствующий на графике CGStdGraphObj *FindMissingObj(const long chart_id); CGStdGraphObj *FindMissingObj(const long chart_id,int &index); //--- Находит графический объект, имеющийся на графике, но отсутствующий в коллекции string FindExtraObj(const long chart_id); //--- Удаляет (1) указанный, (2) по идентификатору графика объект класса графического объекта из списка-коллекции графических объектов bool DeleteGraphObjFromList(CGStdGraphObj *obj); void DeleteGraphObjectsFromList(const long chart_id); //--- Перемещает (1) указанный, (2) по индексу объект класса графического объекта в список удалённых графических объектов bool MoveGraphObjToDeletedObjList(CGStdGraphObj *obj); bool MoveGraphObjToDeletedObjList(const int index); //--- Перемещает в список удалённых графических объектов все объекты по идентификатору графика void MoveGraphObjectsToDeletedObjList(const long chart_id); //--- Удаляет объект управления графиками из списка bool DeleteGraphObjCtrlObjFromList(CChartObjectsControl *obj); //--- Устанавливает для указанного графика флаги прокрутки чарта колёсиком мышки, контекстного меню и инструмента "перекрестие" void SetChartTools(const long chart_id,const bool flag); public:
В каждом из публичных методов для создания графического объекта установим флаги выделенности и доступности точно таким же способом, как рассматривали немного выше. На примере метода для создания вертикальной линии:
public: //--- Создаёт графический объект "Вертикальная линия" bool CreateLineVertical(const long chart_id,const string name,const int subwindow,const bool extended,const datetime time) { //--- Задаём имя и тип создаваемого объекта string nm=this.m_name_program+"_"+name; ENUM_OBJECT type_object=OBJ_VLINE; //--- Создаём новый графический объект и получаем указатель на объект управления графиком CChartObjectsControl *ctrl=this.CreateNewStdGraphObjectAndGetCtrlObj(chart_id,nm,subwindow,type_object,time,0); if(ctrl==NULL) return false; //--- Создаём новый объект класса, соответствующий созданному графическому объекту CGStdVLineObj *obj=ctrl.CreateNewGraphObj(type_object,nm,extended); if(obj==NULL) { ::Print(DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ERR_FAILED_CREATE_CLASS_OBJ),StdGraphObjectTypeDescription(type_object)); return false; } //--- Устанавливаем объекту необходимые минимальные параметры obj.SetBelong(GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM); obj.SetFlagSelected(obj.GraphElementType()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? false : obj.Selected(),false); obj.SetFlagSelectable(obj.GraphElementType()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? false : true,false); obj.SetObjectID(this.GetFreeGraphObjID(true)); obj.PropertiesCopyToPrevData(); //--- Возвращаем результат добавления объекта в список return this.AddCreatedObjToList(DFUN,chart_id,nm,obj); }
Все остальные подобные методы создания графических объектов уже доработаны аналогично, и здесь их рассматривать не будем.
Метод, добавляющий графический элемент на канвасе в коллекцию:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Добавляет графический элемент на канвасе в коллекцию | //+------------------------------------------------------------------+ bool CGraphElementsCollection::AddCanvElmToCollection(CGCnvElement *element) { if(element==NULL) return false; if(this.IsPresentCanvElmInList(element.ChartID(),element.Name())) { CMessage::ToLog(DFUN+element.Name()+": ",MSG_LIB_SYS_OBJ_ALREADY_IN_LIST); return false; } if(!this.m_list_all_canv_elm_obj.Add(element)) { CMessage::ToLog(DFUN+element.Name()+": ",MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); return false; } return true; } //+------------------------------------------------------------------+
В метод передаётся указатель на графический элемент, который необходимо поместить в список.
Если точно такой же объект уже есть в списке — сообщаем об этом и возвращаем false.
Если указатель не удалось поместить в список — сообщаем об этом и возвращаем false.
В итоге, если всё прошло успешно, возвращаем true.
Метод, возвращающий флаг наличия объекта класса графического элемента в списке-коллекции графических элементов:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает флаг наличия объекта класса графического элемента | //| в списке-коллекции графических элементов | //+------------------------------------------------------------------+ bool CGraphElementsCollection::IsPresentCanvElmInList(const long chart_id,const string name) { CArrayObj *list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(this.GetListCanvElm(),CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,chart_id,EQUAL); list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,name,EQUAL); return(list==NULL || list.Total()==0 ? false : true); } //+------------------------------------------------------------------+
В метод передаются идентификатор графика и имя объекта, наличие которого в списке необходимо проверить.
Далее получаем список объектов с указанным идентификатором графика, а затем фильтруем полученный список по искомому имени.
Если список не был получен, или он пустой, то возвращаем false — объекта нет в списке, иначе — возвращаем true — объект найден.
Обработчик событий. Здесь мы добавим вызов обработчика событий из списка стандартных графических объектов и обработку событий мышки графических элементов на канвасе:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Обработчик событий | //+------------------------------------------------------------------+ void CGraphElementsCollection::OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGStdGraphObj *obj_std=NULL; // Указатель на стандартный графический объект CGCnvElement *obj_cnv=NULL; // Указатель на объект графического элемента на канвасе ushort idx=ushort(id-CHARTEVENT_CUSTOM); if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK || idx==CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || idx==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || idx==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { //--- Рассчитаем идентификатор графика //--- Если id события соответствует событию с текущего графика, то идентификатор графика получаем от ChartID //--- Если id события соответствует пользовательскому событию, то идентификатор графика получаем из lparam //--- Иначе - идентификатору графика присваиваем -1 long param=(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? ::ChartID() : idx==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? lparam : WRONG_VALUE); long chart_id=(param==WRONG_VALUE ? (lparam==0 ? ::ChartID() : lparam) : param); //--- Получим объект из списка-коллекции по его имени, записанном в sparam, //--- свойства которого изменены, или который был перемещён obj_std=this.GetStdGraphObject(sparam,chart_id); //--- Если объект не удалось получить по имени - он отсутствует в списке, //--- а значит его имя было изменено if(obj_std==NULL) { //--- Найдём в списке объект, которого нет на графике obj_std=this.FindMissingObj(chart_id); //--- Если и тут не удалось найти объект - уходим if(obj_std==NULL) return; //--- Получим имя переименованного графического объекта на графике, которого нет в списке-коллекции string name_new=this.FindExtraObj(chart_id); //--- установим новое имя объекту в списке-коллекции, которому не соответствует ни один графический объект на графике, //--- и отправим событие с новым именем объекта на график управляющей программы if(obj_std.SetNamePrev(obj_std.Name()) && obj_std.SetName(name_new)) ::EventChartCustom(this.m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_RENAME,obj_std.ChartID(),obj_std.TimeCreate(),obj_std.Name()); } //--- Обновим свойства полученного объекта //--- и проверим их изменение obj_std.PropertiesRefresh(); obj_std.PropertiesCheckChanged(); } //--- Обработка событий стандартных графических объектов в списке-коллекции for(int i=0;i<this.m_list_all_graph_obj.Total();i++) { //--- Получаем очередной графический объект и obj_std=this.m_list_all_graph_obj.At(i); if(obj_std==NULL) continue; //--- вызываем его обработчик событий obj_std.OnChartEvent((id<CHARTEVENT_CUSTOM ? id : idx),lparam,dparam,sparam); } //--- Обработка событий мышки графических объектов на канвасе if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE || idx==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) { //--- Получаем список графических элементов с установленным флагом взаимодействия (должен быть тоько один объект) CArrayObj *list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(GetListCanvElm(),CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION,true,EQUAL); //--- Если список получить не удалось, или он пустой if(list==NULL || list.Total()==0) { //--- В цикле по списку графических элементов for(int i=0;i<this.m_list_all_canv_elm_obj.Total();i++) { //--- Получаем очередной элемент и вызываем его обработчик событий obj_cnv=this.m_list_all_canv_elm_obj.At(i); if(obj_cnv==NULL) continue; //--- В обработчике события будет установлен флаг взаимодействия, если курсор на форме и зажата кнопка мыши obj_cnv.OnChartEvent(CHARTEVENT_MOUSE_MOVE,lparam,dparam,sparam); } } //--- Если список получить удалось if(list!=NULL) { //--- Получаем единственный объект из него obj_cnv=list.At(0); //--- Если объект получен, и это объект-форма if(obj_cnv!=NULL && obj_cnv.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) { //--- Создаём указатель на полученный объект-форму и, если указатель получен CForm *form=obj_cnv; if(form!=NULL) { //--- запрещаем перемещение графика мышью и отключаем контекстное меню графика и инструмент "Перекрестие" form.SetChartTools(false); form.OnChartEvent(CHARTEVENT_MOUSE_MOVE,lparam,dparam,sparam); } } } } //--- Обработка изменения графика для расширенных стандартных объектов if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE || idx==CHARTEVENT_CHART_CHANGE) { CArrayObj *list=this.GetListStdGraphObjectExt(); if(list!=NULL) { for(int i=0;i<list.Total();i++) { obj_std=list.At(i); if(obj_std==NULL) continue; obj_std.OnChartEvent(CHARTEVENT_CHART_CHANGE,lparam,dparam,sparam); } } } } //+------------------------------------------------------------------+
В листинге блок кода достаточно подробно прокомментирован. Смысл тут в чём... Нам важно иметь только один объект-форму, с которым мы сможем взаимодействовать мышкой. Соответственно, сначала мы проверяем есть ли такой объект, и если окажется, что он есть, то далее работаем только в его обработчике событий.
Метод, устанавливающий для указанного графика флаги прокрутки чарта колёсиком мышки, контекстного меню и инструмента "перекрестие":
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает для указанного графика флаги прокрутки чарта | //| колёсиком мышки, контекстного меню и инструмента "перекрестие" | //+------------------------------------------------------------------+ void CGraphElementsCollection::SetChartTools(const long chart_id,const bool flag) { ::ChartSetInteger(chart_id,CHART_MOUSE_SCROLL,flag); ::ChartSetInteger(chart_id,CHART_CONTEXT_MENU,flag); ::ChartSetInteger(chart_id,CHART_CROSSHAIR_TOOL,flag); } //+------------------------------------------------------------------+
Метод нам уже знаком по ранее рассмотренным аналогичным. В этом методе кроме флага передаётся ещё и идентификатор требуемого графика.
Чтобы мы могли работать со списком-коллекцией графических элементов, нам необходимо дать доступ к ним из программы. Делаем мы это всегда в главном классе библиотеки CEngine в файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh.
Пока для тестирования нам достаточно добавить всего два публичных метода:
//--- Возвращает класс объекта расширенного стандартного графического объекта по имени и идентификатору графика CGStdGraphObj *GraphGetStdGraphObjectExt(const string name,const long chart_id) { CArrayObj *list=this.m_graph_objects.GetListStdGraphObjectExt(); string nm=(::StringFind(name,this.ProgramName()+"_")==WRONG_VALUE ? this.ProgramName()+"_"+name : name); list=CSelect::ByGraphicStdObjectProperty(list,GRAPH_OBJ_PROP_NAME,0,nm,EQUAL); return(list!=NULL ? list.At(0) : NULL); } //--- Возвращает список графических элементов на канвасе CArrayObj *GetListCanvElement(void) { return this.m_graph_objects.GetListCanvElm(); } //--- Добавляет графический элемент на канвасе в коллекцию bool GraphAddCanvElmToCollection(CGCnvElement *element) { return this.m_graph_objects.AddCanvElmToCollection(element); } //--- Заполняет массив идентификаторами графиков, открытых в терминале void GraphGetArrayChartsID(long &array_charts_id[]) { CArrayObj *list=this.m_graph_objects.GetListChartsControl(); if(list==NULL) return; ::ArrayResize(array_charts_id,list.Total()); ::ArrayInitialize(array_charts_id,WRONG_VALUE); for(int i=0;i<list.Total();i++) { CChartObjectsControl *obj=list.At(i); if(obj==NULL) continue; array_charts_id[i]=obj.ChartID(); } }
Один метод возвращает в программу список графических элементов в коллекции, а второй — добавляет вновь созданный графический элемент в коллекцию.
И это всё, что нам сегодня необходимо для проверки работоспособности созданного функционала.
Тестирование
Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part96\ под новым именем TestDoEasyPart96.mq5.
Из списка глобальных переменных советника удалим список для хранения объектов-форм:
//--- global variables CEngine engine; CArrayObj list_forms; color array_clr[];
Список этот нам не нужен потому, что теперь создаваемые формы будем размещать в список-коллекцию библиотеки.
В обработчик OnInit() добавим блок кода с циклом создания двух объектов-форм:
//+------------------------------------------------------------------+ //| TestDoEasyPart96.mq5 | //| Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. | //| https://mql5.com/ru/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" //--- includes #include <DoEasy\Engine.mqh> //--- defines #define FORMS_TOTAL (4) // Количество создаваемых форм #define START_X (4) // Начальная координата X фигуры #define START_Y (4) // Начальная координата Y фигуры #define KEY_LEFT (188) // Влево #define KEY_RIGHT (190) // Вправо #define KEY_ORIGIN (191) // Изначальные свойства //--- input parameters sinput bool InpMovable = true; // Movable forms flag sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseColorBG = INPUT_YES; // Use chart background color to calculate shadow color sinput color InpColorForm3 = clrCadetBlue; // Third form shadow color (if not background color) //--- global variables CEngine engine; color array_clr[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Установка глобальных переменных советника ArrayResize(array_clr,2); // Массив цветов градиентной заливки array_clr[0]=C'26,100,128'; // Исходный ≈Тёмно-лазурный цвет array_clr[1]=C'35,133,169'; // Осветлённый исходный цвет //--- Создадим массив с текущим символом и установим его для использования в библиотеке string array[1]={Symbol()}; engine.SetUsedSymbols(array); //--- Создадим объект-таймсерию для текущего символа и периода и выведем его описание в журнал engine.SeriesCreate(Symbol(),Period()); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort(false); // Краткие описания //--- Создадим объекты-формы for(int i=0;i<2;i++) { //--- При создании объекта передаём в него все требуемые параметры CForm *form=new CForm("Form_0"+string(i+1),30,(i==0 ? 80 : 150),100,30); if(form==NULL) continue; //--- Установим форме флаги активности, и перемещаемости form.SetActive(true); form.SetMovable(true); //--- Установим форме её идентификатор и номер в списке объектов form.SetID(i); form.SetNumber(0); // (0 - означает главный объект-форма) К главному объекту могут прикрепляться второстепенные, которыми он будет управлять //--- Установим непрозрачность 200 form.SetOpacity(245); //--- Цвет фона формы зададим как первый цвет из массива цветов form.SetColorBackground(array_clr[0]); //--- Цвет очерчивающей рамки формы form.SetColorFrame(clrDarkBlue); //--- Установим флаг рисования тени form.SetShadow(false); //--- Рассчитаем цвет тени как цвет фона графика, преобразованный в монохромный color clrS=form.ChangeColorSaturation(form.ColorBackground(),-100); //--- Если в настройках задано использовать цвет фона графика, то затемним монохромный цвет на 20 единиц //--- Иначе - будем использовать для рисования тени заданный в настройках цвет color clr=(InpUseColorBG ? form.ChangeColorLightness(clrS,-20) : InpColorForm3); //--- Нарисуем тень формы со смещением от формы вправо-вниз на три пикселя по всем осям //--- Непрозрачность тени при этом установим равной 200, а радиус размытия равный 4 form.DrawShadow(3,3,clr,200,4); //--- Зальём фон формы вертикальным градиентом form.Erase(array_clr,form.Opacity(),true); //--- Нарисуем очерчивающий прямоугольник по краям формы form.DrawRectangle(0,0,form.Width()-1,form.Height()-1,form.ColorFrame(),form.Opacity()); form.Done(); //--- Выведем текст с описанием типа градиента и обновим форму //--- Параметры текста: координаты текста в центре формы и точка привязки - тоже по центру //--- Создаём новый кадр текстовой анимации с идентификатором 0 и выводим текст на форму form.TextOnBG(0,TextByLanguage("Тест 0","Test 0")+string(i+1),form.Width()/2,form.Height()/2,FRAME_ANCHOR_CENTER,C'211,233,149',255,true,true); //--- Добавим форму в список if(!engine.GraphAddCanvElmToCollection(form)) delete form; } //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+
Здесь всё подробно прокомментировано, да и мы уже рассматривали такое создание объектов-форм в некоторых предыдущих статьях.
В цикле создаются две формы, устанавливаются для них параметры отображения, и указатели на формы помещаются в список-коллекцию библиотеки.
Скомпилируем советник и запустим его на графике. Будут созданы две формы, которые мы можем перемещать мышкой независимо друг от друга. Каждая текущая форма всегда располагается поверх других объектов — находится на переднем плане, а данные о выбранной форме отображаются в комментариях на графике:
Что мы видим: формы возможно перемещать независимо друг от друга, график при этом не двигается. Каждая активная форма находится всегда на переднем плане. Но есть и существенные недостатки: при перемещении графика мышью, если курсор заходит в область формы, она становится активной и перехватывает управление на себя. Не всегда верно рассчитываются смещения координат курсора от точки начала координат формы после перемещения графика мышью.
Все недостатки будем находить и устранять в процессе дальнейшей разработки.
Что дальше
В следующей статье продолжим работу над событиями и взаимодействием форм и мышки.
